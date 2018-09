II. Harcos pillanatok...

Fölöttébb harcos interpellációk ”színesítették” az Országgyűlés őszi ülésének első napját.

2018. szeptember 27. 14:30

MOTTÓ: Fölöttébb kedvelt, főszereplést kínáló műfaj az interpelláció. Hangzatos üzenetek váltják egymást. A mentelmi jog birtokában szabad keserűen igazat mondani, valóságot leleplezni, és szabad hazudni, sértegetni, vádaskodni. Időnként folyamatos a zaj, az elnök csenget, újra csenget, a siker azonban egyik oldalon sem kétséges: minden párt hálásan megtapsolja és győztesként ünnepli szószólóját.

Miért véd egy elítélt bevándorlót a jelentés?

ÁGH PÉTER, (Fidesz): - Államtitkár Úr! Magyarország hosszú évek óta igen komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy megvédje hazánk és egyben a schengeni övezet határait. Ezen kemény és kitartó munka eredményeit senki sem tudja elvitatni tőlünk, hiszen Európa számos más országával ellentétben nekünk, magyaroknak sikerült megvédenünk országunk határait, és sikerült megfékeznünk a balkáni útvonalat megcélzó illegális bevándorlók újabb százezres tömegének a behatolását. Sikereinknek azonban nem mindenki tudott örülni. A Soros-birodalom tagjai már kezdetektől fogva mindent elkövettek annak érdekében, hogy az élet valamennyi területén ne megállítsák, hanem inkább elősegítsék az illegális bevándorlást. Tájékoztató kisfüzetek, mobilalkalmazások, fórumok, térképek, mentőhajók és magukat idézőjelben civilnek nevező önkéntesek, emberek ezrei dolgoztak azon, hogy Soros György migránsbarát politikája hatékonyan tudjon érvényesülni.

- Államtitkár Úr! Az Európa- és keresztényellenes eszme hirdetésének egyik újabb jeles pillanata a Sargentini-jelentés, amely minden fronton, akár színtiszta hazugságok árán is megpróbálja lejáratni hazánkat! A nyíltan bevándorláspárti brüsszeli politikusok és a Soros-féle civil szervezetek azt komponálták meg a jelentésükben, hogy egyfajta bosszúállást tudjanak kifejteni hazánk ellen amiatt, mert mi, magyarok nem voltunk hajlandóak behódolni a Soros-hálózat eszmerendszerének.

- Az egyik említésre méltó, egészen abszurd része Judith Sargentini jelentésének a rendőrökre támadó és társait erőszakos cselekmények elkövetésére buzdító, nem mellesleg terrorcselekmény miatt elítélt Ahmed H. ügye. A jelentés olyan képet fest a nevezett illegális bevándorlóról, mintha Ahmed H. békésen a családjával, okmányainak birtokában próbált volna átkelni az államhatáron. Ezzel szemben mindannyiunk számára ismert, hogy mi történt valójában 2015 szeptemberében azon a bizonyos röszkei napon.

- Mi ez, ha nem nyílt és egyértelmű támadás Magyarország és a magyar emberek ellen?

- Hogyan fordulhat az elő, hogy az Európai Unió asztalára kerül egy hazugságokon és szándékos félrevezetéseken alapuló jelentés, amely nem mellesleg megkérdőjelezi Magyarország bíróságának függetlenségét és rossz fényben tünteti fel azon emberek küzdelmes munkáját is, akik saját testi épségük árán is megvédték Magyarország államhatárát?

- Egyáltalán miért véd egy elítélt bevándorlót a jelentés?

VÖLNER PÁL, (Igazságügyi Minisztérium államtitkára): - Képviselőtársaim! Mindenekelőtt szeretném leszögezni, hogy a Sargentini-jelentés keretében koncepciós eljárás zajlik Magyarországgal szemben. Számunkra minden esetben Magyarország és a magyar emberek védelme, biztonsága az első, pontosan ezért elfogadhatatlan és gyalázatos az Európai Parlament döntése a Sargentini-jelentés elfogadásáról. Nem több ez, mint a bevándorláspárti politikai erők kicsinyes bosszúja Magyarországgal és a magyar emberekkel szemben!

- A jelentésben többek között számonkérik a szigorú bevándorlási szabályokat, a Stop Soros törvénycsomagot, továbbá a kvótarendszerből való kimaradásunkat, s a képviselő úr által említett Ahmed H. ügyét is. Kicsoda valójában Ahmed H.? Ahmed H. egy szír állampolgárságú férfi, akit a 2015. szeptember 16-án Röszkénél történtek miatt terrorcselekmény bűntettében és tömegzavargás résztvevőjeként elkövetett határzár tiltott átlépésében mondott ki bűnösnek első fokon a Szegedi Törvényszék. Sajtóértesülésekből szerzett tényállás szerint Ahmed H. megafonon keresztül hergelte a határnál összegyűlt bevándorlókat, rázta a kordont, megdobálva a rendőrök sorfalát, a rendőrséget arra kényszerítse, hogy engedjék be Magyarországra a lezárt határ szerb oldalán összegyűlt tömeget. Mindemellett hangsúlyozandó, hogy a röszkei határátkelőnél történt cselekmények miatt megvádolt Ahmed H. ügyében még nem született jogerős ítélet, ráadásul a hatalmi ágak szétválasztásának alapelvét sértené, ha a kormány bármilyen módon beavatkozna az eljárásba.

- Visszatérve a minősített hazugságoktól hemzsegő jelentésre, amelyet feltételezhetően olyanok állítottak össze, akik alapvető tényekkel nincsenek tisztában. A 37 súlyos ténybeli tévedést tartalmazó koholmány összeállítása során még hivatalos delegációt sem küldtek Magyarországra, és az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Judith Sargentini egyszer sem egyeztetett a magyar kormánnyal. A jelentés Soros György szervezeteinek és médiumainak szája íze szerinti tudatos félrevezetésnek és manipulációs kísérletnek tekinthető.

- A kormány cáfolatát tényszerűen összefoglalta egy 108 oldalas dokumentáció, amelyet eljuttatott az európai parlamenti képviselőknek, de sajnálatos módon a tényeket teljes mértékben figyelmen kívül hagyták. A magyar jogállamiság helyzetét taglaló különjelentést az Európai Parlament elfogadta. A bevándorláspártiak mindent megtettek azért, hogy olyan helyzetet idézzenek elő, amely számukra kedvező. Nem riadtak vissza semmitől sem, így a szavazási szabályok megsértésétől sem. A magyar polgárok teljes körű tájékoztatása végett szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy jogi értelemben érvénytelen a jelentés európai parlamenti elfogadása, ugyanis csak a szavazási szabályok megsértésével sikerült elérniük a kétharmados többséget. A lisszaboni szerződés világosan fogalmaz. A leadott szavazatok kétharmadára lett volna szükség a jelentés elfogadásához, azaz a tartózkodó szavazatokat is figyelembe kellett volna venni, így pedig nem lett volna meg a szükséges többség. A Sargentini-jelentés kettős mércét alkalmaz, és nélkülöz mindenfajta tiszteletet a magyar emberek irányába, visszaél a hatalommal, és hatásköröket lép túl. Mindez a magyar emberek számára sértő és elfogadhatatlan!

