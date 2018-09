Sargentini-jelentés: lehet számítani az ellenzékre?

Nacsa Lőrinc, a KDNP szóvivője úgy fogalmazott keddi sajtótájékoztatóján, a jelentés európai parlamenti vitáján és szavazásán megint ki fog derülni, hogy lehet-e számítani az ellenzékre Magyarország védelmében vagy nem.

2018. szeptember 10. 14:58

A kormánypárti politikus a Fidesz-KDNP frakciószövetség véleményét tolmácsolva rámutatott: az Európai Parlament bevándorláspárti többsége, a Soros-birodalommal szövetkezve most egy újabb bosszúhadjáratra készül Magyarország ellen.

Meg akarják bélyegezni a magyar embereket, amiért következetesen elutasítják a bevándorlást. A KDNP-s politikus kijelentette: az Európai Parlamentben ülő magyar képviselőknek meg kell védeni az országot és a magyar embereket, és a kormánypárti képviselők így fognak tenni. Nacsa Lőrinc szerint azonban erős a gyanú, hogy most is lesznek olyan ellenzéki képviselők, akik elárulják az országot és azokkal szövetkeznek majd, akik bevándorló kontinenssé akarják tenni Európát. A kormánypártok ezúton is felszólítják az ellenzéki pártokat és EP-képviselőket, hogy utasítsák el a jelentést – mondta a kereszténydemokrata országgyűlési képviselő.

MTI