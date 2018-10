A kormány nem változtat bevándorláspolitikáján

Semmilyen európai parlamenti diktátum és vádirat nem tudja a magyar kormányt arra késztetni, hogy bevándorláspolitikáján változtasson – jelentette ki Gulyás Gergely szerdán az Országgyűlésben a Magyarország szuverenitásának megvédéséről és a Magyarországgal szembeni rágalmak visszautasításáról szóló országgyűlési határozati javaslat általános vitájában.

Az indítványt országgyűlési képviselőként - más kormánypárti honatyákkal közösen - jegyző Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte: a Sargentini-jelentés a migránsok, a menedékkérők és a menekültek alapvető jogairól szól. Egy bevándorláspárti jelentésről van szó, amelynek az a kizárólagos célja, hogy a magyar kormány bevándorlással szemben tanúsított ellenállását megtörje, a magyar kormányt elítélje azért, mert védi Európa határait - mondta.

Azért ítélik el Magyarországot - folytatta -, mert egyértelművé teszi: ott kell segíteni a világon, ahol baj van és nem pedig a bajt kell Európába hozni.

Elmondta, a magyar határvédelem nem tetszik az EU azon szocialista, baloldali, kommunista, liberális képviselőinek és a Néppárt liberális felének, akik legszívesebben bárkit beengednének Európába és akik szerint Európa fennmaradása akkor garantálható, ha az európai kultúra utolsó jelei is felszámolhatóvá válnak.

Gulyás Gergely hangsúlyozta: Magyarország elutasítja a bevándorlást és úgy látja, a lisszaboni szerződés szerint minden tagállamnak joga van ahhoz, hogy a bevándorlás kérdésében szabadon állást foglaljon.

Aki ezt a jelentést megszavazta - köztük magyar képviselők is -, ezt a jogát Magyarországnak elvitatja - mutatott rá. Hozzáfűzte, a jelentést megszavazók azt gondolják, hogy ugyanazt a gyakorlatot kell meghonosítani, amely Nyugat-Európában párhuzamos társadalmakhoz vezetett és olyan társadalmi feszültséget hozott létre, amelyet a Magyarországnál sokkal gazdagabb országok sem tudnak kezelni.

Gulyás Gergely hangsúlyozta, a kormány az EU bármely szervezetében szívesen válaszol a jelentésben megfogalmazott kérdésekre, de ha az EU-nak, az EP-nek nem az a célja, hogy szétverje az intézményesült Európát, akkor az ilyen jellegű jelentéseket nagy többséggel kellene elutasítani.

Véleménye szerint a szavazati arányokból az derült ki, hogy Nyugat-Európa próbálja elítélni Közép-Európát. Ezt a nyugat-európai elitben meglévő, a közép-európai társadalmak által képviselt értékekkel szembeni toleranciahiánnyal magyarázta.

"Mi a jelentéstevő intoleráns hozzáállásával szemben a tolerancia pártján állunk. Mi úgy gondoljuk, mindenkinek joga van meghatározni, kivel kíván együtt élni és kivel nem" - mondta.

Kizártnak minősítette, hogy az EU 28 tagállama közös álláspontra jusson a bevándorlás ügyében.

"Ha valaki úgy gondolja, hogy bevándorlás kérdésében közös álláspontra lehet jutni, az szétveri az európai közösséget" - hangoztatta.



Gulyás Gergely szerint vagy elfogadják az országok különböző döntéseit, vagy az európai együttműködést meggyengítő, végső soron pedig szétverő vádaskodás kezdődik.

A magyar kormány elkötelezett az értelmes, a szerződés és az írott jog alapján álló európai együttműködés iránt, ezért visszautasítja azokat jelentéseket, amelyek alaptalan vádakkal elítéli a nemzeti alapon álló, a nemzeti, az európai identitást megőrizni akaró bevándorláspolitikát - mondta Gulyás Gergely.

Felidézte, hogy az EP öt évvel ezelőtt ugyancsak elfogadott egy Magyarországot elítélő határozatot, a Tavares-jelentést. A helyzet most azért súlyosabb, mert az EP-ben "a legrosszabb bolsevik hagyományokat idézve" a politikai akarat válik jogi mércévé - mondta.

