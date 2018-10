I. Harcos pillanatok....

Zengzetes interpellációk ”színesítették” e héten is az Országgyűlés életét. Számosan Goethe tanácsát követték: ”a nyugodt életforma titka, hogy az ember nem azt csinálja, amit szeretne, hanem azt szeresse, amit csinál!”.

2018. október 4. 23:52

Hogyan erősíti a kormány a nevelőszülői rendszert?

VEJKEY IMRE, (KDNP): - Államtitkár Úr! A Fidesz-KDNP-kormányzat 2013-ban elfogadta a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek és egyes kapcsolódó törvényeknek a nevelőszülői jogviszony és a speciális ellátás átalakításával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslatot. A 2014. január 1-jén hatályba lépett módosítás a nevelőszülői tevékenység társadalmi presztízsének előmozdítása érdekében jelentős előrelépés volt. A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony bevezetésének célja az egységes, a nevelőszülői hivatás magasabb szakmai, erkölcsi és anyagi elismerése és a munkaviszonyhoz hasonló feltételeket teremtő szabályozás biztosítása volt, mindez annak érdekében, hogy a családjukból kiemelt gyermekek minél nagyobb arányban részesüljenek a nevelőszülők által biztosított, családias ellátásban.

- Több összehangolt intézkedés hatására folyamatosan növekszik a nevelőszülőknél élő gyermekek aránya az intézményes ellátáshoz viszonyítva. A 2009. év végi 56 százalékról a 2017. év végére 65 százalékra emelkedett, ez mintegy 10 százalékponttal történő emelkedés. A nevelőszülők díjazása a 2014. január 1-jével bevezetett nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyhoz kapcsolódóan a minimálbér értékéhez kötötten indexálttá vált, és teljes körű egészségbiztosítási és nyugdíjjogosultság kapcsolódott hozzá. A jogviszony bevezetése valódi foglalkoztatásbővítést jelentett, és ezáltal hozzájárul az Európa 2020 stratégiában vállalt foglalkoztatási ráta eléréséhez is. 2015. július 1-jétől a természetbeni juttatások kiterjesztésre kerültek a nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek, fiatal felnőttek részére. A nevelőszülői ellátásra fordított központi költségvetés forrása is évről évre növekszik. Éppen ezért kérdezem tisztelt államtitkár urat:

- Hogyan értékeli a nevelőszülői rendszer elmúlt néhány évét?

- Mit tesz a kormány a nevelőszülői rendszer további erősítése érdekében?

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Köszönöm az elismerését és a tájékoztatását mindezekről a felvetésekről. Jó, hogy a Fidesz-KDNP-frakciószövetség stabilan támogatja a kormány ez irányú elképzeléseit, hiszen az ellenzéki oldalról sajnos ebben az elsőre konszenzusosnak tűnő, nevelőszülői hálózatot erősítő kérdéskörben sem kaphattunk támogatást. Valamiért a politikai rövid távú szempontok mindig fölülírták azt, hogy itt mégiscsak a gyermeknek a rövid, közép- és hosszú távú érdekéről van szó, és mindig a gyermekek érdeke kell hogy az első legyen, és csak utána jöhet bármilyen más.

- Képviselő Úr! Ahogy ön is utalt rá, szerencsésen nőtt azoknak a gyermekeknek a száma, akik nem intézményi körülmények között, hanem nevelőszülőknél tudják a hétköznapjaikat és hétvégéiket tölteni, hiszen ez a gyermek elsődleges érdeke. A 3 év alatti gyerekeknél 74-ről 86 százalékra, a 3-6 év közötti gyermekeknél pedig 85 százalékról 91 százalékra nőtt azoknak az aránya, akik már nevelőszülőknél vannak, és nem intézményi körülmények között,. Még a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyerekek esetében is 51-ről 59 százalékra nőtt azoknak a száma, azoknak az aránya, akik nevelőszülőknél vannak. Ez nem önmagától történik, hanem ehhez arra van szükség, hogy nagyon sokrétű kormányzati intézkedés, beavatkozás történjen, és természetesen a források bővítésére is, hiszen a nevelőszülők esetében átlagosan háromszoros jövedelememelkedésről beszélhetünk 2010 óta. Nagyon nagy segítség volt az is, hogy a jogszabályi környezet is változott: 2014. január 1-jén lépett hatályba a gyermekvédelmi törvény nagyarányú módosítása, amely a 12 év alatti gyermekek elhelyezésével kapcsolatos fő elveket is rögzítette. Lehetőség szerint nevelőszülőknél kell őket elhelyezni, kivéve, ha a gyermek érdeke mást kíván azért, mert tartós betegsége vagy súlyos fogyatékossága van, vagy a testvérekkel való együttes elhelyezés mást követel meg.

- Képviselő Úr! A gyermekről gondoskodó nevelőszülő 2010 környékén még nem nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban volt, és nem kapott akkora mértékű juttatást, mint most. Akkor 15 ezer forintot kapott havonta, mostanra 60 ezer forintra, három gyereknél pedig 45 ezerről 120 ezer forintra emelkedett a juttatás. Ezen túlmenően természetesen jár a nevelési díj, az ellátmány, a családi pótlék, valamint az állam által természetben a gyermekek után nyújtott ellátások. A jövő évi költségvetést ugyan az ellenzék nem támogatta, de abban tovább emelkednek a nevelőszülők számára juttatható díjazások: 850 millió forinttal fogadtunk el többet a következő esztendőre, mint amennyit idén költünk erre.

- De nemcsak a költségvetésből, hanem fejlesztési forrásokból is igyekszünk bővíteni a nevelőszülői ellátást. Éppen ezért az egyik EFOP-program, amelynek az a címe, hogy „Nevelőszülői hálózatok infrastrukturális és szakmai fejlesztése”, 1,2 milliárd forint többletet biztosít a nevelőszülői hálózatnak. Van ebben, ahogy a neve is nyilván sugallja, infrastrukturális fejlesztés, de van a minőségi ellátást javító, területi ellátottságot, lefedettséget javító intézkedés, a gyermekek gondozását segítő intézkedés, tárgyi eszközök vásárlása, továbbképzés, kompetenciafejlesztés, tudásbővítés és sokféle továbbképzés. Ez is mutatja, hogy nemzetépítő felelősségünk van abban, hogy a nevelőszülőket kellő mértékben megbecsüljük erkölcsileg és anyagilag egyaránt, és erre a több mint 23 ezer gyermekre és fiatalra több figyelem háruljon. (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

VEJKEY IMRE: - Államtitkár Úr! Mindenekelőtt köszönöm megtisztelő válaszát. Le kell szögeznem: mint ahogy eddig is, úgy a jövőben is számíthat a magyar kormány a Fidesz-KDNP támogatására a nevelőszülői ellátás további erősítésnek a területén is. Természetesen nem lehetünk elégedettek, mivel egyértelmű cél, hogy a családban való ellátás minden gyermeknek a sajátja legyen, így továbbra is azon kell dolgoznunk, hogy a családjukból kiemelt gyermekek közül a lehető legtöbben nevelőszülőknél nevelkedhessenek, és minél több, gyermekotthonban elhelyezett gyermek kerüljön nevelőszülőkhöz, valamint ott jó minőségű ellátásban és jó nevelésben részesüljön. Válaszát köszönettel elfogadom! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Mi lesz veled Budapest?

