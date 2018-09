Hegyen-völgyön át..!

Párbajhoz hasonlatos az azonnali kérdések órája: csupa szín, csupa legenda!

2018. szeptember 28. 17:21

Mottó: a kormány s pártjai táltoson ültek, az ellenzék soraiban viszont percig sem hitték, hogy „szárnya nőtt a rozzant gebének”. A siker egyik oldalon sem volt kétséges: minden párt hálásan megtapsolta a szószólóját! Szerényen stilizálva, egy-egy alkalommal a ”szolidabb” zajokat, bekiabálásokat is jelezve ”közvetítjük” legutóbbi szónoklataikat.

Milyen sport-infrastrukturális beruházással támogatja a kormány a lakosság szabadidős sporttevékenységét?

NACSA LŐRINC, (KDNP): - Államtitkár Asszony! Tanulságos volt a sporttörvény-módosítás nyáron lezajlott általános vitáját figyelemmel kísérni, amely itt zajlott a Tisztelt Ház falai között. Újra mindenki előtt világossá válhatott, hogy az ellenzék a kormány hazai sportéletre vonatkozó, jobbító szándékú intézkedéseit csak becsmérelni tudja, az eredményeket pedig nem ismeri el, vagy egyszerűen nem vesz tudomást azokról. Sokan becsmérlik a létesítményeket, a támogatási rendszert, az igazolt sportolókat, sőt többen saját nemzeti csapataink ellen is szurkoltak.

- Elképesztő volt ezt hallgatni főként akkor, amikor kormányzásból a választásokon már többször elégtelent kapó párt képviselői adták a tanácsokat. Pedig, ha valakik tudják, hogy milyen állapotban vettük át 2010-ben a sportirányítást, akkor ők azok. Lepusztult sportlétesítményekkel és elapasztott költségvetési támogatással párosultak a lehangoló népegészségügyi mutatók és sportolási szokások. A népesség 5 százaléka sportolt rendszeresen, a tanköteles korú fiatalok mintegy 75 százaléka pedig kizárólag a testnevelési órák keretében végzett bármiféle sporttevékenységet.

- Annak érdekében, hogy ezt a folyamatot kicsit megfordítsuk, megváltoztassuk, bevezettük a mindennapi testnevelést, és az élsport támogatási rendszerébe is olyan pluszösztönzőket építettünk be, amelyek segítségével jelentősen emelkedett az igazolt sportolók száma a versenysportban az elmúlt 8 évben. Nem hagyhatjuk azonban figyelmen kívül azt a célkitűzést sem, hogy a rendszeres testmozgás kultúrája minél szélesebb körben terjedjen el, hogy növelni tudjuk a sportolni akarók számát a szabadidősport területén is. Itt, akárcsak az élsport esetében, az államnak alapvető feladata a feltételek megfelelő biztosítása. Kiemelt figyelmet kell fordítanunk a szabadidő aktív és egészséges eltöltését szolgáló létesítmények fejlesztésére. Ennek érdekében indította útjára a kormány a „Nemzeti Szabadidős ‑ Egészség Sportpark” programot. Kérdezem államtitkár asszonyt:

- Milyen eredményeket ért el a kormány ezen a területen és hogyan tervezik a program folytatását? (Taps a kormányzó pártok padsoraiból.)

***

SZABÓ TÜNDE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Köszönöm a kérdését és ezzel együtt a lehetőséget is, hogy ismertethetem a hazai szabadidősport támogatását. Nem kis feladatunk volt, hiszen 2010-ben lepusztult sportlétesítményeket örököltünk, amelyek sem sportolóink felkészülését, sem a nemzetközi események megrendezését, sem pedig a szabadidősport igényeit nem tudták biztosítani és kiszolgálni. Ezért is örülök a kérdésnek, mert alkalmat nyújt bemutatni, hogy a kormány kiemelten támogatja a szabadidősportot, valamint az iskolai diák- és hallgatói sportot, amely területre hazai forrásból idén több mint 1 milliárd forintot tudtunk fordítani. Emellett sikerült uniós forrásokat is bevonni a szabadidősport területére, hiszen három uniós projekten keresztül összesen 14 milliárd forintot tudtunk biztosítani a szabadidősport fejlesztésére.

- Képviselő Úr! Tudjuk jól, hogy a lakosság legszélesebb körben saját lakóhelyén érhető el, így a helyben biztosított programok előrelépést jelentenek az aktív életvitel gyakorlása, a mozgásgazdag életmód kialakítása során is. Ennek egyik leghatékonyabb eszköze a „Nemzeti Szabadidős ‑ Egészség Sportpark” program, amelyben országszerte alakítunk ki ingyenesen használható, igényes szabadtéri sportlétesítményeket, így biztosítva a testmozgás lehetőségét minden korosztály számára. A parkok nagy előnye, hogy könnyen elérhetőek a sportolni vágyók számára a saját lakóhelyükön vagy annak környezetében.

- Az első ütemben 107, a második ütemben 556 sportpark és 67 futókör kialakításáról született támogatói döntés, amelyre összesen 8 milliárd forintot fordítottunk. A program folytatására az idén és a jövő évben is külön-külön 2,5 milliárd forintot biztosít a költségvetés. (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

NACSA LŐRINC: - Államtitkár Asszony! Láthatjuk azt, hogy ez a program rekordösszegeket jelent a magyar szabadidősport-tevékenységben és a lakosság sporttevékenységéhez kapcsolódóan. Már bőven száz fölött van azon települések száma, ahol ilyenfajta fitneszpark, futópálya, szabadidősport-tevékenységre alkalmas létesítmény épült. Ez az idei összeg már duplája annak, mint amit 2010-ben a szocialista-liberális kormányzat fordított erre. Azt gondolom, hogy ebbe a sorba illeszkedik az is, amit láthatunk Budapesten. Nívós, nemzetközileg is jegyzett futóversenyeket rendeznek Magyarországon, és idesorolhatók azok a nemzetközi versenyek is, amelyeknek akár vidéki nagyvárosok vagy kisebb települések adnak helyt.

- Államtitkár Asszony! Mi azt gondoljuk, hogy a kormány helyes úton jár ezen a területen is, a Fidesz-KDNP-frakció támogatja ezt a programot, és arra kérjük a kormányzatot, hogy bővítse és folytassa a szabadidősporttal kapcsolatos programokat. (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

SZABÓ TÜNDE:- Képviselő Úr! Ahogy említettem az előzőek során, a szabadidősport-programokat a jövőben is kívánjuk folytatni annak érdekében, hogy az egészséges életmódot tovább tudjuk népszerűsíteni, és megfelelő sportolási körülményeket tudjunk biztosítani minden korosztálynak. A támogatás mértéke messze meghaladja a korábbi, szabadidősportra fordított támogatások összegét, amelyek egyértelműen alátámasztják a kormány kiemelt célját, hogy mindenki számára elérhető sportolási lehetőségeket biztosítson, ezáltal a lakosság egészségi állapota javuljon, és a sportolás a mindennapi életünk része legyen. Hiszen tudjuk, hogy egyetlenegy eszköz van a kezünkben, hogy megtarthassuk és megőrizzük az egészségünket, ez pedig nem más, mint a sport és a mozgásgazdag életmód, éppen ezért építjük és fejlesztjük tovább a sportlétesítményeinket! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Mennyire hiteles a kormány politikája?

