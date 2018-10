Kardok és pajzsok..!

Nyílt társadalom vagy közösségi társadalom? Mentőöv vagy szabadság? Ide tényleg orvos kell, - a tízparancsolat, mint népegészségügyi program! Paksi reaktorok. Mit kíván tenni a kormány annak érdekében, hogy segítse az önkormányzatokat? Ki és miért akadályozza az M3-as autópálya XV. kerületi szakaszán a zajvédő fal megépítését Határvédelem Salzburg után!

2018. október 1. 10:17

MOTTÓ: Murphy óta tudjuk: ami megtörténhet, az meg is történik. Mert hiába bölcs dolog előrenézni, ha nehéz messzebbre tekinteni, mint ameddig ellátni. Klasszikus siker az, amikor egyik hibát a másik után követik el töretlen lelkesedéssel. Megbecsülni, s ha kell dicsérni mások kiválóságát fölöttébb nem könnyű. A meggyőzési taktika olyan gondolatokat közvetít, amelyekkel a befogadónak nem ellentétesek a nézetei. Példaként Winston Churchill híres beszédét idézhetnénk, miközben az ellenzék egyik női képviselője hangosan közbeszólt:

- Miniszter úr, ha ön volna a férjem, mérget tennék a kávéjába!

Churchill nagy nyugalommal levette a szemüvegét, és a várakozásteljes csendben így felelt:

- Ha az ön férje volnék, meg is innám azt a kávét!

Látványos és fölöttébb hangzatos napirend előtti szónoklattal köszöntötték egymást az Országgyűlés őszi ülésszakának harmadik találkozóján.

Nyílt társadalom vagy közösségi társadalom?

Dr. RÉTVÁRI BENCE, (KDNP): - Tisztelt Ház! Az elmúlt hetekben szinte minden híradásban előkerült az a hír, hogy az egyik Soros-szervezet, a Migration Aid párttá alakul, és „éjjeli őrség” néven kívánja ugyanazt a célt tovább folytatni. Az átalakulás valós szándékát ők sem titkolták. Adóelkerülési célból jött létre, pontosan azért, hogy a bevándorlási különadót ne kelljen megfizetni, hiszen azt olvasták a jogszabályban, hogy ha pártformátumban működnek, és nem egyesületi vagy más formátumban, akkor ezt az adót nem kell befizetni, ezáltal nem kell hogy átláthatóvá tegyék a saját működésüket, a saját finanszírozásukat, a saját szervezetüket. Szorosan együttműködik ez a szervezet sok más olyan Soros-szervezettel, akik zászlójukra tűzték az átláthatóságot, de ha valamelyikőjükkel szemben ezt az igényt érvényesítené a magyar állam, amelyet minden, egyébként közhivatallal vagy más szervvel szemben érvényesít, abban a pillanatban a jogi kiskaput keresik.

- Hogy a törvények fölött állónak tartják magukat a Soros-szervezetek, ez nekünk nem lehet újdonság, azt hiszem, ezt mindenki láthatta az elmúlt években. Bárhol, ahol Soros György által nagymértékben finanszírozott szervezetekkel találkoztunk, az átláthatóság elkerülése, az egyéb jogi előírásoknak való nem megfelelés miatti privilégiumok jogszabályban való leszögezése előfordult. Emlékezzünk csak Soros György köszönőlevelére, amit Magyar Bálintnak írt, amiért akkor, a lex CEU-t elfogadták, és ezzel a Soros-egyetemnek nem kellett azokat a feltételeket teljesíteni, mint az összes többi, Magyarországon működő külföldi intézménynek vagy a magyarországi magyar egyetemeknek. Láthatjuk: ha a magyar jog nem megfelelő a céljaik elérésére, szívesen fordulnak nemzetközi fórumokhoz, nemzetközi bíróságokhoz, hogy ott a kevésbé tiszta jogi helyzet mellett a politikai nyomásgyakorlásnak és a média-nyomásgyakorlásnak a nagyobb erejével próbálják átírni a magyar jogszabályok közül azokat, amelyek számukra hátrányosak, mert átláthatóságot, tisztességes működést írnak elő.

- A törvények felett érzik magukat, törvényen kívül gondolják, hogy ők tevékenykedhetnek. Mindenhol a jogszabályok kijátszására törekszenek, így az „éjjeli őrség” alapításával is! Az „éjjeli őrségre” természetesen Magyarországon nincsen szükség, hiszen a magyar emberek elmondták a véleményüket, akár nemzeti konzultációban, akár népszavazáson, akár országgyűlési választáson, hogy milyen bevándorláspolitikát szeretnének: olyat, amelyet a Fidesz-KDNP képvisel, amely nem szervezni, hanem megállítani akarja a migrációt! Éppen ezért az „éjjeli őrség”, amely kerítésvágóval járna valószínűleg a déli határzár mellett veszélyt jelent Magyarországra, ahogy a Frontexszel kapcsolatos egyes tervek is veszélyt jelentenek, ha a magyar határőrizetben a magyar kormány, a magyar állam lehetőségeit korlátok közé szorítanák.

- Az is látható, hogy ennek a szervezetnek már a neve is, hogy „éjjeli őrség”, hazugságra, valótlanságra épít, hiszen nem a határt akarnák éjjel vagy nappal őrizni, hanem a bevándorlás szervezését akarnák őrizni, és folyamatosan bejuttatni Európába az illegális bevándorlókat, veszélyeztetve ezzel Európa identitását, az európai biztonságot, az európai kultúrát. Nem tudjuk, a névválasztásuk honnan adódott pontosan, de lehet, hogy itt sorozatfüggő, „trónok harca” rajongókkal állunk szemben, akik nem a valóságban élnek, nem a valósággal foglalkoznak, hanem játszadozni van kedvük az emberekkel valamilyen virtuális valóságban. Nem érdekli őket az emberek véleménye, nem érdekli őket, hogy a magyarok mit szeretnének, csak és kizárólag a Soros György által szponzorált saját elképzeléseiket valósítanák meg. Mi útját fogjuk állni: ne akarják a migránsokat Magyarországon célba juttatni!

Mentőöv vagy szabadság?

Z. KÁRPÁT DÁNIEL, (Jobbik): - Tisztelt Ház! Miközben a kormány a családok éve jegyében igyekszik a saját bizonyítványát legalábbis példásra magyarázni, meg kell hogy jegyezzem: a választásokat követő napon már kelteztek olyan papirost, ami kilakoltatásról, lakás kiürítéséről szól. És hogy mennyire kampányszerűen működik ez a kormány, bizonyítja, hogy május óta több mint 1300 ingatlan kiürítését, család utcára dobását engedték, tették lehetővé egy olyan rendszerben, amely ezer sebből vérzik, és amely kapcsán amúgy az Európai Bíróságon most mintha új lehetőséget kaptak volna a devizahitel-károsultak. El kell hogy mondjam: önmagában az, hogy szélesebb körben perelhetnek, mint eddig, már cselekvési kötelezettséget róna a kormányzatra a tekintetben, hogy egy új elszámolási törvényt kellene alkotnia a felvételkori áron történő forintosítás felé elmozdulva, mint ahogy az összes környező országban tettek lépéseket efelé. De ami még fontosabb: le kellene állítaniuk a kilakoltatásokat addig is, tehát most azonnal, a mai napon kilakoltatási moratóriumot kell hirdetni, egészen a probléma megoldásáig.

