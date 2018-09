Hetvenéves a magyar múlt leggonoszabb szervezete

1948 szeptemberében belügyminiszteri rendelettel a rendőrség államvédelmi osztálya átalakult a BM Államvédelmi Hatóságává (ÁVH). Az ÁVH-t még ma is megvetéssel emlegeti a magyar társadalom. A hirado.hu Miklós Péter történészt, a hódmezővásárhelyi Emlékpont Múzeum vezetőjét kérte meg a múltidézésre.

2018. szeptember 6. 17:43

A diktatúrák sajátja, hogy egy – a hatalomhoz lojális – bármikor bevethető fegyveres erőt hoznak létre. Magyarországon 1945-ben több probléma is felmerült, amikor az ÁVO elődje a Politikai Rendészeti Osztály (PRO) megalakult. Egyrészt működött a régi rendőrség, a Magyar Királyi Államrendőrség – majd a királyi jelzőt elhagyva –, a Magyar Államrendőrség. Ebben eleinte még régi vágású rendőrök is szolgáltak, akik a jogsértéseket és a politikai alapú bebörtönzést, befenyítést, fizikai agressziót nem tolerálták volna, illetve még a Horthy-rendszerben azt a politikai kurzust szolgálták ki – tehát megbízhatatlanok voltak. Másrészt itt voltak a megszálló szovjet erők, amelyek ráadásul külön hatalomként működtek, elég csak a kommunizmus áldozatainak emléknapjául alapul szolgáló 1947. február 25-i nap eseményeit figyelembe venni, amikor a kormányzó Független Kisgazdapárt egyik vezetőjét, Kovács Béla pártfőtitkárt, a második világháború utáni hazai közélet egyik legjelentősebb kommunistaellenes szereplőjét elhurcolták a Szovjetunióba.

Szebeny Endre belügyi államtitkár (b2) és Péter Gábor, a politikai rendőrség vezetője (b3) a Jugoszláviából hazaérkező magyar rendőrküldöttség vezetői a Keleti pályaudvaron. Budapest, 1947. október 21. (Magyar Fotó: Adorján Rezső)

„Elnyomásügyi minisztérium”

1944 végétől, amint a szovjet csapatok elérték Magyarországot, majd 1945 májusától a teljes országban mindenütt újraszervezték a rendőrségeket, ahová új rendőrkapitányok, többségében baloldali kötődésű elöljárók kerültek. A csendőrséget felszámolták. A PRO mintegy rendőrség volt a rendőrségen belül, s mindenhol átvette a vezető szerepet. Ebből a politikai rendvédelmi szervezetből lett később az ÁVO, majd azt követően – éppen hetven évvel ezelőtt – 1948. szeptember 6-án létrejött az ÁVO utódja, az ÁVH. Az ÁVH egy „elnyomásügyi minisztériumként” működött tovább. A kormánynak azon szerveként működött, amelyik az országban az állami és hatalmi repressziót irányította. 1948 a „fordulat éve” volt. Akkoriban ugyanis maga a kommunista diktátor, Rákosi Mátyás állította, hogy a „a munkás és dolgozó paraszt osztályok” átvették a hatalmat. Ennek jegyében megszüntették a szociáldemokrata pártot, a polgári ellenzéki pártokat betiltották, a vezetőiket őrizetbe vették vagy emigrációba kényszerítették. Elkezdődött a kollektivizálás első hulláma, ami aztán 1958 és 1961 tetőzött be, és a kisipar államosítása is ekkorra tehető. Szükségessé vált egy politikai erő a tisztogatások megvalósítására – mondta Miklós Péter, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának docense.

Két vasfüggöny között

Az ÁVH – mint az állampárt, a kommunisták pártrendőrsége – akkor vált igazán naggyá, amikor a határvédelem és a határőrizet tevékenységével is felruházták 1950-ben. Több tízezres állománnyá duzzadt. Noha eleinte az ÁVH alapja és tiszti állománya egy-két száz ember volt, az ötvenes évek elejére 4-5 ezer fő lett, a későbbiekben – a határőrökkel együtt – mintegy 30 ezer fősre emelkedett a keret. Sorkatonák az ÁVH keretein belül teljesítettek határőr szolgálatot. Abban az időben Magyarországra a szögesdrótfüggöny leereszkedett: a Komintern-konfliktus miatt Jugoszlávia, a nyugati orientáltság miatt Ausztria felől. Ráadásul két vasfüggöny között volt az ország, hisz a Szovjetunió felé is le volt zárva a határ. Részben a határőrizet fontossága révén vált az ÁVH vezetője – Péter Gábor – igazi politikai kulcsszereplővé, akinek az irányítása alatt egy viszonylag nagy létszámú, kiképzett, felfegyverzett testület biztosította a kommunista hatalmat – húzta alá a szakember.

