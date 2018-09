Heller kontextusba helyezte

2018. szeptember 18. 00:13

Heller Ágnes a New York Times – ban azt írja , érdemes történelmi kontextusba helyezni, mi is történik Magyarországon és a térségben. Szól az Osztrák-Magyar Monarchiáról, majd később volt hazánkban autokratikus hatalomgyakorlás is, majd totalitárius berendezkedés is, majd 1989-ben, a rendszerváltáskor az ölünkbe hullott a szabadság, nem kellett megküzdeni érte. Ezért sokan nem is értékelték azt.

Mivel a demokratikus hagyományok nem alakultak ki az emberekben, senkinek nem tűnt fel, amikor egy gátlástalan, a választókat kihasználó politikus feltűnt a színen, ecseteli Heller.

„Egy olyan, születőben lévő zsarnoknak, mint Orbán, ugyanakkor nem kell magukhoz ragadniuk a hatalmat, a tömegtámogatottsága biztosítva van.”

Fábián András: Tiszteletet Heller Ágnesnek!

huppa.hu