Kifejtette: az EP-képviselők politikai szimpátiájuknak megfelelően adnak hangot olyan formában, hogy a nem létező, vagy az EU hatáskörébe nem tartozó jogi kritériumokat állítanak fel és ez alapján fogadnak el olyan határozatokat, amelyek alapvető szakmai kritériumoknak mondanak ellent, durván sértik a lisszaboni szerződést és Magyarország szuverenitását.

Gulyás Gergely szólt arról is, hogy a magyar kormány az Európai Bírósághoz fordul az EP eljárása miatt, mert a jelentés elfogadásához álláspontja szerint nem volt meg a szükséges kétharmados többség.

A jelentés megállapításairól a miniszter azt mondta, minden kritikaként felsorolt pont azt szolgálja, hogy végül eljuthasson a migránsok, a menedékkérők és a menekültek alapvető jogaihoz, és végül egy bevándorlásbarát, a magyar kormány álláspontjával összeegyeztethetetlen, elítélő nyilatkozatot tegyen.

Értékelése szerint az EP jelentéstevője részben valótlan állításokat fogalmaz meg, részben olyan ügyeket próbál meg ismét felhozni, amelyekben Magyarország már megállapodott az Európai Bizottsággal (EB). A jelentés azt az üzentet küldi mindenkinek, nincs értelme az EB-vel tárgyalni, kompromisszumra jutni, törvényt módosítani, mert ez nem akadálya annak, hogy az ügyet néhány év múlva politikai vádként újra előhozzák - közölte a Fidesz képviselője.

Dömötör: nem engedünk a zsarolásnak!

A kormány támogatja, hogy az Országgyűlés nagyon erős üzenetet küldjön a Sargentini-jelentés elfogadóinak arról, hogy Magyarországtól nem vehetik el a döntés jogát az életünket leginkább meghatározó kérdésekben - mondta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Magyarország szuverenitásának megvédéséről és a Magyarországgal szembeni rágalmak visszautasításáról szóló határozati javaslat vitájában szerdán a parlamentben.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Sargentini-jelentést "gyatra minőségű ideológiai vádiratnak" nevezte, amely valójában a "legdurvább támadás Magyarország önrendelkezése ellen", mert azt vitatja, hogy alapvető kérdésekben, mindenek előtt a bevándorlás ügyében, magunk hozzunk döntéseket.

Szerinte a Sargentini-jelentés a bevándorlást támogató erők választási programja is egyben, hiszen ez a vita már rég nemcsak Magyarországról szól, hanem arról, hogy Európa "tárva-nyitva hagyja-e határait, vagy képes megvédeni azokat.

Az államtitkár hangsúlyozta: a jelentésben megfogalmazott vádak túlnyomó része jogilag már lezárt ügyekre vonatkozik, egy része ideológiai elvárás, aminek semmi köze a jogállamisághoz, egy részük pedig "akkora hazugság, hogy csoda, hogy nem szakadt le a strasbourgi plafon", így ha ezeket levesszük, akkor végső soron a kormány bevándorláspolitikáját támadja a dokumentum. Szerinte a jelentés legalább hat irányból teszi ezt: számon kéri a betelepítési kvóta elleni fellépést, kifogásolja, hogy Magyarország nem fogadott be bevándorlókat, támadja a jogi határzárat, a Stop Soros törvénycsomagot, valamint védelmébe veszi a rendőrökre támadó Ahmed H.-t és felrója azt is, hogy a nemzeti konzultációban a kormány a bevándorlás és a terrorizmus között párhuzamot vont.

Az államtitkár az ellenzéki pártok jelentéssel kapcsolatos szerepét szégyennek nevezte, bírálta az MSZP-t, a DK-t és a Párbeszédet, amiért megszavazták a jelentést, a Jobbikot pedig azért, mert "betagozódott a baloldali kórusba".

Úgy vélte: az uniós intézményekben jelenleg a bevándorlást támogató politikai döntéshozók vannak többségben, de jövő tavasszal ez megváltozhat, ezért akarják még most tető alá hozni az eddiginél is kockázatosabb bevándorlást támogató terveket, például azt, hogy az átruháznák a határvédelem jogát Brüsszelre.