- Az utóbbi másfél hónapban a Jobbik tagjai, képviselői, aktivistái számos kilakoltatásra kaptak meghívást. Az események jogszerűségét ellenőrizve számos alkalommal sikerült megakasztani a folyamatokat, ily módon a Ferencvárosban sikerült ellenzéki képviselőtársaimmal együtt egy 30 napos haladékot kicsikarni a családnak, ami éppen arra jó, hogy a lakhatását tudja rendezni a família anélkül, hogy a gyámügy elvinné a gyermekét. Ezt követően Soroksáron Kati néninél tettük tiszteletünket, ahol egy olyan végrehajtó visszásságainak volt kitéve nemcsak ő és a család, akit már évekre eltiltottak hivatása gyakorlásától. Még azt sem tudjuk, hogy az amúgy nem Magyarországon szerzett végzettsége kompatibilis-e a magyar elvárásokkal, tehát még ennek ellenőrzése sem történt meg megnyugtató módon. Ráadásul a követelést kétszer fizettették ki azzal az asszonnyal, aki elvesztette a fiát, elvesztette az unokáját, éjszakánként pedig leltározni jár egy multicéghez, mert még ebben a nagyon nehéz helyzetben kivéreztetve is próbál talpon maradni.

- Teljesen természetes, hogy a Jobbik képviselői hívásra megjelennek, és nagyon örülünk akkor, ha tumultust látva, kamerákat látva, ellenzéki képviselőket látva ez az ezer visszaélést foganatosító végrehajtó úgy dönt már az utcába bepislogva, hogy ad egy padlógázt és elmegy valahova. A helyzet az, hogy két-három hónappal később újra megpróbálhatja ezt a kilakoltatást, addig újabb jogsértéseket fogunk leleplezni, és jogszerű, legális módon, de elvesszük a kedvét az összes hasonló szereplőnek attól, hogy folytassa tevékenységét. Leányfalun már az a szerencsés helyzet fordult elő, hogy a jobbikos képviselőkre sem volt szükség, maga a károsult volt annyira ügyes, határozott, karakán, hogy meg tudta akasztani a bíróságon az amúgy ezer sebből vérző ügyet. Ezen a héten viszont lényegében egy időben kaptunk meghívást Bajótra, Szentlőrinckátára. A lehető legtöbb helyszínen ott leszünk, de a helyzet az, hogy ez nem a mi dolgunk lenne. Ebben az új cselekvési térben a kormány dolga lenne törvénykezéssel, tisztességes módon beavatkozni, leállítani a kilakoltatások őrületes cunamiját!

- Egyébként az Európai Bíróság döntéséből következően is új jogszabályi keret megalkotásával, új elszámolási törvénnyel kellene ezt az egész bűnbandát leleplezni! Ezt az egész bűnbandát számoltassák el, kezdve a túlkapásokat foganatosító végrehajtóktól, folytatván a feladatukat el nem látó közjegyzőkkel, beleértve azokat a banki vezetőket, azokat a pénzügyi felügyeleti alkalmazottakat és vezetőket is, akik egyértelműen nem látták el a feladatukat. És beleértve önöket is; beleértve a balliberális kormányok azon tisztségviselőit, akik ott voltak akkor, amikor elszabadult ez a pokol és nem tettek semmit. De beleértve önöket is, akik majd persze el fogják nekünk mondani, hogy az árfolyamgáttal, ami egyébként önkéntes alapon levegőt biztosíthatott pár embernek, de hosszú távú megoldást nem hozott vagy éppen a már betelt Nemzeti Eszközkezelővel hogy próbáltak segíteni, de nem magyarázható meg az, hogy több mint százezer emberre várhat a kilakoltatás réme. És nem magyarázható meg az sem, hogy május óta 1300 embert lakoltattak ki, 1300 lakást ürítettek ki a családok évében, abszolút ellene hatva mindennek, ami magyar érdek. Ezért a felszólításunk egyértelmű: legyen önökben bátorság, cselekedjenek végre! (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban.)

***

Dr. VÖLNER PÁL, (igazságügyi minisztériumi államtitkár): - Nagyon örülök, hogy képviselő úr megemlítette, hogy a magyar jog, a magyar intézményrendszer eszközei alkalmasak arra, hogy amennyiben visszaélés van egy-egy esetnél, akkor meg tudják akadályozni azt, hogy a jog ellenében történjen meg egy végrehajtási ügy végigvitele. Amit viszont tisztázni szeretnék: hiú ábrándokat és szivárványködöket egy-egy döntés kapcsán kelteni nehéz helyzetben levő emberek tömegeiben felelőtlenség, komolytalanság, és gyakorlatilag az önök hitelességét kérdőjelezi meg. Remélem, ön is elolvasta a luxemburgi bíróság döntését, ami arról szólt, hogy a magyar bíróság természetesen szabadon vizsgálhatja a meglévő jogszabályi keretek között azt, hogy a szerződéskötés időpontjában a tájékoztatás milyen feltételek mellett történt, megfelelően tájékoztatták-e az adósokat. Egy előzetes döntéshozatali eljárás keretében kimondta a luxemburgi bíróság, amit egyébként is tudtunk, amit meglévő esetek is tanúsítanak, hogy ezekben az ügyekben a bíróságok jogosultak és kötelesek eljárni, és az ő döntésük alapján kerül sor bármilyen olyan lépésre, ami akár a végrehajtásig elvezethet. Ebben a tekintetben egyedi ügyekben sem a kormánynak, sem az Igazságügyi Minisztériumnak, de még a magyar parlamentnek sincs ‑ egyedi ügyekben ‑ beavatkozási lehetősége.

