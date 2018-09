2020-ra is megszületett a gázszállítási szerződés

Kiegyensúlyozottnak és kiszámíthatónak nevezte a Magyarország és Oroszország közötti kapcsolatot Orbán Viktor miniszterelnök kedden Moszkvában a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel való tárgyalása előtt.

A kormányfő a Kremlben az őt fogadó orosz elnök társaságában örömét fejezte ki, hogy idén is megtartják a kétoldalú találkozójukat. „Az önnel való találkozónak nagy jelentősége van a magyar politikában, hiszen fontos partnerei vagyunk egymásnak” – mondta Vlagyimir Putyinnak.

Magyarországnak szüksége van a kiszámítható partnerekre, és „örülök annak, hogy évek óta kiegyensúlyozott és kiszámítható a két ország közötti kapcsolat” – fogalmazott Orbán Viktor.

Azt nem mondhatni – folytatta a miniszterelnök -, hogy a nemzetközi környezet mindig kedvező lett volna az együttműködéshez, de „a kedvezőtlen dolgok arra valók, hogy legyőzzük őket”, és ez végül is sikerült, mert hiába esett vissza a két ország közötti kereskedelem a szankciók következtében, sikerült megfordítani a tendenciákat.

Közölte, azzal a szándékkal érkezett Moszkvába Vlagyimir Putyinhoz, hogy megköszönje az elmúlt években végzett munkát – amellyel a hanyatlást sikerült emelkedésre változtatni -, és hogy a fejlődésnek további távlatokat nyissanak a kereskedelemben, a beruházásokban, az energetikában, a mezőgazdaságban és a kultúrában.

Vlagyimir Putyin orosz elnök (j4) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt (b4) a moszkvai Kremlben 2018. szeptember 18-án.

Putyin: Magyarország megbízható partner

Az Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin keddi tárgyalását követő közös sajtótájékoztatón az orosz államfő arról beszélt: Magyarország fontos és megbízható partnere Oroszországnak, a két állam kereskedelmi kapcsolata 25 százalékkal, ötmilliárd dollárra nőtt. Mint elmondta, a tőkeinvesztíció egymilliárd dollárt jelentett, illetve közös innováció indult a magastechnológiák területén.

Az orosz államfő kiemelte: orosz cégek építették át a budapesti metróvonatokat és ezt tervezik a vasúti kocsikkal is, amelyeket harmadik piacokon értékesítenek. Kitért arra is: az OTP az egyik legelterjedtebb pénzintézet, négymillió ügyfele van Oroszországban.

Kormányközi bizottság alakul

Putyin emlékeztetett rá, hogy az Európába irányuló orosz gáztranzit ma is magyar területen halad át, ahol gáztározók szavatolják az európai fogyasztók megbízható és zökkenőmentes ellátását még a kereslet csúcsidőszakaszaiban is.

„Vizsgáljuk a lehetőségét annak, hogy magyar partnereinket csatlakoztassuk az orosz gáz Európába szállításának új útvonalaihoz. Nem zárom ki, hogy a Török Áramlat megépítése után a gázvezeték egyik szárazföldi folytatása Magyarországon haladhat majd keresztül” – mondta.

Az orosz elnök elmondta, hogy a magyar kormányfővel közös kezdeményezés alapján kormányközi bizottság alakul a kétoldalú regionális együttműködés összehangolására, amely az év vége előtt megtartja majd alakuló ülését.

Orbán: Jól haladunk

Mind a mezőgazdaság, mind az energetika területén jól haladunk – vette át a szót Orbán Viktor. Magyarország megbecsüli Oroszországgal fennálló kapcsolatát, „mindketten a sikereink maximálásában vagyunk érdekeltek” – mondta. Mint fogalmazott, Magyarország nemzeti érdeke, hogy Európa két fele között minél jobb legyen az együttműködés, és azon belül a magyar-orosz kapcsolatrendszer is minél jobb legyen.

Indoklásul azt mondta: amikor Európa keleti és nyugati fele között feszültség volt, akkor a magyarok mindig rosszul jártak, amikor viszont együttműködés volt, akkor „mindig jól jártunk”. Szerinte az elmúlt években Magyarország és Oroszország kiszámítható partnere lett egymásnak.

