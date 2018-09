Trump nyitja az ENSZ közgyűlést

Száznegyven ország vezetője gyűlik össze holnap New Yorkban, ahol az Egyesült Nemzetek Szervezetének közgyűlése veszi kezdetét. A legnagyobb kérdés, hogy Donald Trump amerikai elnök hogyan tud együttműködni azokkal a partnereivel, akiket elnöklése másfél éve alatt számos ponton kritikával illetett és gazdasági intézkedésekkel sújtott. Napirendre kerülnek Észak-Korea mellett a humanitárius válságok, Szíria, Mianmar és Jemen helyzete is.

2018. szeptember 24. 15:09

Holnap kezdődik az ENSZ 73. közgyűlésének általános vitája New Yorkban, amelyen több mint 140 ország vezetője igyekszik majd megoldást találni a globális válságok sorára. Az érdeklődés középpontjában Donald Trump amerikai elnök nyitóbeszéde áll, amelyben, sajtóinformációk szerint, keményen bírálja majd az iráni rezsimet. Irán a biztonsági tanács ülésének fő témája lesz, a hivatalos cím szerint a találkozó a legveszélyesebb fegyverek terjedése és használata elleni küzdelemről szól majd.

Az előzetes híradások azt gyanítják, a közgyűlést Donald Trump „Amerika az első” külpolitikájának nyomán felbolygatott viszonyok határozzák majd meg. Amióta Trump számos, évtizedes szövetségesét taszította el magától, több kérdésben nem tisztultak ki az álláspontok. Az Egyesült Államok elnöke májusban felmondta az Iránnal kötött atommegállapodást, azóta nyomást gyakorol szövetségeseire e kérdésben. Az iráni atomalku kérdése megosztja a biztonsági tanácsot, így a tárgyalások egyik legfontosabb témája lesz.

Az EU képviselői azért utaznak New Yorkba, hogy megvédjék a nemzetközi rendszert a protekcionista törekvésektől, írta az Euronews híroldal előzetese. „A multilateralizmus nagy támogatói vagyunk. Meg szeretnénk erősíteni ezt a szabályok alapján működő rendszert. Úgy érezzük, hogy jelenleg támadás alatt állhat. Ezt meg akarjuk állítani” – idézett a híroldal uniós illetékeseket.

A találkozó témája lesz továbbá Észak-Korea is, sajtóinformációk szerint Mun Dzse In dél-koreai elnök kezdeményezni fogja, hogy Trump írja alá a koreai háború hivatalos végét jelentő dokumentumot. Washington korábban jelezte, erre akkor hajlandó, ha Észak-Korea lépéseket tesz a nukleáris arzenál feladása felé.

A találkozó további lényeges pontja a humanitárius válságokra adott válasz, terítékre kerülnek a diplomáciai kérdések Szíria kapcsán, illetve Mianmar helyzete is. Az ENSZ szeptemberben 440 oldalas jelentésben részletezte, milyen atrocitásokat követtek el a mianmari hadsereg tagjai a rohingja muszlimok ellen, kiemelve, a hadsereg tábornokainak népirtás vádjával kellene nemzetközi bíróság elé állnia.

Jemen is szerepel a napirenden, és az üléseken választ keresnek az éhínség, a kolerajárvány, az áttelepítések és az erőszak kérdésére is. Amerikai kezdeményezésre a világszintű problémaként emlegetett kábítószer-függőség elleni küzdelemről is tárgyalnak.

Magyar Idők