- Ha átnézzük az elmúlt évek ügyeit, amikor elmondhatjuk: másfél millió devizahiteles családnak tudtunk segítséget nyújtani azzal, hogy megteremtettük az előtörlesztés lehetőségét, bevezettük az árfolyamgátat. A Nemzeti Eszközkezelő mintegy 130 ezer devizahitelesnek segített. A banki elszámoltatásoknak köszönhetően visszajárt több mint 1200 milliárd forint azoknak, akiket a bankok gyakorlatilag törlesztőrészletek kiszámításánál, banki költségekkel kapcsolatban, az árfolyam kiszámításával kapcsolatban pontatlanul megkárosítottak. A törlesztőrészletek mintegy 25-30 százalékkal csökkentek az adósoknál. Önök természetesen nem támogatták ezeket az intézkedéseket.Gyakorlatilag nagyon sokszor passzívak voltak, nem vettek részt a szavazásban, egyszerűen arra hivatkozva, hogy nem elegendő semmi. Nem támogatták azokat a lépéseket, amelyeket a jog, az uniós bíróság, a Kúria és az Alkotmánybíróság döntései kereteztek., és ennek mentén a parlament mindent megtett az adósokért. Gyakorlatilag önök cserben hagyták azokat az embereket, akik mögé bújva most itt a kormányt próbálják kritizálni! A forintosításról szóló törvényt egyetlen ellenzéki frakció sem támogatta, ami véglegesen kiszabadította a devizahitelek csapdájából ezeket a családokat. Nincsenek már kiszolgáltatva az árfolyamkockázatnak, s megjegyzem, hogy a Nemzeti Bank lépésének köszönhetően pont egy olyan pillanatban sikerült forintra váltani ezeket a hiteleket, amikor a ránk szabaduló svájci árfolyamnak a hatásait már nem kellett elviselniük. Önök persze ezt kritizálhatják, nem kell hogy dicsérjék, de ne tévesszék meg az embereket, ne akarják őket becsapni, hogy gyakorlatilag majd önök odamennek és megoldják. Nem oldják meg önök, a jog oldja meg! Ha a jog lehetővé teszi, akkor megáll a végrehajtó, megállítja a bíróság, és gyakorlatilag ez érvényesül.

- Képviselő Úr! Az, amit önök csinálnak, az cirkusz, az nem jog, az nem a jogrendszer követése! Az áprilisi választások után önök zsákutcába kerültek, hajlamosak akár a választóikat is hibáztatni, ahogy Mirkóczki képviselő úr is tette a múlt héten, amikor azt mondta, hogy százezrek azok alapján szavaznak, hogy kitől kapnak három forinttal többet. Ez a választók mélységes lenézése!Nem csoda, hogy önök itt tartanak! Gyakorlatilag oda fognak jutni, mint Gyurcsány Ferenc pártja a végén, és gyakorlatilag majd megint magyarázhatják vagy szervezhetik azokat a rendezvényeket, amelyek aztán közérdeklődés hiányában elmaradnak. Hangsúlyozni szeretném: mind a magyar parlament, mind a magyar kormány mindent mindig megtett annak érdekében, hogy enyhítse azt a kárt, amit a megelőző szocialista-liberális korszakok okoztak az intézkedéseik elmaradásával! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ide tényleg orvos kell, ‑ a tízparancsolat, mint népegészségügyi program!

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ, (MSZP): - Államtitkár Úr! 2018 februárjában robbant a hír, a kampány kellős közepén, hogy a kórházi vezetőknek heti két jó hírt kell produkálniuk a kormány részére. Azóta eltelt hét hónap, és ha megnézzük a híreket, akkor néhány szalagcímet hadd olvassak fel önnek, hogy az elmúlt két hétben az egészségüggyel kapcsolatban milyen hírek jelentek meg. Fizetni kell az orvos indokolatlan hívásáért, beavatkozásáért. Ügyeleti ellátás Edelényben. Ha az ügyeleten az orvos úgy ítéli meg, hogy indokolatlanul érkezett a páciens, akkor akár 4 ezer forintot is fizetnie kell a betegnek. Kirúgták az Országos Kardiológiai Intézet szívsebészét, dr. Székely Lászlót. Több beteg hazament, és komoly műtétek is elmaradtak a szívsebész főorvos távozása miatt. Visszavették dr. Székely Lászlót, majd azonnal megjelent a hír, mégsem veszik vissza az Országos Kardiológiai Intézet főorvosát.

- Államtitkár Úr! Az ápolók után az összes altatóorvos felmondott az ajkai kórházban. Van egy megye az országban, ahol kiugróan magas a halálozás. Férfiaknál 12 százalékkal, nőknél 9 százalékkal magasabb az eltérés, ez Nógrád megyére vonatkozik. 400 ezer évet vesz el a rák a magyarok életéből, amiért a túlterhelt, alulfinanszírozott egészségügy a hibás. Magyarországon évente 32-33 ezer ember hal meg rákban, ami arányaiban a legrosszabb adat az OECD-országok között. Az iskoláknál már csak a kórházakkal elégedetlenebbek a budapestiek. Egész Európában Észak-Magyarországon a legmagasabb a krónikus betegségekkel összefüggő halálozási ráta. Összeomlás szélén van a sürgősségi ellátás, miközben ön a kórházakhoz ömlő milliárdokról beszél, pénz helyett költségvetési felügyelőket kapnak a kórházak. Ez az elmúlt két hét gyűjteménye!

- Államtitkár Úr! Mielőtt elkezdené sorolni, hogy az MSZP az elmúlt nyolc évében milyen bűnöket követett el, néhány dolgot hadd tisztázzak önnek! Itt már nem arról beszélünk, hogy nincs steril kesztyű a kórházakban vagy vécépapírt kellene a betegeknek bevinni, hanem sokkal súlyosabb problémákról. A Fidesz azt állította, hogy 6 ezer egészségügyi dolgozót bocsátottunk el. Ezzel szemben a tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek 85 százaléka a Fidesz-kormányok alatt üresedett meg! Több száz településen nincs megfelelően megoldva a háziorvosi ellátás, hiszen a legnagyobb hiány túlnyomórészt a félreeső, kistelepüléses régiókra jellemző.

- Dénes Tamás, a Rezidensek és Szakorvosok Szakszervezetének elnöke mutatott rá azokra az adatokra, amelyek bizonyítják, hogy a korai halálozás mértéke magasabb azokban a körzetekben, ahol a háziorvosi praxis betöltetlen. A betöltetlen praxisok száma nő, a háziorvosok jelentős része 55 év fölötti, harmaduk 60 év felett praktizál. A sürgősségi betegellátásban a szükséges szakemberek 25 százaléka sincs meg, rendszeresek a felmondások. Bérápolókkal kell pótolni a rendkívül magas szakemberhiányt.

- A Fidesz azt állítja, hogy fizetőssé tettük az egészségügyet, ezzel szemben a magán gyógyszerkiadások egy főre lebontva mára már elérték és meghaladják az állami kiadásokat. A magánegészségügy virágzik az állami egészségügy rovására, hiszen az állami szektorból szívja el az orvosokat és ápolókat, illetve az ő idejüket, aminek következtében vagy kevesebbet dolgoznak az állami rendszerben, vagy a pihenőidejük csökken. Ez pedig arra kényszeríti az embereket, hogy a magánegészségügyben keressenek az egészségügyi problémájukra megoldást, aminek érdekében a magyar családok sokszor már hitelt vesznek fel.

