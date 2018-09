Brit blogger: Orbán a történelem jó oldalán

A magyar kormány harca túlmutat Magyarország sorsán.

2018. szeptember 19. 15:46

Az európai parlamenti képviselők többsége, a NATO, az Európai Bizottság, Soros György, a CIA és a nyugati mainstream média egyaránt támogatja az Európai Uniót abban a szilárd elhatározásában, hogy megszabaduljon Orbán Viktortól, és a magyar patriotizmust térdre kényszerítse. A fent nevezett csoportok önmagukban is hét kiváló okot adnak arra, miért kell a budapesti kormányt támogatni. A magyarokat az elmúlt században hol a franciák /lásdTrianon/, hol a németek, hol az oroszok nyúzták. Ezért soha nem fogják feladni a szabadságukat, amiért keményen megharcoltak.

A szabad beszéd egyik célja a blogok világában az, hogy elmondja azt, amiről a nyugati mainstream médiában dolgozó prostik nem beszélnek. Ezt addig kell kimondani, amíg lehet, mert középszerű véleményvezéreink különféle kifogásokkal az igazság elhallgatására, vagy hazugságra törekszenek. A neoliberális globalizmus szerintük a választás szabadságáról szól.

Mivel sem neoliberális, sem szocialista nem vagyok, csak olyan valaki, aki a jóindulatú nacionalizmust/ patriotizmust/ és a demokratikus lokalizmust előnyben részesíti az elnyomó rendszerszintű ideológiákkal szemben, továbbra is a másként gondolkodást támogatom a kognitív disszonanciával szemben. A szellemi más úton járást a szellemi zűrzavarral szemben. Ez az én választásom, és ezt továbbra is gyakorolni fogom, amíg valaki el nem hallgattat.

Az Európai Parlament ismét megmutatta, hogyan tud mások arcába taposni, amikor múlt szerdán nagy többséggel megszavazta, hogy elítéli a vezető magyar kormánypártot, a Fideszt és vezetőjét, Orbán Viktort a demokratikus értékek megsértése miatt. Lehetetlen nem észrevenni az égbekiáltó képmutatást ebben a vádban. Egy brüsszeli székhelyű, nem szabadon választott hatalomközpontottal állunk szemben, amely a tények saját szájaíze szerint értelmezett verzióját "iránymutatásként" határozza meg olyan képviselőknek, akikre gyakran a választók kevesebb, mint 50% -a adta a voksát. Ez utóbbiak soha nem bírálják felül bürokratikus főnökeiket, hanem újra és újra arra szavaznak, hogy az uniós polgárok "gondolják újra", amikor népszavazásokon "nemet" mondanak az Európai Bizottságnak. Hol egyszerűen betiltják a választásokat, mint pl.2010-ben Görögországban, hol /és megint Görögországban vagyunk/ a népesség elsöprő többségű szavazatát hagyják figyelmen kívül az Európai Központi Bank segítségével, jogtalanul kihasználva annak elszámoltathatatlan erőit.

Mivel az engedelmes nyugati mainstream médiában senki nem fogja idézni Orbánnak a magyar értékek csoportos megbecstelenítésére adott válaszát, hadd idézzem magam egy részletét: „Tudom, hogy Önök már kialakították az álláspontjukat. Tudom, hogy a jelentést az Önök többsége meg fogja szavazni. Azt is tudom, hogy az Önök véleményét a hozzászólásom nem fogja megváltoztatni. Mégis eljöttem ide Önökhöz, mert Önök most nem egy kormányt, hanem egy országot és egy népet fognak elítélni. Azt a Magyarországot fogják elítélni, amely ezer éve tagja a keresztény európai népek családjának. Azt a Magyarországot, amely munkájával, és ha kellett, vérével járult hozzá a mi nagyszerű Európánk történelméhez. Azt a Magyarországot fogják elítélni, amely fellázadt, és fegyvert fogott a világ legnagyobb hadserege, a szovjet ellen, és súlyos véráldozatot hozott a szabadságért és a demokráciáért, és amikor kellett, megnyitotta határait a keletnémet sorstársai előtt. Önök nem kevesebbet állítanak, minthogy a magyar nép nem elég megbízható, hogy megítélje, mi az érdeke. Önök azt hiszik, jobban tudják, mi kell a magyar népnek, mint maguk a magyar emberek.”

