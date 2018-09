Csúcsra járatott tahóság

2018. szeptember 28. 23:36

„Változatos, vérmérsékletük szerinti stílusban bírálták” az LMP FB-csoportjában Sallai R. Benedeket, aki ismét eljárást kezdeményezett Szél Bernadett ellen, egyebek mellett azért, mert bírálta azt, hogy az LMP EP-képviselője, Meszerics Tamás nem szavazott a Sargentini-jelentésről.

A hvg.hu most arról számolt be, hogy Sallai lépését némely elvtársa nem vette jó néven, és ezt a párt zárt, belső levelezésre használt Facebook-csoportján keresztül meg is üzenték neki.

Sallai válasza nem késett sokat. Kazahsztánból üzent, a portál szerint ezt: „Idióták és gyüttmentek leveleire/kérdéseire nem válaszolnék, tudtommal tag vagyok jelenleg, jogom van megkérdőjelezni bárkinek a döntéseit/lépéseit a közösségen belül”, sorait pedig ezzel zárja: „aki rendszeresen szivárogtat, az az anyukáját ejtse teherbe apukája ravatalán.”

Az LMP-s Sallai R. Benedek csúcsra járatta a tahóságot

hvg.hu