JAKAB PÉTER, (Jobbik): - Tisztelt Ház! Most, hogy az óvodákban is bevezették a hazafias nevelést, eljátszottam a gondolattal, hogy ha én lennék az óvó bácsi, akkor hogyan foglalnám össze röviden a magyar állam történetét a gyerekeknek. És röviden valahogy úgy, hogy István király megalapította, az Árpádok megerősítették, a Hunyadiak megvédték, Széchenyiék megreformálták, ez az icike-picike kis diktátor napjainkban meg az egészet ellopta! Ez a helyzet! A helyzet az, hogy mára az igazi államalapítók, az igazi államférfiak helyét a hamis cégalapítók, a strómanok vették át, akiknek ez a nemzet nem jelent semmit, maximum egy trafikot az utcasarkon, mint ahogy a 2Rule sem jelent többet, mint egy közönséges Mészáros-logót valamelyik hatodrangú felcsúti focista mezén!

- Miniszterelnök-helyettes Úr! A helyzet az, hogy önök nem megerősítik az államot, nem megvédik, hanem egyszerűen csak kifosztják! Önök lopott pénzből játszanak új arisztokráciát, újbáróknak meg újgrófoknak képzelik magukat, miközben minden magyarnak szolgasorsot szánnak! Mondjuk ki: szabad ember csak az lehet, aki anyagilag is szabad! De vajon szabad-e az a család, aki attól retteg, hogy holnap mehet az utcára? Szabad-e az az édesapa, az az édesanya, akinek külföldre kell mennie dolgozni, hogy eltartsa a szeretteit? Szabad-e az a gyermek, az a fiatal, akinek húszéves lakáshitellel indul az élete, a nagybetűs élet, a családalapítás? Szabad-e az a nagypapa, aki soha nem lesz nyugdíjas, mert még előtte meghal? Nem, ez az ország nem szabad, ezt az országot fel kell szabadítani! Előtte persze a lovagiasság jegyében azért illik megkérdezni:

- Hajlandóak-e önök mint az állampárt képviselői, önként visszaadni a magyarok szabadságát?

- Hajlandóak-e visszaadni a magyar otthonait, a magyarok fizetését, a ki nem fizetett nyugdíjakat és mindazt, amit az elmúlt nyolc évben ettől a nemzettől elvettek? (Taps a Jobbik soraiból.)

***

Dr. SEMJÉN ZSOLT, (miniszterelnök-helyettes): - Képviselő úr az óvodákkal indított, remélem, hogy egyetért azzal, hogy a hazafias nevelés helyes az óvodában, és amit ön elmondott, azt a sort inkább úgy kellene elmondani, hogy ezt a hazát Árpád megszerezte, Szent István az államot megalapította, a Hunyadiak megvédték, és így tovább és így tovább, és a végén a Jobbik pedig elárulta! Most mindaz, amit itt összezagyvált, e tekintetben, ha bármilyen bűncselekményről tudomása van, tegyen feljelentést, egyébként pedig ne hazudozzon! (Taps a kormánypártok soraiból.)

***

JAKAB PÉTER: - Miniszterelnök-helyettes Úr! Most komolyan: ennyit tud mondani?! Egypercnyi vetítést, egypercnyi hazudozást tud mondani annak a másfél millió magyar testvérünknek, aki menekülni készül ebből az országból most már nemcsak az alacsony fizetések, hanem az önök hatalmi tébolya miatt is? Ennyit tud mondani annak a 400 ezer magyar honfitársunknak, akiket a kilakoltatás veszélye fenyeget, mert Orbán Viktor paktumot kötött a bankokkal? Ennyit tud mondani azoknak a férfiaknak, akik 40 év munka után nem nyugdíjba mennek, hanem a temetőbe, mert önöknek 40 év munka sem elég?! Az ön válasza pontosan azt üzeni, hogy bizony, nekünk, magyaroknak ismét meg kell vívnunk a magunk szabadságharcát, és ebben a harcban mi mindannyian ott leszünk az első sorban, és higgye el, miniszter úr, higgye el, el fog jönni az az idő, amikor nem azoknak kell majd menekülniük ebből az országból, akik építik, hanem azoknak, akik kifosztják – önöknek! (Taps a Jobbik soraiból.)

***

Dr. SEMJÉN ZSOLT: - Képviselő Úr! Mi a magyar nemzetnek nem önön keresztül fogunk válaszolni, ön az utolsó, akin keresztül a magyar nemzetnek üzennénk. (Arató Gergely: Ez a parlament!) A magyar nemzetnek a politikánk, a kormányzásunk az, amiben bemutattuk azt, hogy mit akarunk tenni értük, és mit teszünk értük. Ezt a magyar nemzet oly mértékben értékelte, hogy harmadszor kétharmados többséggel ruházta fel ezt a kormányt. Tehát a magyar nemzet pontosan érti azt, hogy mi mit és miért teszünk, ellentétben önnel. Az ön diszlexiáján, és, hogy mondjam, pszichológiai problémáin én biztosan nem fogok tudni segíteni. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Minden nagyon szép, minden nagyon jó, mindennel meg vannak elégedve?

KORÓZS LAJOS, (MSZP): - Miniszterelnök-helyettes Úr! Most már több hete borzolja a kedélyeket az egészségügy áldatlan állapota, és ha szabad úgy fogalmaznom, a hab a tortán, ami az ajkai kórházban történt az elmúlt két hétben: azon túlmenően, hogy a nyár folyamán a sürgősségi ellátás szakdolgozói mondtak fel, most pedig az orvosok is arra kényszerültek, hogy otthagyják ezt az intézményt. Ez az egyik ilyen dolog, ami mellett nem mehetünk el szó nélkül! A másik: azt látjuk, hogy az ország más helyein sem jobb a helyzet. Több száz háziorvos hiányzik, több száz házi-fogorvos hiányzik a rendszerből. Ha jól láttam, most 430 olyan hely van az alapellátásban, ahol tartósan nem tudták betölteni a háziorvosi szolgálatot. Nem kell fejszámolónak lenni, ez körülbelül olyan 550-600 ezer ember, akinek nincs ma Magyarországon alapellátása!

- Miniszterelnök-helyettes Úr! A Honvédkórházban történtek azért érdekesek és hozom ide, mert ott egyértelművé vált, hogy a szükséges szakemberek 25 százaléka sincs meg az alapellátásban. Nógrád megyében és másik tíz megyében lévő kórházban minden szakorvos és szakképesítés hiányszakmának minősül, országosan nincs elég érsebész, pszichiáter, fül-orr-gégész, sebész, patológus vagy éppen radiológus. Éppen ezért kérdezem:

- Mikor jönnek rá arra, hogy az egészségügyi politikájuk nem képes az országban vagy a szakmában tartani a magyar orvosokat és ápolókat?

- Hogyan mondhatja Orbán Viktor úr, hogy a kórházakban minden rendben van, amikor gyakorlatilag nem képesek biztosítani azok megfelelő működését, és akkor a non plus ultra: milyen adósságállománnyal bírnak a kórházak? (Taps az MSZP soraiból.)