- Kásler miniszter úr legutóbbi nyilatkozata szerint a legjobb népegészségügyi program maga a tízparancsolat. Egyet hadd emeljek ki! A tízparancsolat 5. pontja: „Ne ölj!” Államtitkár úr, önök jelentik a legnagyobb veszélyt ma Magyarországon a magyar családokra és az egészségügyre! Tudja hány ember vesztette életét Magyarországon azért, mert nem hajlandóak tudomásul venni, hogy rendet kell rakni az egészségügyben? Nem forráskivonás kell, nem azt kell erősíteni, hogy az orvosok, ápolók elmenjenek Magyarországról, hanem pénzt kell belerakni az egészségügybe! Most is hallgatjuk, hogy 6 milliárd forintot költünk el újabb konzultációra. Államtitkár úr, mikor lesz fontos a magyar emberek egészsége az önök számára? Mikor nem kell több embernek meghalnia Magyarországon önök miatt? (Taps az MSZP soraiban.)

***

Dr. RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Asszony! Én inkább azt tapasztaltam, hogy az ellenzéki médiában mintha azt az utasítást adták volna ki, hogy minden reggel kell egy negatív hírt hozni a magyar egészségügyről. Akkor is, ha emberek olyan munkát végeznek ott, ami emberfeletti, akkor is az ápolókat kell megvádolni, amikor ennek semmi alapja nincs, akkor is orvosokat kell megvádolni, amikor ennek semmi alapja nincs, csak azért, mert azt gondolják önök, hogy ezzel a kormány népszerűségét, pozitív képének egy részét rombolni tudják. Önöknek sem az orvosok munkája, sem az ápolók munkája nem szent, igyekeznek mindennap valamivel a kormány számára negatív hírt generálni. Az önök miniszterelnöke annakidején még azt mondta: el lehet innen menni! Ezzel szemben mi emeljük a fizetéseket az egészségügyben. Az orvosoknak két év alatt 207 ezer forinttal, az ápolóknak több mint 65 százalékkal emeltük a fizetését, pontosan azért, hogy itthon találják meg a jövőjüket.

- Képviselő Asszony! Önök elvettek pénzt az egészségügyből, minden területről, mi több pénzt adtunk! Most a háziorvosi praxisok finanszírozása több mint 70 százalékkal magasabb, mint 2010-ben. Csak az elmúlt négy esztendőben 520 ezer forinttal nőtt a háziorvosi praxisok havi finanszírozása. Ehhez képest önök az orvoslátogatásokhoz vizitdíjat vezettek volna be, hogy a betegek fizessenek alkalmanként, elsősorban nyilvánvalóan az idős betegek, ahányszor meglátogatják a háziorvost. Mi nem engedtük ezt, népszavazással töröltük el a vizitdíjat! Emlékeztetném mikor mentek önök szembe emberek millióinak egyértelmű akaratával. Önök két dolgot akartak az egészségügyben tenni: a saját kormányzásuk elején privatizálni, ezt a 2004-es népszavazás söpörte el, aztán fizetőssé tenni az egészségügyet, ezt a 2008-as népszavazás söpörte el. mikor mentek önök szembe emberek millióinak egyértelmű akaratával.

- Képviselő Asszony! Ha megnézi az elfogadott 2019-es költségvetési törvényt, és összeveti azzal, amit önök fogadtak el 2010-re, mekkora a különbség az egészségügyi sorokon, azt fogja látni, hogy most 650 milliárd forinttal fordítunk többet évente az egészségügyre, az emberek gyógyítására, mint amennyit 2010-ben önök erre szántak. Ez nem egy kumulált, összeadott összeg, ez egyévnyi többlet a gyógyításra. Önök bizony négy kórházat bezártak, elbocsátottak 6 ezer egészségügyi dolgozót, 16 ezer gyógyító ágyat felszámoltak, mindamellett minden egészségügyi dolgozótól azt az egyhavi bért is elvették és még éjszakánként napidíjat is kértek volna a betegektől, hogy minél hamarabb menjenek haza a kórházból, és ne ott gyógyuljanak.

- Ami az egyes ügyeket illeti: megpróbálta ön is a híreknek egy részét elmondani, egy részét nem elmondani: azért az ajkai kórházban, ne felejtsük el, ha már ön felhozta, a nővérek, az ápolók 10 kilométerrel odébb egy másik állami kórházba mentek el részben dolgozni, részben pedig továbbra is ellátják a betegeket: A Kardiológiai Intézetnél rendeződött a viszony, és ennek következtében a következő hónapokban minden tervezett műtétet megtartanak. Ebben igyekeztünk mi is a minisztérium részéről közvetítő szerepet vállalni, hogy semmifajta fennakadás a betegellátásban ne legyen.

- Arra is felhívnám a figyelmét, amit ön nem mond a saját időszakáról: az elmúlt években 77 kórházat és 54 rendelőintézetet sikerült felújítani. Emellett építettünk 31 teljes jogú mentőállomást, ami azt jelenti, hogy Magyarországon a mentőállomások több mint 50 százaléka új vagy felújított. Az „Egészséges Budapest” programban pedig a szuperkórházak építésén kívül 25 társkórházban és 32 szakrendelőben is folytatódnak a fejlesztéseink.

- Ami pedig a gúnyolódását illeti önnek és a képviselőtársainak is a tízparancsolat kapcsán: szerintem érdemes kipróbálni, ha valaki tényleg a tízparancsolat szerint él, akkor valóban nyugodtabb-e az élete és a nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb életéből következően elkerülik-e jobban a betegségek. És hagyják már abba azt, amit Kásler Miklóssal szemben az elmúlt hónapokban tettek! Egy kiváló orvosról van szó, aki több mint 60 nemzetközi orvosi társaságnak a tagja. Az egész ellenzék összes képviselője nem rendelkezik 60 ilyen tagsággal! Kiváló orvosként tevékenykedik és 27 éve országos intézetet vezet. Több százezer beteg fordult ott meg ezen idők alatt, és tudta meghosszabbítani az életüket jó pár esztendővel. A legkorszerűbb berendezésekkel szerelte föl a kórházát, és nem azért támadják, mert ne lenne jó orvos, hanem azért támadják, mert hiteles keresztény ember. Ezt a keresztény politikáját, keresztény karakterét akarják támadni itt a Parlament falai között is. Úgyhogy én csak egy parancsolatot ajánlok az önök figyelmébe a tízparancsolatból: „Ne hazudj!” (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Mit kíván tenni a kormány annak érdekében, hogy segítse az önkormányzatokat a Területi Operatív Programban (TOP) elnyert pályázatok megvalósításában?