Az energetikai együttműködésről a kormányfő azt mondta, „sikerült megállapodni a 2019-re vonatkozó gázszállítások után a 2020-as évre szóló gázszállításokról is”. Magyarország emellett pályázik arra a lehetőségre, hogy amikor Törökországból, déli irányból megépítik majd a gázvezetéket, akkor az Magyarországon keresztül haladjon – közölte, jelezve: arra kérte Vlagyimir Putyint, komolyan fontolja meg a gázvezeték Magyarországra „beléptetését”, mert az a magyar gazdaságnak nagy lehetőséget adna.

Bátornak nevezte a paksi beruházást a miniszterelnök

A paksi atomerőmű beruházása jól halad, „a szükséges korrekciókat időben elvégeztük és elvégezzük” – tette hozzá Orbán Viktor.

A paksi projektről újságírói kérdést is kapott a miniszterelnök, aki kifejtette: Magyarországon a villamos energia 35-40 százalékát Pakson állítják elő, a hosszú távú terv pedig az, hogy a napenergia mellett a nukleáris energia legyen meghatározó az ország jövőjében. Az érdeklődést azonban az váltja ki – folytatta –, hogy EU- és NATO-tagként „ezt az oroszokkal csináljuk”. Szerinte a beruházás így nemcsak energetikai szempontból bátor, hanem a Kelet–Nyugat együttműködésének távlata szempontjából is.

Nehézségek, technikai kérdések azonban felvetődnek – jegyezte meg, megemlítve az EU-nak Oroszország számára eddig még nem ismert bürokratikus gyakorlatát. Igyekeznek tartani a határidőket – mondta –, de ő ezt másodlagosnak tartja ahhoz képest, hogy ezt a nagy ügyet sikerre vigyék, amiben meglátása szerint mind a magyar, mind az orosz fél elkötelezett.

„Meg fogjuk csinálni, és ez egy közös siker lesz, és nemcsak az orosz-magyar kapcsolatoknak tesz majd jót, hanem modernizálni fogja Oroszország és Európa energiapolitikai kapcsolatrendszerét is” – fejtette ki. Értékelése szerint tehát messze túlmutat az ügy fontossága Magyarország keretein, „ezért is az érdeklődés, ezért is a sok ellenfél és ezért is a sok támogató”.

Ötezer orosznak ad munkát az OTP

A gazdasági-pénzügyi kapcsolatokat a kormányfő úgy összegezte, hogy mind a mezőgazdaságban, mind az energetikában, mind a gyógyszeriparban jól haladnak. Az OTP ötezer embernek ad munkát Oroszországban – hívta fel a figyelmet, kérve egyúttal az orosz elnököt a pénzügyi együttműködés bővítésére. Ezzel kapcsolatban közölte: Magyarország készen áll arra, hogy a Nemzetközi Beruházási Bank harmadik legnagyobb részvényeseként a pénzintézet központja Budapestre költözzön.

Szorgalmazta továbbá a Budapest–Kazany közötti közvetlen légi járat elindítását, ahogyan a diplomák kölcsönös elismerését és a diákösztöndíjak számának emelését is. A miniszterelnök hozzáfűzte, onkológiai együttműködés kialakítására, egy oktató-kutató intézet létrehozására is törekednek Oroszországgal.

Arra is kitért, hogy Magyarország és Oroszország közösen is tesz lépéseket a világban üldözött keresztények megsegítése érdekében. „Mindketten úgy gondoljuk, hogy a keresztény kultúra megőrzése és megerősítése a modern világban fontos” – jelentette ki Orbán Viktor.

Putyin szerint aligha csökken a bevándorlás mértéke

Vlagyimir Putyin a migrációs válságot firtató újságírói kérdésre elmondta, hogy nehéz egy olyan kérdésben állást foglalni, amely nem érinti közvetlenül Oroszországot. Az államfő szerint aligha csökken ez a beáramlás, most egyre többen érkeznek Fekete-Afrikából. A beáramlás mértékét „kolosszálisnak” nevezte. Ha ösztönzik a migrációt szociális támogatásokkal, akkor mitől várhatjuk, hogy ez megrekedjen? – tette fel a kérdést.

Nem izraeli gépek lőtték le a Földközi-tenger felett az Il–20 típusú orosz katonai repülőgépet, az eset véletlen körülmények sorozatába illeszkedik – állapította meg Vlagyimir Putyin a sajtóeseményen. Egy újságírói kérdésre válaszolva óva intett attól, hogy ezt a tragédiát ahhoz az esethez hasonlítsák, amikor a török légierő F–16-os vadászrepülőgépe 2015. november 24-én lelőtte az egyik Szu–24M típusú orosz vadászbombázót a török–szír határ közelében.

