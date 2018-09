II. Lázadtak, zúgtak, lobogtak…

Látványos és fölöttébb hangzatos napirend előtti szónoklattal köszöntötték a frakciók az Országgyűlés őszi ülésszakának első találkozóját.

2018. szeptember 28. 17:21

MOTTÓ: Murphy óta tudjuk: ami megtörténhet, az meg is történik. Mert hiába bölcs dolog előrenézni, ha nehéz messzebbre tekinteni, mint ameddig ellátni. Klasszikus siker az, amikor egyik hibát a másik után követik el töretlen lelkesedéssel. Megbecsülni, s ha kell dicsérni mások kiválóságát fölöttébb nem könnyű. A meggyőzési taktika olyan gondolatokat közvetít, amelyekkel a befogadónak nem ellentétesek a nézetei. Példaként Winston Churchillhíres beszédét idézhetnénk, miközben az ellenzék egyik női képviselője hangosan közbeszólt:

- Miniszter úr, ha ön volna a férjem, mérget tennék a kávéjába!

Churchill nagy nyugalommal levette a szemüvegét, és a várakozásteljes csendben így felelt:

- Ha az ön férje volnék, meg is innám azt a kávét!

Az otthonápolás megbecsülése!

SZÁSZFALVI LÁSZLÓ, (KDNP): - Tisztelt Ház! Vannak olyan társadalmi problémák, olyan közéleti ügyek, témák, amelyek megoldása nem lehetséges pusztán pártlogika alapján. Nem lehetséges megoldani pártcsatározások szimpla keretei között például olyan társadalmi kihívást, mint az otthoni ápolók helyzetének rendezését, az otthonápolás megbecsülését. Azt gondolom, az minden vitán felül áll, hogy mindent meg kell együtt tennünk annak érdekében, hogy azokat a honfitársainkat, akik a nap 24 órájában vagy idejük jelentős részében gyermeküket, szerettüket ápolják, gondozzák, valóban a társadalom megbecsülése vegye körül, és jelentős mértékben segítsük az ő helyzetük javulását. A KDNP éppen ezért tartotta szem előtt ezt az ügyet az elmúlt évek és hónapok során, és ezért indított el szakmai egyeztetéseket és konzultációkat az érintettek és a szakminisztérium bevonásával, és ezért tűzte zászlajára azt a célt, hogy a mostani őszi ülésszak alatt a legfontosabb döntéseket hozzuk meg e súlyos kihívás mielőbbi megoldása érdekében. Éppen ezért gondolom azt, hogy ezt az ügyet csak higgadt és józan mérlegeléssel, nem pedig, ahogyan egyes baloldali képviselőtársaimtól hallhattuk, hisztérikus, kioktató és cinikus hangnemben lehet közösen megtárgyalnunk és döntésekre jutnunk. Különösen hiteltelenek azok a felszólalások, amelyeket a baloldal képviselőitől hallhattunk, akik azt követelték, hogy „azonnal ismerjék el, hogy az otthonápolás munka”, vagy például „végre vegyék figyelembe azok véleményét, akik kérték az ápolási díj emelését”.

- Tisztelt Ház! Azért hiteltelenek ezek a hisztérikus kirohanások, mert ezek a képviselőtársaim 2004-ben és 2005-ben látványosan leszavazták sok esetben azokat a javaslatokat, amelyek az otthonápolás megbecsülését, az otthonápolók helyzetének a jelentős javulását, javítását szolgálták volna. Itt tartom a kezemben azokat a javaslatokat és parlamenti jegyzőkönyveket, amelyek erről tanúskodnak. (Felmutatja.) Akkor nem volt fontos ez a társadalmi probléma? Akkor nem számított 50 ezer ember aláírása? Akkor nem voltak fontosak a szakmai, civil szervezetek állásfoglalásai? Éppen ez bizonyítja azt, hogy a baloldal mai politikai hisztériakeltése ebben az ügyben hiteltelen és hazug!