HOHN KRISZTINA, (LMP): - Az elmúlt napokban több kistelepülési polgármester keresett meg azzal, hogy komoly aggodalmuk van a területi operatív programok befejezését illetően. Az általuk megfogalmazottak szerint az aggodalomnak több oka is van. A befejezési határidő egyre tarthatatlanabbnak tűnik, hiszen ‑ mint tudjuk ‑ az elmúlt időszakban több szakember külföldön vállalt munkát, így rendkívül kevés a kivitelező. A területi operatív programokban főleg Baranya megyében nem túl sok lehetőséget kaptak a kisebb települések, így minden egyes pályázat nagy kincs a számunkra. A gond az, hogy a szakemberhiány és a magánszférában is jelentkező beruházási-építési kedv megnövekedése jelentős árfelhajtó erővel bír, amely azt jelenti, hogy számos esetben előfordulhat, hogy az elnyert támogatás egyáltalán nem fedezi a beruházás bekerülési költségét.

- De nézzünk egy általam jól ismert példát! Mánfa községben még polgármester voltam, amikor pályáztunk csapadékvíz-elvezetésre. Erre szerencsére 50 millió forint támogatást nyertünk. A Baranya megyei önkormányzattal konzorciumban pályáztuk meg ezt az összeget, és ebből 42 millió forint az, ami az építési jellegű költségekre fordítható. Már a tervezésre benyújtott, tehát az ajánlattételi felhívásra érkezett ajánlatokból kiderült, hogy az sem fedezi azt az összeget, amibe ez kerülni fog. 950 ezer forint lett akkor beállítva tervezési költségre, ehelyett a legjobb ajánlat 1 millió 850 ezer forintról szólt. Akkor még ezt költségátcsoportosítással pályázatból finanszírozni tudtuk. De ha ez a tendencia tovább folytatódik, akkor a 42 millió forintos építési költség, lehet, hogy 80 millió forint lesz! Ennek egy ilyen kistelepülés ‑ körülbelül ezerfős Mánfa ‑ nem tud eleget tenni.

- Már most kaptunk jelzést a megyei önkormányzattól, hogy egy csökkentett műszaki tartalommal próbáljuk meg végrehajtani ezt a pályázatot, ami azért nem lenne szerencsés, mert ez egy konkrétan árvízveszélyben lévő a település, a Baranya-csatorna itt folyik keresztül. Régebben az emberek a domborzati viszonyok miatt ide vezették be az összes csapadékvizet ebbe a csatornába, amely gyakran okoz árvízvédelmi készültséget, nagyon sokszor volt már, hogy kiöntött, sőt komoly árvizet is okozott már a jelentős mennyiségű, lezúduló csapadék. Jellemzőek a villámárvizek. Tehát, ha csökkentett műszaki tartalommal kívánjuk befejezni, akkor vajon az mire lesz elég? A kérdés: mit kíván tenni a kormány annak érdekében, hogy segítsen bennünket, segítse a településeket abban, hogy meg tudják valósítani? Illetve: vajon honnan lesz a településeknek pénzük arra, hogy ezt a jelentős többletkiadást finanszírozzák?

- A másik aggodalom, amely jelenleg a polgármesterek jó részénél fennáll a napokban kapott értesítés miatt van, amelyben felhívják a települések figyelmét az Áht.-ról szóló törvény értelmében, hogy az Uniótól elnyert 50 millió feletti összegeket be kell utalni egy Kincstár által vezetett számlára szeptember 30-ig. Ez 2018. VII. hó 26-án módosult, és sokan meglepetéssel vették tudomásul, illetve megijedtek többen, hogy vajon mi lehet az oka ennek? Rengeteg találgatás, aggasztó vélemény, sajtóhír látott napvilágot. A településvezetők jó része nem érti, hogy miért van szükség erre, hiszen vannak olyan települések, ahol már több mint egy éve a számlán van a pénz, saját számlájukon. Sokan azt gondolják, hogy ha ezeket átutalják, akkor az olyan, mintha vissza kellene fizetni az általuk elnyert támogatást, ezért úgy érzem, hogy mindenki számára fontos lenne egy felvilágosítás és hogy megnyugtató választ kapjunk arra a kérdésre: mi a valódi oka annak, hogy ezeket a támogatásokat át kell utalni a Kincstár által vezetett számlára? A másik ilyen kérdés: a települések továbbra is maradéktalanul kezdeményezhetik-e a kifizetéseket a támogatás terhére? Kérem megnyugtató válaszukat! (Taps az ellenzéki pártok soraiban.)

***

BODÓ SÁNDOR, (pénzügyminisztériumi államtitkár): - Képviselő Asszony! Köszönöm szépen, hogy egy ilyen fontos pályázati lehetőségre és eljárási rendre irányította a figyelmet a mai hozzászólásával. Valóban, a területi operatív program pályázatai egy rendkívül népszerű kategória, ahol az önkormányzatok legjobb tudásuk, elgondolásuk szerint választották ki, hogy mi az a terület, amit fejleszteni kívánnak. Be kell látnunk, hogy ez korábban azért nem így volt, sokszor a pályázati kiírásokhoz kellett igazítani az elképzeléseket, míg itt tényleg a valóság diktálta az élethelyzetet. Százszázalékos támogatásról van szó, ez is, mindenképpen azt bizonyítja, hogy olyan kormányzati szándék van, ami a legkisebb településeknek is fejlesztési lehetőséget biztosít, nem önerő függvénye esetenként egy-egy ilyen program megvalósítása...

- A kérdés valóban az volt, hogy egy műszakitartalom-felülvizsgálatra sor kerülhetett, de ez a program érdemi részét nem befolyásolhatta. Tehát ami szükséges ahhoz, hogy a fejlesztés megvalósuljon, az a műszaki tartalom felülvizsgálata során is benne maradt. Ha voltak olyan részei a programnak, amelyek nélkülözhetőek voltak, az volt, ami esetleg csökkenthette a további költségeket. A közbeszerzési eljárás tekintetében valóban volt lehetőség arra, hogy meghívásos vagy nyílt eljárás formájában ez megtörténjen, és ennek eredményeképpen, nagyon sok helyen sikerült kiválasztani a kivitelezőket. Az idő múlásával, illetve az árak alakulásával valóban előfordult olyan is, hogy esetenként saját forrás bevonására is sor kerülhet, ahol ez rendelkezésre áll, illetve van olyan kezdeményezés több önkormányzat részéről is, amelyek több évre esedékes fejlesztési hitelt szeretnének felvenni ennek a megvalósításához.

- Ami az államkincstári számlával kapcsolatos észrevételét, kérdését illeti: az önkormányzatok ezt a támogatási formát, támogatási összeget megkapták, saját alszámlájukon ez rendelkezésre áll. Nagyon sok helyen már megtörtént a kivitelezés és a kifizetés is, tehát már az elszámolási időszak zajlik. Vannak olyan önkormányzatok, amelyek október végéig ezt meg fogják tudni tenni, és itt is teljes mértékben rendben van a dolog. Azonban az is előfordul, hogy vannak önkormányzatok, amelyek ebben az évben már nem tudják megvalósítani ezt a fejlesztési programot különböző okok miatt. Nos, az ő esetükben semmiféle elvonásról egyáltalán szó sincs, erről a polgármestereket, a polgármesteri hivatalokat tájékoztatták. Annyi történik mindösszesen, hogy az Államkincstár által vezetett, de az ő nevükre szóló államkincstári számlára kerül ez a pénz pénzügyi okokból a további időszakban, a program megvalósításáig vezetésre. Tehát nem helyénvaló, és azt gondolom, információhiányból vagy esetleg rossz szándékból adódik, amikor azt tételezik fel, hogy valaki ezt a forrást el akarná tőlük vonni. Nos, erről egyáltalán nincs szó, hangsúlyozom még egyszer, hogy ez a forrás továbbra is rendelkezésükre áll! Annyi pénzügyi eljárási változás van, hogy az eddigi alszámla helyett egy államkincstári számlán kerül vezetésre mindaddig, amíg ez a program meg nem valósul a következő időszakban.

