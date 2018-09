Kálmán Olga hazugságspirálban

2018. szeptember 17. 10:06

Apáti Bence: Kálmán Olga legutóbbi magyarázkodása volt talán ez idáig a legkiemelkedőbb mind közül. A saját hazugságaiba belebonyolódó „újságíró” olyan csudákat hordott össze D. Tóth Krisztának, hogy azt egyszer tanítani fogják. Hogy pontosan hol – újságírást vagy mentális problémákat kutató kurzusokon –, azt jelenleg még nem tudni.

Még a csinos D. Tóth is összevissza vakarózott – hol a füléhez, hol a hajához nyúlt, mint valami rosszul blöffölő, kezdő pókerjátékos –, és zavart, szűnni nem akaró pislogásba kezdett az olyan mondatok hallatán, mint hogy Olga szerint az elrabolt Hír TV nem lett jobbikos, vagy hogy Simicska nem várta el tőle, hogy a Jobbik szekerét tolja, de annál a pontnál, amikor Kálmán arról kezdett zavaros okfejtésbe, hogy bár Simicska lenyilatkozta, hogy a Jobbikot támogatja – meg ugye cifrábbakat is, pél­dául hogy most bemegyek, és minden orbánistát kib…szok –, ez a munkáján, mármint Olga munkáján nem látszott meg.

Kálmán Olgát őszintén sajnálom valahol. Ha nem ragaszkodna foggal-körömmel ahhoz a valótlansághoz, hogy ő egy olyan újságíró, aki egész eddigi karrierje során politikailag független tudott maradni, akkor talán egyszer, valamikor a távoli jövőben, ha már elült a vihar, kaphatna állást valamelyik televíziónál.

Persze akkor is ott lebegne fenyegetésként a csatorna vezetőinek a feje felett a tény, hogy Olgát már egyszer fel tudta vásárolni egy olyan oligarcha, aki ellen éveken keresztül harcolt. Ez pedig nem a legjobb ajánlólevél.

Az árulókat sehol sem szeretik. Ugyanis nem lehet bennük megbízni.

Magyar Idők, 2018. szeptember 17.