HEGEDŰS LORÁNTNÉ, (Jobbik): - Államtitkár Úr! Az önkormányzati választások közeledtével egyre többet hallani arról, hogy a kormányzat alapjaiban kívánja átalakítani a helyhatósági rendszert. Az, hogy a kisebb települések esetén erőteljes összevonások lesznek és ezzel együtt leépítések is, már régi hír, s ezt látjuk is lépésről lépésre megvalósulni. Itt legfeljebb már csak az a kérdés maradt nyitva, hogy lassú kivéreztetéssel vagy a törvény erejénél fogva számolják fel majd az aprófalvakat. Az azonban, hogy Budapest önkormányzatiságának sorsa is véglegesen megpecsételődik, csak mostanában lett nyilvánvaló. Információink szerint gyakorlatilag minden néven nevezendő feladatot, illetve az azokat ellátó cégeket államosítanák. Az olyan közszolgáltatásokat, mint a közterület-fenntartás, a víz-, és csatornaszolgáltatás vagy a temetkezés, mind-mind egy nagy állami holding részébe tennék. De a HÉV után a BKV is államivá válna, ahogy a közlekedésszervezés vagy a parkolás is.

- A központosítás mindent elnyelni kívánó igénye persze már a Fidesz alkotta önkormányzati törvény szellemiségéből is következik. Ezek a tervek tehát egyáltalában nem meglepőek, mint ahogy az sem, hogy egy összetett rendszer hatékony működtetését csak az államosítás útján tudja elképzelni a kormányzat, ami, lássuk be, komoly szegénységi bizonyítvány. Ugyanakkor különösen káros az, amit a Fidesz az úgynevezett kiemelkedően fontos közérdekű tevékenységek s azon belül a kiemelt budapesti fejlesztések kapcsán tesz. Egy nemrégiben elfogadott törvény szerint a kormány által meghatározott építési paraméterekkel és hatósági eljárással, egy központi tervhivatal gondozásában, kijelölt építtetővel és vagyonkezelővel valósulhatnak meg majd ingatlanfejlesztések. Amit eddig csak kirívó túlkapásnak gondolhattunk egyes budapesti nagyberuházások kapcsán, az most egy rendszerré vált. És ahogy ezt már megszokhattuk, a pártállam irányításában megvalósított építkezések legfőbb jellemzője a tervezetthez képest indokolatlanul megnövekvő, sokszoros kivitelezési költségek, azaz nemes egyszerűséggel a korrupció!

- Államtitkár Úr! A Kárpát-medence központjának, nemzetünk fővárosának sorsa iránymutató az egész ország jövője számára. Kérem tehát, nyilatkozzon:

- Milyen központosítási tervei vannak a kormányzatnak Budapesttel kapcsolatban?

- Lesz-e még érdemi tartalma az önkormányzati önrendelkezésnek?

***

ORBÁN BALÁZS, (Miniszterelnökség államtitkára): - Képviselő Asszony! Viszonylag új vagyok ebben a székben, úgyhogy kérem, engedje meg, hogy egy általános megjegyzéssel kezdjem. Van egy mondás: érted aggódom, nem pedig ellened! A Jobbik felszólalásait hallgatva nekem mindig ennek éppen az ellenkezője jut eszembe! Tehát önök, amikor egészségügyről beszélnek, akkor ezt egy olyan képviselő teszi, aki az orvosok külföldi munkavállalását segíti elő. (Derültség és közbeszólások a Jobbik, a DK és a Párbeszéd soraiból.) Amikor önök antiszemitizmusról és rasszizmusról beszélnek, akkor ezt olyan képviselők teszik, akiknek pontosan ilyen megjegyzéseik voltak, nem is egyszer. (Folyamatos közbeszólások a Jobbik, a DK és a Párbeszéd soraiból.) Amikor pedig önök oligarchaügyekről beszélnek, akkor ezt egy olyan párt képviselőiként teszik, akiket foglyul ejtett egy oligarcha a saját bevallásuk szerint is. (Folyamatos közbekiáltások az ellenzék soraiból.) Ugyanez a helyzet önkormányzati ügyekben is. Önök úgy beszélnek és úgy lépnek fel az önkormányzati szektor szakértőjeként, hogy tulajdonképpen a magyar emberek önöket városvezetőként, illetőleg az önkormányzati rendszerben felelős pozíciót betöltőként nem várják el. Ennek legutóbbi jele a tiszavasvári, úgynevezett Jobbik-fővárosnak az elvesztése az időközi önkormányzati választásokon. (Folyamatos zaj, közbekiáltások az ellenzéki padsorokból.)

- Képviselő Asszony! Mindezt azért tartottam fontosnak elmondani, mert ebből vezetem le azt, hogy önök miért aggódnak látszólagos módon állandóan az önkormányzatiságért, miért folytatják azt a dezinformációs kampányt, amelyik az önkormányzatiság elvesztéséről szól és ezzel vádolja a kormányt, miközben a kormány egyébként rengeteget tett 2010 óta az önkormányzatiság, a méltó önkormányzatiság megerősítéséért. Éppen az Orbán-kormány volt az, aki több mint 2 ezer települést megszabadított több mint 1500 milliárdos önkormányzati adósságállománytól, és a legkisebb településeken élőknek segített ez a legtöbbet, a legkisebb önkormányzatokat tudta kirántani a bajból. Ugyanennek a logikának a mentén indítunk el egy úgynevezett „Modern falvak” programot is a jövő évi általános költségvetési tartalék terhére, hogy a legkisebb településen élők se úgy élhessék meg az önkormányzatisághoz fűződő jogot, ahogyan az 2010 előtt történt.

