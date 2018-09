Petíció Sargentini jelentése ellen

Tudatosan az európai választások előtt próbálnak nyomást gyakorolni ránk az illegális migrációt ellenző, Európát védő álláspontunkért – fogalmazott a Magyar Időknek Gál Kinga a jövő heti, a magyar jogállamiságról szóló európai parlamenti szavazással kapcsolatban. A fideszes képviselő szerint a Sargentini-jelentésről szóló voksolás a magyar álláspont ellehetetlenítése mellett az Európai Néppárt bomlasztására irányul.

2018. szeptember 5. 10:09

– A LIBE-bizottság júniusi szavazása után optimista módon azt mondta, hogy az Európai Parlamentben egyáltalán nem biztos a Sargentini-jelentés elfogadásához szükséges szavazattöbbség. Még mindig így gondolja? Mire számíthatunk a jövő héten?

– Úgy gondolom, hogy a szavazás kimenetele mindössze néhány vokson múlik majd, így jelenleg lehetetlen jóslatokba bocsátkozni. Ugyanakkor biztosan látszik, hogy az összes néppárti kollégámra hatalmas nyomás helyeződik, és a háttérben bizony valamennyi szál mozgásba lendült ellenünk. Példaként említhetném, hogy jelenleg még a tartózkodó szavazatok számlálásának módjáról is vita folyik, ami pedig teljesen egyértelmű az uniós szerződések értelmében. Vicces, hogy rajtunk kérik számon a jogállamiságot, miközben megpróbálják kijátszani az uniós jogszabályokat. A baloldali sajtó és a Soros György által támogatott civil szervezetek pedig újfent támadásba lendültek ellenünk. Ennek ellenére bízom benne, hogy a parlamenti szavazás során győzhet a józan ész. A Fidesz–KDNP európai parlamenti delegációjával, valamint a Miniszterelnökség európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkárságával az elmúlt időszakban ennek érdekében sokat dolgoztunk, és próbáltuk megértetni a magyar álláspontot, ellensúlyozni a sok hazugságot. Nehéz a dolgunk, nagyon ellenséges a közeg.

– Ez igaz az Európai Néppártra is? Mennyire megosztott a párt Magyarország-kérdésben?

– A vita az Európai Néppártban is a bevándorlást ellenző és a migránspárti erők között zajlik. A néppárti jellegből adódóan itt nagyon széles politikai spektrumról beszélünk, de azt gondolom, hogy a fősodort még mindig mi képviseljük. Általában ugyanazok a néppárti politikusok szólalnak fel ellenünk, akik mögött már alig van komoly politikai erő, néhány fős delegációt képviselnek. Ők természetesen ezúttal is hallatják hangjukat. Európai választások előtt – akárcsak öt éve a Tavares-jelentés idején – a baloldalnak az a célja, hogy megossza a néppártot. Remélem, ez most sem fog sikerülni.

A képviselő szerint a magyar nép büszke lehet miniszterelnökére Fotó: Európai Parlament

– Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz a Sargentini-jelentés európai parlamenti vitáján. Ez mennyire segítheti a kormány ügyét Strasbourgban?

– Orbán Viktor eddig is sikeresen megvédte Magyarországot, és most is hazánk védelmére fog kelni, nyilvánvalóvá teszi majd, mi az igazi tétje ennek a Magyarország elleni újabb támadásnak. Mindezt annak ellenére teszi, hogy a szóban forgó parlamenti viták finoman szólva sem kellemesek. A magyar nép büszke lehet rá, hogy a miniszterelnök maga önt tiszta vizet a pohárba és kiáll az ország érdekei mellett. Otthonról egyébként nagyon sokan biztatnak bennünket, nemrég kaptam kézhez egy petíciót, amelyet a Sargentini-jelentés tartalma ellen tiltakozva több száz oldalon keresztül több mint nyolcezren írtak alá.

– A jövő évi európai választások szempontjából mennyire fontos a Magyarországról szóló szavazás?

– A parlamenti voksolás és a jövő évi választások során ugyanaz lesz a választóvonal, a bevándorlást ellenző és a migránspárti erők sorakoznak fel egymással szemben. A Sargentini-jelentésnek pedig egyértelműen az a célja, hogy nyomást gyakoroljanak ránk, hiszen nem vagyunk hajlandók követni a baloldali-liberális bevándorláspolitikát. A jelentésben foglalt kifogások alapján legalább a tagállamok felét felelősségre lehetne vonni, tehát egyértelmű a kettős a mérce. Ráadásul régen lezárt, rendezett ügyeket is elővesznek velünk szemben.

