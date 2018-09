Jövő héten indul a Szemrevaló Filmfesztivál

Hét közönségtalálkozó színesíti a programot

Szeptember 27. és október 7. között rendezik meg idén a budapesti Művész moziban a SZEMREVALÓ│SEHENSWERT FILMFESZTIVÁLT. A Goethe Intézet, az Osztrák Kulturális Fórum és a Svájci Nagykövetség közös rendezvénye immár hetedik alkalommal hozza el a német nyelvterület új filmjeinek legjavát, eredeti nyelven, magyar felirattal. A fesztivál nyitófilmje Lars Kraume rendezésében a magyar vonatkozású, valós eseményeket feldolgozó Néma forradalom lesz. A 17 filmet bemutató SZEMREVALÓ programját hét közönségtalálkozó színesíti majd. Egy kisebb válogatást bemutatva Szegeden, Debrecenben és Pécsett is lesz SZEMREVALÓ. Szeptember 20-án kezdődik a jegyelővétel.

2018. szeptember 17. 13:54

Szeptember 27-én 19 órakora Művész moziban az idei Müncheni Filmfesztiválon Békedíjjal és rendezői díjjal méltatott, valós eseményeket feldolgozó Néma forradalom (Das schweigende Klassenzimmer) nyitja az idei SZEMREVALÓT. A film a nagysikerű Az állam Fritz Bauer ellencímű film rendezőjének új alkotása. Két NDK-s gimnazista ráveszi az egész osztályt, hogy egyperces néma csenddel fejezzék ki szolidaritásukat az 56-os magyar forradalom iránt. Az ügy a Stasi fülébe jut, és komoly vihart kavar.A fesztivált követően a film a mozikban is látható lesz majd.

Szeptember28-án 20.15-korpereg a Szimpli(Simpel) című alkotás, melyben anyjuk halála után Ben és szellemi fogyatékos testvére egy lopott rendőrautóban nekivágnak egy kalandos útnak. A vetítés után a közönség találkozhat Markus Goller rendezővel.Szeptember 29-én 20.15-kora Kékről álmodom (Blue My Mind) című film lesz műsoron, mely idén a Svájci Filmdíjon elnyerte a legjobb film, a legjobb forgatókönyv és a legjobb női főszereplő díját is. A különleges látványvilágú, a coming-of-age, a dráma és a fantasy műfaját ötvöző filmben a 15 éves Mia sorsdöntő metamorfózis előtt áll, amely egész eddigi létét megkérdőjelezi. A filmet a későbbiekben az ADS mutatja be hazánkban. A vetítés után vendégünkaz operatőr, Gabriel Lobos.

Október 1-én19 órakor a Murer – Egy per anatómiája(Murer – Anatomie eines Prozesses) című alkotásban Franz Murert 1963-ban bíróság elé állítják a II. világháború alatt elkövetett bűntetteiért, ám a hatalom központjaiban szemet akarnak hunyni a múlt felett…A film utánFerdinand Trauttmansdorffal, az Andrássy Egyetem Diplomácia Tanszékének vezetőjével Dési András újságíró, publicista beszélget. Október2-án18.30-kor A negyedik hatalmi ág (Die vierte Gewalt) sokkolóan szembesít azzal, hogy az internet mi mindent változtatott meg az újságírásban. A film égetően aktuális, mert az álhírek, a bulvársajtó hazug rágalmai vagy a szerkesztőségeket sújtó megszorítások mindnyájunkat érintenek. A film után közönségtalálkozó arendezővel, Dieter Fahrerrel.

Október3-án20.15-kor a Diagonale 2017-en közönségdíjat nyert Alehetséges világok legjobbika(Die beste aller Welten) Adrian Goiginger osztrák rendező saját gyerekkori élményein alapul- a hétéves Adrian és kábítószerfüggő anyja bensőséges kapcsolatáról szól. A vetítés után vendégünk a rendező, Adrian Goiginger, és a producer, Wolfgang Ritzberger. Október4-én 20 órakor a 303 egy lendületes road movie, melyben Jule lakókocsijával felveszi a stoppos Jant. Egész Nyugat-Európát átszelő útjuk során olyasmikrőlbeszélgetnek bravúrosan megírt és előadott dialógusokban, hogy az ember természeténél fogva önző-e, hogy vajon boldogtalansághoz vezet-e a monogámia, vagy hogy magunk döntjük-e el, hogy kibe szeressünk bele - miközben ők ketten egyre közelebb kerülnek egymáshoz. A film után közönségtalálkozó a főszereplővel, Anton Spiekerrel.

Végül Október 5-én 19 órakor vetítik az idén a Max Ophüls Filmfesztivál Közönségdíját és a társadalmilag releváns filmnek járó díjat egyaránt elnyert, valamint Diagonale Közönségdíjjal és a teljes társulatnak megítélt Színészdíjjal méltatott Zsaruk(Cops) című filmben Christoph egy bevetés alkalmával jogosnak vélt önvédelemből lelő egy férfit. Miközben egyre súlyosabb poszttraumás teljesítményzavaroktól szenved, kifelé kétségbeesetten igyekszik őrizni az „erős férfi” látszatát. A vetítés után vendégünkarendező, Stefan A. Lukacs.

A filmekre 1200 forintos áron vásárolhatóak jegyek, 4 jegy egy időben történő megváltása kedvezményes, 4400 forint. A jegyelővétel szeptember 20-án indul.Egy kisebb válogatást bemutatva Szegeden, Debrecenben és Pécsett is lesz SZEMREVALÓ.

gondola