Csak összehasonlításképp, az a személy, akit a "demokratikus értékek" leépítésével vádolnak, a magyar választópolgárok támogatásával a kommunizmus 1990-es bukása óta bent van a Parlamentben. 1998-ban,2010-ben, 2014-ben és 2018-ban megnyerte a választásokat. Jelenleg negyedik miniszterelnöki mandátumát tölti, de négy ciklusban ellenzékben is volt, és mindig elfogadta a választópolgárok akaratát, akár kedvező, akár kedvezőtlen volt számára.

Magyarország azon kevés uniós tagállamok közé tartozik, melyeknek lakossága kisebb, mint Görögországé. Azok számára, akik figyelemmel kísérik az Európai Bizottság "demokratikus értékeit", nem meglepő, hogy ezt a két tagállamot, melyeket Brüsszel céltáblául választott, két dolog köti össze: egyrészt hogy távol tartják magukat a geopolitikai neofasizmustól, másrészt hogy nem rendelkeznek jelentős gazdasági hatalommal a „nagyokkal” szemben, akik szerint az, amit megengedhetnek maguknak, az jogszerű is, /akinél a pénz, annál a hatalom/ (Might is Right), és a "gyengéket" meg kell büntetni.

Az Orbán elleni médiahadjáratot Guy Verhofstadt vezeti, egy olyan ember, aki nem vallotta be görögországi üzleti érdekeltségeit, amikor 2011-ben Alexis Tsiprast, a Syriza vezetőjét mocskolta, a múlt héten pedig a magyar miniszterelnököt rágalmazta meg szégyentelenül, és azt üzente a magyar népnek, hogy"jobbat érdemel Orbán Viktornál.”Furcsa ember az, aki a magyar kultúra és történelem ismerete nélkül üzenget egy népnek, hogy kit érdemel. De ez mindig is jellemző volt a brüsszeli, frankfurti és berlini bürokratákra, („buboréklakókra”).

Az itt folyó küzdelem vidéki színházi szinten zajlik, mivel a NATO, az Európai Bizottság és a szövetségi militaristák, mint Federica Mogherini ezt így szeretik.A tények ferdítésével Orbánt egy olyan szégyentáblához szögezik, amelyen a bigott rasszisták legfrissebb listáját hirdeti. Ez is orbitális hazugság, amelyet Soros-pénzzel támogatott szervezetek terjesztenek. Orbán Viktor empirista, a tapasztalat embereként és a kultúrtörténet ismerőjeként két véleményt közöl, amelyek közül egyik sem rasszista. Egyrészt úgy véli, hogy Európa nagymértékben alábecsüli az olyan emberek ellenőrizetlen bevándorlásából származó potenciális károkat, akik se nem tisztelik, se nem ismerik el az európai pluralista demokráciát. Másrészt a militáns iszlám térhódítása egy olyan történelmi múlttal rendelkező kis ország, mint Magyarország számára szerinte vállalhatatlan, azt meg kell akadályozni.

Az igazi harc azonban geopolitikai szinten zajlik, ahol az állampolgárok csak statiszták lehetnek, és ez Magyarországon is túlmutatva, az emberiség egészét érinti.

Orbán Viktor nem egy antidemokratikus, kelet-európai fanatikus; épp ellenkezőleg, tapasztaltságával ő képviseli a józan észt, ő a kérlelhetetlen, radikális Valóság szószólója a bolygón. Az ő meggyőződése az, hogy akár a kommunista, akár a neoliberális ideológia, ha a világ egészére rákényszerítik, csak bajok forrása lehet, és felismerte, hogy az emberekkel való együttérzés fontosabb, mint egy rugalmatlan, intoleráns rendszer.

Orbán azt mondja a csaló amerikai bankoknak, hogy takarodjanak az országból. Ugyanezt mondja Sorosnak, Közép-Európai Egyetemének és a brüsszeli Euro-barát pénzügyi idiótáknak is. Azt is bemutatja, a magyar ellenzék, amely a volt szovjet apparatcsikok DNS-ét hordozza, milyen sikeresen olvadt be az EU-ba Angela Merkel, José Manuel Barroso és Lord Mandelson brit képviselő oldalán... Róluk azt kell tudni, hogy mindhárman lelkes kommunisták voltak fiatalkorukban.

A harcban, amelyet Magyarország és vezetője folytat, azért folyik a küzdelem, hogy megállítsa az európai „szuperállam” diadalmenetét a nemzeti és közösségi kreativitás felett. Az a célja, hogy megvédje a kiszolgáltatottakat a kiváltságosokkal szemben, az átlagembereket a pénzügyi globalizált kapitalizmussal szemben és a jogállamiságot a politizálódástól.

