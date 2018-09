Az európai SZDSZ

Orbán Viktor bűne, hogy megmutatta a többségnek, hogyan kell az érdekeiket és világnézetüket politikailag érvényesíteni.

2018. szeptember 21. 22:28

A ballib médiahálózat futószalagon hozza a hírt: az ALDE animációs kisfilmet készített a Fidesz „korrupt oligarcháiról”. Az ALDE tulajdonképpen az európai SZDSZ, azzal a különbséggel, hogy amíg az utóbbi a magyar politikatörténet szemétdombjára került (méltán), addig az előbbi az Európai Parlament jelenleg 4. legnagyobb frakciója. Vezetője az a Guy Verhofstadt (képünkön), aki folyamatosan és minősíthetetlen stílusban támadja Orbán Viktort, meg azokat a magyar embereket (úgy is, mint nácik és fasiszák), akik az ő politikáját támogatják. Ez a kisfilm egyébként körülbelül olyan, mintha a tizenkettő-egytucat indexes videók valamelyiket fordították volna le angolra (lehet, hogy ez is történt), egyszóval sima orbánozás, tiborczozás, mészároslőrincezés, garancsizás, sőt simicskázás. Persze, Putyin.

Még „Ráhel” neve is szerepel benne, ami egyébként különösen ízléstelen. Egyszóval semmi érdekes. Illetve mégis. A videót közzétevő Twitter-poszt készítői azt írják, hogy az adófizetők pénzéből készül lejáratókampányra a Fidesz Guy Verhofstadt, Judith Sargentini és az EP-szavazás eredménye miatt.

Felmerül az okvetlenkedő kérdés: ez a lejárató videó a magyar kormány és üzletemberek ellen vajon milyen pénzből készült? Távol álljon tőlem, hogy az EU-s pénzek megfelelő elosztását vagy a videóban (még egyszer: egy európai parlamenti párt által készített és finanszírozott videóban!) nevesített nagyvállalkozók (és családtagjaik) üzleti ügyeit elemezzem, mivel egyáltalán nem értek hozzá. Lehet, hogy más, nyugati országokban ez jobban működik, lehet, hogy nem.

(Mindenesetre vannak arra utaló jelek, hogy Magyarországon az átlagember jobban részesül a gazdasági növekedésből, mint a nagy nyugati demokráciákban).

Azon viszont mélyen elgondolkodom, hogy ha nem a magyar nagyvállalkozók nyernék el az uniós tenderek egy jelentős részét, akkor vajon kicsodák? Azok a kisvállalkozók, akiknek sokszor még pályázni sincs elég pénze, nemhogy a nagyberuházások kivitelezéséhez szükséges technológiája és emberi erőforrása? Vagy azok a nyugati (német, francia, holland, amerikai stb.) cégek és bankhálózatok, akik vélhetően az ALDE mögött is állnak? Úgy sejtem, hogy inkább az utóbbi.

A magyar kkv-szektor fejlesztése – amire egyébként most indított egy nagyszabású hitelprogramot a magyar jegybank is –, illetve érdekvédelme maximálisan támogatandó törekvés. A magyar kormány és nagyvállalkozók, illetve családtagjaik támadása egy európai politikai párt – a mögötte álló üzleti körök – részéről azonban olyasmi, amit minden patrióta érzésű embernek vissza kell utasítani. Persze, tudjuk, ők sohasem Magyarországot támadják (ezt egyébként a lukácsikatis szenvelgést bemutató, sohasem hibázó Sargentini asszony is megerősítette az EP-szavazást követő sajtótájékoztatóján), hanem csak a zsinórban háromszor kétharmados felhatalmazást kapott kormányát. Nyilván a jelentés címe sem utal arra („...az Unió alapértékeinek Magyarország általi súlyos megsértése...”), hogy a neoliberálisok, neomarxisták, neozöldmoszatok és -papucsállatkák egymás között bizony folyamatosan Magyarországot, a magyar embereket froszlizzák – kivéve persze azt a kisebbséget, aki hozzájuk hasonló nézeteket vall (a „jó” magyarok).

Az elmúlt napok eseményeiből, nem kevésbé a görög üzleti érdekeltségeit jótékonyan elhallgató Guy Verhofstadt ALDE-vezér (Görögország csődbe ment...) és magyarországi verőembereinek hozzászólásaiból egyértelműen kiderült, hogy az összehangolt akciónak egyetlen célja van: meg kell állítani az anti-liberális hírében álló Orbán Viktort. Akinek a legnagyobb bűne – nézetem szerint – az, hogy véget vetett egy ideológiai kisebbség, illetve az ő soraikból verbuválódott és őket kiszolgáló politikai-üzleti körök uralmának. Másképpen szólva: megmutatta a többségnek, hogyan kell az ő érdekeiket és világnézetüket politikailag érvényesíteni.

Ja, és egyébként a tömeges illegális migrációt is megállította, legalább a balkáni útvonalon. Túl sok bűn ez egy ilyen kis, mucsai közép-kelet-európai ország miniszterelnökének.