- Képviselőtársaim! A Sargentini-jelentés európai parlamenti vitáján és szavazásán ismételten kiderült, hogy nem lehet számítani az ellenzékre saját hazájuk védelmében sem. Emlékeztetni szeretném önöket arra, hogy a múlt szerdán az MSZP-s, DK-s és párbeszédes képviselők gyalázatos módon megszavazták a hazánk ellen irányuló jelentést. Magyarország továbbra sem enged ennek ellenére a külső nyomásgyakorlásnak, hiszen erre kötelez bennünket a magyar embereknek az országgyűlési választásokon, a népszavazáson és a nemzeti konzultáción mondott vélemény!. (Taps a kormánypártok soraiból.)

ÁGH PÉTER: - Államtitkár úr, a válaszában rámutatott arra, hogy a Sargentini-jelentés valójában koncepciós eljárás, amely egyértelműen bosszút akar állni Magyarországon. A jogállamiság helyzetéről akar ez a jelentés megfogalmazni vádakat. Emlékezzenek csak arra, hogy az Európai Parlamentben miként a jelentést elfogadó képviselők, miként ünnepelték magukat és Sargentinit. Hol voltak ezek a képviselők akkor - csak emlékezzünk a mai nap apropójára. Most van Gyurcsány Ferenc féle őszödi beszéd nyilvánosságra kerülésének évfordulója, tudjuk, hogy mi következett azután Budapesten -, hol voltak ezek az európai politikusok akkor, amikor valójában fel kellett volna lépni a magyar jogállamiság helyzetével kapcsolatban a Gyurcsány-kormány alatt? Köszönöm államtitkár úr, a válaszát elfogadom! (Taps a kormánypártok soraiból.)

Kásler-krízis: hol tart az első 100 nap után az egészségügyi tárca vezetője?

Dr. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY, (Jobbik): -- Bár minden kormánynak jár a 100 napos, úgymond türelmi időszak a kormányzása elején, de ez messze letelt az egészségügyi minisztérium és az új, egészségügyért is felelős miniszter vonatkozásában. Mondhatnánk nyugodtan, hogy ez alatt a 100 nap alatt nem lenne gond például, hogy nincs a helyzet magaslatán, és az orvosok béremelése helyett a saját videósának a bérét emeli, vagy mondhatnánk azt is, hogy a kórházakban dolgozók felmondása körül kialakult krízist egyszerűen csak nem veszi észre. De ez a miniszter az egészségügyből jött, és ott tartunk jelenleg, hogy a 100 nap letelt, és úgy tűnik, hogy nem veszi észre azokat a történéseket, amelyek az elmúlt időszakban például a Honvédkórházban is végbementek. Ugyanis semmi más nem történt a Honvédkórházban, mint Budapestnek a sürgősségi ellátás egyik bástyájában olyan orvoshiány, olyan krízis alakult ki, és egyébként egy olyan jó nevű sürgész mondott fel, akit Magyarországon szerintem bárki felismerne, ha álmából is felébresztik.

- De mondhatjuk az ajkai problémát is, rögtön utána pattant ki. Az intenzív osztály gyakorlatilag nem tudott rendesen működni, azért, mert az ott dolgozók megelégelték azt a fajta munkakörülményt, azt a fajta munkaterhet, amivel szembe kellett nézniük. Ha úgy tetszik, arra szavaztak és arról döntöttek, hogy ők már nem fogják tovább bírni az önök által létrehozott egészségügyben. És önök mit mondanak erről az egészségügyről? Azt mondják, hogy a magyar egészségügy európai színvonalú, sőt világszínvonalú.

- Államtitkár Asszony! Ez lenne az az európai szintű, európai színvonalú egészségügy? De van másik válság is az egészségügyben, ez egy pénzügyi válság, erről kevesebbet beszélünk mostanában. Közel 50 milliárd forint az a pénzügyi krízisteher az egészségügyben, ami most a kórházakat érinti, és valójában ez áll például a sürgősségi ellátás krízise mögött, Nem tudják rendesen finanszírozni az ellátást, nem tudják rendesen odaadni a fizetést, a gépekre a pénzt, és nem tudják ellátni ezáltal a betegeket.

- A háziorvosi praxisok is krízisben vannak. Önök trükköznek a számokkal! Most úgy áll a dolog, hogy önök szerint 6,5 százalék a betöltetlen, de valójában a praxisok megszüntetése és összevonása miatt most már 850 ezer embernek nem jut háziorvos a saját lakóhelyén, ez 8,5 százaléka a praxisoknak.

- Államtitkár Asszony! A helyzet komoly, és a magyar emberek aggodalommal figyelik, hogy mi is folyik 2018-ban, az önök kormányzásának most már 8., de lassan 9. megkezdett évében. Nagyon jó lenne, ha az államtitkárok helyett maga a miniszter tudna válaszolni, de mégis öntől kell kérdeznem:

- Van-e egyáltalán a kormánynak terve arra, hogy a sürgősségi ellátást valahogy megmentse?

- Miért növekszik általában és folyamatosan a betöltetlen praxisok száma?

- Árulja el, államtitkár asszony: biztonságban vannak-e a dolgozók és a betegek a magyar kórházakban? (Taps a Jobbik soraiban.)

VITÁLYOS ESZTER ZSUZSANNA, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Rendkívül cinikusnak tartom, hogy számonkéri a kormányon az egészségügy humánerőforrás-helyzetét, miközben éppen ön egy családi vállalkozás keretében pont abban segédkezett, hogy minél több egészségügyi dolgozó hagyja el az országot. (Moraj, közbeszólások a Jobbik soraiból: Most nem erről kell beszélni! Az elnök csenget.)

- Kásler miniszter úr már a hivatalba lépésekor világossá tette, hogy melyek azok a legfontosabb célok az egészségügyben, és ezeken a területeken már az elmúlt időszakban számos fontos intézkedés is történt. Önt bizonyára lefoglalták a Jobbik belső problémái, ezért mindez elkerülte a figyelmét. Miniszter úr azt ígérte, hogy a kórházi fertőzések kivizsgálása az, amivel a miniszteri munkáját megkezdi. Ez ügyben készült egy intézkedéscsomag. Ez egyrészt az egészségügyi intézményekben azonnal bevezethető betegágy melletti és a menedzsment szintjén alkalmazható intézkedéseket tartalmazza, másrészt a hatósági felügyelet országos szintjére delegál új feladatokat, megerősítve hatáskörét a felügyelet és a stratégiai irányítás tekintetében. Az intézkedéscsomag megvalósításának részeként már megjelent az infekciókontrollal kapcsolatos megyei, járási hatósági ellenőrzések rendjének szabályozását pontosító kormányrendelet. A miniszter úr beszélt arról is, hogy külön figyelmet szentel a nemzeti egészségügyi programok kialakítására, amelyben az országos intézetek kapnának szerepet. A népegészségügyi program vázának szánt öt nemzeti program az országos intézetek közreműködésével már elkészült. Még ebben az évben a kormány elé kerülhet a nemzeti népegészségügyi program!

