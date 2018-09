Gyengítenék Merkel pozícióját

Rekordalacsonyra süllyedt Angela Merkel német kancellár konzervatív-szociáldemokrata kormánykoalíciójának támogatottsága – ezt tükrözi a Bild am Sonntag című német hetilapban vasárnap közzétett felmérés eredménye.

2018. szeptember 10. 10:00

A kutatásból kiderült az is, hogy még sohasem volt ennyire gyenge a nagykoalíció támogatottsága a lakosság körében Németországban. Merkel kereszténydemokrata CDU-ja bajor testvér pártjával, a keresztényszocialista CSU-val együttesen mintegy 29 százalékos támogatottságot ért el. A kormánykoalíciós partner, a Szociáldemokrata Párt (SPD) 17 százalékon áll, míg tavaly ilyenkor 20,5 százalékos volt a támogatottsága. Összesítve 46 százalékos a koalíció híveinek aránya, amely rekordalacsony, 10 éves – kétszer öt-öt esztendős – időtartamot tekintve.

Kényszerből léptek együttműködésre

Ilyen negatív tartományban még nem volt a koalíció népszerűsége – közölte a Kossuth rádió 180 perc című műsorában az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója. Törcsi Péter úgy vélekedett, ez nyilvánvalóan nem véletlen, és emlékeztetett, hogy a nagykoalíció népszerűsége akkor sem volt a magasban, amikor azt sikerült „összetákolni”. Hozzátette, közel három hónap telt el azzal, hogy Merkel megpróbálta összehozni a Jamaica-koalíciót, azonban a pártok ellenállása miatt ez nem jött létre, és újból nagykoalíció alakult Németországban.

„A választópolgárok is úgy ítélték meg már születésekor ezt az újabb nagykoalíciót, mint egyfajta kényszer együttműködést, ami csak azért van, hogy ne legyen tökéletes instabilitás, a kormányzást tekintve, Németországban” – részletezte.

Folyamatos belső viták feszítik a nagykoalíciót

Hozzátette, a támogatottság csökkenését továbbá annak is be lehet tudni, hogy komoly belső viták feszítik a nagykoalíciót. Kifejtette, folyamatosan komoly belső viták vannak a jobbközép és a balközép tömb között is, azonban a legnagyobb vita a belügyminiszter és a kancellár között van. Seehofer kérlelhetetlen a migrációval kapcsolatban, így Merkellel mindig az ellentétes oldalon helyezkednek el, ez pedig negatív a kormánykoalíció megítélése szempontjából.

Úgy vélekedett továbbá, hogy a rendőrségi vezetők 2018-ra jutottak el oda, hogy képesek beszélni a migrációval kapcsolatos problémákról, hiszen a feszültség akkorára nőtt, hogy már nem lehet letagadni, hiszen a közösségi oldalakon már bárki megoszthatja, ha valamilyen atrocitás érte. A chemnitzi eseményekkel kapcsolatban azt mondta, nyilvánvalóan voltak szélsőséges elemek, akik felvonultak, azonban nem egy szélsőjobboldali megmozdulásról van szó.

„Történt egy bevándorlók által elkövetett gyilkosság, ami annak a folyománya, hogy ellenőrizetlenül engedték be az embereket Németországba. Az átlagemberek ezen felháborodtak és az utcára vonultak” – fogalmazott, és megjegyezte: ennek ellenére úgy tűnik, hogy a nagypolitika magaslatáról nézve még mindig nem lehet beismerni az őszinte tüntetéssorozatokat, hanem valamilyen kontextusba kell helyezni.

Merkelre vadásznának?

Törcsi Péter megjegyezte: a kancellárt az elhárításnak a főnöke cáfolta meg, ami nyugtalanító, hiszen az Alkotmányvédelmi Hivatalnak nem az a dolga, hogy a nyilvánosság előtt tárjon fel különböző politikai kérdéseket.

„Ez nagy baj, és ilyenkor arra hivatkoznak, hogy a nyilvánosság mindig nagyobb demokráciát jelent. A titkosszolgálatok vezetői, akár tudatosan, manipulatívan, akár őszintén, a nyilvánosság tájékoztatása okán, de instabilitást keltenek, és a politikai vezetés hitelességébe vetett hitet csorbítják” – magyarázta.

Törcsi Péter összegezte gondolatait: annyira instabil a német kormányzat, hogy nem áll távol a valóságtól az a feltételezés sem, hogy bizonyos politikai csoportosulások manipulálni próbálják a kormányzatba vetett hitet, és gyengíteni akarják Angela Merkel pozícióit. Úgy látja, azt lehet érzékelni, mintha sokan Merkelre vadásznának, és megpróbálnák őt idő előtt kiszorítani a hatalomból.

Kossuth Rádió