***

Dr. SEMJÉN ZSOLT, (miniszterelnök-helyettes): - Képviselő Úr! Ezek valóban nagyon komoly kérdések és nagyon súlyos problémák, és biztosíthatom önt arról, hogy a magyar kormány erőfeszítéseinek a homlokterében áll az egészségügy! Ugye, azt nyilván ön sem állítja, hogy az egészségügy problémái 2010 óta keletkeztek, vagy gondolom, azt sem állítja, hogy 2010 óta nem történtek előrelépések. Én önnel egyetértek abban, hogy nagyon sok probléma van. Azzal is egyetértek, hogy nagyon sok tennivalónk van, de kérem, azért azt méltányolja, hogy nem akármilyen erőfeszítéseket tettünk az egészségügy támogatására! Csak hogy egyetlen számot mondjak: a háziorvosi ellátásra 2010-ben 79 milliárdot, 2018-ban már 137 milliárdot fordítottunk. A vidéki kórházaknak a felújítása mellett Budapesten is kórházakat fogunk építeni. És még sorolhatnám a nyertes pályázatoktól kezdve végig, amivel igyekszünk az egészségügy helyzetén javítani. És azt gondolom: azzal, hogy Kásler professzor úr elvállalta az egészségügynek is az egész humán világ mellett a vezetését, az garancia arra, hogy egy megkérdőjelezhetetlen tekintélyű szakember áll az egészségügy élén. Életét adta, szakmai és személyes életét a magyar egészségügyért, az Onkológiai Intézet esetén és példájában nem akármilyen eredményeket tud felmutatni. Úgyhogy én egyet kérek öntől képviselő úr: az elért eredményeket méltányolja, és ha konkrét javaslatai vannak, azokat készséggel megfontoljuk! (Taps a kormánypártok soraiból.)

***

KORÓZS LAJOS: - Miniszterelnök-helyettes Úr! Az eredményeket, ha azok vannak, én bármikor készséggel elfogadom, csakhogy az a helyzet, hogy mondjuk, az alapellátásban van olyan megyeszékhely, ahol nyolc éve képtelenek betölteni a háziorvosi szolgálatot. Kecskeméten. például, ott, ahol az előző egészségügyi államtitkár éveken keresztül polgármester volt, és maga is szakmabéli, nyolc éve képtelenek betölteni! Salgótarjánban is több mint nyolc éve háziorvosi betöltetlen helyek vannak. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az abaúji térségben pedig minden háziorvos nyugdíjas, és kétharmada elmúlt 70 éves. Ott, kérem szépen, néhány év múlva, 5-6 év múlva nem lesz háziorvos, aki ellássa a betegeket. De nem jobb a helyzet Zala megyében sem, nem jobb a helyzet Baranya megyében sem. Tucatjával tudnám hozni a példákat rá. Én a múltbéli tudományos munkásságát a miniszter úrnak akceptálom, de kérem szépen, tízparancsolattal ebben az országban még senki nem gyógyított! (Taps az MSZP soraiból.)

***

Dr. SEMJÉN ZSOLT: - Képviselő Úr! 537 ezer volt korábban és 175 ezer most, akiknek akiken a praxispályázataink segítettek, segítenek. a háziorvosok pedig plusz 4 milliárdos támogatást kaptak. Nagyon sokáig lehetne itt még a számokat sorolni, hogy mennyi pályázati lehetőséget, mennyi konkrét támogatást tett az egészségügyhöz hozzá a kormány. Természetesen mindig lesznek és most is vannak olyan helyek, amelyek valóban nincsenek betöltve, ami a lakosság számára jogos problémát okoz. Én csak egyet tudok önnek mondani: a magyar gazdaság fejlődésének a lehetőségével élve minél inkább igyekszünk ezt a területet prioritásként kezelni és a szükséges támogatásokat odatenni! (Taps a kormánypártok soraiból.)

Találtak már olyan jobboldali művészt, akit a kultúrharc fog megmenteni az elnyomástól?

GRÉCZY ZSOLT, (DK): - Államtitkár Úr! Az a furcsa helyzet állt elő az utolsó néhány hónapban, hogy vannak olyan fideszes orgánumok, olyan pártsajtó, amelyik, természetesen az 1952-es Szabad Nép stílusában, de nekiindult és elkezdte a kultúrharcot. (Nacsa Lőrinc: Ti mondjátok?)

- Elkezdődött azzal, hogy elkezdtek betiltani egy színházi előadást, utána volt színházigazgató, aki nem tudta megtartani az előadását, mert szintén betiltották. Utána folytatódott azzal, hogy nekimentek énekesnőnek, aki nem győzött a Facebookon egy hosszú levélben elhatárolódni attól, hogy bármilyen módon összemaszatolja magát a Fidesszel, illetve Bereményi Géza kénytelen volt lehülyézni ezt a bizonyos újságírót, és nagyon helyesen tette. Vannak már olyan újságírók is, akik úgy gondolják, hogy Esterházy Péternek nincs helye a kortárs magyar irodalomban, pedig azt kell mondanom, hogy a középszer viselkedése és árulása nem menti azt a helyzetet, amit Orbán Viktor ez ügyben előállított. Ezért az lenne az én kérdésem:

- Milyen mélységet fog ölteni ez a kultúrharc Magyarországon?

- Lesznek-e, kényszerítenek-e olyan helyzetbe embereket, hogy ne merjenek megírni egy regényt, ne írjanak meg egy színdarabot; lesznek-e betiltott kiállítások, esetleg zeneművek?

- Készüljünk-e arra, hogy olyan helyzet áll elő, mint amit Bartók Béla volt kénytelen megélni, hogy el kellett menekülnie ebből az országból azért, mert az akkori diktátor gyakorlatilag lehetetlenné tette a működését?

- Ugyanez a helyzet most is előállhat. Orbán Viktor ma Magyarország diktátora, és azok az emberek, akik ezeket az újságcikkeket írják, nyilván az ő tudtával és beleegyezésével indították el ezt a szégyenteljes kultúrharcot. Várom államtitkár úr válaszát! (Taps az ellenzéki padsorokból.)

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Abból a pártból diktátoroznak, amelyik párt lovasrohamot vezényelt békés magyar megemlékezőkre a magyar szabadságharc és forradalom 50 éves évfordulóján. Akiknek én magam is köszönhetem, hogy megízlelhettem, milyen a könnygáz hatása és a szaga egy békés megemlékezés közepén állva. (Arató Gergely: Te is gyújtogattál?) Akik gumilövedékkel és gumibottal rontottak békés magyar megemlékezőkre, akik az ’56-os szabadságharc hőseire akartak emlékezni. Nos, ők diktátoroznak!

- Az a képviselő beszél pártsajtóról, aki a Népszabadságnak volt a publicistája és újságírója, amely konkrétan a Magyar Szocialista Párt alapítványának a tulajdonában állt. (Közbeszólás az ellenzéki padsorokból.) És az beszél Szabad Nép-stílusról, aki a Szabad Nép jogutódjában, a Népszabadságban írta a cikkeit. És az beszél kultúrharcról, aki 2006. május 26-án az előbb említett Népszabadságban, a Szabad Nép utódjában, a Magyar Szocialista Párt közvetett tulajdonában álló újságban még a koalíciós alkudozások során úgy beszélt a kultúráról, mint politikai üzlet tárgyáról, és éltette Gyurcsány Ferencet, az akkori ügyvezető miniszterelnököt, hogy micsoda kiváló politikai alku teljesítménye az, hogy ahogy ígérte korábban, nem SZDSZ-es, hanem MSZP-s politikus kerülhet az oktatási tárca élére. És így az SZDSZ-t és a liberalizmust akadálynak tekintve ‑ idézem szó szerint ‑ „meglehet, ezzel az utolsó akadály is elhárult az elől, hogy a kultúra Hiller István vezetésével szocialista minisztériumba kerüljön”, és ne az SZDSZ-es liberális minisztériumba.

