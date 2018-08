A Jobbik sem stabil most

2018. augusztus 31. 00:12

Nem óhajtja megbuktatni Sneider Tamást?- kérdezte Volner Jánostól az ATV Egyenes beszédben Rónai Egon.

A Jobbik alelnöke úgy válaszolt, hogy Sneider Tamás két éves mandátumot kapott, ő pedig még áprilisban hozott egy döntést, miszerint indulni sem kíván az elnöki tisztségért. Hozzátette: rendbeszedte a gondolatait ekkor, elkészített egy rövid- és hosszútávú célokat is tartalmazó stratégiát és ezt képviseli most a párton belül. Volner azt elismerte, hogy augusztus végén volt a Jobbiknak kongresszusa, de szerinte az nem volt titkos

Az EP-listavezetésre vonatkozó kérdésre azt válaszolta, először Sneider Tamás vetette fel, még 3 évvel ezelőtt, hogy vezesse ő a listát, de ő néhány héttel ezelőtt írt egy levelet a párt elnökségének, hogy legutolsó helyen áll nála ez a szempont.

„Intellektuálisan igyekszem segíteni az elnök és az elnökség munkáját”- fűzte hozzá.

Volner János azt ugyanakkor nem tudja elképzelni, hogy a Fidesszel együtt üljenek be az Európai Néppárt frakciójába, de a pozícionálást, hogy kihez csatlakoznának, majd annak függvényében kell elvégezni, hogy kivel vannak értékközösségben, mivel az elmúlt időben az európai politika is nagyot változott szerinte. Abban biztos, hogy az EP-választáson egyedül fognak indulni, de egyelőre a konkrét döntés az elnökség előtt van.

A párt anyagi helyzetével kapcsolatban arról beszélt, hogy a nehézségek ellenére szorgalmazza, hogy erőt mutassanak és tematizálják a közéletet. Október 23-án például azt szeretné Volner, hogy ne csak megemlékezést tartsanak, hanem tüntetést is. Amikor így csorbítják a szabadságot, mint Magyarországon, akkor tüntetni is kell- magyarázta.

Az LMP-vel kapcsolatos esetleges együttműködésről szólva Volner elmondta: úgy látják, Keresztes László Lórántnak nemzeti értékrendje van, de a pártnak azért ki kellene találnia saját magát most, mert nem stabilak. Rónai Egon kérdésére elismerte azt is, a Jobbik sem stabil most, de szerinte erről Sneider Tamás is beszélt, aki azt mondta, belső válságukat élik most.

Arra a felvetésre, hogy biztos, hogy nem fog csatlakozni a Mi Hazánk mozgalomhoz, a Jobbik alelnöke azt mondta: „biztos nem. Engem a Jobbikból maximum csak elzavarni lehet”.

atv.hu