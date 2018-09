A II. Lakiteleki Találkozó - jegyzőkönyv részlet

A Magyar Demokrata Fórum 1988. szeptember 3-i tanácskozásának jegyzőkönyve és sajtóvisszhangja című kötetéből idézünk.

2018. szeptember 13. 12:45

“Lezsák Sándor6: Kedves Barátaim! A Magyar Demokrata Fórum szervezői nevében sok szeretettel köszöntöm önöket, benneteket. Rendkívül mostoha körülmények között ülünk itt, nagy zajban, szűkösen. Higgyék el, több hete készülünk erre a találkozóra, erre az összejövetelre, és tegnap éjszaka egy perc alatt a tomboló vihar mindent tönkretett. Ez, amelyikben most ülünk, egy másik sátor már. Az éjszaka olyan vihar volt itt Lakitelek fölött, hogy a vasakat meghajlította. A sátorvasakat el kellett hordani, és helyére egy újat, egy ideiglenest építeni. Köszönet lakiteleki barátaimnak, tiszakécskei barátaimnak, hogy egy kemény éjszakát dolgoztak, hogy itt azért elviselhető körülmények között találkozhassunk. [Taps]

Megkérdezhetnék, s kérdezték néhányan, hogy miért nem egy intézményben jöttünk össze, ahol biztosabb falakkal lennénk körülvéve. Ki akartunk zárni minden bizonytalansági tényezőt, de íme, az égiek végül is közbeszóltak.7 Szeretném elmondani tájékoztatásul, hogy kezdetben 160-180 személyre méreteztük ezt az összejövetelt, és amennyire örültünk a fölfokozódó érdeklődésnek, annyira riadtunk is meg, hogy hogyan tudunk megfelelő, méltó otthont adni ennek a napnak. Végül közel 350 meghívót küldtünk ki, és itt szeretném megjegyezni azt, hogy tudom, véletlenül megtudtam: néhány meghívó nem érkezett meg.8 Valószínű, hogy például Dragon Pali barátom az elkövetkezendő évtizedekben furcsán nézett volna rám, és én nem tudtam volna, hogy miért. Kiderült, hogy nem kapta meg a föladott meghívót.9 Az ország minden részéből, sőt, határainkon túlról is azokat hívtuk meg, akiknek támogató segítségére a Magyar Demokrata Fórum eddig is számított, és ezután is számít.

Néhány mondatban szeretném elmondani a mai nap menetét. A tanácskozás első elnöke Bíró Zoltán lesz, a szünet után Für Lajos követi, végül Fekete Gyula lesz a tanácskozásunk elnöke. Hozzászólásra az eddigieknek megfelelően írásban tessék majd jelentkezni. [Taps] Egy apró technikai, de talán lényeges megjegyzés: aki vonattal vagy busszal érkezett, azok a diófa alatt itt mellettünk adják le nevüket, és megkeressük azokat, aki kocsival hazaviszi õket.10 Elmondom azt is, hogy ügyeletes orvos van közöttünk Szentendrei főorvos úr személyében, ha valakinek valami gondja van, akkor tessék hozzánk fordulni. Végezetül azt kívánom valamennyiünknek, hogy legyen bennünk legalább akkora erő és akarat, amit én ma éjszaka barátaim arcán a sátor építése közben láttam. Köszönöm szépen, és átadom a szót Bíró Zoltánnak.”

jegyzetek…

6 Lezsák Sándor megnyitóját a házigazda jogán tartotta. Kifejezetten, mint szervező és koordinátor szólalt meg. Ő és családja volt a találkozónak helyet adó terület tulajdonosa, az összejövetel technikai feltételeinek megteremtője. Megszólalása azonban nem csak pusztán technikai tájékoztató volt, hiszen mondataival az egész találkozó hangulatát, elszánását is beharangozta.

7 Jelképpé vált az idők múlásával, hogy a Demokrata Fórum nem Budapesten, hanem egy vidéki kis településen alakult meg. Abban az időben viszont a kényszer és részben a függetlenség erős törekvése okozta, hogy a Lezsák-tanyán került megrendezésre a találkozó. A kényszer, mert az intézmények túlnyomó többsége nem vállalta megrendezését, félve az állampárt bosszújától, és a függetlenség illúziója, mivel egy magántulajdonban álló ingatlanon semmilyen korlátozó elvárásnak nem kellett megfelelni.

8 A találkozón végül 364-en regisztrálták magukat. A szervezők köre 1987-hez képest kibővült Joó Rudolffal és Csengey Dénessel. A meghívókat azoknak küldték el, akik az 1988 tavaszi Jurta Színházban tartott fórumokon (január 30., március 6. és 21., illetve május 15.), illetve a vidéki (Miskolc, Kiskunmajsa, 1988. március 5.) találkozókon jelen voltak.

9 Dragon Pál a Szentendrei Petőfi Kulturális és Hagyományőrző Szervezet vezetője volt, aki igen mozgékony szerepet játszott a független szerveződések alapításában, munkájában.

10 Figyelemre méltó törekvése volt a szervezőknek, hogy a találkozón jelen lévők nem csak politikai szempontból, hanem emberileg is kiszolgálva érezzék magukat. Erre szolgált a hazaút szervezése, az ételek és italok előkészítése, illetve – a korábbi tapasztalatok alapján – az orvosi szolgálat biztosítása is.

(Részlet A Magyar Demokrata Fórum – 1988. szeptember 3-i tanácskozásának jegyzőkönyve és sajtóvisszhangja című kötetéből. Az Antológia Kiadó gondozásában, 2018-ban megjelenő kötetet Szeredi Pál szerkesztette, és a RETÖRKI könyvek sorozatában a 35. megjelent kiadvány, melyet olvasásra szívesen ajánlunk.)