Hangsúlyozta: májusban minden európai állampolgár véleményt nyilváníthat ezekről a kérdésekről, de a magyarok már népszavazáson, konzultációkon és a választáson is azt az egyértelmű üzenetet küldték, hogy fontos számukra az ország biztonsága és a keresztény kultúra védelme, nem szeretnék, ha jogköröket vennének ki Magyarország kezéből és nem hagyják, hogy Magyarországból bevándorlóországot csináljanak.

Ezért - közölte - a kormány támogatja, hogy az Országgyűlés nagyon erős üzenetet küldjön a Sargentini-jelentés elfogadóinak arról, hogy Magyarországtól nem vehetik el a döntés jogát az életünket leginkább meghatározó kérdésekben. Kijelentette: azok az ellenzéki képviselők, akik az országot támadják, "nyugodtan megmondhatják külföldi szövetségeiknek", hogy a kormány készen áll a politikai küzdelemre, nem fog engedni a zsarolásnak.



Fidesz: politikai támadás érte Magyarországot



Kocsis Máté, a Fidesz vezérszónoka úgy fogalmazott: politikai támadás érte Magyarországot, és azért vannak itt, hogy erre politikai választ adjanak. Az Országgyűlésnek - hasonlóan az öt évvel ezelőtti Tavares-jelentéshez - kötelessége reagálni. A frakcióvezető kitért arra is, téved, aki azt gondolja, nem az illegális bevándorlás, a migráció körüli vita lesz az EP-választások meghatározó témája. Rámutatott: az Európai Unió "a saját intézmény- és szabályrendszerét a saját uralkodó politikai elvárásainak megfelelően torzítja" pusztán azért, hogy a közelgő EP-választási vitában megbélyegezze, megbüntesse azokat, akik ellentétes állásponton vannak a bevándorlási vitában.

Hozzátette: szeretnék világossá tenni, hogy Magyarország visszautasítja azokat a vádakat, amelyek bár a közelgő EP-választások miatt íródtak, de mégis hamis és hazug képet festenek hazánkról. Teljesen egyértelmű, hogy a jelentés egy egyszerű nyomásgyakorlás, egy olyan zsarolás, amelynek végén a sokadik bevándorlás-szervező módszer, a határőrizet elvonásának joga áll. Azt a lehetőséget akarja Magyarországtól elvenni az unió, amely a nemzeti szuverenitásunk egyik alappillérének tekinthető - mutatott rá a fideszes politikus, kijelentve: mi akarjuk őrizni a határainkat, s az unió ebbe kíván a szuverenitásunk megsértése árán is beavatkozni.

Rögzítette: az EP olyan megállapításokat tesz, amelyekkel magyar parlamenti döntéseket, törvényeket kifogásol. Ezeket a magyar parlament saját szuverén hatáskörében, demokratikus legitimáció birtokában hozta, s az unió dokumentumai szerint sem minősülnek a közösség jogainak. Kitért arra: eltökéltek a keresztény kultúra megőrzésében, Európa határait, az európaiak biztonságát ma is meg kell védeni. Kinyilvánítanák azt is, hogy visszautasítják a jelentés hazug vádjait.

Példaként hozta, hogy a jelentés szerint a Magyar Gárda a Fidesz kormány alatt végig tevékenykedhetett. Felidézte: a szocialista kormányok alatt neonáci szervezetek masírozhattak a Hősök terén, illetve a Várban. Az ellenzékhez fordulva feltette a kérdést: Önök szerint igaz, hogy zsidók és zsidó tulajdon ellen elkövetett erőszakos cselekmények történnek?

Kocsis Máté megjegyezte: nyilvánvaló, az ellenzék nem támogatja majd a határozati javaslatot, minden belpolitikai álmukat külföldön dédelgetik, s a külföld azt diktálja, hogy ebben a kérdésben forduljanak a kormánnyal szembe. Kitért arra is: a jövő évi EP-választás sorsfordító, húsbavágó lesz, el fog dőlni, hogy a következő öt évben teret ad-e az európai döntéshozás az illegális bevándorlásnak.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (b) és Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Magyarország szuverenitásának megvédéséről és a Magyarországgal szembeni rágalmak visszautasításáról szóló vitán az Országgyűlés plenáris ülésén 2018. október 3-án. MTI Fotó: Bruzák Noémi

Jobbik: köszönje meg a Fidesz Sargentininek a jelentést!