- Csúsztatásokat és leegyszerűsítéseket hallhattunk a nemzetközi példák felemlegetésében is. Itt van előttem, az a táblázat, amely részletesen elemzi számos európai uniós tagország helyzetét. Szögezzük le, hogy sehol sem foglalkoztatási viszony, tehát nem munkaviszony az ápolást végzők tevékenysége, legalábbis biztosan nem az Ausztriában, Csehországban, Lengyelországban, Németországban, Romániában és Szlovákiában. Másrészt az is kiderül ebből a táblázatból, hogy az ápolási díj mértéke sem olyan egyértelmű ezekben az országokban, ahogyan ezt baloldali képviselőtársaim leírták. Van olyan ország, ahol 4-5-6 vagy 7 kategóriában tól-ig határral állapítják meg szigorú feltételek mentén, és ezek szerint ezek között óriási a szórás, nyilvánvalóan a különböző élethelyzetek szerint is. Sok kategóriában jóval kevesebbet kapnak ott, mint Magyarországon az érintettek. Azt el kell ismerni, hogy például Szlovákiában ebben az évben jelentős emelés történt ezen a területen, de végül ott sem emelkedett olyan mértékben az ápolási díj, ahogy eredetileg eltervezték három évre kifutással a minimálbérhez kapcsolódóan.

- Tisztelt Országgyűlés! A balliberális kormányokkal ellentétben a polgári nemzeti kormány számos olyan intézkedést hozott, amelyek végre jelentős előrelépést hoztak ezen a területen: 63 százalékkal nőtt a legsúlyosabb állapotú hozzátartozó gondozottak ellátása. Mi mertünk hozzányúlni a rendszerhez radikálisabban, amellyel például a nyugdíjminimumhoz kötése alól kiemeltük az ápolási díjat..

- Képviselőtársaim! Természetesen tudjuk, hogy az eddigi intézkedések sem elegendők, éppen ezért fontos és üdvözlendő, hogy a kormány folyamatos párbeszédben és tárgyalásban van az ügyben érintett érdekvédelmi szervezetekkel. A KDNP frakciója üdvözli és támogatja a kormány törekvéseit az otthonápolás megbecsülésével kapcsolatban. Kérjük a kormányt, hogy tegyen meg minden szükséges lépést az otthonápolási díj megnyugtató kezelése érdekében! (Taps a kormánypártok soraiból.)

Közoktatlanok: a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő gyerekek helyzete.

ARATÓ GERGELY, (DK): - Tisztelt Ház! Szeptember elején a Kossuth téren alternatív tanévnyitót tartott a Cseve Csoport, az a csoport, amelyik a sajátos nevelési igényű gyerekek érdekében, a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek érdekében küzd, amelyik az ő szüleiket tömöríti, és amelyik azt szeretné, ha ezek a gyerekek megkapnák azokat az ellátásokat, azt a segítséget, azt a fejlesztést, azt az oktatást, ami őket a hatályos jogszabályok és a gyerekek jogai alapján megilleti. Sajnálatos módon, bár meghívták őket, de a minisztérium képviselői nem tudtak részt venni ezen az eseményen, ezért vállaltam azt, hogy ide a Házba is elhozom az ő véleményüket, hogy a hangjuk leszek, hogy elmondom azt, hogy mi az, ami nekik problémát okoz.

- Képviselőtársaim! Hogy a probléma méretét és súlyosságát értsék: a statisztikák szerint sajátos nevelési igényűnek számít most már több mint 80 ezer gyerek; ez nagyjából minden huszadik gyereket jelenti a közoktatásban. Minden huszadik gyereknek tehát többlettámogatásra, -segítségre van szüksége. Sajnos azonban a szülők arról számolnak be, hogy ezt a támogatást nagyon sok esetben nem kapják meg. Itt olyan gyerekekről beszélünk, akik valamilyen fogyatékkal, hátránnyal élnek, akik autisták, akik betegek, akiknek valamilyen részképességzavaruk van, és akiknek szüksége lenne arra, hogy egy olyan iskolai környezetben tanulhassanak, amelyik lehetővé teszi a fejlődésüket.

- Nem a jogszabályokkal van a baj tisztelt képviselőtársaim. Abban nagyjából egyetértés van, hogy az ezzel a kérdéssel foglalkozó jogszabályok többé-kevésbé megnyugtatóan rendezik ezt a helyzetet még akkor is, ha persze tökéletes szabályozás sosincs, de nem a jogszabállyal van elsősorban probléma hanem a gyakorlattal. Azzal van probléma, hogy bár megkapják a megfelelő diagnózist, tehát a szakértő bizottságok megállapítják, hogy milyen fejlesztésre van szükség, csak éppen ez a valóságban nagyon sok helyen nem érhető el az országban.

