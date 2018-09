Repülősök a Népszavában

2018. szeptember 29. 23:25

(...) Ezzel a Garancsi-féle repültetéssel nem az a fő baj, hogy kétséges, a miniszterelnök feltünteti-e az vagyon- és adóbevallásában. Az országgyűlésről szóló törvény elég pongyolán fogalmaz: nem világos, ehhez az egyszeri luxusrepülés árának kell-e meghaladnia az egyhavi képviselői juttatást, vagy az egész utazássorozatnak. Ha pedig valaki ért a joghézagokban való bujkáláshoz, az éppen a kormány és klientúrája. Az persze nem áll meg, amivel Gulyás miniszter mosdatta főnökét. (Csak barátilag tanácsolnám, kellene legalább még egy „emberarcú” fideszest találni, mert ha ezt az egyet ennyi büdös ügyben tuszkolják előre szagelszívóként, akkor hamarosan neki is elkopik az emberarca.) Gulyás szerint nincs itt semmiféle bevallási kötelezettség, mert a miniszterelnök nem képviselői, politikusi minőségében kapta az ingyen ajándékot. (...)

Lendvai Ildikó: Repülős Viki

Még az a szerencse, hogy ezen a héten a munkába temetkező miniszterelnöknek nem kellett olyan piti ügyekkel foglalkoznia, mint a most napvilágra került magánrepülőgépes utazása Bulgáriába, a Mol-Vidi futballmeccsére, munkatársai és fullajtárjai ugyanis készségesen magyarázkodtak helyette. Ő meg elmehetett a vajdasági Bácska-Topolyára egy fociakadémiát felavatni, Szolnokra egy gyógyszergyári üzemegységet átadni, az ottani színházban barátokkal és tisztelőkkel elbeszélgetni, Budapesten pedig egy európai szakmunkásversenyt megnyitni. Így aztán többek között Gulyás Gergelyre, a Miniszterelnökséget vezető miniszterre hárult a feladat, hogy megmagyarázza, miért is használhatta teljes joggal Orbán Viktor a barátja, Garancsi István luxusrepülőgépét egy magánkiruccanásra. Gulyás szerint ugyanis sem jogilag, sem erkölcsileg nem összeférhetetlen az, hogy a kormányfő az állami közbeszerzéseket sűrűn elnyerő Garancsinak a vendége volt.

Tisztázzuk: egy magángépen történő luxusutazás költsége mindenképpen meghaladná az egyhavi képviselői fizetés összegét, úgyhogy a szabályok megsértése egyértelmű. Az erkölcsi összeférhetetlenség pedig azért nyilvánvaló, mert az ország leghatalmasabb emberének adott bármilyen ajándék vagy szívességi szolgáltatás megvesztegetési kísérletnek minősülhet. Mi persze tudjuk, hogy a miniszterelnök megvesztegethetetlen, de ez nem elég. (...)

Bolgár György: A repülés hete

(...) Az Európa Liga sorsolása alapján a MOL-Vidi – szörnyű ez a név – Londonban fog játszani a Chelsea ellen, ami ugye ritka csemegének számít. És arra gondoltam, hogy - említettem már: futballrajongó vagyok - szeretnék felkéredzkedni arra a repülőre, amely legutóbb Bulgáriába repítette Garancsi Istvánt. (Ami természetesen érthető, hiszen övé a csapat és az övé a 17 milliárdot érő repülő is.) Gondolom, Angliába is ezzel a géppel megy majd, miért is menne mással, vagy menetrendszerű járattal. És ha már megy, miért ne juthatna nekem is egy hely a repülőn. (...)

Németh Péter: Megyek repülni