Gyöngyösi Márton, a Jobbik frakcióvezetője vezérszónokként arról beszélt: szerinte a kormányoldal megpróbálja zárójelbe tenni a jelentés lényegi megállapításait annak hibáira hivatkozva.

Szerinte a kormányoldal köszönetet mondhat az európai parlamenti (EP) jelentéstevőnek, amiért Judith Sargentini "a '68-as szellemiségre és szélsőbaloldali ideológiára épülő érvrendszert behozta ebbe a jelentésbe", nem tudva ellenállni saját frakciójának, ideológiai hátterének.

Ennek eredményenként, mondta, az EP-képviselő "beemelt néhány gondolatot, amely valóban, tényszerűen hibás, amely téves megállapítás", amelybe most belekapaszkodhatnak.

Hozzátette: médiabefolyásával a kormányoldal hamis dialógust folytathat bármilyen kérdésben, így kisiklathatják a jelentés tényszerű megállapításainak vitáját.

Gyöngyösi Márton, a Jobbik frakcióvezetője MTI Fotó: Bruzák Noémi

Figyelemelterelésnek nevezve, hogy a Sargentini-jelentés a migrációról, a határvédelemről szólna. Gyöngyösi Márton szerint ennek a témának - mivel nem a demokrácia és a jogállamiság helyzetéről szól - "semmi keresnivalója ebben a jelentésben", amivel Sargentini nagyot hibázott, a kormányoldalnak óriási szívességet téve a magyarországi kormányoldalnak.

A Jobbik vezérszónoka szerint tényszerű megállapítások állnak a jelentésben arról, hogy 2010 óta Magyarországon kétharmados felhatalmazással egy olyan hibrid rendszert építettek ki, amit csak azért nem nevezünk diktatúrának, mert azt nem hadsereggel, erőszak alkalmazásával hozták létre, hanem a demokratikus intézmények megszállásával.

Az ellenzéki képviselő kijelentette: a Sargentini-jelentés ténymegállapításai miatt tartózkodtak az Európai Parlamentben a döntéshozatalkor, megjegyezve, hogy a dokumentum magyarországi jogállamisággal kapcsolatos megállapításai "többségében helytállóak".

A szuverenitás témája kapcsán Gyöngyösi Márton arra hívta fel a figyelmet, hogy Orbán Viktor első miniszterelnöksége idején tárgyalták le az uniós csatlakozási tárgyalások legtöbb fejezetét, szerinte "egészen szolgalelkű módon", s eközben "feladták a magyar szuverenitást részlegesen".

Úgyhogy most ne lepődjenek meg azon, hogy az Európai Parlamentben olyan jelentések születnek, amelyek az önök tevékenységét kritizálják - fogalmazott, a jelentés kapcsán felvetve, hogy ebben az ügyben saját európai politikai pártcsaládjuk tagjai sem állt ki a magyar kormányoldal tagjai mellett.



KDNP: a jelentés a bevándorláspártiak kicsinyes bosszúja



A bevándorláspártiak kicsinyes bosszújának nevezte a Sargentini-jelentést Nacsa Lőrinc (KDNP), A magyar emberek döntöttek, nem kérnek a bevándorlásból, a keresztény kultúra felszámolásából, a népességcseréből, "de önökből sem nagyon" - fordult az ellenzékhez, kifogásolva, hogy a magyarok senki által meg nem választott brüsszeli bürokraták szerint döntöttek rosszul.

Ez az alapja minden támadásnak - szögezte le, nyíltan kampányszagúnak és becstelennek minősítve azt, amelyet az itthoni politikai erőknek vissza kellene utasítaniuk. De nem ez történt - mondta.

Az egyetlen erő, amely keményen kiállt a zsarolással szemben, "azok mi voltunk, és nem önök" - kifogásolta. Szégyennek nevezte, hogy míg "a mi politikai közösségünk a magyar érdekeket képviseli Brüsszelben, az ellenzék a brüsszeli érdekeket képviseli Magyarországon".