- Beszéltünk már arról itt többször, hogy pedagógushiány van. Az önök ‑ először kiszivárgott, majd letagadott ‑ jelentése szerint például csak az utazógyógypedagógus-hálózatból 166 pedagógus hiányzik. Ez nem véletlen, ez az egyik legnehezebb szakma a pedagógusszakmán belül, aminek sem megfelelő anyagi és erkölcsi megbecsülése, sem pedig megfelelő eszközrendszere, szervezése sajnos nincs. Nem állnak tehát rendelkezésre kellő létszámban a gyógypedagógusok sem az iskolákban, sem pedig a megfelelő hálózatban, aminek az a következménye, hogy a szülők a fejlesztést, a saját gyerekük számára szükséges fejlesztést az esetek jó részében magánúton kénytelenek igénybe venni. Ami persze azt jelenti, hogy nagyon jelentős terhet kénytelenek magukra vállalni, miközben az esetek jó részében pontosan a gyerekük problémája miatt munkát sem tudnak vállalni, és az itt a parlamentben is sokszor emlegetett szánalmasan alacsony ápolási díjért kell végezniük ezt a nagyon fontos feladatot. A befogadó iskolák jelentős részében sincsenek meg gyakorlatban azok a feltételek, amelyek ahhoz kellenének, hogy éppen az adott gyereknek segítsenek. Ezért aztán a szülők az esetek jó részében kénytelenek kivenni a gyereket az iskolából, magántanulói státuszba mennek, vagy magániskolát kénytelenek keresni, vagy egy távoli állami intézménybe kell elvinniük a gyereküket, hogy megkapja azt a fejlesztést, amire szüksége van.

- Képviselőtársaim! A Cseve Csoport hat konkrét javaslatot fogalmazott meg annak érdekében, hogy hogyan lehetne segíteni ezen a helyzeten. Javasolják például azt, hogy ha az állam nem képes ellátni a feladatait, akkor járuljon hozzá a szülők költségeihez. Javasolják, hogy egyértelmű protokollok legyenek a sajátos nevelési igényű diákok megítélésére, vizsgálatára. Javasolják azt, hogy az állam gondoskodjon a területi ellátásról, akár úgy is, hogy erőforrásokat csoportosít át oda, ahol növekszik a saját nevelési igényű diákoknak a száma.

- Tisztelt Ház! Államtitkár Úr! Lúzer kormányunk Brüsszellel vív vesztes háborút fölöslegesen! Én azt javaslom, hogy ne ezzel foglalkozzanak. Foglalkozzanak az ország érdemi problémáival, és inkább arra keressenek megoldást, hogy például hogyan lehet segíteni ezeken a gyerekeken, ezeken a diákokon. Persze tudom, hogy most el fogják mondani az elmúlt nyolc évet, és következik a kormány eddigi tevékenységének szégyentelen feldicsérése, de egy picit a probléma megoldásáról is beszéljenek, azt kérem! (Szórványos taps az ellenzék soraiban.)

25%-os béremelést a kórházi dolgozók részére!

HOHN KRISZTINA, (LMP): - Tisztelt Ház! Az ajkai kórház intenzív osztályának összes ápolója felmondott! Félek attól, hogy ezt a mondatot az elkövetkezendő időszakban sokszor fogjuk még hallani, csak a helyszín lesz más! A betegeket pedig szakemberhiány miatt nem tudják majd ellátni a kórházakban. A legtöbb, kisebb méretű, vidéki kórház hasonló problémákkal néz szembe. A szakdolgozói létszám csak addig lesz biztosított, amíg a mostani dolgozók nem mennek nyugdíjba. Addig a fiatal, pár éves gyakorlat után külföldre vagy magánegészségügyi intézményben helyezkedik el, vagy ami még rosszabb: elhagyja a pályát és más foglalkozást választ.

