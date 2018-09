Európa páriája

2018. szeptember 16. 00:36

A kormányfő kikerült a centrumból, nem kereszténydemokrata, hanem szélsőséges, és még véletlenül sem az Unió erős embere – mondta Tóth Bertalan, az MSZP elnöke.

Milyen érzés hazaárulónak lenni?

Honnan is tudhatnám? Ideje lenni túllépni ezen, a magyar közéletet hosszú ideje mérgező megközelítésen, hogy a miniszterelnök azonosítja magát a nemzettel, és aki nem ért vele egyet, azt hazaárulózza. Ahogy az Európai Parlamentben is elhangzott: ez a gyávák menedéke, Magyarország sokkal több, sokkal nagyszerűbb, mint hogy Orbán Viktorral azonosítsuk. A Sargentini-jelentést megszavazó képviselők pontosan azt tették, amit a Fidesz 2009-es európai parlamenti programjában is kívánatosnak nevezett: ha kell, Európának kell megvédenie a magyarokat saját kormányuktól. A magyarok az unióhoz való csatlakozást 84 százalékkal szavazták meg. Azt tehát, hogy a mindenkori magyar kormány betartja az európai normákat és alapértékeket. Most kimondatott, hogy az Orbán-kormány ezeket megsérti, vagyis az Orbán-kormány a népszavazáson kinyilvánított népakaratot árulta el. Kötelességünk ez ellen fellépni. (...)

Nem tart attól, hogy a jelentés megszavazása után a Fidesz megint előveszi a „baloldal ráront nemzetére” mondást, és erre építi az EP-kampányt?

Ha a kvantumfizikáról, vagy a cserebogarak párzásáról lenne szó, akkor is elővenné ezt. Éppen erről beszélek, ezt a politikát, ezt a közbeszédet kell meghaladni. A Sargentini-jelentéssel a jobboldali Európai Néppárt képviselői is egyetértettek– mégpedig kétharmados többséggel. A jelentés kapcsán nem jobb- és baloldal birkózik egymással, hanem az Európa-párti erők küzdenek az Európa-ellenesekkel. A jogállami demokraták feszülnek össze az illiberális állam híveivel. Orbán kikerült most a centrumból, nem kereszténydemokrata, hanem szélsőséges, nem Európa erős embere, hanem Európa páriája.(...)

Orbánék elárulták a népakaratot

Népszava