- Képviselő Úr! A parlament már ebben az új ciklusban fogadta el a kormány előterjesztésére a 2019. évi költségvetést, amely minden korábbinál több pénzt biztosít az egészségügyi kiadásokra. Folytatódik az „Egészséges Budapest” program. A jövő évi költségvetés az eddigieken túl 41,9 milliárd forintot biztosít az „Egészséges Budapest” program fejlesztéseire. 2018-ban is tovább folytatódik a kórházak orvostechnológiai eszközeinek beszerzése közel 3 milliárd forint értékben, emellett pedig folytatódik az informatikai eszközök biztosítása 340 millió forint értékben. Megkezdődött a mentősök új munkaruhájának biztosítása, kiosztása is. Ezek beszerzésére a kormány 1,1 milliárd forintot fordított. Folytatódik a mentőautók beszerzés, szeptember 1-jén átadásra került 21 darab egyedi megrendelésre készült új mentőautó. A kormány döntésének köszönhetően 1,25 milliárd forinttal több pénzből gazdálkodhatnak a betegszállítást végző szolgáltatók, a fogászati szakrendelések számára biztosított finanszírozási keret pedig 1 milliárd forinttal növekedett.

-Képviselő Úr! 2018. július 31-én megalakult az egészségügyi gazdálkodási és intézményfelügyeleti kabinet, amelynek feladata többek között az egészségügyi ellátó intézmények gazdaságos, hatékony és eredményes működtetése. Ami az ön által említett kórházakat illeti, sem a Honvédkórház sürgősségi centrumában, sem az ajkai Magyar Imre Kórházban nem történt tömeges felmondás…(Rig Lajos: Csak négyen mentek el az intenzívről!)…mindkét kórház képes magas szinten ellátni a szakmai feladatait.

- Az alapellátás kapcsán szeretném leszögezni: Magyarországon lefedetlen, ellátatlan alapellátási körzet nincs! A kormány 2010-hez képest 2018-ban már 74 százalékkal több pénzt biztosított az alapellátás támogatására, a praxispályázatok keretében a háziorvosi praxisok betöltését, vásárlását fejenként több millió forinttal segíti. Ez idáig a pályázatok eredményességének köszönhetően 573 ezer lakos háziorvosi, valamint 175 ezer lakos fogorvosi ellátását biztosítottuk. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Dr. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY: - Nem fogadom el a választ államtitkár asszony! Önök úgy beszélnek a Nyugaton történő munkavállalásról, mintha az valami bűn lenne. Úgy látszik, ön lemaradt arról, amit Orbán Viktor mondott, és ön most teli gőzzel, ha úgy tetszik, teljes gázzal támadja azokat az orvosokat, akik azért mentek el, mert önök nem voltak képesek normális béreket fizetni. Én egy milliós államtitkári fizetésből nem venném a bátorságot magamnak, hogy ezeket az orvosokat becsméreljem, mert nekik el kellett menni, mert önök nem adtak elég fizetést. (Moraj a kormánypárti sorokban.)

- De hadd mondjak még egy dolgot! (Moraj a kormánypárti sorokban.)Én igyekeztem összegyűjteni Kásler miniszter úrnak, hogy mit is tett eddig az egészségügyért a száz napjában. Sikerült összegyűjteni, segítek, államtitkár asszony, ez négy darab üres lap! Erre jutott, ennyire futotta a minisztertől! Sőt, jól látszik az ön válaszából, hogy önök úgy tekintenek az egészségügyre vagy az oktatásügyre, azt papolják, hogy az állami rendben van, és ehhez képest privát intézményekbe milliókért járatják gyermekeiket. Vajon önök magánintézményekben gyógyulnak, vagy az állami egészségügyet választják? (Taps a Jobbik padsoraiban.)

***

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ, (MSZP): - Államtitkár Asszony! Az egészségügyi ellátáshoz való jog alapvető emberi jog. Ahhoz, hogy ez a jog érvényesüljön, hasonlóan bármely más alapvető emberi joghoz, az szükséges, hogy a jogalanyok élhessenek is vele. Ez azonban több akadályba is ütközik Magyarországon. A visegrádi országok közül hazánk volt az egyetlen ország, ahol a nettó gyógyszerközkiadás mértéke a 2010-es állapotokhoz képest csökkent, aminek következtében a magyaroknak többet kell költeniük ma saját zsebből gyógyszerre, mint 2010 előtt.

- A másik jelentős akadály a különböző szolgáltatások fizikai hozzáférhetőségében, vagyis megközelíthetőségében jelentkezik. Amikor a járási hivatalok az egészségügyi szolgáltatóknak kiadják az engedélyt, akkor nem veszik figyelembe a tömegközlekedéssel való közvetlen megközelíthetőséget. Ez önmagában nem lenne probléma, azonban a járási hivatalok területi ellátási kötelezettséggel rendelkező szolgáltatók esetén is hasonló módon járnak el. Egy egészségügyi szolgáltatáshoz történő eljutás, vagyis elmenni egy ügyeletre akár több órával is meghosszabbodhat egyes területeken az eddig megszokottakhoz képest.

- A harmadik jelentős akadály pedig az, hogy rengeteg orvos és ápoló hiányzik az alapellátásból, amely hiány megszüntetésére 2010 óta nem láttunk sikeres kísérleteket, sőt önök fokozták ezt a problémát! Jelenleg 248 tartósan betöltetlen fogorvosi és 334 tartósan betöltetlen háziorvosi körzet található Magyarországon, vagyis olyan körzetek, amelyekben több mint 6 hónapja nincs megfelelő szakember. Ezen a körzetek 85 százalékban a maguk egészségügyi politikája miatt üresedtek meg; az orvosok és ápolók főként maguk miatt mentek el, a maguk egészségügyi politikájával nem értettek egyet. A kormánynak és Orbán Viktornak közvetlen és személyes felelőssége van abban, hogy fogorvosból, háziorvosból, védőnőből, orvosból, ápolóból ugyanolyan hiány van Izsákon, Ózdon, Marcaliban vagy éppen Pakson. Önöknek ebben nagyon nagy a felelőssége!

