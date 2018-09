Orbán: El akarják venni a határvédelem jogát

A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött az Országgyűlés őszi ülésszaka. A képviselők első döntéseik között választhatják meg a Magyar Nemzeti Bank új felügyelőbizottságát.

2018. szeptember 17. 14:36

Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött hétfőn az Országgyűlés őszi ülésszaka. Alkotmányos szokásaink szerint a miniszterelnök minden ülésszak kezdetén jelentést tesz a Háznak, mi történt a két ülésszak között – jelentette ki Orbán Viktor. A kormányfő felidézte, hogy a nemzeti kormány 2010-ben új gazdaságpolitikát indított útjára. Mint mondta, ez a gazdaságpolitika oly mértékben különbözik a 2010 előttitől, hogy nem túlzás új gazdasági modellnek nevezni. Ez a magyar érdekekből indul ki, indokolt magyar modellnek nevezni – mondta, és hozzátette, hogy idén nyáron is jól teljesített a magyar gazdaság, amiért elismerését fejezte ki a gazdaság résztvevőinek.

Mi munkaalapú gazdaságot építünk – fogalmazott. A kormányfő ismertette, 2010-zel összevetve a foglalkoztatottak száma mintegy 800 ezerrel nőtt. Hamarosan 4,5 milliónyi magyar fog dolgozni, ami egy álomhatár – tette hozzá. Úgy fogunk kormányozni, hogy egyre jobban megérje dolgozni és gyermeket vállalni – hangsúlyozta a miniszterelnök. A magyar modell eredményei biztatást adnak arra nézve is is, hogy 2030-ra Magyarország az Európai Unió öt legjobb és legélhetőbb országa között lesz – emelte ki Orbán Viktor.

Fejlődő gazdaság

A magyar gazdaság a második negyedévben 4,8 százalékkal nőtt, ami kétszerese az EU-s átlagnak – jelentette a miniszterelnök, hozzátéve: ez mindenki számára jó hír, még a nyugdíjasoknak is. A velük kötött megállapodás szerint szinte biztosra vehető, hogy az idei év végén ismét nyugdíjprémiumban részesülhetnek a nyugdíjasok – tette hozzá a miniszterelnök.

A mai gazdaság jó teljesítményéhez és sikeréhez a korábban dolgozó nyugdíjasok is hozzájárultak, ezért nekik is részesülniük kell a sikerekből.

Többmilliárdos beruházások

A német BMW-gyár egy jelentős debreceni beruházás mellett döntött, aminek számos oka van. Orbán Viktor meggyőződésének nevezte, hogy a kiváltó ok nem más, mint a kiváló magyar munkaerő, a jó képességű magyar munkások. Büszkék lehetünk világszínvonalú munkásainkra.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a napokban még egy ennél is nagyobb beruházás bejelentése is megtörtént. Tiszaújvárosban 390 milliárd forint értékű üzemet épít a Mol-csoport és a ThyssenKrupp Industrial Solutions AG. Itt valódi gigaberuházásról van szó – emelte ki a kormányfő.

Közoktatási fejlesztés

Több mint másfél millió gyerek kezdte meg a tanévet a köznevelésben, egymillió gyerek kap ingyen tankönyvet, ami európai szinten egyedülálló – hangsúlyozta. A felsőoktatásban 85 ezer hallgatót vettek fel, ami 2,5 ezerrel több, mint 2017-ben. 65 ezren kapnak állami ösztöndíjat.

A magyar közoktatás legnagyobb fejlesztése zajlik – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor. Beszédében kiemelte: 2018-ban 606 milliárd forinttal többet költünk oktatásra, mint az utolsó szocialista évben, 2010-ben. Több mint 500 fejlesztés zajlik országszerte. A digitális oktatást is segíti a kormány, számos eszközt osztott szét a napokban az iskolák között.

Népesedési kérdések és európai politika

A közeljövőben két terület érdemel kiemelt figyelmet – fogalmazott a kormányfő. Az egyik a népesedési kérdések, a másik pedig az európai politika.