- Sajnos, ma egy ápoló számára szinte bármelyik áruházlánc sokkal jobb perspektívát tud kínálni, mint az állam fenntartásában működő kórházak nagy többsége. A helyzet hasonlít a háziorvosokéhoz, ahol szintén rengeteg, több mint 300 a betöltetlen körzetek száma. A pár éven belül bekövetkező nyugdíjba vonulási hullám következtében az ország egyharmada háziorvos nélkül maradhat! Hiába próbálja a legtöbb vidéki kis kórház feltölteni osztályait szakdolgozókkal, a felkínált jövedelem csekély mértéke miatt az elvárt létszámot teljesíteni nem tudják. A budapesti kórházak is komoly gondokkal küzdenek, gondoljunk csak a Dél-pesti Kórházat az IKEA miatt elhagyó dolgozók esetére. Ott még külsős vállalkozóként magasabb órabérért tudnak ápolókat alkalmazni, így egyelőre működőképességük megőrizhető. De vidéken ez sokkal kevésbé megvalósítható. Még rosszabb lesz a helyzet, ha a magánegészségügy ilyen ütemben fejlődik; ennek szintén komoly munkaerő-elszívó ereje prognosztizálható.

- Képviselőtársak! Az eddigi, az egészségügyben végrehajtott béremelés mindössze azért tűnik jelentősnek, mert a bázis nagyon alacsonyan volt. Hosszú távon már nehéz lesz elhitetni, hogy az egészségügyben a bérek a megfelelő szinten vannak. A kiürülő kórházi dolgozói státuszok ennek ellenkezőjét fogják mutatni. Sajnos, ehhez egyre közelebb vagyunk! Nem lehet így hagyni a jelenleg érvényben lévő bértáblát, mert teljes osztályok maradhatnak először ápolók nélkül, aztán ugyanez lesz más szakmákban is. Végzetes hibát követünk el akkor, ha a bértábla alján lévőkről egyszerűen nem vesznünk tudomást.

- Az LMP-frakció tagjai évek óta adnak be költségvetési módosítókat, amiket sorra leszavaznak, pedig a megtörtént béremeléseken túl további 300 milliárdos bérrendezésre van szükség az egészségügyben. A jelenlegi kormányzati ütemezés szerint 8 százalékos béremelés nem lesz elegendő a probléma megszüntetésére. Előbb a kisebb vidéki kórházak ürülnek ki, aztán szépen lassan már sehol sem lehet tb-finanszírozott ellátáshoz jutni, ha a helyzet megnyugtatóan nem rendeződik.

- A másik, ami nagyon fontos, az a meddőség kezelése! Mint érintett, a következőt tudom erről elmondani. Bizonyára önök is tudják, hogy a meddőség kezelése nincs ingyen. Bár a lombikprogram és maga a beavatkozás csak a magánkórházakban kerül pénzbe, de maguk a gyógyszerek jelentős megterhelést okoznak a családoknak. Egy-egy család mire odáig eljut, hogy beadja az örökbefogadási kérelmét, addigra sok esetben már milliókat költ gyógyszerekre. Magam is végigjártam ezt az utat, én is örökbefogadó szülő vagyok, és egyáltalán nem egyszerű ezt végigjárni. Több olyan intézkedést kellene hozni, amely segíti a párokat abban, hogy gyermekük lehessen akár örökbefogadás útján, akár pedig az egészségügyön keresztül, saját gyermek születésével. Az örökbefogadás egyik nagy akadályozója az, hogy amire örökbe adhatóvá válik egy gyerek, addig rengeteg sok idő telik el. Hat hónapig vár a gyámhivatal, ha az életet adó szülő nem jelentkezik, és csak ezután nyilvánítja örökbe adhatóvá a gyereket. Elég csak egy, a Facebookon való érdeklődés, és máris újra elindul a hat hónap. Én azt javaslom, hogy ahelyett, hogy elítéljük, illetve címkékkel látjuk el ezeket az embereket, akiknek nincsen gyermekük, tegyünk olyan intézkedéseket, amelyek segítenek nekik! (Taps az LMP és a Jobbik padsoraiban.)

Tudják-e, hogy az emberek kétharmada a legégetőbb problémának az egészségügy helyzetét tartja?

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ, (MSZP): - Képviselőtársak! Az egészségügyi ellátórendszer működtetése nem kormányzati ajándék, ennek pénzügyi fedezetét a dolgozó magyar emberek adó- és járulékbefizetései teremtik meg. Ma Magyarországon az érettségizett férfiak várható élettartama 76 év, a nem érettségizetteké 66 év. A legszegényebb kistérségekben pedig 13,5 évvel élnek rövidebb ideig a férfiak, mint a leggazdagabb térségekben. Míg 1992-ben a GDP 6 százalékát költöttük egészségügyre, addig 2015-ben már csak 4,7 százalékát költöttük erre, miközben az egészségügyi magánkiadások aránya 30 százalék fölé nőtt. Szóval, aki meg tudja fizetni az árát, az tovább is élhet Magyarországon!