- Képviselő Úr! Akik számára tehát a kultúra egy harctér volt, kompromisszumok tárgya, adok-kapok része, politikai üzlet, az pontosan az ellenzék. Az pontosan a baloldal, az egykori MSZP, SZDSZ, most pedig azok a pártok, akik a parlamenti patkó bal oldalán ülnek! (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

***

GRÉCZY ZSOLT: - Államtitkár Úr! Aki összehasonlítja a Szabad Népet a 2006-os Népszabadsággal, az nagyobb gazemberségekre is képes! (Rétvári Bence: Jogutód! Azt mondtam.) Ez az egyik mondatom. (Moraj a kormánypárti padsorokból.) A másik mondatom: 2006 őszén önök egy törvénytelen puccskísérletet kíséreltek meg a demokratikusan megválasztott kormány ellen. És maguk csinálták ezt a balhét, kirakatokat gyújtottak fel, hidakat zártak le…(Völner Pál: Nem igaz! Hazudik!)…autókat gyújtottak fel és nekimentek a tévészékháznak. Törvénytelenségek egész sorát követték el maguk! (Völner Pál: Hazudsz!) És több rendőr sérült meg ezekben az ütközetekben, mint civil állampolgár. Ezt a balhét önök csinálták! (Völner Pál: Goebbels vagy!)

- Most még hadd idézzek valakit, mert ez a pökhendiség nem lesz ide elég egy idő után, csak szólok. „Ahhoz, hogy Magyarország megint nemzet legyen, megbecsült család a világban, ki kell pusztítani egyfajta ember lelkéből a jobboldaliság címkéjével ismert különös valamit, a tudatot, hogy ő mint keresztény magyar ember előjogokkal élhet a világban, egyszerűen azért, mert ő keresztény magyar úriember, joga van tehetség és tudás nélkül is jól élni, fennhordani az orrát, lenézni mindenkit, aki nem keresztény…” (Az elnök csenget. ‑ Völner Pál: Ülj le! ‑ Balla Mihály: Házszabály!) Szerintem fontos az idézet, de tudnám tovább folytatni. Márai Sándortól idéztem, úgyhogy egy kis szerénység nem ártana önöknek sem! (Taps az ellenzéki padsorokból.)

***

RÉTVÁRI BENCE: - Képviselő Úr! Már megérte bejönnünk: a Demokratikus Koalíció Márai Sándort idéz! Szeretnék mindennap úgy bejönni, hogy önök Márai Sándor idézeteket olvasnak fel a parlamentben. (Taps a kormánypártok padsoraiból. ‑ Cseresnyés Péter: Hátha tanulnak valamit! ‑ Gréczy Zsolt: Szívesen megteszem máskor is!) Önöknek is javára válik, nekünk is a javunkra válik, azt hiszem, mindkettőnknek javára válik.

- Képviselő Úr! 2006 őszén a magyar emberek igazságérzetét jobban megsértették, mint a rendszerváltás óta bármikor, amikor kiderült, hogy Gyurcsány Ferenc tudatosan, szándékosan, előre kitervelten a valótlanságot mondta a magyar embereknek, meghamisította a költségvetés számait… (Gréczy Zsolt: Most éppen hazudsz!)…és ahogy ő mondta: „hazudtunk reggel, éjjel meg este!”. Az emberek emiatt felháborodtak, és kimentek tiltakozni ez ellen ‑ ezt ön törvénytelen puccskísérletnek mondja, amit a Fidesz-KDNP központjából irányítottak volna…(Arató Gergely: Ezt mi nem mondtuk, de most bevallottad!)

- Képviselő Úr! Én csak azt kérhetem öntől, hogy ezt mondja el mindennap…(Arató Gergely: De felgyújtották a tévét! ‑ Zaj az ellenzéki képviselők padsoraiból. ‑ Az elnök megkocogtatja a csengőt.)…mert ha ön ezt elmondja mindennap, akkor az emberek előtt a teljes hitelességét elveszíti. Úgyhogy azt is kérem, ne csak Márai Sándort, önmagát is idézze mindennap! Mindkettővel a mi érdekeinket szolgálja! (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

Mit tesz a kormány a lakhatási gondok megoldására?

CSÁRDI ANTAL, (LMP): - Miniszterelnök-helyettes Úr! Magyarországon lakhatási válság van, és azt gondolom, hogy ez ma már nem nagyon képezi vita tárgyát sehol ebben az országban. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ennek a válságnak a legkiszolgáltatottabb szereplői a devizahitel-károsultak. Azok a devizahitel-károsultak, akik annak az árfolyamkockázatnak lettek a vesztesei, amit a bankok és a magyar kormány egyoldalúan az ő nyakukba varrt! A múlt héten azonban érdekes előrelépés történt ebben a kérdésben, mert az Európai Bíróság egy előremutató döntést hozott. Megnyitja a teret a Magyar Országgyűlés előtt, illetve a magyar kormány előtt, hogy jogalkotóként végre-valahára megoldást nyújtson erre a régen megoldatlan problémára.

- A bíróság álláspontja szerint: „A pénzügyi intézmények kötelesek elegendő tájékoztatást nyújtani a kölcsönfelvevők számára ahhoz, hogy az utóbbiak tájékozott és megalapozott döntést hozhassanak. E követelmény magában foglalja, hogy az árfolyamkockázattal kapcsolatos feltételeknek nemcsak alaki és nyelvtani szempontból, hanem a konkrét tartalom vonatkozásában is érthetőnek kell lennie.” Éppen ezért azt gondolom, hogy ha valaki itt vett fel annak idején devizakölcsönt, pontosan tudja, hogy ennek a feltételrendszernek, amit a bíróság az indoklásában leírt, egyik devizahitel sem felel meg! Ezért is kérdezem:

- Mit kíván tenni a magyar kormány annak érdekében, hogy az a sok tízezer devizahitel-károsult, akinek a feje felett lebeg a végrehajtás, megoldást kapjon erre a válságra?

- Mit kíván tenni annak érdekében, hogy az adósoknak, akik a mai napig cipelik a devizahitel következményeit, ne kelljen egyenként bírósághoz fordulnia, kíván-e a magyar kormány bármit tenni ennek érdekében? (Taps az ellenzéki padsorokból.)

***

Dr. SEMJÉN ZSOLT, (miniszterelnök-helyettes): - Képviselő Úr! Valóban úgy van, ahogy mondotta: ez a bíróságok kompetenciája! De hadd tegyem azt azért hozzá: valóban erkölcsi forradalom volt, amikor a kormány a bankok tekintetében világossá tette, hogy a becsapott hiteles emberek mellett áll a bankokkal szemben! Nagyon sok minden tettünk a devizahitelesek megsegítéséért. Először is nem árt azt leszögezni, hogy az előző baloldali kormány terelte az embereket a devizahitelezés irányába. A jelenlegi kormány pedig gyakorlatilag betiltotta a kockázatos jelzálogalapú devizahiteleket, és másfél millió devizahiteles családnak nyújtott segítséget! Azt is megjegyzem: az ellenzék gyakorlatilag nem támogatta a kormánynak ezeket a lépéseit! (Varga-Damm Andrea: Nem, mert szakmailag alkalmatlan volt!)