Mindenek felett úgy gondolom, Orbán Viktor olyan ember, aki mer mást gondolni a divatos multikulturalizmusról, amely Írországtól Afrikán, Indián keresztül Nagy-Britanniáig tért hódított. Ma ő testesíti meg a jó kormányzást, azzal, hogy a sokaság érdekeit képviseli, nem pedig egy szűk érdekcsoportét. Nem tudom, ismeri-e Jeremy Bentham filozófiáját, de nem tudatos benthamitaként is támogatásomat élvezi.

Rászolgált azon nemzetek támogatására is, melyeket manapság leköt az egyenlőtlen kötélhúzás az állampolgárok szabadságjogaiért a multinacionális bankok, nagyvállalatok és biztonsági szolgálatok markába került politikusok, bürokraták és média ellenében. Ezen kívül azt se felejtsük el, hogy sem ő, sem a hozzá hasonlóan gondolkodók nem támaszkodhatnak a "liberális" baloldalra, akik boldogan legyőznék ugyan az effajta hegemóniát, de csak azért, hogy azt a sajátjukkal helyettesítsék.

Ha már nem bírod hallgatni a szólamokat arról, hogy a gazdagok gazdagodása jót tesz a szegényeknek, a megszorítások elősegítik a növekedést, a közösség virágzásához a lakosság 3%-ának extrém gazdagsága szükséges, a kommunizmus soha nem kapott esélyt, Bassar Aszad saját népét gázosítja el minden ok nélkül, a tömeges afrikai bevándorlás az EU-ba a pozitív sokféleséget mozdítja elő, Putyin nagyobb fenyegetést jelent a világbékére, mint a texasi olaj és a Pentagon, a Brexit az valóban Brexit, a Skripalokat Novichok mérgezte meg, az EU a demokratikus erények megtestesítője, a globális fellendülés folyamatban van, a Fed-kamatok normalizálhatók a harmadik világ pénzügyi katasztrófája nélkül, Nagy-Britannia túlélhet és virágozhat az ellenőrizetlen bevándorlás ellenére, és az olaj hordónkénti valós értéke 80 dollár, akkor Orbán Viktor a te oldaladon áll.

Azt hiszem, ő a történelem jó oldalán is áll, ugyanazon az oldalon, mint a görög ellenállók, az elszánt szuverén Brexit-pártolók az Egyesült Királyságból, az olaszok, akik tudják, hogy a migráció és az euró hogy elbánt velük, az amerikaiak, akik már nem bíznak kongresszusi törvényhozóikban, az 1950-es években született brit nők,akik végignézték, hogy sikkasztják el a nyugdíjukat, és az összes olyan polgár, aki végre felismerte, hogy a közösségi média nem más, mint a megfigyelő állam ügynöke.

A magyarok csupán annyit kérnek, hogy, miközben barátságos kapcsolatokat ápolnak az EU többi tagállamával, engedjék meg nekik, hogy maguk kezelhessék demokratikusan saját ügyeiket, úgy a határkérdést, mint a belügyeket, uram bocsá’ értelmesebben sok más uniós országnál.

Verhofstadt nyílt hazugságot terjesztett, amikor múlt csütörtökön arról értekezett, hogy Orbán terve az, hogy "megsemmisítse az európai projektet". A magyar vezető kijelentette, hogy egyetért az Egyesült Királyság választóinak döntésével az EU elhagyásáról, de szerinte nem jó iránybamegyünk. Ebben ugyan nem értek egyet vele, de legalább képes vagyok elfogadni a konstruktív kritikát, amire a Brüsszeli Bizottság nem képes – és végül emiatt fog megbukni.

Nagy-Britannia is csupán annyit szeretne, hogy joga legyen saját határai és területei felett rendelkezni. A magyar rádióban Orban miniszterelnök a következőt mondta két nappal ezelőtt: "Brüsszel el akarja venni a kapukulcsot tőlünk."

Ez a megállapítása teljesen helytálló. A kulcsokat Mogherini EU-NATO hadseregének fogják átadni... és ugyanúgy, mint annak idején a Szovjetunió esetében volt, ez a sereg azért lesz ott, hogy ne csak azt vegye kézbe, hogy ki jöhet be, de megakadályozza azt is, hogy bárki kilépjen.

John Ward

Orban or not to ban: why decent people in the West support Hungary.

A link: https://hat4uk.wordpress.com/2018/09/16/orban-or-not-to-ban-why-decent-people-in-the-west-support-hungary/

