Élelmiszerlánc + Czeglédy-klán…

Azonnali megnyugtató válasz reményében kérdezték: reális veszély-e a bűnismétlés illetve az eljárás meghiúsításának veszélye?

2018. október 4. 23:53

Több mint 5600 létesítményt, köztük mintegy 2700 vendéglátóhelyet ellenőriztek a szakemberek. Ugyancsak tanulmányozásra méltó az a szál, ami az Altus és Czeglédy Csaba bűnszervezeteit összeköti.

Milyen tapasztalatokkal zárult a nyári Nébih ellenőrzés?

MÓRING JÓZSEF ATTILA, (KDNP): - Államtitkár Úr! Az őszi parlamenti időszak elején érdemes értékelni, hogyan zajlottak, milyen eredménnyel zárultak a nyári szokásos, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, vagyis a Nébih által elrendelt ellenőrzések. Egy júniusban közzétett felmérés szerint az európai hatóságok rangsorában a Nébih az első helyen végzett, a magyarok szavaznak leginkább bizalmat a nemzeti hatóságuknak!

- A 2013-ban elfogadott élelmiszer-biztonsági stratégia eredményeként a lakosság tájékoztatása sokat fejlődött, amely alapján hiteles információkat kaphatnak a Nébih hatáskörébe tartozó tevékenységekről. Azt gondolom, mindannyian belátjuk, miért kiemelkedően fontos a nyári időszak az ellenőrzések szempontjából: rengeteg, nyaralását töltő ember fordul meg a strandokon, különféle fesztiválokon és egyéb, nagyobb tömegeket megmozgató rendezvényeken. A több tízezer gyermek által látogatott nyári táborokról sem lehet elfeledkezni, az ő szempontjukból különösen fontos, hogy milyen minőségű ételeket fogyasztanak. Fontos az alapanyagok nyomonkövethetősége, tárolása, elkészítése, elengedhetetlen továbbá az ott dolgozók egészségügyi alkalmasságának vizsgálata is.

- Államtitkár Úr! Az évek óta hagyományosnak számító élelmiszer-ellenőrzések mellett idén először további, a Nébih által felügyelt szakterületek és tevékenységek ellenőrzésére is sor került. A hagyományos élelmiszer-ellenőrzések fókuszában a szezonálisan üzemelő, illetve idegenforgalmi szempontból frekventált helyeken, strandokon működő kereskedelmi és vendéglátó-létesítmények, a nagy tömegeket megmozgató rendezvényeken értékesített élelmiszerek, az ifjúsági és gyermektáborokban lévők étkeztetése, a fagylalt-előállítás és ‑forgalmazás, valamint az utcai vendéglátás, büfékocsik és mozgó vendéglátók álltak. Kiemelt figyelem irányult a fűszerezett, pácolt, előkészített húsokra, a grilltermékekre, a fagylaltokra, a szezonális zöldségekre és gyümölcsökre. Éppen ezért kérdezem a tisztelt államtitkár urat:

- Hogyan értékeli a Nébih által elvégzett ellenőrzéseket?

- Milyen hiányosságokat tapasztaltak az ellenőrzések során?

- Milyen szakterületekkel és tevékenységekkel bővült a nyári szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés? (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

ZSIGÓ RÓBERT, (agrárminisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! Mindenekelőtt köszönöm önnek, hogy ezt a témát az Országgyűlés előtt felvetette, hiszen valóban ez minden vásárlót, minden magyar családot érint. Mindenekelőtt fontos és eredményes munkának tartom, amit a nyári ellenőrzések során mind a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mind a megyei kormányhivatalok dolgozói évről évre elvégeznek, hiszen ez az akció hozzájárul ahhoz, hogy ezen turisztikai szempontból jelentős időszakban, az élelmiszer-biztonság oldaláról nézve is kockázatos időszakban tudjunk ellenőrizni.

- Képviselő Úr! Az idei ellenőrzés-sorozat során több mint 5600 létesítményt, köztük mintegy 2700 vendéglátóhelyet ellenőriztek a szakemberek. A nyáron népszerű élelmiszerek esetében csaknem 15 ezer tétel vizsgálatára került sor, ezek 2,4 százalékát - ez 335 tételt jelent - kellett kivonni a forgalomból. Általánosságban elmondható: bár hibák természetesen előfordulnak, egy ekkora ágazatban elkerülhetetlen ez, ugyanakkor összességében azt mondhatom, hogy amióta a Nébih megkezdte a munkáját, folyamatos javulás tapasztalható az élelmiszerláncban. Az élelmiszer-ágazat különböző létesítményeinek ellenőrzése során hiányosságok elsősorban a higiéniai feltételek, a forgalmazott termékek minősége, valamint a dolgozók egészségügyi alkalmassága, illetve képzettsége tekintetében fordulnak elő. A termékek vizsgálata kapcsán fontos megjegyezni, hogy arányait tekintve jelentősen csökkent a forgalomból kivont termékek száma a korábbi évekhez képest.