- Az Eurostat most megjelent regionális évkönyv 2018. évi kiadványában is elég csak a krónikus betegségekkel és rákos megbetegedésekkel összefüggő halálozási rátákat megnézni. Magyarország mindkét tekintetben szomorú teljesítményt tud felmutatni. A 2018-as kiadványban is megfogalmazzák, hogy milyen kirívóan rosszak a magyarországi adatok. Külön 42 oldalban fejtik ki, hogy a krónikus betegségek ‑ rosszindulatú daganat, szívbetegség, keringési betegségek, krónikus alsó légúti betegségek, krónikus májbetegségek, cukorbetegségek ‑ okozta halálozási ráta értéke a magyar régiókban kimagasló! Az EU-s átlag egyébként ebben a tekintetben 261,7 haláleset százezer lakosra vetítve, míg a magyar régiókban ez az érték 337-360 eset között szóródik. A krónikus betegségekkel összefüggő halálozási ráta az észak-magyarországi régióban a legmagasabb egész Európában, de az ötödik helyen végzett az észak-alföldi régió is.

- Nézzük meg, miért van ez így? A kórházak évről évre visszatérő felhalmozódó adósságlavinával találják szembe magukat, tekintettel arra, hogy a kormány nem hajlandó a gyógyításhoz szükséges pénzügyi eszközöket rendelkezésre bocsátani! A 2007-es szinthez képest, bármennyire is mást mond a kormánypropaganda, több mint 1500 milliárd forint hiányzik az egészségügyből! A sürgősségi osztályok igénybevétele olyan nagy, hogy azt ép ésszel és ép fizikummal nem lehet bírni, mondta a Magyar Orvosi Kamara elnöke, Éger István. Ma Magyarországon legalább hatszáz emberre lenne szükség a sürgősségi osztályokon, ehelyett kevesebb mint 140-en dolgoznak ott. A szükséges szám negyede sincs meg, ennek pedig az a következménye, hogy más osztályokról irányítják át az orvosokat, akiknek olyan eseteket kell ellátniuk, amire nincsenek kellőképpen felkészülve. Sürgősségi ellátás nélkül viszont bedől a betegellátás. Ennek első jeleit már láthatjuk, hiszen a betegeket sokszor négy-öt órán keresztül várakoztatják a sürgősségin, de ma már nem ritka a 12 órás vagy akár a 24 órás várakozási idő sem!

- Az orvos- és ápolóhiány azonban ennél sokkal nagyobb mértékben jelentkezik! Nógrád megyében például valamennyi szakorvosi szakképesítés hiányszakmának minősül az összes ottani egészségügyi intézményben. Ugyanez igaz többek között az ajkai Magyar Imre Kórházra is, ott, ahol a napokban a sürgősségi osztályon az összes dolgozó felmondott; az előttem szóló már beszélt erről a problémáról. Az egészségügy ilyen rendszerszintű problémái pedig sokakat arra kényszerítenek, hogy a magánegészségügyben keressenek gyógyírt a panaszaikra.

- Vajon a kormány tudja-e kik azok, akik leghamarabb a magánegészségügyi szolgáltatást veszik ma Magyarországon igénybe? Lehet, hogy meg fognak lepődni: a magyar gyermekes családok. még ha nincs pénzük, akkor is mindenre képesek, hogy minél hamarabb megfelelő egészségügyi ellátásban tudják részesíteni a gyerekeket. Sajnos, most már azt tapasztalhatjuk, hogy nemcsak a tanévkezdéskor vesznek fel úgymond azonnali kölcsönt a magyar családok, hanem most már a hitelt az egészségügyi szolgáltatásokra is igénybe veszik. Én azt gondolom, hogy ha valaki egy életen keresztül vagy húsz-harminc évig fizeti az adót és a járulékot, akkor nem ez a megoldás!