- Kérem képviselő asszonyt: nyugodtan tájékoztassa erről a polgármester kollégáit! Ez egy hivatalos pénzügyi eljárás, és hiszem, hogy ez azt szolgálja a következő időszakban, hogy ezek a fejlesztések meg fognak valósulni! (Taps a kormánypártok soraiból.)

Paksi reaktorok…

KOCSIS-CAKE OLIVIO, (Párbeszéd): - Tisztelt Ház! Elég sok aggasztó fejleményt hallottunk a paksi bővítéssel kapcsolatban. Egyfelől augusztusban, a hőhullámban csak a hatósági rásegítésnek volt köszönhető, hogy az alacsony vízállás és a magas vízhőmérséklet miatt nem kellett leállítani a Paksi Atomerőművet. A hűtővíz visszaeresztése majdnem természeti katasztrófát okozott, magyarul: majdnem megfőztük a halakat a Dunában!

- A miniszterelnök úr múlt héten Moszkvába látogatott, és ott is elég aggasztó nyilatkozatot tett; úgy fogalmazott, hogy igyekeznek tartani a Paks II.-vel kapcsolatos határidőket, de ez másodlagos ahhoz képest, hogy ezt a nagy ügyet sikerre vigyék. A határidő viszont egyáltalán nem másodlagos, mert amennyiben a két blokk nem készül el időben, nemcsak az építkezés lesz sokkal drágább, hanem az elvi lehetősége is elvész annak, hogy a beruházásra felvett orosz hitelt a Paks II.-ben termelt áram profitjából fizessük vissza! Holott az volt az egyik legfőbb indok a paksi bővítés mellett, hogy olcsón tudjuk majd előállítani az áramot, és ezért a beruházás gyorsan visszahozza az árát. Reálisan 2032-es befejezéssel lehet számolni, ami azért jelent gondot, mert az orosz hitelt 2026 márciusától törleszteni kell. Az új reaktorok tehát a legjobb esetben is majd a hiteltörlesztés megkezdése után hat-hét évvel lépnek működésbe.

- Nyáron több közvélemény-kutatás volt Pakssal kapcsolatban, ezekből világosan kiderül: a magyar társadalom többsége ellenzi a Paksi Atomerőmű bővítését. A Medián által készített felmérésben a megkérdezetteknek különösen az építkezésre felvett orosz hitellel kapcsolatban vannak aggályai. Továbbá 82 százalék szerint az atomenergia helyett a megújuló energiaforrásokat kellene az államnak támogatnia! Ehhez képest az Eurostat által nemrég közölt adatok szerint hazánk 7 százalékos megújulóenergia-részesedésével jelenleg az utolsó előtti az Unióban. Ausztriában 70 százalékos ez az arány, Svédországban 65 százalékos, de még a szomszédos országokban is magasabb ez az arány: Szlovéniában 32 százalék, Horvátországban 46 százalék, sőt még Románia is sokkal előrébb tart a maga 42 százalékával. A kormány sokszor hivatkozik arra, hogy valamit azért csinálnak, mert a magyar társadalom többsége azt támogatja. Most itt az alkalom, hogy átgondolják az egész paksi beruházást, az orosz hitelt. Paks II. drága, az atomenergia kockázatos és nem biztonságos! A Paksi Atomerőmű területe geológiai kockázatot rejt. Tény, hogy Paks telephelye alatt aktív vető húzódik. Hogy ez milyen veszélyekkel jár, elég csak Fukusimára gondolni, ahol szintén hasonló aktív vető húzódott.

- Még nem késő leállítani a paksi beruházást és visszamondani az orosz hitelt, az atomenergia helyett pedig a megújuló energiákba befektetni! (Taps az ellenzéki padsorokból.)

***

SÜLI JÁNOS, (tárca nélküli miniszter): - Képviselőtársam! A Dunával kapcsolatos állítása, hogy itt csak a hatóság segítségével tudta Paks üzemben tartani a blokkot, nem igaz! Van hatósági korlát, ami 30 fok, a kibocsátási ponttól 500 méterre mérve a hőmérsékletet. Ez kézben tartható folyamat. Tehát az van előírva, hogy a terhelését az erőműnek olyan mértékig kell csökkenteni, hogy ez a korlát betartható legyen. Ez megtörtént.! Ezt mindenkor be is tudjuk tartani! Egyébként az új blokkok tervezésekor ezek a szempontok jóval speciálisabbak: a hőmérséklet-emelkedés mértéke a jelenlegi 11 fok helyett, amivel megmelegíthetem a Duna hőmérsékletét, csak 8 fok, a kilépési ponton pedig 33 fokra van korlátozva. Tehát mindenféleképpen tartható az az érték, ami elő van írva! Egyébként sose hangzik el, hogy nem a Duna teljes keresztmetszetét melegítjük mi föl, hanem a kiengedett víz az egy hőcsóva. Tehát a mostani vízállásnál, 400 méter széles a Duna, abból egy százméteres csóvában van ilyen hőmérsékletű víz, és a mellette lévő 300 méteren, illetve nagyobb vízállásnál pedig szélesebb, ahol az élővilág választhat. És így is van: azok az élőlények, halak, amelyek szeretik a melegebb vizet, azok ott a horgászok szerint is kifoghatók, ott vannak az oxigénben dúsult, melegebb vízben. Abban a sávban, ami pedig nem melegszik föl, az élővilág változatlan.

- Kérdezi: mikor készül el ez az erőmű? Jelenleg azt tudjuk, hogy az új blokkok üzembe lépése 1926-27. Igen, lehet csúszás, mert mindig azt mondtuk, hogy nem a határidő a legfontosabb. Nem, mert ez 60 évre épülő blokk, ezért a biztonság a legfontosabb ebben a kérdésben, és addig kell tervezni, amíg biztonsággal meg nem tudjuk kezdeni úgy az építkezést, hogy meg is tudjuk építeni. Erre van példa! A finneknél és a franciákkal tíz éve kezdték el azt a folyamatot, amelynek még mindig nem értünk a végére. Mi ezt nem szeretnénk. A szerződésmódosítás szerint, amivel a pénzügyi szerződést módosítjuk, a kamatterhet értelemszerűen majd attól kezdve fogjuk fizetni, amikor az erőmű üzemelni kezd. Tehát ezt is lehet módosítani. A szerződésmódosítás folyamatban is van. Mi Magyarország érdekeit képviseljük, hogy változatlanul olcsó és időjárástól függetlenül megfelelő biztonsággal előállítható villany álljon a fogyasztók rendelkezésére. Most is meg tudom erősíteni önöknek, hogy ilyen szempontból végezzük a munkánkat. Ahogy Brüsszel kimondta: ez egy megtérülő, 7,3 százalék profitot garantáló erőmű! Ezen tudunk vitatkozni.