„Ha minket elfú az idők zivatarja, nem lesz az Istennek soha több magyarja” – idézte Arany Jánost a miniszterelnök. Hozzátette, a képlet egyszerű: ha nem erősítjük meg a magyar családokat, akkor előbb-utóbb elfogyunk és velünk együtt a magyarok népe is. Mi ebbe nem akarunk beletörődni – emelte ki a miniszterelnök.

Mint fogalmazott: nemzeti keresztény kormány vagyunk, eddig is családközpontú politikát folytattunk. Ami eddig történt szükséges, de nem elégséges feltétele a megmaradásunknak. Újabb és újabb kezdeményezésekre van szükség, ezért a kormány hamarosan nemzeti konzultációt indít.

A nemzet jövőjének nagy kérdéséhez kapcsolódik az új Nemzeti alaptanterv megalkotása is – húzta alá Orbán Viktor.

Európai színpadon folyik a közfigyelmet kiváltó vita

2019 májusában európai parlamenti választások lesznek. A miniszterelnök szerint a jelenlegi európai elit ekkor távozni fog. „Épp ideje” – jelezte. Nem tudták Európán belül tartani az Egyesült Királyságot, a migránsokat pedig nem tudták az Európai Unión kívül tartani. Mindkettő súlyos, történelmi hiba – húzta alá a miniszterelnök.

Hozzátette: a jövő legfontosabb kérdése a migráció lesz. Ennek megfelelően a politikai erők Európában két táborra oszlanak. Bevándorlást támogatókra és azt ellenzőkre. Ez ma fontosabb, mint a pártszimpátiák, így ez ma felülírja a hagyományos pártszerkezeteket – fogalmazott a kormányfő.

Támadják a bevándorlásellenes erőket

A bevándorlásellenes erők közül kiemelkedik Olaszország, Ausztria, Lengyelország és Magyarország. Ez a négy ország folyamatos támadások alatt áll. Nem telik el úgy nap az európai politikában, hogy valaki „ne kapna a lábszárunk után” – fogalmazott a miniszterelnök. Támadnak a bevándorláspárti brüsszeli bürokraták és a bevándorláspárti nemzeti kormányok is. Ezt a négy országot támadják a Soros-féle hálózat lőállásaiból, a globális elit is és számos európai politikus és ország vezetője is – hangsúlyozta Orbán Viktor.

A globális elit át akarja venni az EU és az európai nemzetek irányítását.

Kiemelte: Magyarországot és Lengyelországot jogállamisági eljárásnak nevezett brüsszeli büntetőakciókkal akarják gyengíteni, Olaszországban a kulcsszerepet játszó belügyminisztert akarják eltávolítani, Ausztriával szemben pedig a politika tömeggravitációjának erejét vetik be – mondta a miniszterelnök.

A bevándorlás nem pártkérdés

A miniszterelnök szerint a bevándorlás és a migránsinvázió nem pártkérdés, hanem elsőrendű nemzeti ügy, amely felüláll a párttaktikai megfontolásokon. Ezért Magyarország szolidáris minden bevándorlásellenes kormánnyal, legyen bármilyen is a pártösszetétele.

Az Európai Parlament Magyarországról szól jelentése és annak időzítése is ebbe az összefüggésbe illeszkedik – fogalmazott a miniszterelnök. Kibontakozott egy vita arról, hogy a Sargentini-jelentés Magyarországról vagy a magyar kormányról szól. Javasolta: olvassa el mindenki a dokumentum címét. Azt írták, Magyarország, tehát nyilvánvaló, hogy a jelentés Magyarországról és országunk ellen íródott.

A jelentés állításai közül 19 éppen most folyó vitás eljárásokról szól, 13 pont már korábban lezárt vitákról és megállapodásokról, 37 pedig ténybeli tévedés – összegzett a miniszterelnök.

hirado.hu, MTI