II. Szóltak, kérdeztek, láttatták a ”cifra” világot!

A kérdések zöme költőnek is mondható volt, szerepelt már bennük az „ítélet”.

2018. október 4. 18:08

Különös pillanatok kísérik a Tisztelt Házban a ”mezítlábasnak” becézett egyszerű kérdések óráját. Boksz-nyelven szólva: egy ütés ide, egy ütés oda, s vége van a menetnek. Mégis, fontos szereplésnek számít. E héten sem okoztak csalódást, minden párt hálásan megtapsolta a szószólóját.

Hogyan alakulna Magyarország jövője, önálló határvédelmi rendszerének feladása esetén?

ÁGH PÉTER, (Fidesz): - Államtitkár Úr! Magyarország Európában elsőként kezdte meg az illegális migrációval szembeni védekező mechanizmusainak kiépítését. A kormány számára már 2015-ben feltűnt, hogy az először százával, majd ezrével, végül pedig tízezrével érkező embertömegek koordinálatlan beáramlása nem jelent jót sem hazánknak, sem Európának. Emlékezzünk vissza együtt azon rettenetes időkre, amikor dokumentumok nélküli emberek tízezrei tarolták le földjeinket, hagytak maguk után szeméttel teli, helyenként fertőző környezetet, és foglalták el köztereinket, útjainkat, autópályánkat. Magyarország kormányának nem volt más választása, azonnali hatállyal meg kellett teremtenie az ország jogi, műszaki és fizikai védelmi rendszerét. Hazánk és a schengeni övezet külső határainak védelme nem csupán a magyar, de az európai emberek biztonságát is szavatoló intézkedéssorozat volt, amelyre százmilliárdokat áldoztak a magyar emberek!

- Államtitkár Úr! Az illegális migrációval szemben folytatott többéves, sikeres és eredményes küzdelem azonban veszni látszik! A kiválóan kialakított és már számtalan esetben bizonyított határvédelmi rendszerünket Brüsszel egyik napról a másikra lebontaná, és ránk erőltetné az Európai Unió valamennyi más pontján kudarcot vallott határvédelmi politikát. Bár egyre több a felháborodás Európa-szerte, az Európai Unió jelenlegi terve mégis a merkeli Willkommenskulturt erőltetné rá a tagállamokra.

- Államtitkár Úr! A hétköznapok embere komoly aggodalommal kíséri figyelemmel a nemzetközi eseményeket, és csak bízni tud benne, hogy Magyarország képes lesz továbbra is kiállni a magyar emberek és a magyar családok védelme mellett! Felmerül azonban a kérdés:

- Hogyan alakulna Magyarország jövője önálló határvédelmi rendszerének feladása esetén? (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

KONTRÁT KÁROLY, (Belügyminisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! Ma a biztonság a legfontosabb közösségi érték, és a kormány számára a magyar emberek biztonsága az első. A magyar emberektől felhatalmazást kaptunk az ország megvédésére, elfogadtuk az Alaptörvény módosítását, a Stop Soros törvénycsomagot, és meghosszabbítottuk a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. A kormány elkötelezett a határvédelem, a rendőrség megerősítése és a közbiztonság további javítása mellett.

- Az illegális migráció és a terrorveszély sújtotta Európában ma Magyarország az egyik legbiztonságosabb ország, köszönhetően a kiváló munkát végző rendőreinknek. Azért támadják Magyarországot, mert el akarják venni a kapukulcsot hazánktól. Nem engedjük! A magyar kormány elkötelezett amellett, hogy nem fogja átadni a határőrizet jogát. A jövő legfontosabb kérdése a határvédelem és a migráció lesz, ennek megfelelően a politikai erők ma Európában két táborra oszlanak: bevándorlást támogatókra és ellenzőkre. Magyarországot azért támadják, mert a magyar emberek döntöttek: nem leszünk bevándorlóország, megvédjük a határainkat és a schengeni határt! Világossá tettük, kikkel akarunk együtt élni, és kikkel nem akarunk együtt élni! Nem engedjük, hogy a határőrizet jogából bárki is akár egy jottányit is elvegyen tőlünk. A határvédelemhez jobban értünk, mint bárki Brüsszelben. A mi határainkat nemcsak profik, hanem hazafiak védik, belőlük áll a magyar rendőrök és a honvédek erős köteléke.