Niedermüller Péter (DK) aktívan részt vett a jelentés készítésében - mondta -, a szocialista Ujhelyi István egész javaslatcsomaggal segítette az ország lejáratását, Szanyi Tibor még puhának is ítélte a jelentést, Jávor Benedek (Párbeszéd) végig az elfogadás mellett érvelt, ahogy a Liberálisok itthoni politikusai is. Az LMP-s Meszerics Tamás is megalapozottnak ítélte a jelentést, ám széteső pártjától egyszer ezt, másszor azt hallja, ezért "gerincesen" el sem ment a szavazásra - sorolta -, ahogy a Jobbik sem utasította el azt.

Frakciótársa, Vejkey Imre szerint a Brüsszel-Soros-Strasbourg triumvirátus folyamatosan kiirtotta a keresztény értékeket az unió mindennapi szövetéből, és nyilait most a keresztény értékeit felvállaló Magyarországra zúdítja. Az összecsapás szerinte "az általunk képviselt élet kultúrája és az általuk képviselt halál kultúrája" közötti harcról szól.

Nem adjuk fel alapelveinket, a mércéinket, a szabadságunkat és az Istenbe vett hitünket - szögezte le, és arra szólított fel: ne engedjünk a bevándorláspárti brüsszeli elit zsarolásának.

Szervezett muszlim invázió zajlik Európával szemben, futótűzként terjed az iszlám, amely ideológiáját a keresztény kultúra ellen irányítja - fogalmazott.

Eközben Európa vezetői relativizálják az értékeket, és úgy gondolják, hogy csak a feltétlen emberi szabadság létezik. "A nyugati világ jövője azon áll vagy bukik, sikerül-e kilépni a krisztofóbiából" - jelentette ki, hangsúlyozva: az igazi Európa nem brüsszeli kolhoz jellegű, az igazi Európa védjegye a nemzetállam.

Büszkék vagyunk arra, hogy támadnak minket, hiszen az igazi szabadság kiteljesedését éljük Magyarországon - mondta.

MSZP: a Fidesz az Európa-ellenesek közé került, a szocialisták Európa-pártiak



Tóth Bertalan (MSZP) szerint a Sargentini-jelentés a magyar valóságról szól, amely azonban "a luxusrepülők bőrfoteljéből nem látszik".

A migráció ügyében azt mondta: az MSZP nem gondolja, soha nem is gondolta, hogy bevándorlóországgá kell tenni Magyarországot, a migrációs válság valóban súlyos gondot jelent, és elfogadják a kerítés létét is. Szavai szerint migrációs ügyben máshol van a töréspont: a kormány ugyanis használni akarja a migrációs válságát, a baloldal viszont megoldani, ami csak európai együttműködéssel lehetséges. Hozzátette: a kormány ráadásul letelepedést biztosított olyanoknak, akik az orosz titkosszolgálathoz kötődnek vagy a szír diktátor pénzemberei. Migrációügyben úgy összegzett: a kabinet uszítani tud, kormányozni nem.

Az MSZP frakcióvezetője szerint a Sargentini-jelentés a magyarok hétköznapjairól szól, Magyarországról, ahol a fideszes elitnek több jut, mint a többségnek.

Az MSZP éppen azért szavazta meg a jelentést, mert abban a többség jogfosztottságát meg akarják szüntetni - jelentette ki.

Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője MTI Fotó: Bruzák Noémi

Azt is idézte a dokumentumból, miszerint az igazságszolgáltatás függetlenségének sérelmével sérült a jogegyenlőség, az ügyészség politikai befolyás alatt működik, miközben az átlagemberei ügyei sokáig húzódnak. A kormány még a bírósághoz fordulás jogát is elvette a magyar emberektől - mondta.

A lakhatás kérdésére kitérve Tóth Bertalan úgy fogalmazott a kormánypártiaknak: "amíg önök luxuskastélyokat vásárolnak, addig embereket utcára tesznek", amíg a Fidesz kegyencei, Orbán Viktor miniszterelnök hozzátartozói urizálnak, addig több ezer család veszíti el az otthonát.

Szerinte aki megszavazta az Európai Parlamentben (EP) a Sargentini-jelentést, az a jogfosztott magyarokat védi.

A szocialista politikus azt mondta, hogy míg a magyar munkavállalók bérei elmaradnak a bolgárokétól és a románokétól is, addig a Fidesz dúsgazdaggá teszi oligarcháit.