- Minden parlamenti bizottságot meghívtam Paksra, önöket is, és már volt olyan bizottság, amelyik részt vett paksi látogatáson. Bízom benne, hogy minden bizottság, amely meglátogat minket, arról fog meggyőződni, hogy ez műszakilag egy kézben tartott ügy. Nem politikai dolgot kell a műszaki problémából csinálni, hanem a műszakiakra kell bízni azt, hogy, fenntartható, biztonságos, olcsó, az időjárástól függetlenül karbonmentes erőmű-kapacitást hozzunk létre Magyarországon! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ki és miért akadályozza az M3-as autópálya XV. kerületi szakaszán a zajvédő fal megépítését?

HAJDU LÁSZLÓ, (DK): - Tisztelt Ház! A XV. kerület területén áthalad az M3-as autópálya. Az 1980-as évek óta folyamatosan épülő autópálya egyre nagyobb forgalma egyre nagyobb zajterhelést okoz a környék lakóinak. Már a kezdetektől követelték az itt élő emberek, hogy épüljön zajvédő fal a városi szakaszon, az M3-as mellett. Igen ám, de az Orbán-kormánynak nem az számít, hogy mit akarnak az emberek, hanem az, hogy a Fidesz-közeli vállalkozók jól járjanak! Bizonyos vállalkozóknak vagy a velük együttműködőknek márpedig az áll érdekében, hogy leszorítsák az autópálya mellett lévő ingatlanok értékét, hogy aztán olcsón megszerezhessék azokat. Ezért a 2010-ig folyamatosan épülő zajvédő fal a Fidesz alatt már nem épülhetett tovább, leállították! A Wesselényi út és a Szentmihályi út közötti szakaszon mintegy 1200 méter hosszúságban egy sziget nincs megépítve, vállalkozások vannak mögötte. A rákospalotaiakat több kilométer hosszan tehát továbbra is zajterhelés éri.

- 2015-től fővárosi önkormányzati képviselőként többször kezdeményeztem a hiányzó szakasz megépítését, de ahányszor léptünk előre egyet, valaki mindig hátralökte az ügyet. 2016 októberében végre megszületett az építési engedély, de ellenérdekelt vállalkozó újra fellebbezett. Hosszú jogi procedúra után az engedély végre jogerőssé vált, de az idő egyre telik, és a lakosság egyre türelmetlenebb! Az elmúlt nyolc év bebizonyította, hogy a Fideszt és az Orbán-kormányt nem érdekli a XV. kerületiek érdeke, neki sokkal fontosabb, hogy pár vállalkozó alaposan megszedje magát, a falépítés megakadályozásával a lenyomott árú ingatlanokon keresztül!

- A legfrissebb hírek szerint 2018. szeptember 5-én a VKK igazgatótanácsa jóváhagyta a közbeszerzés megindítását. Ha ez rendben lezajlik, legkorábban jövőre elkészülhet a zajvédő fal. Kilencévi várakozás után már nincsenek illúzióink! Abban biztosak lehetünk, hogy ha a szeptember 30-án esedékes időközi választáson Németh Angéla, az ellenzéki összefogás vezetője nyer, akkor addig fogja verni az asztalt, amíg nem épül meg a zajvédő fal a XV. kerületben. Joggal elvárható lenne, hogy ilyenkor a kerületben ellenzékben lévő Fidesz is a kerület mellé álljon.

- Nem nehéz választásnak tűnik, hogy mi lenne a legfontosabb, egy pár vállalkozó bankszámlája vagy a rákospalotai családok. A volt fideszes országgyűlési képviselő, László Tamás azonban érdekes módon nem a rákospalotaiakat választotta, hanem a rákospalotaiaknak zajt okozó vállalkozói lobbit! Szembefordult a saját választókerületével, és most azzal vádaskodik, hogy a kerületi vezetés mulasztása miatt nem készült el a zajvédő fal, miközben a tényekből teljesen világos, hogy a kerületi vezetés mindent megtett. A labda éppen a főváros és a fideszes politikus térfelén pattog, hiszen még a tervezést is átvállalták a fővárostól, hogy ez a költség se terhelje őket.

- Tisztelt Országgyűlés! Mindenkinek elege van abból, hogy folyamatosan autópályazajban kell élniük! Zavarja a családokat, zavarja az időseket, zavarja a gyerekeket, csak a Fideszt, a fideszes vezetésű fővárost és a Fidesz helyi politikusait nem zavarja! Figyelmeztetem önöket, hogy 30-án az időközi polgármester-választáson ezt nem felejtik el a kerületi szavazók. A zajvédő fal ügyében Németh Angéla méltó utódomként fogja hajtani a fideszes fővárosi vezetéstől a zajvédő fal megépítését, amire kilenc éve várnak az újpalotaiak, rákospalotaiak és pestújhelyiek. Soha nem fog önök vagy az önök vállalkozói mellé állni, őt nem lehet megvenni, sem megfélemlíteni! Azt javaslom önöknek, hogy kilencévi huzavona után legyenek végre őszinték a rákospalotaiakkal. Mondjuk a szemükbe, miért kell zajban élniük, mondjuk el nekik, hogy kinek az érdekei fontosabbak az övékénél, és hogy ki és miért akadályozza az M3-as autópálya XV. kerületi szakaszán a zajvédő fal megépítését! (Taps a DK soraiban.)

***

CSERESNYÉS PÉTER, (innovációs és technológiai minisztériumi államtitkár): - Furcsa volt hallgatni ezt a felszólalást.. Amikor a sikertelenségről beszélt ön, képviselő úr, ki volt a polgármester a XV. kerületben az elmúlt négy évben? Nem ön volt? Nem önnek kellett volna mindent megtenni annak érdekében, hogy ez a zajvédő fal elkészüljön? Ön itt vádaskodik, amit természetesen visszautasítok! Azok vádaskodnak, akik önmagukból indulnak ki, hiszen az önök pártja az, amelynek a tempója és módszere az, hogy megvádol valakit olyasmivel, amit egyébként ők csinálnak. Önök hibáztak, önök nem tettek meg valamit az elmúlt időszakban, és most a kormányon kérnek számon olyat, ami az önök, illetve az ön dolga lett volna!