- A lakhatás megoldásának tekintetében szintén döntő fontosságúnak gondolom azt, hogy 84 ezer család CSOK-kérelmét fogadtuk be 240 milliárd forint összegben! Tehát a devizahitelesek tekintetében elmentünk a falig, megtettük mindazt, amit meg lehetett tenni. Rengeteg embert kihoztunk a devizahitelesség csapdájából, a lakhatás tekintetében pedig olyan mértékű támogatást adunk az önálló lakás megszerzéséhez, amire korábban soha nem volt példa! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

CSÁRDI ANTAL: - Miniszterelnök-helyettes Úr! Ön azt mondja, hogy ez a bíróságok kompetenciája. Én meg azt állítom, hogy nem a bíróságok kompetenciája! A bíróság hozott egy döntést, ami lehetővé teszi a magyar jogalkotó számára, legyen az kormány vagy parlament, hogy hozzon egy olyan szabályt, amivel megkíméli az adósokat, a kiszolgáltatott helyzetű adósokat, hogy egyenként indítsanak el pereket. Az önök megoldása egyrészt a végtörlesztés volt, amit azok tudtak igénybe venni, akik jó anyagi helyzettel vagy jó kapcsolati rendszerrel rendelkeznek. A többség ezzel nem rendelkezett. A forintosítás pedig a legszégyenteljesebb dolog, amit a magyar parlament döntésként hozhatott ebben a kérdésben, mert a forintosítás nem csinált mást, mint a kockázatokat fixen az adós nyakába sózta! Nem történt más, és nem volt más az indoka ennek a döntésnek, mint az, hogy a Magyar Nemzeti Bank 260 milliárd forintos nyereséget ezen bezsebeljen. Ezt követően ezt a 260 milliárd forintot elkezdték egy wellnessrészlegre költeni a Várban, és persze a botrány miatt lett ez csak újratervezve. Úgyhogy ez a kérdés sajnos nem lett megoldva! (Taps az LMP soraiban.)

***

Dr. SEMJÉN ZSOLT: - Képviselő Úr! Nem egy, nem kettő és nem tíz kormányülésre emlékszem, ahol órákon keresztül jogilag is néztük ennek a kérdésnek a megoldását, pontosan abból az irányból, hogy ne egyesével kelljen a devizahitel sújtotta embereknek ‑ akiket szerintem is becsaptak az apróbetűs részekkel és egyebekkel ‑ pereskedni. A jogi helyzet azonban az, hogy a bíróságok illetékesek ebben az ügyben! Ha ön úgy érzi ‑ és ezt most nagyon komolyan mondom -, hogy az ön által fölolvasott dokumentum megalapozza azt, hogy ezzel a hitelbe sodródott embereken segítve módosítani lehessen alkotmányos módon, úgy, hogy az átmenjen az Alkotmánybíróságon is, és erre javaslatot tesz, akkor az igazságügyi kormányzattal együtt ígérjük, hogy azt részleteiben megfontoljuk és megvitatjuk. (Taps a kormánypártok soraiban.)

A kőbányai droghelyzetről!

BURÁNY SÁNDOR, (Párbeszéd): - Államtitkár Úr! Kőbányán évek óta szedi áldozatait a dizájnerdrog, a helyi vezetés pedig a kormánnyal együtt képtelen megoldást találni a problémára. Hiába vezényelnek ki az utcára több száz rendőrt, ők csak kullognak a dílerek után. Idén augusztus 29-ig 81 személyt állítottak elő a környéken, ám ezenkívül semmi sem történt, a helyzet továbbra is kritikus! Prevenció évek óta nincs, nemcsak a kerületben, hanem az országban sem, a szociális ellátórendszer pedig képtelen segítséget nyújtani ezeknek az embereknek. Sőt, a rendőrség egy újságírói kérdésre cinikusan azzal válaszolt, hogy „a rendőrségnek a bűncselekmények felderítése és a közbiztonság védelme a feladata, így azokra az úgymond szociológiai jellegű kérdésekre, hogyan tudnák a nyomornegyed problémáit közép- és hosszú távon felszámolni, nem feladatuk felelni”. Ez tehát most a helyzet.

- Államtitkár Úr! A nyomor és kilátástalanság miatt a Hős utca környékén a helyzet tragikus, évek óta változatlan, a kormány és az önkormányzat egyértelműen kudarcot vallott! Felmerül tehát a kérdés:

- A razziákon kívül milyen ötletük van még?

- Milyen megoldásokat tervez a kormány a biofű és más dizájnerdrogok visszaszorításának elősegítése érdekében a rendőrségi razziákon kívül?

- Készül-e cselekvési terv a kőbányai probléma megoldására, és ha igen, kikkel egyeztetnek, és mekkora összeget szánnak erre?

- Elbontja-e az önkormányzat, illetve a kormány a Hős utcai épületeket?

- Mik a konkrét terveik az épület esetleges lebontásán túl a probléma megoldására? (Taps a Párbeszéd csoportban.)

***

KONTRÁT KÁROLY, (belügyminisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! A kormány 2010-ben történt hivatalba lépésekor és azóta is zéró toleranciát hirdetett a drogfogyasztással, a droggal kapcsolatos bűncselekményekkel szemben, és eszerint is cselekszik. Ami pedig a rendőrség hozzáállását illeti, szeretném önnek elmondani: a rendőrség Magyarország valamennyi területén minden bűnözővel szemben a törvények alapján határozottan fellép a közrend, a közbiztonság fenntartása, az emberek élet- és vagyonbiztonsága érdekében. Ez történik Budapest X. kerületében, Kőbányán, az ön által kérdezett területen is.

- Képviselő Úr! Szeretném elmondani, hogy az érintett területen fokozott ellenőrzés elrendelése történt. Ebben 80 fő vett részt, részben a Budapesti Rendőr-főkapitányság, részben a Készenléti Rendőrség állományából. Az ellenőrzés során 1012 főt igazoltattak, és foganatosították a szükséges rendőri intézkedéseket. A rendőrség most is 0-24 órás, tehát állandó közterületi jelenlétet biztosít a X. kerület érintett részein. A jövőben is ott lesznek ezeken a részeken, és megtesznek minden olyan szükséges intézkedést, amit a helyzet megoldása indokol.

- Képviselő Úr! A rendőrség aktív szerepet vállal a helyi kábítószer-ellenes egyeztető fórumban. Minden iskolába eljuttattak dizájnerdrogokról szóló tájékoztatót, előadások, drogprevenciós pályázatok kerültek meghirdetésre. Tehát nemcsak rendőrségi, hatósági intézkedések vannak, hanem a megelőzés, a prevenció területén is történt előrelépés. De nyilván többet szeretnénk tenni, és a helyzet megoldásán dolgozunk! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

BURÁNY SÁNDOR: - Államtitkár Úr! A helyzet tragikus! Korábban soha nem volt példa ennyi drogos megjelenésére a kőbányai közterületeken. Korábban soha nem volt példa arra, hogy az 1-es villamoson egy drogos combon szúrjon injekciós tűvel egy arra utazó hölgyet. Korábban Kőbányán nem kísértettek éjszaka szopófantomok, mint napjainkban. (Moraj, zaj.)

- Államtitkár Úr! A rendőrség - tudom tőlük - azért is tehetetlen, mert újabb és újabb vegyszerekkel kísérleteznek a dílerek. Hiába próbálnak önök ezek után menni, az újabb és újabb vegyszerek tulajdonképpen legálisnak tekinthetők, mert még nincsenek rajta a tilalmi listán. A prevencióra kéne sokkal többet áldozni! És nem csak az iskolákban, és a szociológiai problémákkal is foglalkozni kellene, ezek hiányában ugyanis a rendőrök tehetetlenek. Hogy mennyire, azt pontosan az mutatja, hogy ez a probléma, amiről beszélünk, a Nemzetvédelmi Egyetemtől pár lépésre, a Terrorelhárítási Központtól pár lépésre zajlik, az önök szeme láttára! Kérem, nyugtasson meg minket, hogy vannak a jelenleginél fontosabb terveik is! (Taps az MSZP soraiban.)

