Szeged, a vezetetlen város

Az őszi iskolakezdésre kialakult szegedi közlekedési anomáliákat és az egészségügyi intézményekbe történő nehezebb eljutást, ezzel kapcsolatban a szocialista városvezetés nemtörődömségét kifogásolta hétfő reggel, a szegedi Hősök Kapujánál tartott sajtótájékoztatóján Haág Zalán, a Kereszténydemokrata Néppárt helyi elnöke.

2018. szeptember 3. 14:55

Hirtelen szeptember

Szegeden a megkezdett, de be nem fejezett vagy egyenesen félbehagyott útfelújítások nem kis problémát okoznak a közlekedésben. Az őszi iskolakezdés, miként minden évben a januári vagy februári havazás, váratlanul érte a városvezetést: el nem készült buszmegállók, feltúrt kis- és nagykörút nehezíti a közlekedést - még akkor is, ha a szegediek kellő körültekintéssel indultak útnak, a rendőrség pedig a korábbiaknál is komolyabb segítő erővel volt jelen a közlekedési csomópontokon - kezdte sajtótájékoztatóját Haág Zalán, a KDNP szegedi elnöke, közgyűlési frakcióvezető.

"A kiskörút felújítására két hónap is kevésnek bizonyult, miközben jelenleg sem folyik ott érdemi munka: zuhanyhírek szerint késnek a térkövek, ezért akár október végéig építési terület maradhat a Tisza Lajos körút ezen szakasza - folytatta a képviselő, hangsúlyozva: a lezárások és forgalmirend-változások néhány naponta változnak, szinte környezettanulmányt kell annak készítenie, aki útnak indul, hisz nem tudhatja, hogy ahol tegnap még keresztülhajthatott, ma is szabad utat jelent-e, függetlenül az aktuális forgalomterheléstől.

A betegeknek most még nehezebb

Mint a kereszténydemokrata városatya kiemelte, az óvodába, általános és középiskolába, egyetemre való eljutás nehézségei mellett sokkal komolyabb problémák is felmerülhetnek.

"A klinikák és SZTK megközelítése nagyon körülményessé és lassabbá vált a betegek, betegszállítók és a mentők számára is; ha valaki hétvégén Tápén rosszul lett, a mentők 10-15 percet veszítettek, mivel a rakpart le volt zárva, a kis- és nagykörutak egyes szakaszai nem voltak járhatók, ami súlyos esetben emberi életbe is kerülhetett volna" - fogalmazott Haág Zalán.

"A Fogklinika, ami szintén regionális ellátási kötelezettséggel bír, autóval megközelíthetetlen, jelenleg az udvarában sem lehet parkolni, ahogyan a környéken sem. Ez főleg a gyermekek, fogyatékosok közlekedését, szállítását teszi rendkívül nehézzé: egy bódításban végzett kezelés után kellene a hozzátartozónak a beteget a porfelhőben vagy sárban, balesetveszélyes körülmények között a szerencsés esetben is több száz méterre parkoló járműhöz juttatni" - folytatta a problémaleltárt a KDNP helyi vezetője.

A polgármester pártpolitizál, de nem vezeti a várost

"Botka László nagy kedvvel szállt bele az egyetem ünnepi tanévnyitóján a kormányba, de saját tevékenységével kapcsolatban már kevésbé kritikus. Nem végzi el azt, ami valójában a munkája, hiszen elsősorban polgármesterként, és nem pártpolitikusként kellene viselkednie; a város vezetésére kért és kapott felhatalmazást a választóktól. Ezzel szemben nincs vezetve a város, a polgármestert nem érdekli, mi van az első tanítási napra igyekvő gyerekekkel vagy az orvosi kezelésre szoruló, mozgásában korlátozott idős vagy fogyatékos betegekkel: semmit nem tett a szegedi közlekedési anomáliák megoldása érdekében" - emlékeztetett az önkormányzati képviselő.

Tegyék járhatóvá a kiskörutat mindkét irányban!

A szegedi KDNP javaslata szerint - mivel érdemi munka jelenleg nem folyik a Tisza Lajos körút Dugonics tér és Aradi vértanúk tere közötti szakaszán - el kell érni a kivitelezőnél, hogy a Dugonics tér irányába is nyisson forgalmi sávot, így a délutáni csúcsforgalom némiképp enyhülne, és a közösségi közlekedés járatai, valamint a mentők is át tudnának itt haladni a körforgalmak felé, valamint a Fogklinika megközelítése is egyszerűbbé válna.