- Képviselő Asszony! Dezinformációs kampány kíséri az önök hathatós részvételével a „Modern városok” nevezetű programot is, amelynek az a lényege, hogy 3500 milliárd forintot fordítunk, döntően költségvetési, hazai forrásokból a nagyobb települések fejlesztésére! Persze, ha Budapestről beszélünk, akkor ne legyünk azért álszentek. Budapest fejlesztése a kormány, a végrehajtó hatalom és az önkormányzat együttműködése nélkül nem valósulhat meg. Ezt tanítja nekünk a történelem is. Minden nagy budapesti fejlesztés, a folyamszabályozás, a hidak, a pályaudvarok építése, a Parlament, a múzeumok, illetőleg a közútfejlesztések is mind-mind az állam és az önkormányzat közötti partnerségben valósultak meg. Ennek a partnerségnek a feltételeit mi voltunk egyedül képesek biztosítani. Az új, 2018. áprilisi választást követően felállt Orbán-kormány éppen ezért hoz létre egy dedikált szervezeti egységet az önkormányzat, Budapest fővárosa és az állam közötti együttműködés, partnerség és fejlesztési megállapodásoknak a kezelésére. Úgyhogy éppen ezért azt szeretném öntől és a Jobbiktól is kérni, hogy ne Budapest ellen, hanem Budapestért aggódjanak, de ezt az ilyen típusú dezinformációs kampányokra épülő felszólalásokkal nem lehet megtenni! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

HEGEDŰS LORÁNTNÉ: - Államtitkár Úr! Tudja, nekem az a benyomásom, hogy amikor önök valamit mondanak válaszként egy feltett kérdésre, akkor mindig csak azért szólalnak meg, hogy ne konkrét válaszokat adjanak, beszélnek mindenféléről, tücsökről, bogárról, csak éppen nem a konkrét ügyről, ami kapcsán választ várunk. (Közbeszólás a Jobbik soraiból: Így van!)

- Államtitkár Úr! Megtisztelt volna és a budapestieket is megtisztelte volna, ha nyílt, egyenes választ adott volna. De tudja mit, államtitkár úr? Nyilván nem meri megtenni, mert az, amit elmondtam, az az utolsó szóig igaz. Valószínűleg tényleg államosítani akarják az összes közfeladatot, az összes olyan közfeladatot ellátó nagy céget, ami jelenleg még önkormányzati tulajdonban van. Valószínűleg tovább akarnak központosítani, és valószínűleg az összes nagy budapesti beruházás kapcsán megjelent eddigi projektlista csak egy fedőterv, egy fedősztori azért, hogy a korrupciójukat tovább tudják folytatni. Nem fogadom el a választ! (Taps a Jobbik soraiban.)

***

A képviselő asszony nem, az Országgyűlés viszont az államtitkári választ 117 igen szavazattal, 50 nem ellenében, 1 tartózkodás kísértében elfogadta.

Mit kíván tenni a légtérzaj csökkentése érdekében?

TÓTH CSABA, (MSZP): - Államtitkár Úr! Az elmúlt hetekben ugrásszerűen megnőtt a le- és felszálló repülőgépek zajára panaszkodó zuglói lakosok száma. A kerület több pontján 400-500 méter magasan a lakóövezet felett elhúzó gépek megkeserítik az ott élő emberek életét. Sokan panaszkodnak arra, hogy regget hat óra előtt már a zajra ébrednek, és este 23 óra után sem tudnak még aludni miatta. Kaptam olyan levelet is, amelyben az ott lakó felháborodottan mesélte, hogy reggel 6 és déli 12 óra között 42 repülőgépet számolt meg, ami a lakása felett elrepült.

- A HunagroControl Zrt. tájékoztatása szerint a törvényes és a biztonságos légi közlekedés biztosítása érdekében új műszeres szabványindulási eljárásokat dolgoztak ki, ezek léptek életbe augusztus 16-án. Az új navigációs követelményrendszer pontosabb nyomvonaltartást eredményez, ennek köszönhetően Budapesten és környékén összességében csökken a zajjal érintett területrészek nagysága. Ezzel szemben az az igazság, hogy a kerület egyes részein sokkal nagyobb lett a zajterhelés. Az Agrárminisztérium honlapján található Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér stratégiai zajvédelmi intézkedési terve a 2013-2020 közötti időszakra az alábbi megállapításokat teszi: „Az utasforgalom 5 százalékos csökkenéssel a 2006-os, a repülőgépmozgások száma pedig 21 százalékos csökkenéssel a 2003-as szintre esett vissza. A gépmozgások jelentős növekedésére az elkövetkezendő években sem számíthatunk. A jelenlegi előrejelzések alapján a Liszt Ferenc repülőtér légijármű-forgalma még évekig alatta marad a zajtérképezés során vizsgált 2011. év gépmozgásszámának, következésképpen az elkövetkezendő években a zajterhelés, ebből következően az érintettek száma is kisebb lesz, mint 2011-ben.”

- Államtitkár Úr! A 2013-ban készült jelentés előrejelzéseiről mára kiderült, hogy tévesek. Ezt támasztja alá a HungaroControl Zrt. 2018. augusztus elején kiadott közleménye is. Ebből egyértelműen látszik, hogy kétszer akkora volt júliusban az átrepülő légi forgalom Magyarország fölött, mint az előre jelzett. A budapesti repülőtér forgalma hosszú idő után először haladta meg a 11 ezer gépmozgást, és a legfrissebb előrejelzések is azt mutatják, hogy ez év végéig minden hónapban kétszámjegyű növekedés várható az érkező és az induló gépek forgalmában. A repülőtéri fejlesztések és a járathálózat-sűrítések is ezt támasztják alá. Budapest felett északnyugati az uralkodó széljárás, ezért a repülőtérről induló járatok 70 százaléka északnyugati irányba, azaz Pest felé, 30 százaléka pedig délkeleti irányba, Üllő és Vecsés felé száll fel. Az uralkodó széljárás és a repülőtér adottságai miatt a repülőgépek jelentős része így jelenleg nem tudja kikerülni Zuglót. Mindezekre tekintettel kérdezem államtitkár urat:

- Milyen intézkedéseket kívánnak tenni annak érdekében, hogy csökkenjen a légtérzaj Zuglóban, ami az itt élő emberek nyugalmát és egészségét veszélyezteti?

***

FARKAS SÁNDOR, (agrárminisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér működése gazdasági és társadalmi szempontból kiemelt jelentőséggel bír hazánkban, több ezer munkahelyet biztosít, növeli az ország versenyképességét, azonban az elhelyezkedéséből fakadó érdekellentétek miatt több problémával is szembe kell néznünk. A negatív hatások közül kiemelkedik a zaj. A repülőtér elhelyezkedéséből, futópályáinak az uralkodó szélirányhoz igazodó tájolásából adódóan a légi forgalom zaja elkerülhetetlenül terheli a főváros és a környező települések lakóterületeit. Ma azonban már nincs olyan összefüggő lakatlan területsáv, amely lehetővé tenné, hogy a légi járművek végig lakatlan vagy ritkán lakott területek felett közelítsék meg, illetve hagyják el a repülőtér kifutópályáit.

- Képviselő Úr! A légi forgalmi útvonalak és az alkalmazott repüléstechnikai eljárások szigorú nemzetközi és hazai előírások figyelembevételével kerültek kialakításra. A légi közlekedési szakmai szervezetek arra törekszenek, hogy a zajterhelés a lehető legkevesebb lakost érintsen, és a repülőgépek zaja a lehető legkisebb zavarást eredményezze.

