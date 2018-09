Gyurcsányéknak a gyűlölet maradt

Bukás a DK-elnök által meghirdetett tüntetéssorozat.

2018. szeptember 20. 10:20

Látványosan megbukott az a Gyurcsány Ferenc által meghirdetett kormánybuktató tüntetéssorozat, ahol a pár száz résztvevőt az „európaiság” nevében arra buzdították, hogy bottal üssék Orbán Viktor arcképét. Mindeközben a DK és az MSZP továbbra is azon verseng, melyikük tudna politikai hasznot húzni a Sargentini-jelentésből.

Mindent elsöprő tömeg helyett csupán 200-300, többnyire az idősebb generációhoz tartozó embert tudott megmozgatni az a tüntetéssorozat, amelyet Gyurcsány Ferenc azután hirdetett meg, hogy az Európai Parlament elfogadta a Sargentini-jelentést.

A Kossuth Lajos térre kezdetben korlátlan időre, később már csak erre a hétre meghirdetett, Ellenállás címmel futó demonstráció a kormány lemondását, tisztességes választási rendszer kialakítását és új választás kiírását tűzte ki céljául. Kedd után azonban tegnap is csupán 200-300-an vettek részt a lapzártánkkor is tartó tüntetésen, ahol többek mellett Mécs Imre volt SZDSZ-es politikus és Niedermüller Péter, a DK európai parlamenti képviselője mondott beszédet.

A politikus fellépései rendre csak pár száz idős érdeklődőt vonzanak Fotó: Kurucz Árpád

A jelek szerint átütő sikerben maga Gyurcsány Ferenc sem bízott, mert már a tüntetéssorozat előtt azt írta közösségi oldalán: „Lehet, hogy most csak négy naphoz lesz erőtök. Mi lesz, ha nem érünk célt? Újrakezdjük, újrakezdjük, újrakezdjük!” A DK elnöke az első tüntetésen egyébként arról beszélt, hogy Magyarországon diktatúra van, ezért pártja arra törekszik, hogy az ellenállás kicsiny lángjából nagy tűz gyúljon.

– Harcolni azért kell, hogy a kormány jusson oda, ahová való, a magyar történelem poklára – jelentette ki. Gyurcsány szerint most fizetjük meg annak az árát, hogy 1989–1990-ben ajándékba kaptuk a szabadságot. Könnyen jött, és úgy tűnik, mintha könnyen menne, vagyis most kell megküzdenünk azért, amiért nem küzdöttünk meg akkor – tette hozzá.

Ha kormányváltó tömegek nem is jelentek meg, alpáriságból és gyűlöletből nem volt hiány a DK tüntetéssorozatán. Itt Orbán Viktor arcképével ellátott műanyag hordókat és azokhoz láncolt ütőket helyeztek ki, a színpadról pedig arra buzdították a szimpatizánsokat, hogy az európai hang kifejezéseként nyugodtan üssék a hordókat.

Mindeközben a DK és az MSZP továbbra is azon verseng, melyikük tudna politikai hasznot húzni a Sargentini-jelentésből. A szocialisták korábbi bejelentésüknek megfelelően 19 törvényjavaslatot terjesztettek az Országgyűlés elé, amelyek szerintük visszaállítják a jogállamot, hogy többé ne fenyegethesse az országot a kormány miatt a 7. cikkely alkalmazása.

A párt indoklása persze meglehetősen farizeus, hiszen uniós képviselőik is megszavazták a hazánkat eljárással fenyegető jelentést. Kis idő elteltével Gyurcsány Ferencék is bejelentették: az MSZP-hez hasonlóan ők is a Sargentini-jelentés megállapításaira alapozott törvényjavaslatokat nyújtanak be a parlamentnek.

A párt EP-képviselője, Niedermüller Péter sajtótájékoztatóján azonban kérdésre válaszolva nem tudta megmondani, hogy pontosan milyen indítványokkal állnak elő. Magyarázata szerint egyelőre egyeztetnek a szocia­listákkal, nehogy ugyanolyan előterjesztéseket készítsenek.

magyaridok.hu