- Képviselő Úr! Magyarország kitart uniós kötelezettsége és Európa védelme mellett, továbbra is megvédjük az Unió schengeni határát az illegális migrációtól, és nem adjuk át a határvédelmet. Nekünk Magyarország, a magyar emberek biztonsága, Magyarország biztonsága az első! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Családbarát kormány? - Miért különböztetik meg hátrányosan a diákhiteles fiatal édesapákat?

FARKAS GERGELY, (Jobbik): - Államtitkár Úr! A Jobbik már 2014-ben és azóta többször kezdeményezte, hogy az állam részben vagy egészben engedje el a gyermekeket vállalóktól a diákhitel-tartozást. Örvendetes, hogy ez a jobbikos javaslat nemrégiben meghallgatásra került, ugyanakkor érthetetlen és sajnálatos, hogy csak részben, és így torz módon született a megoldás. Ugyanis az eredeti jobbikos javaslat nem tartalmaz családon belüli diszkriminációt, az édesanyák mellett az édesapákra is kiterjesztenénk ezt a családtámogatást biztosító intézkedést. Nem úgy, mint a jelenlegi rendelet, amely támogatás révén azoknak a diákhiteles hölgyeknek, nőknek, akik második gyermeket vállalnak, elengedi a tartozásuk felét, míg harmadik gyermek esetén a teljes összeget.

- Államtitkár Úr! Érthetetlennek tartjuk a fennálló megkülönböztetést, ugyanis, ha a születendő gyermek édesapja fizeti a diákhitel-tartozást, az kétségtelenül ugyanúgy a családi kasszából von el pénzt, pedig lehetne másképp is, csakhogy rájuk önök nem voltak tekintettel. A jelenlegi igazságtalan szabályozásból az is következik, hogy önök nem tartják szem előtt azt a helyzetet, hogy például adott esetben elváltak a szülők vagy tragikus haláleset történt, és emiatt a férfi neveli a gyermekeit, és neki ki kell fizetni a diákhitelt. Hol van ilyenkor a családbarát kormány?

- Államtitkár Úr A Jobbik mellett a HÖOK és az alapvető jogok biztosának megállapítása szerint is diszkriminatív a hatályos szabályozás, mert nem vonatkozik a diákhitellel rendelkező édesapákra. Éppen ezért az alapvető biztosi jelentést is figyelembe véve a diákhitel elengedésének újragondolását kérjük a kormánytól, kiszélesítve ezen kedvezmény jelenlegi kereteit. Kérdezem:

- Miért különböztetik meg hátrányosan a diákhiteles fiatal édesapákat?

- Az alapvető biztosi jelentést is figyelembe véve megteszik-e a vonatkozó rendelet módosítását, felszámolva ezzel a jelenlegi észszerűtlen, igazságtalan és diszkriminatív állapotot? (Taps a Jobbik soraiban.)

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára):- Képviselő Úr! A kormány számára fontos, hogy a családokat minél több úton-módon segítse, éppen ezért vezettük be azt az előterjesztést és kedvezményt, amellyel az édesanyákat és rajtuk keresztül a családokat tudjuk segíteni. Abban tudjuk őket segíteni, hogy ha az édesanya továbbtanult, és ezt diákhitelből tette, akkor most már második-harmadik gyermek vállalása után a felét vagy az egész összeget elengedi az állam, és kifizeti a család számára. Azt hiszem, hogy ez egy fontos intézkedés volt, és jó, hogy ennek a költségvetési fedezetét tudtuk biztosítani. Sajnáljuk, hogy a Jobbik és az ellenzéki pártok nem támogatták.

- A gyermeket nevelő édesanyákat támogattuk akkor is, amikor a „Nők 40”-et bevezettük, azt sem támogatták. Most is a gyermeket nevelő édesanyákat támogatjuk akkor, amikor a diákhitelt részben vagy egészben elengedjük akkor, amikor gyermeket vállalnak, pontosan azért, mert úgy gondoljuk, hogy az édesanyáknak többes terhelése van, nemcsak a munkában állnak helyt, hanem a gyermeknevelésből is természetszerűleg több hárul rájuk.