- 2018. augusztus 16-án módosultak a repülőtér felszállási eljárásai, hogy maradéktalanul kielégítsék a hatályos jogszabály előírásait, továbbá hogy a repülőtér kapacitásának fenntartása mellett garantálni tudják a megkívánt repülésbiztonsági szint fenntartását. A bevezetés előtt a HungaroControl Zrt. több lakossági érintettségi, így zajterhelési vizsgálatot készített. Az eredmények alapján a bevezetett felszállási eljárások az érintett területeken összességében egyaránt eredményeztek pozitív és csekély mértékű negatív zajterhelési változást. A felszállási eljárások nyomvonalának módosítása következtében a felszálló repülőgépek repülési útvonala jelentősen távolabb került a XVI. kerület déli határától, ennek következtében az Istvánmező, Kiszugló, Nagyzugló, Rákosfalva, Törökőr területek érintettsége csökkent.

- Képviselő Úr! A felszállási eljárások módosítása révén, a független szakértő által végzett zajterhelési vizsgálat szerint sehol sem éri el a zajgátló védőövezet újrakijelölésének kritériumaként megjelölt 3 decibelt. Ezen túlmenően jelezni szeretném, hogy a képviselő úr által hivatkozott 2018. júliusi átrepülőforgalomadat-növekedés semmilyen módon nem érintheti a főváros lakosságát, mivel ezen légi járművek jellemzően 10-11 ezer méteres magasságban haladnak el a felszín felett. A légi közlekedési eljárások elegendők ugyan a zajértékek betartásához, a zavarmentes környezet biztosítása azonban nem lehetséges, minden jó szándék és intézkedés ellenére továbbra is lesznek olyan területek, melyek lakosait közvetlenül érinteni fogja a légi közlekedési zaj. A kormány a továbbiakban is megtesz mindent annak érdekében, hogy a repülésből adódó zajterhelés a lehető legkisebb mértékben érintse a repülőtér környezetében élő lakosságot. Törekszünk a zavaró légi közlekedési zaj csökkentésére, keressük az újabb megoldásokat, folyamatosan vizsgáljuk a jogszabályi környezetet, és amennyiben szükséges, megtesszük a módosításra irányuló intézkedéseket. (Taps a kormánypártok soraiból.)

***

TÓTH CSABA: - Államtitkár úr válasza egyáltalán nem nyugtatja meg a légtérzajtól szenvedő zuglói embereket. De ugyanúgy nem nyugtatja meg a X., a XIII., a XVI., a XVII. vagy a XVIII. kerületben élő, a zajt elviselni kénytelen lakosokat sem. És még egy nagyon fontos szempontra szeretném a figyelmét felhívni. Az év elején jelent meg egy brit kutatás eredménye, amelyet a londoni Heathrow repülőtér környékén lakó emberek között végeztek. Megállapították, hogy a repülőgépek keltette zaj 10-20 százalékkal növeli az agyi érkatasztrófa és a szívbetegségek kockázatát. Az adatok szerint minden 10 decibeles zajszintemelkedés 3,5 százalékkal növeli a szív- és érrendszeri kórházi kezelések számát. Miután semmilyen konkrét javaslatot nem hallottunk öntől, államtitkár úr, a probléma megoldásához, ezért a válaszát nem tudom elfogadni! (Taps az ellenzéki padsorokból.)

***

A képviselő úr nem, az Országgyűlés viszont az államtitkári választ 115 igen szavazattal, 42 nem ellenében, 1 tartózkodás kísértében elfogadta.

Kaspersky Lab már nincs, de orosz titkosszolgálati vezető családja még igen?

VADAI ÁGNES, (DK): - Államtitkár Úr! Fél év sem telt el azóta, hogy ebben a Házban arról beszéltem önöknek, hogy nemzetbiztonsági kockázatot jelent a moszkvai székhelyű Kaspersky Lab vírusirtójának használata az állami gépeken. Önök tagadtak, mentegetőztek, „elmúltnyolcéveztek”, aztán két hónappal később csendben kiadtak egy kormányrendeletet a Kaspersky szoftverének állami gépeken való betiltásáról. Na, ugye! - ahogy mondani szokás. Ezzel persze nem ért véget a bimbózó nász az orbáni lúzerkormány és a putyini Oroszország között! Az Orbán-rendszer letelepedési kötvényét ugyanis a hírek szerint nem csak a szír diktátor pénzembere vagy az illegális migrációval foglalkozó nemzetközi terrorszervezetek tagjai szeretik. Kiderült, hogy önök letelepedési kötvényt adtak Szergej Nariskin családjának, aki történetesen az orosz hírszerzés egyik vezetője. (Arató Gergely: Hihetetlen! - Moraj az ellenzéki padsorokban.) De önök beengedték az orosz alvilág egyik kulcsfiguráját is, Dimitrij Boriszovics Pavlovot.

- De tovább is van, mondom még! A finn hatóságok egy héttel ezelőtt 17 helyszínre száz rendőrrel vonultak ki, hogy elkapjanak egy Finnországban élő orosz üzletembert. Az illetőt pénzmosással és adócsalással gyanúsítják. Ennél azonban sokkal érdekesebb, hogy leselejtezett finn hadihajókat és stratégiai fontosságú finn szigeteket vásárolt fel az elmúlt években. Milyen érdekes, hogy a magyar sajtó információi szerint önök neki is letelepedési kötvényt adtak! A finn sajtó is megerősítette, hogy az orosz katonai érdekek mentén ténykedő üzletembernek magyarországi tartózkodási címe van. Ha Magyarországra jössz, terroristának, bűnözőnek vagy kémnek kell lenned, különben nem engedünk be! - kár, hogy nem ezt írták az óriásplakátokra.

- Államtitkár Úr! Nagyon úgy tűnik, hogy Kádár elvtárs és Brezsnyev elvtárs egykori csókja visszafogott előjáték volt ahhoz képest, amit most önök az oroszokkal művelnek! Kérdezem ezért:

- Miért nem történt meg a letelepedési kötvényesek nemzetbiztonsági ellenőrzés?

- Ha meg megtörtént, akkor kirúgták-e már a teljes apparátust - beleértve a politikai vezetőket is - alkalmatlanság miatt?

- Pótolják-e utólag az átvilágításokat?

- Hány orosz kémet, hány terroristát, hány nemzetközi bűnözőt engedtek be?

***

KONTRÁT KÁROLY, (belügyminisztériumi államtitkár): - Képviselő Asszony! Egyet sem engedtünk be, hogy válaszoljak mindjárt a kérdéseinek a leglényegesebbjére. A letelepedésikötvény-program ellenőrzési mechanizmusában feladatot ellátó, végrehajtó belügyminisztériumi szervek minden esetben a magyar törvények betartásával, Magyarország törvényes érdekeit szem előtt tartva járnak el. Ez vonatkozik arra az esetre is, ha a letelepedési joggal rendelkező személy körülményeiben változás áll be, ilyen esetben is lehetőséget biztosít a törvény a magyar nemzeti érdekek érvényesítésére.

