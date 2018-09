Civilizációnk jövője a tét

Áder János államfő kedden négynapos látogatásra az egyesült államokbeli San Franciscóba utazott, ahol felszólalt a Global Climate Action Summit konferencián. Beszédében kiemelte, nem a Föld atmoszférájának jövője a fontos, hanem civilizációnk jövője a tét.

2018. szeptember 15. 11:39

Amikor Jerry Brown meghívott minket a konferenciára, mindenki számára világossá tette meghívásában, hogy csak azért senki ne jöjjön el a csúcsra, hogy egy újabb lelkesítő beszédet tartson – kezdte beszédét Áder János a nemzetközi klímacsúcson. A magyar államfő elmondta, Jerry Brown Kalifornia kormányzója ara kért mindenkit, konkrét vállalásokkal érkezzenek az országok.

Sokan és sokféleképpen beszéltek már a klímaváltozás veszélyeiről, azonban ha a konferencián elhangzottakat egy gondolatban kellene összefoglalni, akkor az ez lenne: Ma már nem a Föld atmoszférája a kérdés, hogy mi történik vele, hanem civilizációnk jövője a tét – hangsúlyozta a magyar államfő.

Kifejtette: Magyarország Európa szívében egy tízmilliós ország, kibocsátás szempontjából nem lehet hasonlítani sem az Egyesült Államokhoz, sem Kínához. Mégis azon 21 ország közé tartozik a világban, ahol 1990 óta úgy nőtt a bruttó hazai termék (GDP) 50 százalékkal, hogy közben az energiafelhasználás 15 százalékkal, az üvegházhatású gázok kibocsátása pedig 35 százalékkal csökkent.

Ez a múlt, most azonban már a jövőről kell beszélni – hangoztatta felszólalásában Áder János.

Magyarország vállalásai

Elmondta, a magyar kormány elfogadta már a Nemzeti Éghajlat-változási Stratégiát, melynek egyik legfontosabb célkitűzése, hogy 1990-hez viszonyítva 2050-re 85 százalékkal csökkenti Magyarország az üvegházhatású gázok kibocsátását.

Az ország másik vállalása és célja, hogy 2030-ra a magyarországi áramtermelés 90-95 százaléka szén-dioxidmentes legyen, amit atom- illetve napenergia révén kívánunk elérni – húzta alá az államfő.

Párizs lendülete megtört – fogalmazott Áder János. A köztársasági elnök a szubnacionális szervezetek szerepét hangsúlyozta a károsanyag-kibocsátás csökkentésében, hozzátéve: ezen földrajzi egységek tudják fenntartani a párizsi klímamegállapodás után megtorpant lendületet.

Reményét fejezte ki, hogy kezdeményezésére hamarosan a küzdelem ezen szereplői is, a városok és a tartományok is csatlakozhatnak a párizsi megállapodáshoz. Beszámolt arról is, hogy Budapest mellett további huszonhárom magyar város csatlakozott a klímánk védelme érdekében szükséges cselekvés gyorsítását szorgalmazó Under 2 mozgalomhoz, így az ország lakosságának mintegy 40 százaléka részese annak.

Mit rejt még a hátizsák?

Áder János két magyar találmányról tájékoztatta a konferencián részt vevőket. Kiemelte: az üvegházhatási gázok kibocsátásának 17 százalékáért a mezőgazdaság felelős, azon belül főként az állattartás. Húsz éves kutatómunka eredménye egy magyar találmány, ami a kérődző állatok esetében 80%-kal tudja csökkenteni a metán kibocsátást úgy, hogy emellett a hús és tej minősége még javul is.

Felhívta a figyelmet a másik magyar találmányra. Vízfelhasználásunk 70%-a kötődik a mezőgazdasághoz. A 21. század fő kihívása az, hogy kevesebb vízből, egyre kisebb területen, egyre több ember számára kell élelmiszert termelni. A magyar találmány egy olyan környezetbarát szer, ami a talaj vízmegtartó képességét is javítja, csökkenti az aszálykárokat és még a környezetet is kíméli – összegezte Áder János.

Hozzátette: a cselekvésre egyre kevesebb az idő, a felelősség viszont az idő előrehaladtával egyre nő.

Áder János államfő szerint a párizsi megállapodásnál ambiciózusabb vállalásokra van szükség a Föld klímájának védelme érdekében, a San Franciscó-i Global Climate Action Summit konferencia résztvevői éppen ennek elérése érdekében gyűltek össze.

A köztársasági elnök csütörtökön, a konferencia nyitó napján újságíróknak elmondta: a párizsi egyezmény végrehajtásának módjairól már három ízben tanácskoztak az elmúlt két évben. Az államfő azonban nem elégedett. Nem nézhető tétlenül, hogy Párizs után lelassuljon a folyamat.

Ezt ismerte fel többek között Kalifornia kormányzója is, Jerry Brown, aki másokkal együtt Under 2 néven hozott létre egy mozgalmat szövetségi államok, mint Kalifornia, tartományok, mint a németországi Baden-Württenberg, vagy Budapest és más városok részvételével – ismertette az államfő a San Franciscó-i tanácskozás előzményeit.

Jelentős gazdasági erő

Mára a kapcsolódó mintegy kétszáz tartomány, város vagy ország 1,3 milliárd embernek adva otthont, jelentős gazdasági erőt képvisel – mutatott rá, hangsúlyozva: az általuk vállalt akár 80-95 százalékos kibocsátáscsökkentés jelentős eredményt hozhat.

Nicholas Stern közgazdász és Áder János köztársasági elnök megbeszélése a Global Climate Action Summit nemzetközi klímacsúcs plenáris ülés idején San Franciscóban (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Áder János arról is beszámolt, hogy az Egyesült Államok kilépése a párizsi megállapodásból még nem lehetetleníti el az ott vállalt célok teljesítését. Kalifornia mellett még tizenhét szövetségi állam látja úgy, hogy tovább kell haladni az úton, sőt növelni kell a vállalást. Ráadásul egyre több jelentés szerint a megelőzésből gazdasági előnyök is származnak – tette hozzá.

Új növekedési pálya

Az államfő csütörtökön tárgyalást folytatott Nicholas Sternnel, a Világbank egykori vezető közgazdászával, aki már 2006-ban kimutatta a globális felmelegedés elleni harc pénzbeli előnyeit. Áder János elmondta: a közgazdász ma is úgy látja, hogy a modern technológia alkalmazása a veszély elkerülésére lehetőséget ad egy gazdasági fordulatra, egy új ipari forradalomra, és a lehetőséggel élő országok új növekedési pályára állhatnak.

A napenergia hasznosítása olcsóbb

A klímaváltozás ugyan gyorsabb, mint ahogy azt Nicholas Stern 2006-ban látta, ugyanakkor a technológiai fejlődés sebessége is meghaladja a tizenkét évvel ezelőtt remélt szintet. A napelemek ára tíz év alatt a tizedére esett, a napenergia hasznosítása sokkal olcsóbb a vártnál – számolt be az államfő a megbeszélésről.

Nicholas Stern azonban továbbra is fenntartja állítását: a GDP 1-1,5 százalékának felhasználásával megállítható lenne a klímaváltozás, és legalább tízszer akkora későbbi kárt lehetne megelőzni. Az államfő Jerry Brown kaliforniai kormányzóval is megbeszélést folytatott. Az állam nemrég azt vállalta, hogy 2045-re nullára csökkenti mind az ipar, mind a közlekedés károsanyag-kibocsátását, de az energiatermelést is szén-dioxid-mentessé kívánják tenni – ismertette az államfő.