- Képviselő Úr! Összességében elmondhatom önnek, hogy az Agrárminisztérium és a Nébih munkáját elsősorban nem a felesleges adminisztrációs terhek növelése, hanem a tisztességes termelők és vállalkozók, valamint a vásárlók és a családok érdekei melletti munka jellemzi! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

MÓRING JÓZSEF ATTILA: - Köszönöm válaszát, államtitkár úr! Azt gondolom, mindenképpen kiemelendő, hogy az ellenőrzések során nem a büntetések kiszabása volt az elsődleges cél, hanem a vállalkozóknak nyújtott segítség a jogszabályok betartásában! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

ZSIGÓ RÓBERT: - Mint ahogy azt a képviselő úr is említette, egy friss EU-s felmérés szerint a magyarok szavaznak leginkább bizalmat a nemzeti hatóságuknak. Ez az eredmény híven igazolja azt az eredményes szemléletet és struktúrát, amelyben működünk. Az ebből a komplexitásból eredő előnyt használtuk ki akkor is, amikor a nyári ellenőrzéseket terveztük, így kerülhetett sor az idén az őstermelők ellenőrzésére is, de éppen a Balaton környéki, Duna menti vendéglátóhelyeket is ellenőrizték a szakemberek, hogy megfelelő halak, illetve haltermékek kerüljenek forgalomba.

- Képviselő Úr! A hatósági munka mellett kiemelten fontosnak tartjuk az átláthatóságot, éppen ezért a nyári szezonális ellenőrzéssel kapcsolatos adatok a Nébih honlapján megtalálhatók. Biztosíthatom önt is és az Országgyűlést is, hogy az Agrárminisztérium továbbra is azért dolgozik, hogy a magyar családok asztalára egészséges, biztonságos, kiváló minőségű élelmiszerek kerüljenek! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Mikor láthatunk tisztán a Czeglédy Csaba és a baloldal által már oly sokszor megkárosított emberek ügyében?

KOVÁCS SÁNDOR, (Fidesz): - Államtitkár Úr! Már régóta a nyilvánosság előtt is ismert, hogy az MSZP-DK-Együtt-frakció szombathelyi önkormányzati képviselője, Czeglédy Csaba és társai ellen az állam súlyos megkárosításának gyanúja miatt már jó ideje büntetőeljárás van folyamatban bűnszövetkezetben, üzletszerűen, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt. Remélhetőleg mihamarabb már teljesen tisztán láthatunk az ügyben, tekintettel arra, hogy köztudott, Czeglédy Csaba az MSZP-t és a DK-t is ügyvédként több alkalommal is képviselte. (Vadai Ágnes közbeszólása…) Ennek az egyértelműen baloldali érintettségű hatalmas csalássorozatnak, amely mára úgy tűnik, az egész országot behálózza, a legnagyobb szégyene, hogy tevékenységükkel nemcsak az államot, hanem az egyik legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportot, a munkaerő-kölcsönzés során alkalmazott idős embereket, valamint a diákokat károsították meg!

- Számunkra itt a parlamentben a Czeglédy-ügy kirobbanása óta végig elsődleges szempont volt a károk rendezése, azonban a jogi felelősségrevonás miatt meg kell hogy történjen mielőbb ez is. Ezért reméljük, hogy a jogerős döntés mihamarabb megszületik, és az elkövetők képesek lesznek megfizetni az általuk okozott kárt. Ha megtörténik a vádemelés, akkor az eljárás során remélhetőleg kiderül az is, kinek, illetve kiknek a zsebében landolt több milliárd forintnyi összeg?

- Államtitkár Úr! A nyomozás eddigi eredményei szerint a többmilliárdos vagyoni hátrányt okozó bűncselekmények elkövetésében 22 terhelt, és a Czeglédy Csaba által vezetett Human Operator Zrt. működött közre. Igen kiterjedt bűnhálózatról beszélünk tehát, amely felderítésének első jelentős eredménye, hogy a Human Operator Zrt. makói strómanjainak elsőfokú ítéletében a bíróság bűnösnek mondta ki a vádlottakat bűnsegédként elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntettében. Az ítélet szerint a működtetett iskolaszövetkezetre csak a bűncselekmények megvalósítása miatt volt szükség. A nyomozó hatóság rendelkezésére álló iratok szerint Czeglédy többmilliós kölcsönt kapott a DK padsorait jelenleg is erősítő Gyurcsány Ferenchez köthető Altus Zrt.-től. Mindezekre tekintettel kérdezem államtitkár urat:

- Mikor láthatunk tisztán a Czeglédy Csaba és a baloldal által már oly sokszor megkárosított emberek ügyében? (Taps a kormánypártok soraiból.)