- Képviselő Asszony! A letelepedésikötvény-programban részt vevő személyek mindegyikét átvizsgálták a hatáskörrel rendelkező szervek. A letelepedési kötvényt benyújtók négyszeres szűrőn mennek át, vizsgálta őket a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, a rendőrség, a Terrorelhárítási Központ és a szakszolgálatok is. A jogszabály lehetőséget biztosít a letelepedési engedélyek felülvizsgálatára is. Azokban az esetekben, amikor kiderült, hogy a letelepedési engedéllyel rendelkezők vonatkozásában nemzetbiztonsági kockázat állt fenn, az engedélyeket felülvizsgáltuk, és azokat vissza is vontuk.

- Képviselő Asszony! Azt, hogy a letelepedési kötvénnyel rendelkezők nyilvántartásába ki tekinthet be a jogszabályok, a magyar törvények határozzák meg, mi ezeket a törvényeket végrehajtjuk. A Belügyminisztérium irányítása alatt álló szervek mindenben a hatályos jogszabályoknak megfelelően jártak el a letelepedési engedélyek kiadása során, ezt az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának elnöke a bizottság 2018. szeptember 17-ei ülését követően is megerősítette. Ami pedig a finnországi esetet, a Finnországban történteket illeti, egy Finnországban élő orosz üzletember gazdasági ügyeit ne kérje számon a magyar kormányon. Amennyiben további információt szeretne, akkor az a tiszteletteljes javaslatunk, hogy forduljon bizalommal a finn hatóságokhoz, ha pedig a sajtóhíreken túl, amelyeket itt említett, konkrét bizonyítékai is vannak, tegyen feljelentést! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

VADAI ÁGNES: - Államtitkár Úr! Az alapján, amit ön elmondott, nagyobb a baj, mint gondoltuk! Ha négy állami szerv is átvilágította azokat, akik letelepedési kötvényt kaptak, mégis terroristákat, bűnözőket és orosz kémeket engedtek be Magyarországra, akkor valaki nagyon súlyosat hibázott. Most az a kérdés, hogy ott a szakmai feladatot végzők vétettek-e hibát, vagy utasításra kellett eljárniuk?

- Államtitkár Úr! Az európai magyaroknak, a magyar állampolgároknak joguk van tudni azt, hogy kikkel élnek együtt! Jelen pillanatban annyit tudunk, hogy önök beengedtek terroristákat, bűnözőket, emberiesség elleni bűncselekményeket elkövető személyeket, orosz kémeket. Van az a pénz, amiért képesek erre? Van az a pénz, amiért képesek semmibe venni hazájuk érdekét? És van az a pénz, amiért hajlandóak a magyarok biztonságát kockáztatni?! Ez a válasz elfogadhatatlan! Azt pedig, azt gondolom, mindenkinek joga van tudni, hogy kikkel élünk együtt, ezért meg kell mutatni a magyar polgároknak a letelepedésikötvényesek listáját. A választ nem tudom elfogadni! (Taps a DK soraiban.)

***

A képviselő asszony nem, az Országgyűlés viszont az államtitkári választ 117 igen szavazattal, 40 nem ellenében, 1 tartózkodás kísértében elfogadta.

A Duna élővilágát vagy a gazdaságos működtetést áldozzák föl Pakson, vagy mindkettőt?

SCHMUCK ERZSÉBET, (LMP): - Miniszter Úr! Az elmúlt hónapban a Paksi Atomerőmű hűtővízcsatornájának torkolatánál a Duna vizének hőmérséklete a hivatalos mérések szerint megközelítette az engedélyekben szereplő 30 Celsius-fokos határértéket, amelynek túllépése esetén a környezeti károk megelőzése érdekében az erőművet le kellett volna állítani. Joggal merül fel a kérdés, hogy ha az erőmű már a jelenlegi, 2000 megawattnyi erőművi kapacitás mellett is nehezen tudja betartani a környezetvédelmi előírásokat, akkor a tervezett bővítés után, amikor már 4400 megawattnyi kapacitású reaktor hűtéséről kell majd gondoskodni, a frissvizes hűtés hogyan jelent majd megfelelő megoldást, különösen akkor, amikor a klímaváltozás időszakát éljük, és várhatóak a forró és száraz időszakok. Az eset kapcsán az is kiderült, hogy a beruházás úgy kapta meg a környezetvédelmi engedélyt, hogy a szakértők előzetesen azt állították, hogy az aszály és a hőség együttes jelentkezése csak százévenként egyszer fordulhat elő, ami nyilvánvalóan képtelenség, hiszen néhány napra augusztusban is megtapasztaltuk, mint ahogy az elmúlt évtizedben többször is, ez pedig fölveti a környezetvédelmi engedély felülvizsgálatának szükségességét is.

- Miniszter Úr! Miközben az Orbán-kormány mindig az ellátásbiztonság érvével próbálja indokolni az értelmetlen paksi bővítést, az LMP évek óta mondja, hogy a meglévő és a tervezett reaktorblokk Duna-vizes hűtése a nyári időszakban ellátási és biztonsági kockázatot jelent. A tervezők jelenleg azzal számolnak, hogy ilyenkor majd visszaterhelik az erőművet: csökkentik a teljesítményét, vagy akár le is állítják, amíg nem lesz több víz a Dunában. Csakhogy az összes gazdasági számítás 95 százalékos kihasználtságra készült, az új blokkoknak, a kötelező karbantartást leszámítva, folyamatosan maximális teljesítménnyel kell üzemelniük, különben soha nem fogják kitermelni az építésükhöz felvett gigaméretű devizahitel törlesztőrészleteit. Éppen ezért a folyó érdekében vagy lemondanak a gazdaságos működésről, vagy pedig az anyagi csőd elkerülése végett föl fogják áldozni a Duna élővilágát. Ezért azt kérdezem miniszter úrtól:

- Az új blokkokat miért a Duna vizével tervezik hűteni?

- Hogyan teljesíthető a bővítés megtérülési számításaiban szereplő 95 százalékos kihasználtság, ha a forró, száraz nyarakon rendszeresen vissza kell majd terhelni a blokkokat?

- Tervezik-e a környezetvédelmi engedély felülvizsgálatát?

