Feltette weboldalára Szijjártó Pétert a Mirotvorec

2018. szeptember 29. 20:28

Felvette nyilvános adatbázisába Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert a szélsőségesen nacionalista ukrán Mirotvorec (Béketeremtő) szervezet arra hivatkozva, hogy a magyar diplomácia vezetője nyilatkozatában felrótta Petro Porosenko ukrán elnöknek "az ukrajnai magyarok elnyomását" - jelentette szombaton a strana.ua ukrán hírportál. A magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium az MTI megkeresésére közölte: a kárpátaljai magyarok a jövőben is számíthatnak Szijjártó Péter határozott és feltétel nélküli kiállására.

A magát függetlennek nevező Mirotvorec állítása szerint Szijjártó Péter megsérti Ukrajna szuverenitását és területi egységét, közvetlen fegyveres beavatkozással fenyegeti Ukrajnát. A szervezet azt is állítja, hogy a miniszter beavatkozik Ukrajna belügyeibe, szeparatista hangulatot szít és támogat Ukrajnában, az ukrán törvények ukrán állampolgárok általi tömeges megsértésére irányuló provokációt szervez.

A weboldal közli a tárcavezető születési dátumát és azt, hogy mióta tölti be jelenlegi tisztségét. Döntését a Mirotvorec Szijjártó Péter szeptember 26-án New Yorkban tett nyilatkozatával indokolta, amely szerint "amíg Ukrajnát a jelenlegi elnök vezeti, addig az ukrán állam által vezetett és inspirált, a magyarokkal szembeni hangulatkeltésre alapuló politika nem is fog megváltozni, mert az államfő azt gondolja, ez lehet az egyik eszköz arra, hogy némi társadalmi támogatottságot szerezzen, jelenlegi támogatottsága ugyanis alacsony".

A Mirotvorec olyan emberek adatait viszi fel az adatbázisába, akik szerinte Ukrajna ellenségei, és veszélyeztetik az ország biztonságát. Több esetben a feltüntetett személyek neve mellett szerepel a "hazaáruló" minősítés. A szervezet egy héttel ezelőtt a Csisztiliscse (Tisztítótűz) nevű adatbázisában rögzítette az első öt kárpátaljai személy adatait, akik szerinte a második (magyar) állampolgárság megszerzésével törvénysértést követtek el. Mindnyájan kárpátaljai önkormányzati vezetők vagy képviselők, közülük háromról fényképet is közzétettek.

Az ügy előzménye, hogy az Ukrinform ukrán állami hírügynökség a múlt hét szerdáján közzétett egy videofelvételt, amelyen kárpátaljai magyarok állampolgári esküt tesznek a beregszászi magyar konzulátuson. Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter még aznap közölte, hogy nem zárja ki a beregszászi magyar konzul kiutasítását. Két nappal később egy rádióinterjúban ezt azzal egészítette ki, hogy Ukrajna kész kiutasítani a beregszászi magyar konzult, ha Magyarország nem hívja vissza.

Szijjártó Péter válaszul közölte: ha az ukrán kormány úgy dönt, hogy kiutasítja a beregszászi magyar konzult, Magyarország is haladéktalanul kiutasít egy Magyarország területén dolgozó ukrán konzult.

A Kárpátalja megyei ügyészség pénteken közölte, hogy hazaárulás gyanújával büntetőeljárást indít a kettős magyar kárpátaljai állampolgárok ügyében.