- Államtitkár Asszony! Katasztrófába fulladhat Magyarországon az egészségügyi ellátórendszer! Ezért is kérdezem:

- Mikor változik az eddigi gyógyszerpolitikájuk?

- Mikor fognak az emberek kevesebbet fizetni a gyógyszerért, mint 2010-ben?

- Tervezik-e átalakítani a mostani engedélyezési rendszert, hogy ne kelljen órákat utazni azért, hogy az ügyeletes szolgáltatóhoz eljussanak a betegek?

- Egyetért-e azzal, hogy amennyiben Magyarországon rövid távon nem javul az alapellátás lefedettsége, vagyis nem kerülnek új orvosok és ápolók az eíüresedő praxisokba, akkor a magyar ellátórendszer nem lesz képes a továbbiakban biztosítani az egészségügyi ellátáshoz való jogot?

VITÁLYOS ESZTER ZSUZSANNA, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára):- Képviselő Asszony! Ön most kiáll a betegek egészségügyi ellátáshoz való joga mellett, de amikor kormányon voltak, több mint 600 milliárd forintot vontak ki az egészségügyből. Bezárták a svábhegyi gyermekkórházat, az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetet… (Vadai Ágnes: Az hiba volt, most már látom!)…a Szabolcs Utcai Kórházat, a Schöpf-Merei Kórházat, 16 ezer aktív ágyat szüntettek meg; 6 ezer egészségügyi dolgozót bocsátottak el, emellett fizetőssé tették az egészségügyet, vizitdíjat és kórházi napidíjat vezettek be!

- Képviselő Asszony! A Fidesz-KDNP-kormány a lakosság terheinek mérséklését kiemelt szempontként kezeli. (Vadai Ágnes: Ezt tetszik mondani azoknak is, akik bent vannak a Honvédkórház folyosóján?) A 2011 őszétől bevezetett gyógyszer-finanszírozási intézkedéseknek köszönhetően az elmúlt években számos gyógyszer ára csökkent. Az egészségbiztosító félévente versenyt hirdet az azonos hatóanyagú gyógyszerek között, amelyek gyártói egymással versenyezve, de egymás árait nem ismerve, az úgynevezett vaklicit keretében árcsökkentést nyújthatnak be készítményeikre vonatkozóan, annak érdekében, hogy a betegek minél kedvezőbb áron juthassanak hozzá a számukra szükséges gyógyszerekhez. A vaklicit első teljes évében már 7,5 milliárd forintot takaríthattak meg a betegek, majd ez a megtakarítás 2013-ban további 2,5 milliárd forinttal, 2014-ben mintegy 2 milliárd forinttal növekedett, valamint az ezt követő évektől napjainkig megfigyelhető a betegterhek további csökkenése. Példaként említhető, hogy a szív- és érrendszeri betegségek esetén alkalmazható egyik leggyakrabban használt koleszterinszint-csökkentő készítmény egyhavi adagjáért 2009-ben a betegek 1700 forintot fizettek, ezért ma mindössze 185 forintot kell fizetniük, azaz közel 90 százalékkal csökkent a gyógyszer ára. Mindemellett folyamatosan bővültek a terápiás választási lehetőségek a gyógyszerellátás terén.

- Ami az alapellátást illeti, szeretném leszögezni: Magyarországon lefedetlen, ellátatlan alapellátási körzet nincs, helyettesítéssel az összes betöltetlen körzet ellátása is megoldott! A kormány kiemelt célja továbbra is a lakosság által legtöbbször igénybe vett egészségügyi ellátások, az alapellátás megerősítése. 2010-hez képest 2018-ban már 74 százalékkal több pénzt biztosított az alapellátás támogatására a kormány. 2015-től minden évben havi plusz 130 ezer forinttal emelkedett a háziorvosi praxisok támogatása, amelynek révén minden területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi és házi gyermekorvosi praxis havi 520 ezer forinttal magasabb díjazásban részesül.

- A praxispályázatok keretében a háziorvosi praxisok betöltését, vásárlását fejenként több millió forinttal segíti a kormány. Ennek köszönhetően 2014-2017 között a letelepedési pályázaton nyertes és támogatási szerződést kötő pályázó háziorvosok száma 142 fő, a fogorvosok száma 37 fő, a kifizetett támogatási összeg több mint 3 milliárd forint volt. 2015 és 2017 között a praxisjogvásárlási pályázattal praxisjogot cserélt 167 fő, az erre kifizetett támogatási összeg pedig meghaladta a 850 millió forintot. A kormány 2018-ban is meghirdette a háziorvosipraxisjog-vásárlási, illetve háziorvosi és fogorvosi letelepedési pályázatokat, erre a célra több mint egymilliárd forint áll rendelkezésre. Ez idáig a pályázatok eredményességének köszönhetően 573 ezer lakos háziorvosi, 175 ezer lakos fogorvosi ellátását biztosítottuk.

- Képviselő Asszony! Magyarország kormánya prioritásként kezeli a lakosságközeli ellátások megerősítését, ennek keretében az egészségügyi alapellátás fejlesztését, a szakmai támogatási rendszer erősítését, a pálya vonzóbbá tételét, amelyet az eddig megtett lépéseink, azt gondolom, mind-mind igazolnak. (Taps a kormánypártok soraiban.)

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ: - Tudja, államtitkár asszony, miért működik még a rendszer? Azért, mert vannak elhivatott orvosok, vannak elhivatott ápolók, és a betegek hozzátartozói tartják még életben ezt a rendszert. Imádkoznak a kórházakban, hogy mindennap meglátogassák a betegeket, hogy az ápolók és az orvosok helyett feladatokat ellássanak a hozzátartozók. Imádkoznak mindennap azért, hogy olyan betegek kerülhessenek be, hogy legyen olyan apuka, aki majd ki fogja festeni a kórtermet. Imádkoznak azért, hogy legyen olyan beteg, akinek a szülei vállalkozók, és tudjanak a foglalkoztató-terembe vagy a kórterembe majd tévét venni. Imádkoznak azért, hogy olyan beteg gyerek vagy olyan beteg ember kerüljön be a kórházba, akinek majd ezt-azt meg tud venni a hozzátartozója.

- Tudja, államtitkár asszony, ez nem normális, mert ez a rendszer így sokáig nem fenntartható! Tudja, államtitkár asszony, nem azért fizetünk tb-t, hogy mi lássuk el azt a feladatot, amit a kormánynak biztosítani kellene, hogy megfelelő orvosokkal, ápolókkal és megfelelő rendszerrel tudjon az egészségügy működni! (Taps az MSZP és a DK soraiban.)

Miért nem gyorsítják föl az innovatív gyógyszerek befogadását?