Összegzése szerint az EP-vitában kiderült: a Fidesz a szélsőséges pártok sorába szorult, az Európa-ellenesek közé került, az MSZP azonban az Európa-pártiak táborában maradt.

A valódi tétnek ezért azt nevezte, hogy a kormány "Európa-ellenes politikája" megfoszthatja a magyarokat a nekik járó forrásoktól. Sürgette, hogy az európai pénzeket a korrupt kormányok helyett az emberek kapják.



DK: hazug és aljas a határozati javaslat



Gyurcsány Ferenc, a DK vezérszónoka a kormánypárti képviselők által beterjesztett határozat javaslatot "tartalmában hazugnak", "szándékában pedig aljasnak" nevezte.

Szerinte az indítvány azért hazug, mert nem arról szól, mint ami a Sargentini-jelentésben valójában szerepel, hiszen nem Magyarország a jelentés tárgya, hanem a magyar kormány tevékenysége. A javaslat aljasságát pedig abban látja, hogy a kormány személyében megbélyegzi a jelentést készítőit és támogatóit, megkérdőjelezi tisztességüket, miközben gyáván nem meri vállalni a felelősséget, és a "nép szoknyája mögé" bújik.

A volt kormányfő a kormányoldalt és a miniszterelnököt politikai és erkölcsi értelemben gazembereknek nevezte, és úgy vélte, külföldön már "szégyen kérdése lett" találkozni Orbán Viktorral.

Szerinte nem igaz az a kormánypárti álláspont, amely a jelentést a bevándorláspárti európai többség és azt ezt ellenző kisebbség vitájaként állítja be, mert a vita lényege valójában az, hogy milyen Európát képzelünk el, és ebben csak az egyik, és nem a legfontosabb téma a bevándorlás.

Gyurcsány Ferenc azzal vádolta a kormányt, hogy az elmúlt nyolc évben polgárháborús hangulatot szított az országban, kommunistának és hazaárulónak bélyegez mindenkit, aki mást gondol, mint a kormányoldal, és olyan berendezkedést teremtett, amely távol áll attól az Európától, amelyet az európai emberek túlnyomó többsége szeretne. Hazugságnak nevezte azt is, hogy az ellenzék idegen kultúrájú emberekkel akarná elárasztani az országot.

A menekültüggyel kapcsolatban kijelentette: mindenkit illegális bevándorlónak nevezni több mint embertelenség, "keresztényietlenség" is. Hozzátette: a gazdasági bevándorlók ügyében nincs vitája a kormányoldallal, ugyanakkor az életüket mentő embereknek kötelesség kezet nyújtani, akkor is, ha emiatt hazaárulónak tartják.

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció frakcióvezetője MTI Fotó: Bruzák Noémi

Azért is bírálta a kormányt, mert európai politikusokat Soros-ügynöknek bélyegez. "Attól tartok, önöknek elment a józan eszük!" - fordult a kormánypárti padsorok felé.

Gyurcsány Ferenc úgy összegzett: a kormány politikája látszólag sikeres, de történelmileg halott. "El fogjuk előbb-utóbb temetni, és nem fogjuk meggyászolni sem önöket, sem a politikájukat" - mondta.

LMP: egy hamis EP-kampány előkészítése és figyelemelterelés zajlik



Az LMP vezérszónoka, Keresztes László Lóránt szerint egy hazug európai parlamenti (EP) kampányt készít elő a határozattal a kormányoldal.

Mint mondta: a kormányzati érvelés szerint a kontinens jövőjét a migrációpártiak és az ellenzők szembeállása határozza meg, holott Brüsszelben - az unió és elitjének alkalmatlansága miatt - még el sem indult a migrációról az okokat feltáró valódi vita, így még neki sem látták a megoldási lehetőségek megvitatásának.

A Fidesz is kizárólag a tünetek kezeléséig jutott el, semmit nem tett az okok megszüntetése érdekében - jelentette ki, fontos kérdésekről a figyelmet elterelő álvitának nevezve, ami történik.

Akkor tudja Magyarország megvédeni a szuverenitását, hogyha minden szempontból erős, fejlődő ország, egy olyan ország, amely meg tudja adni a biztonságot, a megélhetés lehetőségét a polgárainak és meg tudja védeni a polgárait - jelentette ki a határozattervezet címére utalva.