A társadalom különböző rétegeinek az elnyomásában, a korábbi értékek eltörlésében, és az új korszak lebetonozásában gyakorlati szerepet játszó ÁVH a magyar történetírás egyik legsötétebb foltjaként maradt meg a köztudatban. Az ÁVH, mint fogalom, önmagában elég útmutatóul szolgál arra, hogy a magyar ember immáron generációk óta viszolyogva gondoljon az önkényuralomra, és ragaszkodjék a szabadságához, az elveihez és a moralitáshoz. Hetven év távlatából is ismerősen csenghetnek Márai Sándor örök érvényű szavai: „A kommunistáktól még nehéz lesz megszabadulni, mert senki sem olyan veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezője, aki már nem az eszmét védi, hanem a zsákmányt!”

Hatalmi játszmák kereszttüzében

Elmondta, hogy az ÁVH szovjet mintára szerveződött, de magyar pártérdekeket szolgált. A Szovjetuniónak működött Magyarországon katonai rendészete, és a megszállók a magyar politikai folyamatokat is kontrollálták. Az ÁVH ezzel párhuzamos struktúraként működött, de volt információáramlás a szovjetek és a magyar fél között. Jó okuk volt arra, hogy a rendőrségben, az ÁVH-ban és a néphadseregben, még ha voltak is hatásköri átfedések, se Péter Gábor ÁVH-vezető, se Farkas Mihály honvédelmi miniszter, se Rajk László, majd később Kádár János belügyminiszter se kapjon „túl nagy” hatalmat. Nem véletlen, hogy az ÁVH fénykora egybeesett a Rákosi-korszakkal. Ekkor voltak a padlássöprések, a begyűjtések, ez volt a paraszti társadalom elleni föllépés időszaka, amikor az államosítás javában zajlott, és a kitelepítésektől rettegett a városok polgári rétege.

Az Államvédelmi Hatóság katonái esküt tesznek a Magyar Vagon- és Gépgyár udvarán rendezett ünnepségen. Budapest, 1949. április 25. (Fotó: MTI/Magyar Fotó)

Leáldozik az ötágú csillag

Miklós Péter szerint nemcsak a korszak átlagembere, hanem a közélet ismertebb szereplői szemében is a kezdetektől rossz volt az ÁVH megítélése. Még a kommunista vicclapnak számító, egyfajta szelepként működő Ludas Matyiban is gúnyolódtak az ÁVH vagy éppen Péter Gábor rovására. Mai szóhasználattal: ciki volt ávósnak lenni. Nem szabad elfelejteni, hogy az internálásokban, a népbírósági perekben, a kommunista elnyomás időszakában, az ötvenes évek elejére több százezer, csaknem egymillió magyar állampolgár vált érintetté, ami azt jelentette, hogy nem volt olyan magyar család, amelynek egy vagy több tagja ne szenvedte volna meg a pártállami diktatúra önkényét. Ennek lett egyenes következménye, hogy 1956-ra már nem volt olyan társadalmi réteg – beleértve a munkásságot és a baloldali értelmiséget is –, amely elégedett lett volna a kommunista rendszerrel. Olyannyira kínos volt ÁVH-snak lenni, hogy 1956 után a szerveződő munkásőrségbe már nem is igen vettek föl ÁVH-s múltú egyéneket (vagy ha igen, hamar igyekeztek megszabadulni tőlük).

Az ÁVH feloszlatása jelzés volt a társadalomnak

Az ÁVH-t ugyan Sztálin halála után nem sokkal formailag megszüntették, szervezete azonban a belügyminisztérium és rendőrség keretein belül továbbra is önállóan működött. 1956-ban pedig olyan erőteljes volt a népharag, az ellenszenv, hogy a helyi ávósokat gyakran megverték, elüldözték, az irattáraikat átnézték. Még formailag sem lehetett újraszervezni, részben az ÁVH utódja ezért lett a rendőrségen belüli hírhedt III/III-as főcsoport, ami békésebb módszerekkel ugyan, de politikai információszerzésre szakosodott. Kádárék ezzel is azt akarták jelezni: új korszakot nyitottak, nem folytatják tovább a Rákosi-éra gyakorlatát – fejtette ki az egyetemi docens.

Miklós Péter történész, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának docense, a kommunista korszakot vizsgáló és bemutató hódmezővásárhelyi Emlékpont Múzeum vezetője. Húsz könyve – többek között az 1956-os forradalom történetéről, vagy éppen az 1940-es évek második felének egyházpolitikájáról – és mintegy négyszáz publikációja jelent meg. Kutatási területe a koalíciós évek politikatörténete, a huszadik századi magyar egyháztörténet és a dél-alföldi régió elmúlt két évszázada.

hirado.hu