***

KONTRÁT KÁROLY: - Képviselő Úr! Azt azért az igazság kedvéért mondjuk el, hogy sokkal könnyebb helyzetben lenne a rendőrség és a hatóság, ha annak idején, 2002 és ’10 között önök nem folytattak volna drogliberalizációs politikát! Sokkal könnyebb lett volna a hatóság fellépése, a törvényalkotó fellépése, ezt ne felejtsük el! És ha ön valóban az igazságot és a törvényes állapotok helyreállítását akarja, akkor gondolkodjon el azon, hogy annak idején az önök kormányzása is hozzájárult ahhoz, hogy ilyen állapot kialakuljon.

- De szeretném még elmondani: mi ebbe nem nyugszunk bele! Mi a törvényes állapotokat helyreállítjuk, és ami pedig a szabályozást, a pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos szabályozást illeti: való igaz, azonnali vagy gyorsabb reagálásra van szükség van, és megelőzésre is. Még többet kell tenni annak érdekében, hogy ezek a káros állapotok megszűnjenek. Mi elszántak vagyunk, megtesszük, folyamatosan figyelemmel kísérjük, és a törvényes állapotokat helyre fogjuk állítani a Hős utcában is! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Milyen érdekek mentén állhatnak ki még mindig a baloldali pártok Czeglédy Csaba mellett?

SIMON RÓBERT BALÁZS, (Fidesz): - Államtitkár Úr! A nyilvánosság előtt is ismert, hogy Czeglédy Csabát, a szombathelyi MSZP-DK-Együtt-frakció önkormányzati képviselőjét, aki az MSZP-t és a DK-t jogi ügyekben több alkalommal is képviselte, az állam súlyos megkárosításának gyanúja miatt már korábban előzetes letartóztatásba helyezték. A Szegedi Járásbíróság újabb 3 hónappal meghosszabbította a volt szocialista politikus előzetes letartóztatását, egyben elutasította, hogy 50 millió forint óvadék befizetése esetén szabadlábra kerülhessen. A bíróság szerint indokolt a szombathelyi önkormányzat egykori képviselője előzetes letartóztatásának fenntartása.

- Czeglédy és társai ellen bűnszövetkezetben, üzletszerűen, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt folyik büntetőeljárás. A nyomozás eddigi eredményei szerint a többmilliárdos vagyoni hátrányt okozó bűncselekmények elkövetésében több szinten 22 terhelt, 2 cég és a Czeglédy Csaba által vezetett Humán Operátor Zrt. működött közre. A nyomozó hatóság rendelkezésére álló iratok szerint Czeglédy többmilliós kölcsönöket kapott a Gyurcsány Ferenchez köthető Altus Zrt.-től.

- Czeglédy tevékenységével nemcsak az államot károsította meg, hanem a munkaerő-kölcsönzés során alkalmazott időseket és diákokat is. A szövevényes bűnhálózat felderítésének első jelentős eredménye, hogy a Humán Operátor Zrt. makói strómanjainak elsőfokú ítéletében a bíróság bűnösnek mondta ki a vádlottakat bűnsegédként elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntettében. Az ítélet szerint az érdemi munkát a Humán Operátor Zrt. munkatársai látták el, az iskolaszövetkezetekre csak a bűncselekmények megvalósítása miatt volt szükség. A szövetkezet által kiállított számlákat a munkaerő-közvetítő cégek a könyvelésük során felhasználták, de a szövetkezet a számlákhoz kapcsolódó áfabefizetési kötelezettségét elmulasztotta teljesíteni. Az elhangzottakra tekintettel kérdezem:

- Milyen érdekek mentén állhatnak ki még mindig a baloldali pártok Czeglédy Csaba mellett? (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

Dr. VÖLNER PÁL, (igazságügyi minisztériumi államtitkár): - Képviselőtársaim! Talán a legszégyenteljesebb ebben a történetben, hogy az egyik legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportot, az idős embereket, valamint a diákokat rövidítették meg a bérük visszatartásával, ki nem fizetésével ebben a hatalmas csalássorozatban, amely Szombathelyről indult, és úgy tűnik, az egész országot behálózta. A gyanú szerint a Czeglédy Csaba vezetésével létrejött bűnszövetkezet 2011 és ’17 között olyan céghálózatot alakított ki, amely munkaerő-közvetítéssel foglalkozott, és a bűnszervezet az eddigi adatok szerint mintegy 6,3 milliárd forintnyi vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek a be nem fizetett adók révén; illetve a személyi jövedelemadót sem vallották be, vagy ha be is vallották, nem fizették meg.

- A vádemelés hamarosan bekövetkezik, jelenleg az iratok ismertetése zajlik az ügyben. Ezt követően, talán egy hónapon belül is megtörténhet a vádemelés. A kormánynak és a Fidesznek elsődleges volt, hogy megtörténjen a a diákok és nyugdíjasok kártalanítása. Ezért országgyűlési határozati javaslat került benyújtásra, amelyben méltányossági kárrendezésre kérték fel a kormányt. Ezt 2017. november 14-én elfogadta az Országgyűlés, és ezt követően a kormány intézkedni tudott arról a körről, hogy a ki nem fizetett ellenszolgáltatással megkárosítottak rendkívüli és méltányossági alapon a lehető leggyorsabban pénzbeli segítségben részesüljenek a 488/2017. kormányrendelet alapján, amelynek kárigényei benyújtásra kerültek. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

SIMON RÓBERT BALÁZS:- Államtitkár Úr! Első fokon már ítéletet hirdettek a makói, majd később a szegedi székhelyű szövetkezettel szemben. Nagyon bízom benne és remélem, hogy a jogerős döntés is mihamarabb megszületik az ügyben, és az elkövetők képesek lesznek megfizetni az államnak az általuk okozott kárt. Azonban úgy gondolom, hogy ez az eljárás csak a jéghegy csúcsa, ha megtörténik a vádemelés a Czeglédy-ügyben is, akkor az eljárás során remélhetőleg kiderül, hová vándorolt el ez a több milliárd forintnyi összeg, amivel megrövidítették az állami költségvetést! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

Dr. VÖLNER PÁL: - Nyilván a nyomozás arra is kiterjed, hogy a messze ágazó szálak felderítésre kerüljenek. Bár lehetséges, hogy a maffiaszerű szervezetben működő omerta erősebb lesz, és nem találkozunk elegendő pentitóval azon a környéken, tehát bűnbánó maffiózóval, aki ezeket a szálakat feltárná. Az összeg nagysága, mint említettem, 6,3 milliárd forint, és ennek csak elenyésző része az, ami most a hatóságok látókörében van. Lehetséges, hogy azok, akik legjobban fedezik és féltik ezt az elkövetői kört, illetve Czeglédy Csabát, vagy részesültek, vagy abban bíznak, hogy a jövőben részesülni fognak ezekből a juttatásokból. Ez természetesen talán megmagyarázhatja azt a merev ragaszkodást egy ilyen bűnszervezetben annak vezetőjéhez. (Taps a kormánypárti padsorokban. ‑ Arató Gergely: Ezt te sem tudod komolyan elmondani.)

Mennyire hiteles a kormány politikája?