Keresztes László Lóránt, az LMP frakcióvezetője MTI Fotó: Bruzák Noémi

Szerinte a szuverenitás megőrzéséhez arra van szükség, hogy idehaza boldogulhassanak a fiatalok, így ne kelljen külföldre menniük, jól működő egészségügyi-, oktatási rendszerre, az energiafüggőség csökkentésére, modern gazdaságra van szükség, valamint arra, hogy az országnak erős, kiszámítható szövetségesei legyenek, és ne marginalizálódjon a kormány elhibázott politikája miatt.

Akkor tudjuk megvédeni az ország függetlenségét, ha a vidék ismét erős lesz - mondta, hozzátéve, az is feltétel, hogy ne olyan kormány legyen, "amely intézményesíti a korrupciót", hanem olyan, amelyik felszámolja azt, és nem szolgálja ki az orosz vagy kínai érdekeket.

Szerinte ezzel szemben a kormányoldal arról kívánja elterelni a figyelmet, hogy teljesítményükkel "szinte minden szempontból kivéreztették ezt az országot, kiszolgáltatták és olyan helyzetet állítottak elő, hogy ez az ország sokkal kevésbé képes megvédeni a szuverenitását, mint akár másfél évtizeddel ezelőtt."

Az "oda nem illő ideológiai fejezetek, megállapítások" ellenére szerinte "a megállapítások többsége nagyon is valós" és komoly politikai figyelmeztetés a kormányzat számára, súlyos helyzetképet mutatva az alkotmányosság állapotáról.

Ennek ellenére, tette hozzá, az LMP semmilyen módon nem járul hozzá egy olyan jelentés elfogadásához, amelynek eredményeként megvonhatják az ország európai uniós szavazati jogát, a magyar embereket büntetve ezzel.



Párbeszéd: az elmúlt nyolc év aljas, embertelen, szívtelen politikájáról szól a jelentés



Szabó Tímea, a Párbeszéd vezérszónoka hangsúlyozta: közvélemény-kutatások tanúsága szerint az emberek többsége tudja, hogy nem az ország, hanem a kormányzat elítéléséről szól a jelentés, amely az utóbbi nyolc év "aljas, embertelen, szívtelen" politikáját minősíti.

A jelentés egyes pontjain végighaladva kijelentette, az alkotmánybíróság azért nem tudott foglalkozni a magán-nyugdíjpénztárak vagyonának "elrablásával", mert állampolgár már nem fordulhat a testülethez, a bírói függetlenség folyamatos támadása mellett "létrehozták a saját fideszes bíróságukat".

A korrupcióról szólva a kormányoldalra utalva kijelentette, "az Európai Unió pont megelégelte a lopásaikat", kijelentve, hogy az "ipari tolvajlás" miatt a magyar emberek 500 milliárd forintnyi támogatástól eshetnek el.

Mint mondta, az adatvédelem kapcsán a jelentés "a magyar embereket félti önöktől".

A kormánykritikus sajtó elhallgattatását, a tudományos élet szabadságának - csak a CEU "üldözése" kapcsán tárgyalt - csorbítását, az egyházi élet átalakítását kifogásolva felrótta, hogy a szociális tevékenységekben kormányzati feladatokat átvállaló egyházak státusát vonták meg vagy tiltanak be trükkösen karitatív munkát végző civil szervezeteket.

Kifogásolta, hogy Magyarország évek óta nem ratifikálja a családon belüli erőszakról szóló nemzetközi egyezményt, holott ilyen cselekmények miatt hetente egy nő, havonta egy gyerek veszti életét. Kijelentette: a kormányzat milliókat taszított nincstelenségbe, kilátástalanságba.

A jelentés mélyen elítéli, hogy bűncselekménnyé nyilvánították a hajléktalanságot - mondta, hangot adva azon véleményének, hogy a kormányoldalon "az az erény, ha valaki felvág a gazdagságával", a lopott vagyonával.

Jézus is elfordította a fejét a nincstelenektől, a szegényektől? - tette fel a kérdést az ellenzéki képviselő, "szájkaratés álkeresztényeknek" nevezve a kormányoldalon ülőket, akik közömbösek a szegények problémái iránt.

Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője MTI Fotó: Bruzák Noémi