- Az elmúlt időszakban jelentős mértékű összegeket fordítottunk útfelújításokra. Ezermilliárdos nagyságrendben újultak meg főutak, autópályák és mellékutak. Csak a mellékutakra 150 milliárd forintot különített el a kormányzat arra, hogy megújuljanak. Ugyanis nemcsak az a probléma, hogy néhány helyen a zajterhelés nagyobb az átlagnál és zavarja az ott élőket, máshol közlekedni sem lehet, olyan állapotban vannak. Többek között az önök ’90 előtti, aztán a ’94-98 közötti, majd pedig a 2002-2010 közötti kormányzásuknak vagy antikormányzásuknak köszönhetően, ezek az utak elhanyagolt állapotban maradtak itt. Az elmúlt időszakban nagyon komoly pénzeket fordítottunk arra, hogy azokat a gazdaságot kihúzzuk a gödörből, amibe önök juttatták.

- A Fővárosi Közgyűlés ‑ ahelyett, hogy ott verte volna a tamtamot - 2017 júniusában döntött a XV. kerületen áthúzódó M3-as bevezető szakasz melletti zajvédőfal-szakasz felépítéséről a Wesselényi utcai gyalogos felüljáró és a Szentmihályi út között, mintegy 1200 méter hosszúságban. A fal a tervek szerint mintegy négy méter magasságú lesz, alsó részén faaprítékokból készült, cementkötésű zajárnyékoló elemekből, felső részén átlátszó elemekből fog elkészülni. A megvalósítás teljes költsége az előzetes becslések szerint 360 millió forint lesz. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás ütemezése szerint a szerződéskötésre még idén sor kerülhet, a kivitelezés pedig 2019 tavaszán kezdődhet meg.

- A másodfokon kiadott építési engedély határozata ellen egy érintett ügyfél 2017 második felében bírósági felülvizsgálati eljárást indított, és kérte a végrehajtás felfüggesztését. A bíróság ezt a beadványt elutasította, a döntés jogerős, tehát még köze sincs ahhoz a vádhoz, amit ön megfogalmazott! Ön viszont, úgy látszik, nem tudja azt, hogy egy bizonyos eljárásrend az ötlettől a megvalósításig mennyi ideig tart vagy tarthat. Szomorú, hogy volt polgármesterként ezt nem tudja. Tehát folyamatban van a zajvédő falnak az elkészítése, amit a Fővárosi Önkormányzat nagyon komolyan elhatározott. Azt kérem, hogy ne politikai és kampányfelszólalásokkal untassa a parlamentet, hanem tegyen meg mindent annak érdekében, vagy tett volna meg mindent annak érdekében, hogy ez a zajvédő fal elkészüljön. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Határvédelem Salzburg után!

HUBAY GYÖRGY, (Fidesz): - Tisztelt Ház! Határaink őrzése, védelme a honfoglalás óta ismert fogalom. Fenntartása a nemzet védelmét jelenti minden külső beavatkozással, támadással, erőszakkal szemben. A határvédelem nemcsak joga egy államnak, de kötelessége is! Ebben a szellemben tartjuk fenn államunkat ezer esztendeje! Ezzel szemben az Európai Unió egyes vezetői ma úgy gondolják, az országok határainak védelmét más, idegen erő is el tudja látni, sőt másnak kell ellátnia. Szerencsére a Macron-Merkel-féle elgondolás, hogy mondjunk le szuverenitásunk egy részéről, és engedjük át a határvédelem egy részét a Frontexnek, most nem nyert teret Salzburgban, a kormányfők csúcstalálkozóján. Meggyőződésünk azonban, hogy a téma nem vész el, a javaslatot újra napirendre fogják tűzni azok az erők, amelyek nem nyugszanak bele a vereségbe.

- Fontos volt számunkra a salzburgi csúcs, mert pontosan kinyilváníthattuk ezzel kapcsolatos álláspontunkat. A miniszterelnök úr elmondta: Magyarország nem engedi át a határőrizet jogát Brüsszelnek és a Frontexnek. Magyarország semmilyen körülmények között nem mond le a határőrizet jogáról, a magyar határt magyar katonák és magyar rendőrök fogják védeni! Hogy miért kell elorozni a határvédelmet jogi eszközökkel? Azért, mert láthatólag túl jól védjük a határainkat! Mióta megépült a kerítés, mióta határrendészeti védelem van, azóta nem átjáróház az ország. Az illegális migránsok nem tudnak beszökni hazánkba. Nos, ez az, ami nem tetszik a bevándorláspárti európai erőknek!

- A salzburgi EU-csúcson kiderült: Brüsszel újabb bevándorláspárti javaslatot szeretne elfogadtatni az uniós kormányfőkkel! El akarják venni a határvédelmet, méghozzá azért akarják elvenni, hogy felgyorsítsák a migránsok betelepítését, és még több migránst hozzanak be! Erre utal a brüsszeli Bizottság napokban közzétett terve, amelyben újra állandó áttelepítési programot, legális migrációs útvonalat, határmenedzsmentet, a menekültkérelmek brüsszeli elbírálását sürgetik. Vagyis továbbra is a bevándorláspárti politikát erőltetik, és saját akaratukat akarják ráerőltetni a tagállamokra. El akarják venni a nemzetállamok hatásköréből a határőrizet jogát, és a migránsokkal kapcsolatos döntési jogkört. Ez a javaslat sérti a nemzeti szuverenitást, és veszélyezteti Magyarország és Európa biztonságát! Nem engedhetjük! Magyarország, ahogy eddig, ezután is maga védi meg határait, mert ez garantálja Magyarország biztonságát. A saját határőrizet jogunk, sőt schengeni kötelezettségünk is!

- Örülünk, hogy az EU-csúcs most már a határvédelem kérdésével foglalkozik. Nemrég még a kerítés szót is törölték a szótárukból! Mára eljutottak oda, legalábbis gondolatban, hogy a határok védelme fontos a migráció megállításában. Igen, csakhogy itt ez a szándék álságos! Nem elzárni akarják az utat a migránsok elől, hanem csak ellenőrizni azt, hogy ki jöhet és ki nem! Mi erre azt mondjuk: egyetlen illegális migráns sem jöhet, és majd mi eldöntjük, hogyan védjük meg az országot! Ragaszkodunk a határőrizet jogához, ez a mi feladatunk. Képesek vagyunk megvédeni a határainkat, és ezt bizonyítottuk is: az illegális migrációt sikerült megállítani a szerb-magyar határon!

- Hölgyeim és Uraim! Ne feledjük, hogy az állami szintű határvédelem Szent Istvánig nyúlik vissza! Államalapító királyunk szervezte meg a gyepűelvű államhatárra a határvármegyéket. Ezeréves múltunk alapja volt határaink védelme. Ha ezt eladtuk volna, ma én valószínűleg nem a Magyar Országgyűlésben, a magyar parlament épületében és a Szent Korona közelében szólhatnék önökhöz magyarul. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Bartha Szabó József