- Az emberi erőforrások minisztere, Kásler Miklós szerint a tízparancsolat betartása sok betegséget megelőzhet. Akkor mondok néhány dolgot. Attól, hogy Isten nevét hiába a számra nem veszem, a gyermekem tüdőgyulladása nem fog meggyógyulni! Attól, hogy az Úr napját megszentelem, nem forrnak össze az eltörött csontok! És ha minden este elmondok tíz miatyánkot, attól még a rákos megbetegedésem nem fog elmúlni, - mondják ezt az emberek az internetes oldalakon. És tudja, államtitkár úr, itt az ima már kevés, most már valamit tenni. tenni is kéne az egészségüggyel és dolgozni érte! Önöket erre hatalmazták fel az emberek. (Taps az MSZP soraiban.)

Az oligarcha családok éve!

Dr. VARGA-DAMM ANDREA, (Jobbik): - Képviselőtársaim! A kormány 2017-ben meghirdette a családok évét 2018-ra, Novák Katalin államtitkár asszony bábáskodása mellett. Nagyon örült ennek mindenki, mert bizonyára mindannyian tudják, hogy 2011 és ’16 között Magyarországon 41 ezerrel csökkent a családok száma. Azért ez egy óriási probléma, különösen úgy, hogy ebben nincs benne azoknak a családoknak a száma, akik ugyan elvándoroltak, de a lakcímeikről nem jelentkeztek ki. Az volt a meghirdetés célja, hogy demográfiai ösztönzést érjenek el, különösen szeretnének a már meglévő gyermekes családokra figyelni, és minden olyan eszközt bevetnek, amivel úgy érezhetik 2018-ban a családok, hogy ez az év valóban róluk szól. Ki ne örült volna ennek, ha nem mi, mindannyian?

- Aztán mit tapasztalunk? Az összes kulturális programot, amelyet évente rendszeresen valamilyen okból valakik megszerveznek, az egészet e program alá szervezték. Aztán itt a CSOK. Valóban üdvözítő, hogy már 66 ezren igénybe tudták venni, csak a probléma az, hogy a CSOK intézménye az új lakások árát 12 százalékkal növelte, a használt lakásokét pedig 18 százalékkal. Ez azt jelentette, hogy csak a gazdag háromgyermekes családok tudtak az áremelkedésen felül érdemit is kapni. Aztán van még egy nagyon szomorú hír. Ahhoz képest, hogy a demográfiai ösztönzés volt a cél, 2,9 százalékkal csökkent a születések száma, 3,9 százalékkal pedig nőtt a halálozások száma. Tehát megint elmondhatjuk: sajnos a népességünk megint nemhogy nem nőtt, hanem csökkent!

- Való igaz, hogy 13 százalékkal nőttek a bérek, de ezt elviszi a drágulás, amit mindannyian magunk is érezhetünk. Nem sorolnám föl, mi mindennek az ára drágult ebben az évben: az uniós szint felett drágult minden termék és szolgáltatás. Hiába volt ez a családok éve, még mindig a családok 35 százaléka a létminimumszint alatt él, és 16 százaléka, azaz 420 ezer család a mélyszegénységben él! Ez rendkívül sok egy 9 millió 700 ezres lélekszámú országban. Tíz járásban 46-50 ezer forint között van az egy főre jutó havi jövedelem. 1300 családot kilakoltattak május óta.

- Joggal kérdezhetjük tehát most itt a parlamentben: milyen családok éve ez a 2018? Jól érzékelhető itt a teremben: igen, igen, ez az oligarcha családok éve, mert elképesztő, hogy az oligarcha családok milyen jövedelem- és vagyonnövekményt értek el. Csak a Csányi család 320 milliárdra növelte a vagyonát, a Mészáros stróman-család óránként 11 millióval gazdagodik, a Szíj-birodalom 12 milliárddal nőtt, a Garancsi család sem panaszkodhat, mert 10 milliárddal többet vitt haza, és a Tiborcz család is köszöni, jó pár milliárddal tovább nőtt a ládafia. Az idei évre a 100 leggazdagabb magyar vagyona 4000 milliárddal nőtt, ami még nem volt soha egyetlen évben sem, 23 százalékkal. És, ami még szintén nem volt soha: a leggazdagabb 1 milliónak 9,86 szorosa a jövedelme és vagyona, mint a legszegényebb 1 millió embernek.

- Lehet azt mondani, ”tisztelt kormányképviselők”, hogy ez demagógia, de elnézésüket kérem: ezek mind hivatalos adatok, ezek mind a valóságot tükrözik! Én azt hallom minden alkalommal önöktől, Rétvári államtitkár úr és Dömötör államtitkár úr is folyamatosan csodálatos eredményekkel áll elénk, amit nagyon becsülünk, hiszen el kell végezni a munkájukat, mert ezért kapják a fizetést. De azt kérem: legyen ebben a pár hónapban 2018 valóban a családok éve! (Taps a Jobbik soraiban.)