Dr. LÁSZLÓ IMRE, (DK): - Államtitkár Asszony! Az innovatív gyógyszerkészítmények befogadási eljárása Csehországban és Szlovákiában - visegrádi négyek - 160-180 nap, míg Magyarországon átlagban 690 nap, de ismert több évre, 3-4 évre elhúzódó eset is ilyen eljárásoknál. Kis túlzással azt is mondhatjuk, hogy a magyar egészségügy így spórol, mert mire ez a befogadási eljárás lezajlik, a készítmény generikussá válik, és mint ilyen, lényegesen olcsóbban beszerezhető.

- Azonban komolyra fordítva a szót, az időveszteséget az okozza, hogy a befogadási eljárás azt is jelenti, hogy pozitív döntés esetén például a kórházak számára hozzáférhetővé kell tenni ezeknek a készítményeknek az alkalmazását. Ez azonban az innovatív készítmények magas ára miatt tovább növelné a szemérmesen csak kórházinak csúfolt adósságtömeget. Az innovatív készítmények hosszadalmas befogadási eljárásának oka ugyanaz, mint a kórházi adósságoké: nevezetesen, a költségvetés gyakorlatilag a kórházakat és az egészségügyet mélyen alulfinanszírozza.

- Államtitkár Asszony! Az egészségügyi kiadásokat a költségvetés egyre inkább áthárítja a betegekre, ami jól látható a KSH 2010-15 közötti adataiból is, amely szerint a kormányzati egészségügyi kiadások 19 százalékával szemben a háztartásoké 27 százalékkal növekedett. Itt is érvényesül „a szegény ember drágán vásárol” szindróma. Nincs pénz a drágább gyógyszerekre, használjuk tehát az olcsóbbat, ami ugyan sokkal kevésbé hatásos. A beteg ezért hosszabb idő alatt gyógyul, esetleg nem is gyógyul, vagy a gyors gyógyulás helyett akár élete végéig kell szedni ezeket a készítményeket. Az innovatív készítmények befogadásának fölgyorsítása tehát olyan befektetés lenne a költségvetés részéről, ami nemcsak a gyógyulás irányába indítaná el a betegeket, de hosszabb távon megtakarítást is jelenthetne. Joggal kérdezem tehát:

- Mekkora költséget jelentene évente az innovatív készítmények befogadási eljárásának 150-200 napra történő leszorítása?

- Miért nem éri meg a magyar költségvetésnek ez a befektetés?

- Miért érdemesebb hagyni a beteget esetleg évekre, pláne élete végéig kiesni a munkából, ahelyett, hogy viszonylag rövid idő alatt újra munkaképessé tennék?

- Minek kell még történnie ahhoz, hogy a magyar költségvetés készítői tudomásul vegyék, az egészségügy közszolgáltatás, amit közkiadásként kell finanszírozni? (Taps az MSZP és a DK soraiban.)

***

VITÁLYOS ESZTER ZSUZSANNA, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára):- Képviselő úr figyelmét valószínűleg elkerülhette az a tény, hogy szemben a 2010-et megelőző időszakkal, 2010 óta minden évben jelentősen emelkedett az egészségügyre fordítható kiadások összege. Így míg 2010-ben 1208 milliárd forint állt rendelkezésre a természetbeni ellátások finanszírozására, addig 2018-ban ez az összeg 1664 milliárd forint.

- Elöljáróban szeretném felhívni a figyelmét arra a tévedésre is, amelyet a generikus gyógyszerekkel kapcsolatban fogalmazott meg. A betegek ellátásában a generikus gyógyszerek alkalmazása nem jelent minőségi romlást, hiszen attól a pillanattól kezdődően, amikor egy adott hatóanyagú originális gyógyszer szabadalmi oltalmi védettsége lejár, akkor más gyártók számára is megnyílik a lehetőség az adott hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek gyártására. A generikus gyógyszerek egyenértékűségét az originális gyógyszerekkel a gyógyszer-engedélyező hatóság állapítja meg. A generikus gyógyszerek piacra kerülésével a nagyobb mennyiség és a lényegesen alacsonyabb ár eredményeként sokkal több beteg férhet hozzá az originális gyógyszerrel azonos értékű terápiákhoz. A biztosító pedig az így keletkező többletforrást új gyógyszerek befogadására tudja fordítani.

- A jelenlegi finanszírozási rendszerben valamennyi magyar beteg hozzájut a kezeléséhez szükséges leghatékonyabb gyógyszerekhez. Képviselő úr ehhez kapcsolódóan egy picit összekeverte a kórházi bent fekvés idején alkalmazott, a kórház költségvetését terhelő gyógyszerek finanszírozását a természetben térítési díj ellenében vagy térítési díj nélkül biztosított gyógyszerek finanszírozásával. A kórházak kötelezettségállományát csak a kórház saját költségvetéséből biztosítandó gyógyszerek növelhetik, amely a teljes gyógyszerkiadások 15-17 százalékát teszi ki. A kórházban a fekvőbeteg-ellátás során alkalmazott készítmények köre rendkívül széles, és a kórházak saját maguk választhatják meg az alkalmazni kívánt készítményeket.

- Szeretném felhívni a képviselő úr figyelmét arra, hogy az elmúlt években a kormány számos lépést tett az egészségügyi ellátás során a magas színvonalú ellátás biztosítása érdekében. Folyamatosan bővültek a terápiás választási lehetőségek a gyógyszerellátás terén. A gyógyszertámogatási rendszerben több terápiás területre történt meg az új gyógyszerek támogatásba történő befogadása, amelyekkel a betegek ellátása szélesebb körűvé vált. Így például 2015-ben 300, 2016-ban 248, tavaly pedig 98 új készítmény befogadása történt meg.

2012-től új finanszírozási technika, az úgynevezett tételes finanszírozás került bevezetésre, amelynek eredményeként a betegek zökkenőmentesen, közvetlenül az ellátó centrumokban juthatnak hozzá a szükséges terápiákhoz térítésmentesen. Az elmúlt nyolc évben közel a duplájára nőtt az Egészségbiztosítási Alapból onkológiai gyógyszerekre fordított összeg. 2010-ben 57 milliárd forintot, 2017-ben már 97,8 milliárd forintot fizetett ki a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő e betegkör készítményire.

- Végezetül fontos megemlíteni, hogy az elmúlt időszakban a NEAK az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyért felelős államtitkárságával és a Pénzügyminisztériummal együttműködve újabb korszerű gyógyszerek befogadását készítette elő. Ezek között tüdődaganatok, mielóma, súlyos gyulladásos megbetegedések kezelésére szolgáló készítmények is vannak. Hozzátenném, hogy az innovatív készítmények törzskönyvezési eljárása és a támogatásba történő befogadási eljárása nem történhet egy időben. A támogatásba történő befogadásról szóló döntés megalapozásához a támogatás szakmai feltételrendszerét is meg kell határozni, ami az illetékes orvosszakmai tagozatok és egészséggazdasági szakemberek bevonását igényli. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Dr. LÁSZLÓ IMRE: - Több rendbelileg sajnálatos módon nincs lehetőségem, hogy elfogadjam ezt a választ. Szeretném az államtitkár asszony figyelmét felhívni - ha idefigyel rám -, hogy az a professzor, egyetemi tanár, aki az OECD központjában négy éven keresztül dolgozott, aki talán ért egyébként a dolgokhoz, az pontosan kiszámolta azt, hogy reálértéken - ezt önök nem használják, folyóáron hasonlítanak össze adatokat -, vásárlóértéken a 2006. évi egészségügyre fordított költségvetés nagyobb volt, többet jelentett, mint a tervezett 2019-es. (Taps a DK soraiban.) Szíveskedjenek megvitatni, és ezzel kapcsolatban ezt a dolgot helyére tenni!