***

SÜLI JÁNOS, (tárca nélküli miniszter): - Képviselő Asszony! Köszönjük a kérdést, hisz először látom aggódni önöket azért, hogy a Paksi Atomerőmű megfelelően tud-e majd működni. Eddig mindig az volt a kérdés, hogy meg se épüljön, tehát ez már biztató változás! Az idei nyárról megállapíthatjuk, hogy ez egy igen meleg nyár volt, ezzel nincs is semmi baj. Egyébként mi is aggódunk, mert ott élünk a térségben, de az aggódáson kívül olyan műszaki megoldásokat, olyan tartalékokat terveztünk be az új blokk rendszerébe, hogy ez a melegedési korlát, ami most elő van írva, ez a 30 fok az új blokkon jóval kedvezőbb feltételekkel, jóval kevesebb mennyiségű hűtővízzel kielégíthető, és a szivattyúk is biztonsággal, 2 méterrel mélyebbre lesznek elhelyezve, mint a jelenleg tervezettek. Tehát egyértelműen ki tudom mondani: azokat a korlátokat, amelyeket a hatóság előír számunkra, és a műszaki megfontolásokban és egyéb elemzésekben szerepelnek, mindenkor be fogjuk tudni tartani az új blokk vonatkozásában is. Tény, hogy az 1-4. blokk vonatkozásában az a szabály, hogy ha nem tudjuk a 30 fokot tartani, akkor nem leállítani kell a blokkot, hanem terheléscsökkentéssel csökkenteni az erőmű teljesítményét, hogy ez a hőfokkorlát tartható legyen.

- Képviselő Asszony! A hűtőtornyos változat vizsgálva volt a projekt során, és az elemzések azt mutatták, hogy a hűtőtornyos változatnál mindig kedvezőbb a frissvizes hűtés. Megvizsgálva az összes feltételt, megállapítható, hogy a környezetvédelmi engedélyt nem kell módosítanunk. Megfelelő műszaki tartalékokkal terveztük a blokkot, a Dunának nem a teljes keresztmetszetét melegítjük fel a hűtővízzel, hanem csak egy sávot, így van egy megfelelő tartalék. Kezdetben is 4 ezer megawattra volt a telephely méretezve, 4 ezer megawatt teljesítmény hő elvitelére pedig alkalmas a Duna. Ez most is így van, és még plusz műszaki intézkedésekkel, utóhűtők beépítésével, más torkolati mű kialakításával meg fogjuk oldani, hogy hőmérsékletkorlátba az új blokkon sohasem fogunk keveredni! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

SCHMUCK ERZSÉBET: - Miniszter Úr! Abban ne reménykedjen, hogy egy tapodtnyit is közeledünk ahhoz, hogy a paksi bővítésre szükség van! Ön ezt biztosan nem fogja se tőlem, sem az LMP-től hallani. Egy biztos: a környezetvédelmi engedélyt úgy adták meg, hogy a szakértők azt mondták, az aszály és a hőség százévente legfeljebb egyszer fordulhat elő. Ez most a nyáron legalább két napon keresztül előfordult!

- Miniszter Úr! Érdemes lenne egy picikét többet foglalkozni a klímaváltozás hatásaival! Nem jelentheti ki azt, hogy az elkövetkezendő években nagyon gyakran nem fog előállni az a helyzet, ami most a nyáron augusztusban előfordult. Még egyszer kérem a környezetvédelmi engedély felülvizsgálatát! (Taps az LMP soraiban.)

***

A képviselő asszony nem, az Országgyűlés viszont az államtitkári választ 117 igen szavazattal, 25 nem ellenében, 16 tartózkodás kísértében elfogadta.

Hogyan lehetséges, hogy a Nagy és Trócsányi Ügyvédi iroda tevékenysége nem összeférhetetlen az ön miniszteri megbizatásával a Miniszterelnökséggel kötött szerződés alapján?

SZABÓ TIMEA, (Párbeszéd): - Miniszter Úr! Jávor Benedek, a Párbeszéd európai parlamenti képviselője a minap nyilvánosságra hozott egy, a Miniszterelnökség, valamint a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda között megkötött szerződést, amely azzal bízta meg az ön ügyvédi irodáját, hogy képviselje a magyar felet abban a perben, amelyet Ausztria indított az Európai Bíróságon az Európai Bizottsággal szemben, kifogásolva a paksi bővítésbe fektetett magyar állami támogatás jogszerűségét. A szerződés szerint az iroda bruttó 120 ezer forintos órabérben képviseli a magyar kormányt, maximum bruttó 300 millió forintig. Az iroda ráadásul a Hinkley Point atomerőművel kapcsolatos perre vonatkozóan is végez elemzést, így akár összesen 364 millió forint juthat az ön ügyvédi irodájának az önt is soraiban tudó kormány képviseletéért, miközben 2 millióan nyögik még mindig a devizahitelek terheit, amely ügyben egyébként szintén ön a bankokat képviselte az adósokkal szemben.

- Miniszter Úr! A szerződésben az is egy figyelemre méltó kitétel, hogy az ön ügyvédi irodájának nem mással, mint éppen önnel kell szorosan együttműködnie!. De ami a kettős identitás lélektani vonatkozásainál aggasztóbb probléma, az az, hogy a szerződés kiköti, hogy az iroda tevékenysége nem áll összeférhetetlenségben az ön miniszteri megbízatásával; amennyiben pedig mégis, úgy arról az irodának haladéktalanul értesítenie kell a kormányt, azaz önt. Előre látom, miniszter úr, hogy a válaszában azzal fog védekezni, hogy önnek már nincs aktív kapcsolata az ügyvédi irodájával, de ne feledkezzünk meg arról, hogy tavaszig önnek igenis tulajdonrésze volt a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Irodában, amit valamikor az év első felében ön ugyan megszüntetett, de azóta sem tudni, hogy ez a tulajdonrész az ön közvetlen környezetében hova vándorolt, családtaghoz, haverhoz, ügyfélhez, üzletfélhez vagy hova! Arra nincs semmiféle bizonyíték, hogy ez a tulajdonrész ne az önnel szoros kapcsolatban álló félhez került volna. S habár az ön legutóbbi vagyonnyilatkozata alapján az ön tulajdoni érdekeltsége jelenleg nulla százalék az irodában tagként, pontosan tudjuk, ne áltassuk magunkat, az ön érdekeltsége továbbra is fennáll az irodában!

- Miniszter Úr! Kérem, magyarázza már meg nekünk azt, hogy ön mint igazságügyi miniszter, aki elsősorban felel a jogalkotásért és jogérvényesítésért:

- Hogyan képzeli elfogadhatónak, hitelesnek és összeférhetőnek azt, hogy a kormány a saját minisztere, azaz az ön cégét bízza meg a perben való képviselettel, még akkor is, ha ez egy konzorciumban történt, ráadásul olyan órabérért, amiről a közemberek álmodni nem tudnak?

- Mi a helyzet azzal a tulajdonrésszel, amiről ön lemondott, mi a bizonyíték arra, hogy az a tulajdonrész nem köthető semmilyen formában az ön személyéhez?