***

VÖLNER PÁL, (igazságügyi minisztériumi államtitkár): - Képviselőtársaim! Mint ahogy képviselő úr is említette, a megalapozott gyanú szerint Czeglédy Csaba és társai országszerte összesen 9 iskolaszövetkezetet működtettek strómanokkal, fiktív módon! Ezeknek a szövetkezeteknek adták át a Czeglédy cége által megszerzett munkákat. A diákok, illetve sok esetben felnőttek, nyugdíjasok az iskolaszövetkezetekhez voltak bejelentve, gyakran utaztatták is őket egyik szervezetből a másikba. Az iskolaszövetkezetek adózási kötelezettségüknek nem tettek eleget, sőt be sem nyújtottak adóbevallást. Ezzel az államnak mindösszesen 6,3 milliárd forint kárt okoztak!

- Sajtóinformációink szerint a nyomozás jelenleg a záró szakaszában van, az iratokat hamarosan átadják a vádhatóságnak, és vádat emelhetnek a gyanúsítottak ellen. Így a Czeglédy-ügy vélhetően jövő év elején a bíróság elé kerülhet. A nyomozó hatóság jelenleg az ügy iratait ismerteti a gyanúsítottakkal és védőikkel. A terhelteknek az iratismertetés után lesz egy hónapja, hogy különböző indítványokat tegyenek az ügyben. A gyanúsítottak közül jelenleg egyedül Czeglédy Csaba van előzetes letartóztatásban, a többi gyanúsított házi őrizetben vagy lakhelyelhagyási tilalom mellett várja a büntetőügy kimenetelét.

- December 5-éig hosszabbította meg a bíróság Czeglédy Csaba letartóztatását. A Gyurcsány Ferencnek, illetve az MSZP-nek is ügyvédi munkákat végző egykori szocialista politikus 50 millió forint óvadék ellenében sem szabadulhatott! Szabadlábra helyezése ellen a legfőbb érv az volt, hogy továbbra is fennállnak azok a letartóztatási okok, amelyek korábban megállapításra kerültek. Ilyen a bűnismétlés veszélye, illetve az eljárás meghiúsításának veszélye.

- Ahogy képviselő úr is említette, a kormányzat számára a nyugdíjasok és a diákok érdeke volt az elsődleges ebben az ügyben is a bűnüldözés mellett, amely a bíróságok és az eljáró hatóságok feladata. Így 2017. november 14-én a parlament elfogadta azt a határozati javaslatot, amely utat nyitott a károsultak lehető leggyorsabb kárrendezésére. Tájékoztatásul jelzem, hogy az érintettek június 30-ig nyújthatták be kárigényüket. (Taps a kormánypártok soraiból.)

***

KOVÁCS SÁNDOR: - Államtitkár Úr! Azt gondolom, hogy a magyar parlament mellett a magyar bíróság is törvényesen jár el, és meghozza azokat az ítéleteket, amelyek a károsult magyar embereknek a kártérítését…, - amit majd remélhetőleg normális bírósági ítéletben foglaltak alapján behajthatnak Czeglédy Csabán és azokon a baloldali körökön, amelyeknek a zsebébe vándorolt ez az összeg! (Taps a kormánypártok soraiból.)

***

VÖLNER PÁL: - Valóban, a kárrendezés nem az állam terhére kell hogy megtörténjen, hanem ezt majd meg kell téríteniük azoknak, akiknek a felelősségét a büntetőeljárásban megállapítják! Ezek gyakorlatilag a szükséges eljárásokat követően engedményezés folytán át is kerülnek az államhoz, és ezeket - amennyiben mód és lehetőség nyílik rá - be fogjuk vasalni az elkövetőkön! Ugyancsak említésre méltó és valóban tanulmányozásra méltó az a szál, ami az Altus és Czeglédy Csaba bűnszervezeteit összeköti. Ennek a vizsgálata is megérdemel némi utánajárást! Remélhetőleg a büntetőeljárásban tisztázódnak azok a szálak is, amelyek az MSZP vagy a DK irányába mutatnak Gyurcsány Ferencen keresztül! (Taps a kormánypártok soraiból.)

Bartha Szabó József