- Szeretném azt is elmondani, hogy mintegy 70 innovatív gyógyszer és terápia társadalombiztosítási támogatásáról van szó, amelyek daganatos, valamint szív- és érrendszeri betegségekkel küzdők gyógyulását vagy életkilátásainak javítását segítik. Ne feledjük azt sem, hogy az Európai Gyógyszerügynökség által törzskönyvezett új készítményeknek csupán 40 százaléka ért el hazánkba. És szeretném azt is elmondani önnek, hogy amikor pénzek vannak fűthető altalajú stadionokra, amikor sokkalta nagyobb stadionokat építenek, mint ahova annak a területnek a lakossága egyáltalán beférne, amikor százmilliárdokat költünk látványsportágakra, 30-40 milliárd forint kellene ahhoz, hogy csak a visegrádi négyek színvonalára fel tudjunk zárkózni. Már csak ezért sem fogadhatom el államtitkár asszony válaszát! (Taps az MSZP és a DK soraiban.)

Kipukkadt a lufi, vagy csak át kell szervezni a pénzosztó hálózatokat?

GYÖNGYÖSI MÁRTON, (Jobbik): - Államtitkár Úr! Az elmúlt hónapokban biztossá vált, hogy az egykor óriási innovációként beharangozott és a keleti és déli nyitás szimbólumának tekintett Magyar Nemzeti Kereskedőház lehúzza a rolót, és a jelenlegi formában nem működik tovább. Kipukkadt egy újabb kommunikációs lufi, legyinthetnénk a jellemző módon teljesen koncepciótlanul és dilettáns módon megszervezett hálózat megszüntetésére, ha az ügy háttere nem volna még furcsább, mint a felszín.

- Először azonban tekintsük át a kereskedőház tevékenységének pár jeles epizódját! A 2012-ben létrehozott cég az első három évben 9,5 milliárdos veszteséget produkált, majd 2016-ban 9,1 milliárd forint ráfordításból már 5,6 milliárdnyi bevételt is termelt, miközben irodáinak fenntartása nagyjából 600 millió forint közpénzt emésztett fel. Sajnos, mindezért kevés üzleti lehetőség járt. A türk világban üzemeltetendő kirendeltségekre kiírt 3,3 milliárd forintos pályázatot megkapó Adnan Polat török milliárdos tulajdonában álló és Tiborcz Istvánnal is összefüggésbe hozható ALX Magyar-Török Kft. 2013-2016 között például egyetlen üzletet sem tudott lebonyolítani. Azt kell mondanunk, hogy a legköltségesebb kereskedőházakba ölt befektetések enyhén szólva sem térültek meg a magyar adófizetőknek! Lehet persze, hogy a kifizetési listán lévő, azóta börtönbe készülő Kuna Tibor, a híres migrációszakértő Nógrádi György vagy épp a Ghaith Pharaonnal üzletelő Zaid Naffa másképp látja mindezt.

- Még rejtélyesebb a moszkvai kereskedőház ügye, amelyet Szijjártó miniszter úr is a magyar-orosz kapcsolatok fontos pillérének nevezett, majd a Quaestor-botrány után hirtelen kiderült, hogy olyan kirendeltsége a Nemzeti Kereskedőháznak nem is volt. Sajnálatos, hogy a Jobbik által egykor racionális elképzelésként szorgalmazott, nemzeti érdekeken alapuló keleti nyitásban a kormány csak egy újabb pénzcsapot látott, és mindezzel nemhogy nem építette keleti és déli kapcsolatainkat, de még le is járatta országunkat. Mindennek azonban még most sincs vége, hiszen az újságok arról írnak, hogy a megszűnő Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. a milliárdokért létrehozott kirendeltségek lezárása után, leányvállalatával összeolvadva HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség néven folytatja tevékenységét. Ezt pedig az a Ligetfalvi Gábor vezeti majd, aki a Mészáros Lőrinchez kötődő MKB Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.-nek vezetője is egyben.

- Államtitkár Úr! Mindezek alapján a kérdéseimre nem véletlenül várom érdemi válaszát!

- Szakmai érvek vagy a Fidesz-holdudvar belharcai állnak a mostani változtatás mögött?

- Várható-e az átszervezés után a dilettáns pénzszórás és a haveri körök kifizetésének folytatása?

- A HEPA is tervezi, hogy nemzetbiztonsági kockázatot jelentő személyekkel üzletel?

- A Mészáros Lőrinchez kötődő új vezetőt tekinthetjük-e garanciának arra nézve, hogy a kisebb hálózatból még több pénzt sikerül majd kiszivattyúzniuk? (Taps a Jobbik soraiból.)

***

MENCZER TAMÁS, (Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára): - Frakcióvezető Úr! Irigylem ezt a határtalan magabiztosságot! Hogy is fogalmazott: dilettánsan és koncepciótlanul megszervezve. Azt hittem, hogy a saját pártjáról beszél! Nem szívesen nyitok ki ilyen késői órán ilyen érzékeny kérdéseket, de hát dilettánsan és koncepciótlanul mégiscsak a Jobbik van megszervezve, amit pillanatnyilag éppen ön vezet és élő ember nem tudja már, hogy önöknél ki van kivel. (Taps a kormánypártok soraiból.)

- Ami a külgazdasági eredményeket illeti: van szerencsém tájékoztatni, hogy minden évben minden külgazdasági rekord megdől. Ennek két ága van, az egyik az export, amit ön is említett. Tavaly először haladta meg a magyar export a 100 milliárd eurót, itt magyar családok megélhetéséről és biztos egzisztenciájáról van szó. Ami a másik ága a külgazdasági tevékenységünknek, az a beruházások behozatala Magyarországra. A befektetési ügynökségünkön keresztül tavaly 96 beruházás érkezett az országba. Ezeknek az értéke 3,5 milliárd euró, és 17 ezer munkahelyet teremtettek. Az idei év első felében pedig már 46 beruházásról született döntés, ezek értéke 2 milliárd euró, és nagyjából 7 ezer munkahelyet teremtenek majd, tehát jó reményünk van arra, hogy megdöntjük a tavalyi rekordokat is.