***

TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ, (igazságügyi miniszter): Tisztelt Ház! Először is köszönettel tartozom képviselő asszonynak azért, hogy évek óta kitüntető figyelmet tanúsít személyem, valamint a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda iránt. Bár nem tudom, hogy ezt a figyelmet mivel érdemeltem ki, de mindig örömmel beszélgetek a képviselő asszonnyal. (Zaj az ellenzéki oldalon.) Mint ahogy ön előtt is ismeretes, én nem a politika világából érkeztem a közéletbe, egyetemi, tudományos és ügyvédi háttérrel rendelkezem. A Nagy és Trócsányi Ügyvédi Irodában a közéleti szerepvállalásomra tekintettel több mint 11 éve az ügyvédi tevékenységemet szüneteltetem. Szeretném megjegyezni, hogy a közéletben szerepet vállaló és ezért praxisukat szüneteltető ügyvédek büszkén vállalják kötődésüket az ügyvédi karhoz, és ez világnézettől, pártállástól és kontinenstől független.

- Képviselő Asszony! Interpellációjában szándékosan vagy tájékozatlanságból hagyja teljes mértékben figyelmen kívül az ügyvédi irodákra vonatkozó jogszabályi sajátosságokat. A szünetelő ügyvéd nem csak hogy ügyvédi tevékenységet nem folytathat, tulajdonosi jogokat nem gyakorolhat, így az irodától 2007 óta semmiféle jövedelmem nem származott.

- Képviselő Asszony! Válaszolok a vagyonrész családtaghoz, haverhoz s a többi kerülésével kapcsolatos, nyilvánvalóan rosszindulatú felvetésére is. Teljes megnyugtatására a 2007 előtt keletkezett irodai vagyonrészemet senkire nem ruháztam át, az iroda azzal tőkét csökkentett, a vagyonrészem tehát tőkecsökkentés útján szűnt meg. Az ügyvédekről szóló törvény írja elő a szünetelt ügyvédi státusz feltételeként az ügyvédi irodai tagi minőség fennállását. Az ügyvédi tevékenységem szüneteltetéséhez jogom van, az ehhez törvényben előírt tagi minőség megtartásához szintén jogom van, és erről, bár elnézését kérem, de az ön kedvéért sem gondolom, hogy le kéne mondanom. Mindezek alapján kijelentem, hogy a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Irodával és a személyemmel kapcsolatos gyanúsítgatások, állítások és célzások minden alapot nélkülöznek, semmilyen valóságtartalommal nem bírnak! Bár nincs kétségem afelől, hogy képviselő asszonyt erről meggyőzni úgyse tudom, de biztosíthatom, hogy a jövőben is mindig örömmel állok a párbeszéd elébe.

- Áttérve az interpellációban hivatkozott konkrét és az állami jogi képviseletek ellátásával kapcsolatos ügyre, elsőként leszögezem: az ön által említett ügyet nem ismerem, a megbízási szerződést a Miniszterelnökség kötötte és nem az Igazságügyi Minisztérium. Azért, hogy az interpellációban feltett kérdésre választ tudjak adni, a Miniszterelnökségnél tájékozódtam az ügyről. A Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda azért kapott megbízást ebben az ügyben, mert az ügyvédi iroda korábban, az előzményi eljárásban az Európai Unió Bizottsága előtt a londoni Linklaters, valamint a Rothschild társasággal közösen eredményesen látta el a jogi képviseletet. A jelen megbízási szerződés ugyanezt a konzorciumot hozza létre az eredményes perképviselet ellátása érdekében. A megbízási díj nem egyedül a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Irodát illeti, hanem a perképviseletet ellátó konzorcium három tagja között oszlik meg.

- Képviselő Asszony! Ismerve az ügyvédi iroda kvalitásait, engem megnyugtat, hogy az adott ügyben a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda is megbízottként jár el. Bár egyáltalán nem kapcsolódik az ügyhöz, az interpellációban mégis utalás szerepel, hogy a nevemet viselő ügyvédi iroda bankok jogi képviseletét látja el devizahitelesekkel szemben. Javaslom képviselő asszonynak, hogy keresse meg a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Irodát, hogy a jövőben csak olyan ügyet vállaljon el, amihez Szabó Timea hozzájárul! Bár nem biztos, hogy eredményes lesz ez a javaslat, de egy próbálkozást talán megér a képviselő asszony részéről! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

SZABÓ TIMEA: - Drága miniszter úr, tudja, hogy mivel érdemelte ki az én figyelmemet? Hát azzal, hogy órabérben az ön nevét viselő iroda 120 ezer forintot kap. Tudja, mennyit kap ma egy otthonápoló egyhavi szenvedéséért és munkájáért? 52 ezer forintot. Az ön nevét viselő ügyvédi iroda havonta ennek a sokszorosát, a százszorosát, az ezerszeresét kapja. Havonta 52 ezer forint, óránként 120 ezer forint. Ez a különbség! És nem azt kérdeztem, hogy jogszerű-e, hanem azt, hogy elfogadható, hiteles és összeférhető-e? Én elhiszem, hogy maga ezt jogszerűnek tartja és teljesen elfogadhatónak, azért a magyar emberek nagy része ezt nem tartja elfogadhatónak, így én sem. Azért az is bájos, hogy az ön társa, Nagy Péter úgy nyilatkozott, hogy azért kapták meg önök ezt a szerződést, mert önök megdolgoztak érte. Ön szerint egy otthonápoló nem dolgozik meg azért, hogy ne 52 ezer forintot kapjon havonta? Nem tudom elfogadni a választ! (Taps a Párbeszéd és a DK soraiban.)

***

A képviselő asszony nem, az Országgyűlés viszont az államtitkári választ 114 igen szavazattal, 40 nem ellenében, 1 tartózkodás kísértében elfogadta.

A törvények kijátszásával elkerülheti-e a Migration Aid az adófizetést?

SALACZ LÁSZLÓ, (Fidesz): - Államtitkár Úr! Európát és benne Magyarországot 2015-ben elérte az újkori népvándorlás. Soha nem látott tömegek érkeztek minden ellenőrzés nélkül Magyarország határaihoz. Több mint 400 ezer ember haladt át vagy tartózkodott Magyarország területén, ami súlyos biztonsági kockázatot jelentett az ország számára. A veszélyérzet nem volt alaptalan, hiszen Európában az elmúlt három esztendőben a migrációs hátterű terrortámadások áldozatainak száma meghaladta a 300-at.

- Magyarország, a magyar emberek érdekeire, valamint a schengeni egyezményből eredő kötelezettségeire figyelemmel, a nemzetközi és hazai ellenzéki nyomás ellenére megépítette a műszaki határzárat, megerősítette a határvédelmet és létrehozta a jogi határzárat is. Ezeknek az intézkedéseknek köszönhetően megszűnt a bevándorlók Magyarország területére történő illegális beözönlése. Magyarország bebizonyította, hogy meg lehet állítani szárazföldön az illegális migrációt!