RIG LAJOS, (Jobbik): - Államtitkár Úr! Az elmúlt hetekben, napokban, sőt az elmúlt órákban is hallhattunk már az ajkai kórház esetéről, hogy milyen szörnyű dolgok történnek. Sorozatosan mondanak fel a szakdolgozók, és most már a szakorvosok is. Sajnálom, hogy jelenleg a Házban nem tartózkodik a térség országgyűlési képviselője, akinek kötelessége lett volna ezt itt, a Parlament falai között szóvá tenni, hiszen neki a választói érdeket kell képviselnie itt az Országházban, és nem a pártérdekeket a saját választókerületében. Azt gondolom, ez a legnagyobb probléma!

- Államtitkár Úr! A Macedónia és Magyarország közötti együttműködés is fontos, a Magyarország és Szlovákia között építendő híd is fontos, de egy ajkai kórház esete nem lehet fontosabb semminél! Amikor felmondtak a nővérek, önök hazudtak! Azt mondták, hogy a kórház egy más osztályára kerülnek át, magasabb beosztásba. Az igaz, hogy magasabb beosztásba kerültek, de nem a kórházban, hanem egy másik intézményben, a farkasgyepűi intézménybe, és követte őket négy másik szakképzett nővér is, akik évek óta űzték ezt a szakmát. Majd a múlt hét közepén kiderült, hogy őket követik a szakorvosok is, akik már több évtizede dolgoznak az osztályon.

- Államtitkár Úr! Önök megint kiadtak az ÁEK-n keresztül egy hazugságot, hogy az a bérkövetelés, amit ők kértek, 3 millió forint ‑ atyaúristen, 3 millió forint! -, mekkora összeg, és nem tudja kigazdálkodni ezt az intézmény. Hazugság! 960 ezer forintot keresnek bruttóban ‑ bruttóban! -, havi szinten, úgy, hogy 8 órát dolgoznak, plusz az ügyelet, ellátják az intenzív osztályt, ellátják az altatott betegeket több műtőasztalon, plusz ha a sürgősségi osztályra politraumatizált beteg érkezik, akkor azt is ellátják. Önök pedig bársonyszékből, milliós fizetésekért, okosságokat osztanak a szakdolgozók és az orvosok felé.

- Hogy próbálják ezt a helyzetet kezelni, államtitkár úr? (Taps a Jobbik padsoraiból, valamint szórványos taps az LMP padsorából.)

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Szeretném önt is megnyugtatni, hogy az ellátás, a gyógyítás biztosított a kórházban. Az elmúlt években humán erőforrásra 137 millió forint többletforrást biztosítottunk a kórház számára, ennek köszönhetően 14 új orvost tudtak felvenni és 17 új ápoló kezdhette meg a munkáját a kórházban annak érdekében, hogy jobb legyen az ellátás. A szakdolgozók továbbra is a közfinanszírozott egészségügyben gyógyítják a betegeket, nem ott, hanem 10 kilométerrel odébb, a farkasgyepűi tüdőgyógyintézetben. Az intenzív osztályt vezető főnővér lett az ápolási igazgató ‑ az előrelépéséhez innen is gratulálunk -, pár ápolótársa vele együtt ment egy másik közfinanszírozott intézménybe a környékbeli betegeket gyógyítani.

- Képviselő Úr! Ha megnézi, hogy mennyi fejlesztést kapott az ajkai Magyar Imre Kórház 2010 óta, akkor 5 milliárd forintos összeget láthat. Ebből megújult a kórház épülete, megteremtették a gyermek sürgősségi ellátás feltételeit, létrejött az egykapus beléptető rendszer, egy új, XXI. századi CT-berendezést is kapott a kórház és légzésfunkciós labor épült. Vastagbél- és gyomorvizsgálatra alkalmas új berendezést is kapott, , nemrég új mammográfiás készülékkel gyarapodott, és hamarosan a fertőzőosztályt is teljes mértékben felújítják. Képviselőtársának, aki mindezekben közreműködött, hogy az ajkai kórház így fejlődjön, inkább mondjon ön köszönetet, hogy ezeket a fejlesztéseket ő is és a kormányzat is közösen érte el a kórház és a betegek javára. (Taps a kormányzó pártok padsoraiból.)

***

RIG LAJOS: - Államtitkár Úr! Úgy néz ki, hogy akkor kórházigazgatóra sincsen szükség, ha egy volt megyei közgyűlés alelnöke ennyi mindent el tud intézni, és minden a nevéhez fűződik, de azért azt hozzáteszem, hogy CT-gép, mammográfiai berendezés még nem tud altatni, és nem végzi el azt a szaktevékenységet, amit az orvosok és a nővérek elvégeztek ott évtizedes munka során. Ha megnézzük, átmentek egy másik intézménybe, és valószínű oda sem a bér miatt, a bérfeszültség miatt mentek át. Mindig meg kell vizsgálni, hogy miért. Valószínű, a fejétől bűzlik a hal. Politikát vittek bele sajnos abba az intézménybe, és vezetőjével nem sikerült soha kompromisszumos megállapodást kötni.

- Államtitkár Úr! Én azt gondolom, annak, hogy elmennek ezek a kiválóan képzett orvosok, a hátrányát látja a kórház. És hogy pótolják másik osztályról? Én tisztelem, becsülöm azokat a dolgozókat, akik a csecsemőosztályon vagy az ápolási osztályon dolgoznak, de az intenzív osztályon elvégzett munka szaktevékenység. Addig önálló tevékenységet nem folytathat, míg az adott szakból a szakvizsgát le nem teszi. Tehát darabot darabbal pótolni nem lehet, ez életveszélyes és szakmaiatlan! (Taps a Jobbik, valamint szórványos taps az LMP padsoraiból.)

***

RÉTVÁRI BENCE:- Képviselő Úr! Óvatosan bánnék az „elmennek” szó használatával, pontosan azért, mert egy másik közkórházba, egy másik olyan intézménybe mennek át, amely szintén a betegek gyógyításával foglalkozik, megint máshonnan pedig oda érkeznek orvosok. Hogy minél több magyar orvos képzelje el valóban a magyar közkórházakban a jövőjét, ezért emeltük 207 ezer forinttal két év alatt az orvosok fizetését, és azért emeljük 65 százalékkal az ápolók fizetését, hogy ők is ott legyenek. Önök viszont azok, akik beviszik a politikát ezekbe a kérdésekbe, mert ha valahol az intenzív osztálynak az osztályvezető főnővére átmegy ápolási igazgatónak egy másik gyógyintézetbe, akkor önök ebben rögtön politikát…(Rig Lajos: Miért? Megkérdeztétek?)…és rögtön a magyar egészségügyi rendszer összeomlását vizionálják.

- Nyilvánvalóan senki sem tagadja el, hogy az egészségügyi rendszerben vannak problémák, amiket meg kell oldanunk. Ezért költünk most 648 milliárd forinttal többet az egészségügyre, mint 2010-ben, ez az egészségügyi kasszának a GDP 1,5 százalékával való megemelése. Mindenkinek látnia kell, hogy ebben a kórházban is nagyon sok előrelépés történt, így például a várólistán várakozók számát is nagyon-nagyon minimálisra szorították le. (Rig Lajos közbeszól.) Köszönje meg ön is az ott dolgozó orvosoknak, ápolóknak ezt a teljesítményt! (Taps a kormányzó pártok padsoraiból.)

A jövőd azon múlik, hogy hol élsz?

