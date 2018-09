Csatlakozás a hősökhöz

Tényleg rendszerszintű veszély fenyegeti a jogállamiságot, de még mennyire. És tényleg azok a hazafiak, a hősök, a veszélyeket felvállaló hősök, akik ezt ki merik mondani.

2018. szeptember 15. 02:21

Kínos is, fájdalmas is, de egyben felemelő, ha az ember megváltoztatja a véleményét. Ehhez bátorság is kell, de úgy érzem, elég bátor vagyok, hogy kimondjam.

Nem szégyen, eddig burokban éltem, de most végre kinyílt a szemem.

Már a strasbourgi vita is felizgatott, mennyi jószándékú külföldi hozzászóló elemezte a magyar belpolitikát, nem csupán precízen világítottak rá az anomáliákra, a demokráciát mélyen sértő lépésekre, hanem felszólalásaikban érződött az az őszinte aggódás, a féltés és a düh, hogy mi lesz szép hazámból.

Mondom, már felizgatott a vita is, de az utóbbi három nap végleg meggyőzött arról, hogy a rossz oldalon álltam. A fasiszta, populista, nacionalista rossz oldalon. Szégyellem, hogy erre nem önmagam jöttem rá, hanem nagyszerű európai polgárok világítottak rá, hogy ne tovább, baj lesz ebből. És nekem, itt élő buta embernek erről fogalmam sem volt.

Nem baj, tanul az ember.

A legnagyobb hatással Manfred Weber barátom volt, aki szerint Magyarországon jelenleg rendszerszintű veszély fenyegeti a jogállamiságot. A jóember elnök akar lenni, ezért hihetetlen gyorsasággal átállt a másik oldalra és egyetlen bajorként (!) szép hazám ellen szavazott. De neki is köszönet, mert soha nem jöttem volna rá itt élve, hogy rendszerszintű veszély fenyegeti a jogállamiságot.

De mondom, átálltam és felnyitották a szemem. Weber okfejtése kismiska ahhoz képest, hogy Molnár Csaba államférfi azt találta mondani, hogy azok a hazafiak, akik megszavazták a Sargentini-jelentést. Mert Orbán Viktor az elmúlt nyolc évben ide juttatta Magyarországot.

És akkor belegondoltam. Tényleg rendszerszintű veszély fenyegeti a jogállamiságot, de még mennyire. És tényleg azok a hazafiak, a hősök, a veszélyeket felvállaló hősök, akik ezt ki merik mondani.

Drága Gréczy Zsolt meg Gyurcsány Ferenc, csatlakozni kívánok hozzátok, a hősökhöz, a bátrakhoz, az elszántakhoz.

Nem érdekel a múltam, nem érdekel az életem, hozzátok akarok tartozni. Hozzátok, akik nem a nacionalista, fasiszta múltat képviselitek, hanem a jövőt.

Bejelentem, hogy részt veszek az Orbán-rezsim elleni tüntetésen. Egyetlen probléma, hogy nem tudom, hogy hova menjek és mikor. Ugyanis a szervezés egy kicsit zavaros, Bem tér, Szabadság tér, Szabadság-híd, mindenféle időpontok és helyek, csak szóljatok, hogy ott lehessek. De csak megoldjátok valahogy.

De van egy másik probléma is, drága Gréczy Zsoltom. Beszélni is szeretnék. Mögöttem az Európai Unió felhatalmazása, mögöttem a Demokratikus Koalíció, ez maga a biztonság és a jó érzés, hogy végre a hazámat szolgálom.

Nem árulok zsákbamacskát, el is mondom.

Azzal kezdném, hogy elég volt. Ezt elmondom háromszor, és megkérem a közönséget, a négymillió embert, hogy ismételje meg. (Megismétli). Aztán elmondom, hogy elég a diktatúrából. Zengeni fog a tömeg, hogy elég volt.

Aztán felteszek néhány kérdést. Stadionokat, vagy kórházakat? (Válaszol, zengi a négymillió). Maradjon a CEU? (Zengi a négymillió). Kisvasút vagy NGO-k? (Zengi a négymillió). Merkel vagy Putyin? (Zengi a négymillió). Piltátus vagy Jézus? (Zengi a négymillió). Vesszen Orbán! (Zengi a négymillió). Széchenyi vagy Kossuth? (Zengi a négymillió). Szörényi vagy Bródy? (Zengi a négymillió).

Mentsük a bevándorlókat? (Zengi a négymillió). Mentsük meg Európánkat? (Nem zengi a négymillió).

Drága egyetlen barátom, Gréczy Zsolt, elmondtam Neked, hogy ezt terveztem. Ha valamilyen oknál fogva nem teszik a koncepció, akkor előre szólj, én csak jót akartam.

Ha pedig nem fogadjátok a közeledést, akkor visszatáncolok az én kis nacionalista, populista táboromhoz, akármilyen baromi nagy ez a fasiszta rezsim.

(szék)