- Tisztelt Ház! Soros György bevándorlással összefüggő nyilatkozataiból világosan kitűnik, hogy a milliárdos tervszerűen kívánja megváltoztatni Európa és benne Magyarország népességét. A magyar kormány megkérdezte az embereket: egyetértenek-e a keresztény kultúra feladásával és idegen népesség betelepítéséve? A magyarok elsöprő többsége egyértelműen kinyilvánította, hogy nem kíván bevándorlóországgá válni.

- A Soros-terv végrehajtásában nemcsak a külföldi országok és az európai intézmények vezetői vesznek részt, hanem civil köntösbe bújtatott hazai szervezetek is végzik a bevándorlást támogató munkát. Dühítő, hogy amíg az állam több mint 900 millió eurót költ a határvédelemre, addig álcivil szervezetek minden eszközzel segítik a migrációt. Erre tekintettel a parlament augusztus 25-i hatálybalépéssel elfogadta a bevándorlási különadóra vonatkozó rendelkezéseket. A nyíltan bevándorláspárti Migration Aid augusztus közepén bejelentette, hogy párttá alakul, kifejezetten azzal a szándékkal, hogy kijátssza adófizetési kötelezettségét, és pártként tovább folytassa a migrációt támogató tevékenységét. Felháborító, hogy a milliárdos Soros György által támogatott szervezet nyíltan meg akarja kerülni a magyar törvényeket, és továbbra is semmibe veszi a magyar emberek akaratát! Mindezek alapján tisztelettel kérdezem államtitkár urat:

- A törvények kijátszásával elkerülheti-e a Migration Aid az adófizetést?

***

VÖLNER PÁL, (igazságügyi minisztériumi államtitkár): - Képviselőtársam! A magyar állam elsődleges kötelessége, hogy polgárait, valamint nemzeti kultúránkat megvédje. A magyar kormány még időben felismerte a migráció mögött húzódó veszélyhelyzetet, ezért a költségvetésből több száz millió forintot fordított a bevándorlás megfékezésére, a magyar és az uniós határ bevándorlókkal szembeni védelmére. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a bevándorlási válság óta folyamatosan romlik Európában a közbiztonság, ugyanis a migránsválság kezdete óta Európában a migráns hátterű támadásoknak 347 halálos áldozata is volt.

- Tisztelt Ház! A Soros-tervről szóló nemzeti konzultáció során a magyar emberek világosan, minden korábbi részvételi rekordot megdöntve - több mint 2,3 millió választó töltötte ki a kérdőíveket -, arról mondtak véleményt, hogy egységesen erős fellépést akarnak az illegális bevándorlás ellen, a betelepítések helyett a határok megerősített védelmét szorgalmazzák. A nyíltan bevándorláspárti Migration Aid, általuk nyíltan vállaltan a bevándorlási különadó megfizetésének elkerülése szándékával, még augusztus közepén jelentette be párttá alakulási szándékát. A Migration Aid párttá alakulása annak a beismerésnek is tekinthető, hogy tevékenységükkel a bevándorlást szervezik, cserébe pedig külföldről támogatást kapnak. Amennyiben egy szervezet a bevándorlási különadó megfizetését szeretné elkerülni azzal, hogy nem civil szervezetként folytatja tevékenységét, és pártként kívánja tenni ezt, akkor ez nyilvánvalóan a törvény megkerülésére irányul! Azt is hozzá kell tennem, hogy magának a szándéknak az elismerése is tükrözi, hogy a különadó-megfizetési kötelezettség létezik, különben felesleges lenne ez a manőver.

- Az Országgyűlés júliusi döntése értelmében a bevándorlást támogató szervezeteknek bevándorlási különadót kell fizetniük. A vonatkozó rendelkezések szerint augusztus 25-től, amennyiben bevándorlást segítő szervezetek, támogatást nyújtó bel- vagy külföldi szervezetek adókötelezettségüket nem teljesítik, akkor az általuk támogatott szervezet válik az adó alanyává. A bevándorlási különadó is az önadózás elvére épül, az adónem alanyai maguk állapítják meg, vallják be és fizetik meg az adót. A kötelezettség betartását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fogja ellenőrizni. Az első bevallást szeptember 17-éig kellett benyújtani, a különadó mértéke pedig a bevándorlási különadó alapjának 25 százaléka; az ebből származó összes bevételt kizárólag a határvédelmi feladatok ellátására használhatja fel a magyar állam. Fontos megjegyezni: a bevándorlási különadó legfontosabb célja nem az adóbevételek növelése, hanem a közterhek igazságos elosztása! Úgy is fogalmazhatnánk, hogy az viselje legalább részben a határvédelem költségét, aki okozza ezeket a költségeket! A különadóból származó összes bevétel címkézett bevétel, azaz kizárólag határvédelmi feladatok ellátására használható fel. A bevándorlási különadó éppúgy Magyarország biztonságát és védelmét szolgálja, mint a határkerítés, a megerősített határvédelem, illetve a jogi határzár.

- Képviselőtársaim! Mivel nincs új a nap alatt, várható volt, hogy az illegális migrációt támogató Soros-szervezetek megint ki akarják játszani a törvényeket, és nem akarják majd befizetni a bevándorlási különadót. Egy biztos: ha a Migration Aidhez hasonló szervezetek ki akarják játszani a jogalkotói szándékot, akkor a kereteket ahhoz kell igazítani, hogy ezt ne tudják megtenni! Számos, eddig tisztázatlan, megválaszolatlan kérdés mellett felmerül az is a Migration Aid tevékenységével összefüggésben, hogy úgy tekint-e saját magára, hogy eddig is politikát folytatott, politikai pártként működött, és ennek érdekében alakul át párttá, vagy pedig az egyesületi tevékenységét akarja-e pártformában végezni. Egy biztos: Magyarországon egyetlen szervezet sem kerülheti el a törvényes működésre és adózásra vonatkozó jogszabályokat! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

SALACZ LÁSZLÓ: - Államtitkár Úr! A válaszát elfogadom. A parlament Igazságügyi bizottsága a legutóbbi ülésén elfogadott egy állásfoglalást, amelyben kéri az Igazságügyi Minisztériumot, hogy vizsgálja meg a hatályos jogi szabályozást, és amennyiben az lehetővé teszi a bevándorlási különadó megfizetésének elkerülését, kezdeményezze a hatályos jogszabályok módosítását annak érdekében, hogy a bevándorláspárti szervezetek is a rájuk nézve kötelező szabályok szerint járjanak el. Arra kérem az államtitkár urat, hogy támogassa a bizottságot a jogszabály kijátszási lehetőségének megszüntetésében! (Taps a kormányzó pártok padsoraiból.)

Bartha Szabó József