- Szeretném frakcióvezető urat tájékoztatni arról is, hátha a nyáron a melegben elkerülte a figyelmét, hogy a tavalyi esztendőben Magyarország a világon a hetedik legkedveltebb befektetési helyszín volt! Ezt az amerikai multinacionális vállalat, az IBM rangsorából olvashattuk ki. Egymillió főre vetítették a létrejövő munkahelyeket, és így jött ki az, hogy a magyar gazdasági környezet, illetve Magyarország a világranglistán a hetedik helyen áll. A magas hozzáadott értékű munkahelyek tekintetében pedig szintén az élmezőnyben, a 16. helyen vagyunk. Természetesen ezekért sokat kellett tenni. Meg kellett teremteni a megfelelő gazdasági környezetet, ismert, hogy ma Magyarországon van az egyik legalacsonyabb személyi jövedelemadó Európában, a legalacsonyabb társasági adó, és a szociális hozzájárulási adó is folyamatosan csökken.

- Na most, ami a kereskedőházat illeti: azt kell mondanom, frakcióvezető úr, hogy ön pontosan ugyanazt mondja, amit a balliberális médiumok leírnak. Most ez vagy azt jelenti, hogy önök továbbra is szorosan együtt dolgoznak, vagy valami mást jelent, de mindenképpen arra buzdítom, hogy ne ezekből a médiumokból tájékozódjon! Félreérti alapvetően azt, ami történik, és akkor még nem fogalmaztam erősen: a kereskedőház, illetve a magyar exportpromóciós rendszer állami szolgáltatást végez, amelynek a költségeit viseli, a bevételek pedig a magyar kis- és középvállalkozóknál keletkeznek. Ez egy állami szolgáltatás, amire egyébként mi messze nem a legtöbbet költjük a régióban.

- Ami pedig a felszólalásának egyéb részét illeti: azt kell mondanom sajnálatos módon, hogy a magyar ellenzéknek a politikai tevékenysége nagyjából kimerül abban, hogy három nevet megtanultak, és ezt váltott sorrendben ismételgetik… (Farkas Gergely: Soros, Soros, Soros!)…a szavazók erről nagyjából elmondták, hogy mit gondolnak a választáson, azért nem támogatják önöket, mert ezt elégtelennek tartják. Mindeközben a magyar külgazdaság folyamatosan eredményeket produkál. Az idén is minden esélyünk megvan arra, hogy a rekordokat megdöntsük, újabb munkahelyeket teremtsünk, a magyar gazdaság növekedését külgazdasági oldalról is megtámogassuk, és így minden magyar időről időre egy lépést tehet előre. (Taps a kormánypártok soraiból.)

***

GYÖNGYÖSI MÁRTON: - Államtitkár Úr! Ez egy olyan műfaj, amit interpellációnak hívnak, és amit leadnak írásban egy héttel azelőtt, hogy az elhangozna, és önöknek egy egész állami apparátus áll arra rendelkezésükre, hogy valamirevaló választ kicsiholjanak magukból. Ha önnek személy szerint ennyire futja, akkor szerintem menjen vissza vagy sportriporternek, vagy valami futsalcsapathoz, a minisztere valószínűleg el fogja tudni ezt önnek intézni. A kérdéseimre nem válaszolt. (Z. Kárpát Dániel: Nemcsak alkalmatlan vagy, hanem…) Ezzel az arroganciával csak egy Orbán-kormány idején létezhet a parlamentben, máshol nem élne meg ebből. Azt szeretném kérni, hogy amikor újra nekifutok ennek a kérdésnek, és akkor majd jobban szedje össze magát. (Németh Szilárd István: Ki az arrogáns?) Én itt konkrét kérdéseket tettem fel. Ön nekem jött exportszámokkal, amelyeknek a magyar kereskedőházak tevékenységéhez vajmi kevés közük van, hiszen akkor valószínűleg ennyi pénz elköltése után nem kellett volna bezárni mindegyiket. Még egyszer hangsúlyozom: nem tudtak eredményt felmutatni, az AXL kereskedőház Törökországban például konkrétan egyet sem három év alatt, úgyhogy legyen kedves legközelebb érdemi választ adjon a kérdésekre! (Taps és közbeszólás a Jobbik soraiból: KO volt!)

Meddig lesz még fontosabb a 'történelmi csúcson' lévő szerb-magyar viszony, és ezzel valójában Orbán Viktor európai ambícióinak kiszolgálása, mint a délvidéki magyarság határozott, következetes védelme?

SZÁVAY ISTVÁN, (Jobbik): - Államtitkár Úr! A vajdasági parlament június 19-ei ülésén született döntés arról, hogy november 25-e, Délvidék elszakításának és az ezer éve ősei földjén élő magyar közösség kisebbségbe szorításának évfordulója ünnepnap lesz a tartományban. Sőt, ugyanez a parlamenti döntés még egyet rúgott a magyarságba: december 1-jét, Erdély elszakításának napját is vajdasági ünneppé tette a szerbiai románok kérésére.

A szerb-román magyarellenes összefogáson talán meg sem lepődünk, az azonban egészen mélyen felháborít, hogy a legújabb kori kisantant döntését büszkén helyeselte a magát a magyar közösség első számú, sőt egyedüli képviselőjének tartó Vajdasági Magyar Szövetség, a Fidesz helyi fiókszervezete is. Igen, büszkén, hiszen Pásztor István pártelnök már a szavazást megelőzően bejelentette a magyarságot porig alázó döntés támogatását.

- Szijjártó Péter külügyminiszter úr több alkalommal elmondta, hogy ha a délvidéki magyarságot valamilyen jogsérelem éri, akkor azt majd a VMSZ önöknek jelzi. Remélem, ez után a gyalázatos döntés után már az önök számára is világos, hogy délvidéki hűbéresük nemhogy nem jelez, de még partner is a magyarellenes döntések meghozatalában. Ennek fényében nyilván érthető, hogy a VMSZ miért nem tájékoztatta önöket arról sem, aminek kapcsán egyébként a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, valamint a Magyar Mozgalom már számos alkalommal és idejében szót emelt, jelezve, hogy a Magyar Nemzeti Tanács jogköreinek súlyos szűkítésére készül a szerb hatalom. A nyár elején egyébként el is fogadott törvény szerint az MNT-t minden területen megfosztották egyetértési jogától, de még a megmaradt véleményezési jogkörök is bizonyos területekre szűkültek, korlátozták a nyelvhasználati jogokat, valamint azon szervezetek körét is, amelyekkel a nemzeti tanácsok együttműködést alakíthatnak.!

