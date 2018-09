Szépséges szerelmetes Judith

2018. szeptember 13. 01:53

Jönnek most az elemzések, a politikai magyarázatok, a kommentek, mindenki osztja az észt, hogy mi is történt Strasbourgban, mi is történt a demokrácia fellegvárában és mi történt a Néppártban, ami persze érthető egy ilyen nagy horderejű dologban. De én nem csatlakoznék az elemzők tömegéhez, inkább személyes hangú, Kegyedhez intézett levélben reagálok a történtekre.

Szépséges szerelmetes Judith!

Nagyot alkottál, világpolitikai tényező lettél, és büszke is vagy rá. Mert azt mondtad, hogy büszke vagy rá, hogy a jelentés megkapta az Európai Parlament támogatását, de ez elsősorban a magyar állampolgárok jogairól szól".

Hát cica, ez valóban a magyar állampolgárok jogairól szól, csak nem éppen úgy, ahogy Te gondolod. Hanem sajnálatos módon éppen fordítva. Mert nagy serénykedésedben éppen a magyar állampolgárok jogait fosztottad meg, hogy azt tegyék, azt gondolják, amit jónak éreznek.

Judithom, el kell néhány dolgot mondani neked. Sajnos nincs diplomád, sem jogi végzettséged, ezért nagy bátorság volt belevágni egy ilyen nagyszabású vállalkozásba, hogy egy országot jogi érvekkel a kínpadra vigyél, de megtetted. Diplomád hiányában azt sem várom el, hogy mély ismereteid legyenek a magyar történelemről, az ezeréves államiságú Magyarország történelméről. Dehogy várom.

De azért nagy boldog büszkeséged pillanataiban elborzasztalak. Volt itt egy Antonio Caraffa (XVII. század) zsoldosvezér, aki ahol megjelent, kegyetlenkedéseivel írta be nevét a történelembe és a magyarok emlékezetébe. Aztán volt Julius Jacob von Haynau (XIX. század) osztrák császári tábornok, aki kivégeztette a magyar vezérkart. Aztán volt Szamuely Tibor (XX.század) népbiztos, tömeggyilkos, aztán volt Szálasi, meg Rákosi Rosenfeld Mátyás. Volt még más is, de ezeket kaptuk. A magyar nép nem felejt. Ezeket még háromszáz év múlva is gyűlölni fogja.

És most itt vagy Te, szépséges Judith Sargentini, zöldpárti (tehát éretlen) holland képviselő, és most önként és dalolva beléptél ebbe a csodálatos panoptikumba. Beléptél és ezen már nem lehet változtatni. Úgy tisztel és szeret szép hazám népe ezentúl, mint ezeket.

De bűnöd azért nagyobb, mert nem háborús helyzetben, szabadságharc után, világháború közben és után cselekedtél, hanem békeidőben.

Büszke vagy nagy munkádra, arra, amit szégyellni kellene.

Azt mondod diploma nélkül, hogy aggályos a magyar tudományos élet jövője. Fogalmad nincs, miről beszélsz.

Azt mondod diploma nélkül és mint ateista, hogy aggályos a vallásszabadság. Fogalmad nincs, miről beszélsz.

Azt mondod diploma nélkül, hogy gondok vannak a választási rendszerrel. Fogalmad nincs, miről beszélsz.

Azt mondod diploma nélkül, hogy veszélyben az igazságszolgáltatás függetlensége. Fogalmad nincs, miről beszélsz.

Azt mondod diploma nélkül, hogy bajok vannak a kisebbségek és a menekültek emberi jogaival. Meg az egyenlő bánásmóddal. Fogalmad nincs, miről beszélsz.

Szépséges szerelmetes Judith!

Az persze nem a Te szégyened, hanem az unió vezetéséé és parlamentjéé összes nagyszerű szakbizottságaival együtt, hogy nemhogy elfogad, hanem egyáltalán számításba vesz egy ilyen magánjellegű (?) indítványt.

Cicám, ha ilyen vállalkozásba kezdesz, hogy egy országot, történetesen szép hazámat a kínpadra vigyél, legalább vetted volna a fáradságot, hogy konzultálj, kérdezz, érdeklődj az illetékeseknél, a kormány tagjaival. De nem tetted. Neked elég volt kútforrásként V. Naszályi Márta meg a Helsinki Bizottság. Márta persze autentikus, nagy súlyú politikus a Párbeszédjével együtt, de Neked cicám, fogalmad sincs, mi az a Párbeszéd, mi a magyar belpolitika, azt sem tudod, mi az MSZMP, mi az MSZP. Semmit sem tudsz.

És ezzel a nagy tudásoddal képes vagy azt mondani, hogy a magyar sajtószabadsággal is baj van. Hát tényleg baj van. Amikor a magyar miniszterelnök Salvininél járt, az egyik hírportál a megtépázott sajtószabadság jegyében azt írta, hogy egy csöves járt Milánóban.

Hát akkor cica, ha van még sajtószabadság ebben az eltiport és megnyomorított országban, akkor a szemedbe mondom, hogy egy idióta vagy. Elmebeteg, szánalmas idióta. Megszállott voltál a gyűlöletben, megszállott a hazugságban, megszállott a vádaskodásokban.

Munkád, alapos és állhatatos szakmai munkád egyetlen eredménye, hogy kiderült, kik ülnek a unió parlamentjében. Mert most aztán kiderült mindenkiről, köszönet érte.

A Te bajod, végzetes bajod cica a júdások sorsa: megrendelésre tetted, amit tettél. Megkapod a harminc ezütpénzt, de a Credóban nem leszel benne.

(szék)