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ, (MSZP): - Miniszterelnök-helyettes Úr! 2014-ig megszokott volt, hogy Magyarországon ősszel a kormány a KSH-ra hivatkozva ismertetett a parlamenttel és a lakossággal egy jelentést, ahol azt közölték, hogy milyen Magyarországon a szegénység helyzete. Ezt 2015 óta nem teszi meg a magyar kormány, és nem ismerhetjük meg a KSH-nak ezen adatait, sőt 2016-tól fogva nem hoznak nyilvánosságra létminimumadatokat.

- Miniszterelnök-helyettes Úr! Ha a magyar lakosságot megkérdezzük, hogy mi az a probléma, ami ma feszíti a magyar társadalmat, akkor rangsorolom, hogy hogyan sorolják a magyar emberek: első helyre az egészségügy helyzetét mondják, hogy az a legkritikusabb, az a legrosszabb Magyarországon; a második helyre a megélhetést, a szegénységi problémákat sorolják a magyar emberek; a harmadik helyre az oktatás helyzetét; a negyedik helyre a korrupciót, majd a kivándorlást és a lakhatási válságot sorolják a magyar emberek. Mondom azért, mert a hétvégén nyilvánosságra került az az adatsor, ahol ha az uniós átlagot megtekintjük, ha az életszínvonalat nézzük, Nógrád megyét emeli ki, hogy az uniós átlagnak a 30 százalékán élnek a Nógrád megyei emberek, de ha megnézzük a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei embereket, akkor az uniós átlag 38 százalékán élnek, de még a Pest megyei emberek is csak a 70 százalékán, csak a budapesti adatok kimagaslóak: 136 százalékos, ami azt jelenti, hogy Budapesten kívül mindenki Magyarországon az uniós átlag alatt él!

- Miniszterelnök-helyettes Úr! Ha önök folyamatosan azt kommunikálják, hogy a hanyatló Nyugat ‑ mert arról beszélnek, hogy nekünk már Kelet felé kell kacsingatnunk, mert lassan ott már jobb élni, mert a hanyatló Nyugaton már az életszínvonal kezd hanyatlani -, akkor mondja már meg:

- Hogyan fordulhat az elő, hogy Magyarországon még mindig drasztikusan kevesebből élnek az emberek, 30-38 százaléka az uniós átlag alatt?

- Mikor kívánunk felzárkózni, és mikor kívánja a kormány újra a szegénységi adatokat közzétenni? (Taps az MSZP soraiban.)

***

Dr. SEMJÉN ZSOLT, (miniszterelnök-helyettes): - Képviselő Asszony! Szándékosan nem akarok most politikai oldalvágást tenni, de Közép-Kelet-Európának a lemaradása a nyugati térségtől a szocializmusnak köszönhető. Ha a második világháború után, mondjuk, Barankovics István lett volna a miniszterelnök és nem Rákosi Mátyás, és ha ’56-ban a szocialisták áldatlan működése folytán nem a szovjet megszállás következik be, hanem Magyarország Ausztriához hasonlóan a nyugati világhoz tartozik, akkor egészen más lett volna a helyzetünk.

- Azért azt is kérem megfontolni, hogy 2010-hez képest hogy állunk. 2010-hez képest ekkora reáljövedelem-fejlődés még nem volt, ekkora fogyasztás még soha nem volt! Következésképpen a magyar társadalom általános élethelyzete nagyságrendileg javult…(Közbeszólások az ellenzék soraiból.)… nagyságrendileg javult az önök kormányzásához képest. Micsoda munkanélküliség volt a Gyurcsány-kormány idején! Most gyakorlatilag munkaerőhiány van. Végig lehetne sorolni a makroszámoktól kezdve a tényleges fogyasztásig, ami a konkrét embereknek az életminőségét jelzi.

- Képviselő Asszony! Az., hogy egy adott szituációban, egy adott társadalomban mi tekinthető szegénységnek és mi nem nagyon nehéz és ‑ ezt szociológusként is mondom ‑ komplikált kérdés. Egészen más nyilván a helyzet, mondjuk, Bulgáriában, mint Luxemburgban. Más tekinthető szegény embernek Bulgáriában, és más tekinthető szegény embernek Luxemburgban. Ezért az, hogy a KSH milyen adatokat értelmez és publikál a szegénységgel kapcsolatban az szakmai kérdés, ebben a kormánynak a világon semmilyen befolyása nincs. A KSH egy független intézmény, ami belátása szerint szakmai alapon mondja vagy nem mondja a különböző metódusoknak megfelelő adatokat. Tehát én mindezeknek a megfontolását kérem öntől! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ: Most az egyszer azzal kezdem, hogy egyetértek önnel, miniszterelnök-helyettes úr: nem mindegy, hogy Bulgáriát vesszük alapul vagy Luxemburgot, csak az önök miniszterelnöke szokta azt mondani, hogy lassan a hanyatló Nyugatot felejtsük el. Hát, mi nem szeretnénk a magyar emberek szemében elfelejteni Luxemburgot, és inkább afelé kellene mennünk, és nem Bulgária felé!

- Miniszterelnök-helyettes Úr! Nagyon örülök, hogy külön felhozta a szocializmust. Én nagyon sokat köszönhetek a szocializmusnak, és az én korosztályom, de szerintem az ön korosztálya és személy szerint ön meg még többet köszönhet a szocializmusnak, mint amit én köszönhettem! Én azt gondolom, hogy nem kellene, és ez álságos az ön szájából meg néhány kormánypárti képviselő szájából, amikor a szocializmust szidják. (Közbeszólások a kormánypártok soraiból.) Én nem voltam az MSZMP-nek a kegyeltje, de önök nagyon sokan a Fidesz, KDNP padsoraiból igen! (Zaj. Az elnök csenget.)

- És tudja, miniszterelnök-helyettes úr, itt már nem a munkanélküliségről, hanem arról kellene beszélni, hogy ezt az országot a gyerekeink hogyan hagyják el a megélhetés miatt, és hogyan hagyják el az országunkat az olyan politikai közeg miatt, amely politikai közeget már önök biztosították, és amelybe ők már nem akarnak tartozni, és amelynek nem akarnak részesei lenni! Én azt gondolom, hogy ön személy szerint meg néhány társa a szocializmusnak kimondottan sokat köszönhetnek! (Szórványos taps az MSZP soraiban.)

***

Dr. SEMJÉN ZSOLT: - Köszönöm szépen! Azért egy tanulságos dolog volt ez a szerelmi vallomás a szocializmus iránt! Azért az egy ténykérdés, hogy Közép-Kelet-Európa akkor szakadt le a nyugati fejlődéstől. Azt hiszem, ezt ön se vitathatja, noha a Szocialista Pártban ül, és szerintem a Szocialista Párt sem állítja azt, hogy a Kádár-rendszer vagy a Rákosi-rendszer egy sikertörténet lett volna a Nyugathoz való viszony tekintetében.

- Képviselő Asszony! Miközben az Európai Unió nyugati felén, bár sokkal, de sokkal kedvezőbb pozícióból indultak, a munkanélküliségben és egyéb tekintetben lefelé menet van, aközben Közép-Kelet-Európa, például Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország adja a GDP tekintetében is az Európai Unió fejlődésének és növekedésének a húzóerejét. Ebből viszont az következik, hogy az idő múlásával, és annak a gazdaságpolitikának köszönhetően, amit ez a kormány tett, ez a különbség csökken. Arról pedig, hogy hányan mennek el az országból, csak egyetlen mondat: a térség országai közül még mindig Csehországgal együtt Magyarországról mennek el a legkevesebben, és hála Istennek, egyre kevesebben mennek el! (Taps a kormánypártok soraiban.)

