Anti-kereszténydemokraták

2018. augusztus 30. 10:55

Az Orbán-Salvini találkozó ismét ráirányította a figyelmet az európai kereszténydemokráciára, mely sokáig - különösen a 2. világháború után - a kontinens nyugati felének egyik vezető politikai irányzata volt. De miért fontos ez? A magyar miniszterelnök a honi parlamenti választások után egy rádióinterjúban azzal sokkolta balliberális ellenfeleit, hogy Magyarországon „régi vágású” kereszténydemokráciát építünk. Ezt a politikai üzenetet Tusnádfürdőn is megerősítette, egyértelművé téve, hogy az általa képviselt politikai irányvonal nem kompatibilis a neomarxista alapokon álló '68-as nemzedék politikai felfogásával.

Valószínűleg ezzel is magyarázható, hogy a szintén olasz EP-elnök, Antonio Tajani az említett találkozó után szükségét érezte gyorsan kijelenteni: „aki kereszténynek vallja magát, annak szolidárisnak kell lennie.” Igen ám, de kivel kell szolidárisnak lennie? Ha a kijelentésnek álcázott felszólítás (sőt: az EU-s pénzek megvonásával összekapcsolva már konkrét fenyegetés) mögé nézünk - amit az európai liberálisok és a velük kompromisszumot kötő bal- és jobboldali politikusok egymással versengve mantráznak - máris a kereszténydemokráciáról szóló eszmei viták kellős közepén találjuk magunkat!

A hazai kereszténydemokrata hagyomány tisztában van azzal, hogy a felelősségünket (ha úgy tetszik, szolidaritásunkat) koncentrikus körökben gyakoroljuk. A családunk és a nemzetünk biztonsága elsőbbséget élvez az idegen tájakról érkező, más kultúrájú emberek „megsegítéséhez” (értsd: erőszakos integrálásához) képest, akiknek ráadásul a saját földjükön is segíthetnénk boldogulni - feltéve, hogy egyes nemzetközi nagytőkéseknek és a velük szövetkező embercsempészeknek (politikusoknak?) ne volna hatalmas üzlet a migráció. És itt persze nemcsak a pénzügyi haszonra gondolhatunk (bár arra is!), hanem például a politikaira is, amit a baloldali-liberális erőknek a gyökereiktől elvágott, hagyományaiktól megfosztott, erőltetett ideológiák szerint átnevelt szavazók hoznak ezekben az úgynevezett „kevert” - multikulturális - társadalmakban. (Más kérdés, hogy ebbe az erőszakosan kiüresített kulturális térbe az iszlám politikai ideológiája éppúgy benyomulhat, mint a vele elvileg kizáró ellentétben álló feminizmus, választott nemek, stb.)

De mit is mondott ezzel kapcsolatban a magyar miniszterelnök? „A liberális demokrácia bevándorláspárti, a multikulti mellett áll, és a variálható családmodellek pártján áll. Ezeket a kereszténydemokrácia elutasítja.” A hazai kereszténydemokrácia ugyanis nem egysíkú ideológiákban gondolkodik. Sokat hangoztatott „centrum” pozícióját nem a balliberális erőkkel kötött elvtelen kompromisszumok adják. Épp ellenkezőleg! Meg kellene fontolnunk az evangélium Krisztusról írott szavait: „Jel lesz, melynek ellene mondanak” (Lk 2, 34).

A közép-európai kereszténydemokrata hagyomány értékrendileg nemzeti, jobboldali elkötelezettségű. Más kérdés, hogy gazdasági síkon erős szociális érzékenység jellemzi, ami által nyitni tud a konzervatív (értsd: antiglobalista) baloldali erők felé is. De olyat itthon egyetlen igazi kereszténydemokrata sem mondana, hogy szövetkezzünk azokkal a globalista erőkkel, amelyek a harmadik világot teljesen kifosztották, majd szervezzük meg az illegális migrációt valami képmutató humanista morál jegyében, tépjük szét a társadalmak hagyományos kötelékeit - utoljára még a bibliai családmodellt és emberképet is (Isten „férfinak és nőnek teremtette őket” - Ter1, 27; „a férfi elhagyja apját és anyját és feleségéhez ragaszkodik, s a kettő egy test lesz.” - Ter2, 24).

Persze, egy demokráciában lehet ilyet is mondani - csak nem a kereszténydemokratáknak. Főleg nem akkor, amikor ezeket az alternatív életformákat kivételek helyett az egész társadalomra érvényes normaként próbálják erőszakosan elismertetni. (Itt jegyezném meg, hogy a homoszexualitás például az újbaloldaliak által is titkon csodált szocialista országokban még bűnnek számított, a büntetőtörvénykönyvek szabadságvesztést írtak rá elő, Kádárék pedig betegségként lajstromba vették. Ehhez képest az orbáni „fasizmusban” bejegyzett élettársi kapcsolatban élhetnek, senki nem üldözi őket).

Még csak azt sem állítom, hogy a kereszténydemokráciának ne lehetne többféle értelmezése az egyes országokban eltérő történelmi-kulturális hagyományok mentén. Az viszont elvárható lenne, hogy nyugati „szövetségeseink” és balliberális ellenfeleink ne oktassanak ki folyamatosan minket, közép-európai kereszténydemokratákat „szolidaritásból” és „kereszténységből” - mert ebben egész egyszerűen hiteltelenek.