A kialakult helyzetről!

Dr. MELLÁR TAMÁS, (Párbeszéd): - Tisztelt Ház! Az elmúlt hét egyik eseménye volt az is, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia között megszakadt a tárgyalás a kutatóintézetek átalakítása vonatkozásában. Van a hírnek egy jobb része is: a minisztérium visszalépett, mégsem akarja ilyen vehemensen átalakítani a kutatóintézeteket. De azért ne legyenek kételyeink, azt gondolom, újból neki fognak majd ennek a dolognak futni! A tárgyalás után Palkovics miniszter úr mellékesen azt is megállapította, hogy egyébként pedig a Közgazdaságtudományi Intézetet be kell zárni, mert olyan gyenge minőségű produktumai vannak, hogy nem lehet tovább fenntartani. Én azt szeretném kérdezni: mégis milyen alapon hozta a miniszter úr ezt a döntést, hiszen igaz, hogy ő akadémikus, de nem közgazdász végzettségű, tehát nem hiszem, hogy ő meg tudja ezt ítélni. Vajon nemzetközi intézeteket vagy szakértőket kértek fel annak érdekében, hogy megállapítsák ezen intézet működésének gyengeségét, problémáit?

- Tisztelt Ház! Két évvel ezelőtt a Magyar Akkreditációs Bizottság tagjaként részt vettem a Közgazdaságtudományi Intézet átvilágításában, amely átvilágítást akkor Chikán Attila vezette. Tetszenek tudni, az a Chikán Attila, aki az első Orbán-kormánynak minisztere volt, és az a Chikán Attila, aki Kornai Jánossal együtt írta a kilencvenes elején a Fidesz gazdasági programját. Nos, mi azt a megállapítást tettük, hogy a Közgazdaságtudományi Intézet kiválóan működik, mind a tudományos programok, amiket visznek, mind a kutatási tevékenység, a publikációs tevékenység és mind az utánpótlás-nevelés vonatkozásában. Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy két év alatt hogyan történhetett meg ez az igen jelentős mértékű romlás ebben az intézetben?

- Persze, ha mégsem történt meg, hanem pusztán csak egy politikai akcióról van szó, akkor természetesen egész máshogy néz ki a dolog! Akkor azt kell megállapítanom, hogy az önök kormánya bizony rosszabb, mint a kommunista kormányok voltak a hetvenes-nyolcvanas években, mert abban az időszakban is nagyon-nagyon nem szerették a Közgazdaságtudományi Intézetet, és nem is engedték a vezető kutatóikat, például Bródy Andrást vagy Kornai Jánost sem tanítani a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, de azért arra nem vetemedtek soha, hogy bezárják a Közgazdaságtudományi Intézetet. Tehát önök most ezzel, azt gondolom, szintet léptek, sajnálatos módon azonban nagyon rossz irányba lépték ezt a szintet! Merem remélni, hogy módosítani fognak ezen a nagyon szomorú álláspontjukon, mert a tudományos kutatómunka és a kutatói élet ellehetetlenítése hosszú távon nagyon komoly veszteségeket fog jelenteni az országnak! (Szórványos taps az ellenzéki pártok padsoraiból.)

A Sargentini-jelentés valódi tartalma!

OVÁDI PÉTER, (Fidesz): - Az Európai Parlament újabb koncepciós eljárás keretében kívánja Magyarországot a vádlottak padjára ültetni! A 2013-ban elkészült Tavares-jelentés sem volt más, mint a bankárok és a multinacionális cégek által támogatott pártok és képviselőik bosszúja, amit a rezsicsökkentés és a bankok megadóztatása váltott ki. A jelentésben írt vádakról kiderült, hogy teljesen alaptalanok voltak, és kizárólag politikai és gazdasági haszonszerzést céloztak.