- Államtitkár Úr! A magyar kulturális autonómia felszámolását a VMSZ belgrádi képviselői megszavazták. A Fidesz helyi vazallusai szerint nyilván az sem probléma, hogy ezrével folyik koszovói, muszlim vallású, albánul beszélő cigányok betelepítése a délvidéki magyarlakta településekre, többek között Martonosra, Kishegyesre és a bánsági szórvány falvaiba. De az etnikai viszonyok erőszakos megváltoztatásával szemben az európai szintű bevándorlásellenes propagandát folytató magyar kormánynak mindeddig egy árva szava sem volt. Ezért is kérdezem az államtitkár urat:

- Mi a kormány véleménye a VMSZ és a szerb hatalom újabb gyalázatos döntéséről, Délvidék elszakításának ünnepnappá tételéről?

- Budapesti sugallatra döntött-e a VMSZ az igen mellett, mint ahogyan azt sokan sejtik és sejtetik?

- Miért nem tiltakozott a kormány már akkor, amikor a szerb hatalom a nemzeti tanácsok jogköreinek szűkítését tervbe vette?

- Miért nem tiltakoztak a vonatkozó törvény elfogadása ellen sem?

- Miért nem tiltakozik a kormány a délvidéki magyar falvakba történő cigány-betelepítések ellen, az etnikai viszonyok erőszakos megváltoztatásával szemben? (Taps a Jobbik soraiban.)

***

MENCZER TAMÁS, (Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! A kérdésével kapcsolatban szeretném biztosítani, hogy a Kárpát-medencében sem az anyaországban, sem a külhonban élő magyarok, így a Vajdaságban élő magyarok sem ünneplik a trianoni döntés következményeit, soha sehol nem ünneplik az új államalakulatok létrejöttét. A szóban forgó döntéssel kapcsolatban, a vajdasági parlament arányait figyelembe véve, a VMSZ-nek korlátozott a mozgástere, ugyanakkor éppen a VMSZ érdekérvényesítő erejét mutatja, hogy a végső döntésben, amelyben a Vajdaság jelentős napjai kerültek meghatározásra, a vajdasági nemzeti kisebbségek is meghatározhattak egy-egy ünnepnapot, ami a vajdasági magyarság esetében augusztus 20‑a. Kevés olyan ország, régió van, ahol sikerült azt elérni, hogy a magyar nemzeti ünnep egyben hivatalos ünnep is. Praktikusan szólva tehát arról van szó, hogy mindenki javaslatot tett, a többség és a kisebbség kölcsönösen tiszteletben tartotta egymás javaslatát. A VMSZ nem tartja november 25-ét ünneplendő napnak, de mivel a szerb többség tiszteletben tartja a magyar nemzeti ünnepeket, a magyar nemzeti jelképeket, a helyi magyar közösség képviselői is tiszteletben tartják a többség számára fontos napokat. A VMSZ a konstruktív együttműködésben érdekelt a Vajdaságban, más szervezetek azonban destruktív politikai viszályokat keltenek.

- Ami a koszovói romák Vajdaságba történő beletelepítésének kérdését illeti, arról tudom a képviselő urat tájékoztatni, hogy a magyar kormány természetesen figyelemmel követi azt, ami zajlik, folyamatosan kapcsolatban vagyunk, erről a kérdésről is tárgyalunk a Vajdasági Magyarok Szövetségével. A kérdéssel kapcsolatos diplomáciai lépéseket egyeztetjük és minden bilaterális fórumon napirenden tartjuk. Ugyanakkor arról is szeretném biztosítani ezzel kapcsolatban, hogy sokfajta információ van, és nem mindegyik egymással megegyező a kérdéssel kapcsolatban. Minden forrásból tájékozódunk, a kérdést természetesen fontosnak tartjuk, és foglalkozunk is vele a nemzetközi bilaterális és egyéb fórumokon.

- Képviselő Úr! A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény esetében arról tudom tájékoztatni, mint az ön előtt bizonyára ismert, hogy a törvényt a szerb parlament elfogadta, a döntéskor azonban figyelembe vették a Magyar Nemzeti Tanács javaslatait. Ennek köszönhetően arról tudom tájékoztatni, hogy a korábban szerzett kisebbségi jogokban visszalépés nem történt, a vajdasági magyarság legitim képviselőinek továbbra is beleszólásuk lesz oktatási, kulturális és tájékoztatási intézményeik működtetésébe, vagyis továbbra is kulturális autonómiával rendelkeznek.

- Képviselő Úr! Tekintettel arra, hogy kritikával illette felszólalásában a VMSZ-t, szeretném arra felhívni a figyelmét, hogy a VMSZ a legitimitását nem a magyar kormánnyal történő együttműködésből szerzi, nem innen ered a legitimációja, hanem abból, hogy a szerb parlamenti, tartományi és önkormányzati választásokon a vajdasági magyar szavazók tették meg a pártot a vajdasági magyarság legitim képviselőjévé. A magyar-szerb kapcsolatok fejlesztésével kapcsolatban pedig arról szeretném tájékoztatni, hogy a magyar kormány prioritása a magyar-szerb kapcsolatok fejlesztése, és ezen belül természetesen a vajdasági magyarság helyzetének megőrzése és javítása. Hosszú és kitartó munka után sikerült elérni, hogy Szerbiában a legmagasabb szinten elismerték a vajdasági magyarság ellen 1944-ben és 1945-ben elkövetett atrocitásokat, amelyekről a két köztársasági elnök együtt emlékezett meg. Az elmúlt években magyarellenes incidens regisztrálására nem került sor, és a korábbi helyzethez képest ez is fontos eredmény. (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

SZÁVAY ISTVÁN: - Államtitkár úr. Némileg sikerült meglepnie, de tényleg köszönöm, hogy érdemi válaszokat adott azokra a kérdésekre, amiket fölvetettem. Jó lenne, ha ez máskor is így történne. Örülök, hogy figyelemmel kíséri a magyar kormány a koszovói cigányok betelepítését a magyar falvakba. Az én kérdésem arra vonatkozott, hogy miért nem tiltakoznak ez ellen? Miért tartják önök azt jónak és helyesnek, hogy idegen kultúrkörből érkezett, idegen vallású személyekkel és családjukkal borítják föl a magyarlakta települések etnikai egyensúlyát? Önök a VMSZ-szel tárgyalnak, mert őt tartják legitimnek. De legitimációja nemcsak a VMSZ-nek van, a Délvidéken még egyelőre többpártrendszer van, bár gondolom, ez nem föltétlen tetszik önöknek, de egyelőre az a helyzet még ott is, meg itt is.

- A kisebbségi jogban visszalépés nem történt? Államtitkár úr, ez egész egyszerűen nem igaz! Tehát amit ön mond, az nem igaz! Elmondom még egyszer: a Magyar Nemzeti Tanácsot minden egyetértési jogától megfosztották, és csupán véleményezési jogkörré degradálta az a törvény, amelyet az önök szövetségesei is megszavaztak! Nem tudom elfogadni a válaszát! (Taps a Jobbik soraiban.)

***

Bartha Szabó József