- Képviselőtársaim! Nincs új a nap alatt, Magyarországot ismét azért támadják, mert nem hajlandó meghajolni a brüsszeli elit akarata előtt, mivel a magyar emberek döntöttek: nem leszünk bevándorlóország! Két csatát már megvívtunk. Az elsőt akkor, amikor az illegális bevándorlók nagy hulláma elérte Európát 2015-ben. Brüsszel akkor feltette a kezét, hogy nem lehet megállítani az illegális bevándorlást. Magyarország akkor a kerítést megépítve bebizonyította, hogy ezt meg lehet állítani, ha van elég akarat és elszántság. A másik vita a kötelező betelepítési kvóta kapcsán ütött ki. A magyar emberek azonban egyértelműen elmondták, hogy nem kérnek a kötelező kvótából, és megvédik a keresztény kultúra értékeit. Ennek a bátor kiállásnak az lett a következménye, hogy egyre többen osztják a magyar álláspontot.

- Megvédtük a határainkat, világossá tettük, kikkel akarunk együtt élni és kivel nem! A határozott és megtörhetetlen kiállásunk felbőszítette a bevándorláspárti erőket, amelyek minden eszközt harcba állítottak Magyarországgal szemben. Az Európai Parlament Magyarországról szóló jelentése és annak időzítése is ebbe az összefüggésbe illeszkedik. Természetesen ebben az esetben is a jogállamiság miatti aggódás köntösébe bújtatott bosszúhadjáratról van szó. Nyilvánvaló, hogy a jelentés Magyarországról és országunk ellen íródott! 19 pontja éppen most folyó vitás eljárásokról szól, további 13 pont olyan kérdéseket tartalmaz, amelyeket már Magyarország a különböző nemzetközi szervezetek előtt korábban megvédett és azok kölcsönös együttműködés alapján lezárásra kerültek. A jelentés további 37 pontja pedig tudatlanságból vagy szándékosan, de súlyos ténybeli tévedéseket tartalmaz.

- Képviselőtársaim! A Sargentini-jelentés egy olyan eljárás keretében fogadták el, aminek a végén semmilyen szankció sincs, tehát nem lehet hátrányos jogkövetkezménye az országra nézve. A bevándorláspárti erők azonban elkeseredetten harcolnak, nem riadnak vissza semmilyen eszköz használatától sem. Az Európai Parlamentnek meg kell sértenie a saját szabályait ahhoz, hogy Magyarországot el tudja ítélni. Az Európai Parlament a szerződésekkel ellentétesen a tartózkodó szavazatokat nem vette figyelembe az eredmény megállapításánál, valamint az ezzel kapcsolatos jogi állásfoglalásról illetéktelen szerv véleményét fogadta be. Az ügy többszörösen közösségi jogba ütköző, ezért jogi vita indul a tisztázásra. Az Európai Parlament az erkölcsi tekintélyének az utolsó morzsáit éli fel, amikor úgy ítél el jogállamisági ügyben egy országot, hogy a saját jogállamisági szabályaikat semmibe se veszik. A jelentést elfogadó Európai Parlamentet egyszerűen egy kifutó kollekciónak kell tekinteni, hiszen a bevándorláspárti többség hazájukban egyre népszerűtlenebb, mert választóik akaratával teljesen szembemennek. Ezek a csoportosulások történelmi küldetésüknek tekintik, hogy megváltoztassák a kontinens összetételét, népességcserét hajtsanak végre.

- Képviselőtársaim! Akik egy többségében bevándorláspárti Európai Parlamentet szeretnének, azok az illegális migrációval szembeni ellenállás szimbólumává vált Magyarországot támadják. Állnunk kell a sarat, és közösen kell megfékeznünk a további migrációs hullámokat és a kényszerbetelepítés végrehajtását! Nem szabad elfeledkeznünk azokról a magyar képviselőkről sem, akik hazájukkal szembefordultak pusztán haragból és elkeseredettségből, mert pártjuk egymás után harmadszor vesztett a parlamenti választásokon. Az ellenzék nem képes a saját belpolitikai ellenfelei iránt érzett gyűlöletet a hazája sorsa mögé rendelni! Nem veszik észre, hogy e miatt a politikai teljesítményük miatt nem vívják ki a választók bizalmát. Sajnos nem érti meg azt sem az ellenzék, hogy a bevándorlás és a migránsinvázió nem pártkérdés, hanem elsőrendű nemzeti ügy! Minden magyar képviselő kötelessége, hogy a nemzeti ügyekben a nemzet mellé álljon! (Taps a kormánypártok soraiban.)

I. Lázadtak, zúgtak, lobogtak..!

Bartha Szabó József