- Képviselő Úr! Az Alaptörvényben is rögzítettük, a XV. cikk (5) bekezdésében, hogy az állam a nők védelme érdekében jogosult, sőt azt is mondhatjuk, hogy köteles célzott, külön támogató intézkedéseket hozni. Ez is egyéni intézkedés, amivel az édesanyákat próbáljuk kedvezőbb helyzetbe hozni. Szerencsére sokan igénybe tudták venni, ha csak az idei év első félévét nézem: 1300 édesanyának tudtunk segíteni, közel átlagosan 1 millió forinttal. Örülünk, hogy ezt megtehetjük! (Taps a kormánypárti padsorokból.)

A kormányzat politikai alapon kinevezetett pártkatonái közül mennyit akar kirúgni a bürokráciacsökkentés érdekében!

KORÓZS LAJOS, (MSZP): - Képviselőtársaim! Most már széltében-hosszában a közbeszédben bent van, hogy 2019. január 1-jével a központi apparátusból mintegy 40 százalékos, úgynevezett bürokrácialeépítés címszó alatti elbocsátásokra fog sor kerülni. Az érintettek pontosan tudják, hogy mire készül a kormány, továbbá a szakszervezetek is többször fölhívták rá a figyelmet. Erről a tárcavezetők külön-külön is már így vagy úgy, de említést tettek. Az Állami Számvevőszék elnöke, Domokos László egy korábbi parlamenti expozéjában nem is titkolta, hogy az ÁSZ-munkavállalók mintegy 10 százaléka részére együttműködési és elhelyezkedési támogatást fog nyújtani.

- Államtitkár Úr! Kérem, mutassa be ‑ és tegye mindenki számára elérhetővé ‑ a kormány által készített azon hatástanulmányokat, amelyek alapján a jövő év januári elbocsátásokat tervezik a közszférában.

- A kormánynak már most tájékoztatni kellene a kirúgással érintett munkavállalókat, arról, hogy milyen elvek mentén kerülnek elbocsátásra? (Taps az ellenzéki padsorokból.)

***

PÓTÁPI ÁRPÁD, (Miniszterelnökség államtitkára): - Képviselő Úr! Egy demokráciában minden kormányzati ciklus elején természetes, hogy az új kormány áttekinti a közigazgatási apparátus szerkezetét, melyik minisztériumban mennyien dolgoznak, milyen munkakörben, és a hatékony és a gyors közszolgálat ellátásához mekkora apparátus szükséges. Ez a munka, ez az áttekintés most is zajlik, folyamatban van a részletek kidolgozása és áttekintése, annak érdekében, hogy felmérhessük, a jelenlegi feladat- és hatáskörök ellátására hány közszolgára van szükség, és ahol a bürokráciacsökkentés létszámcsökkentést tesz lehetővé, ott ezt végre szeretnénk a következő időszakban hajtani.

- Képviselő Úr! A várható létszámcsökkentéssel egy olyan még hatékonyabb közigazgatás kialakítására törekszünk, ahol a jelenleginél lényegesen magasabb bérek mellett dolgozhatnak majd a köztisztviselők. Ha kell, a költségvetésből akár többletforrásokat is vagyunk hajlandók átcsoportosítani annak érdekében, hogy magasabb béreket tudjunk kifizetni, illetve a jelenleginél sokkal rugalmasabb legyen a bérmegállapítás.

- Képviselő Úr! Továbbra is a köztisztviselők mellett állunk, a szocialista kormányzat politikájával szemben, amely egyhavi bért vett el a közszféra dolgozóitól. A 2010 után hivatalba lépett és azóta újjáalakult kormány viszont átfogó béremelési programot indított el a közszférában. Emeltük a béreket az egészségügy, az oktatás, a rendvédelem vagy a területi közigazgatás rendszerében. Ezt a munkát szeretnénk folytatni most. Szeretném megnyugtatni a képviselő urat, hogy felelősséggel dolgozunk, a választópolgárok érdekében! És a részletekre, kérem, várjon még türelemmel, meg fogjuk ezeket is adni! (Taps a kormánypártok soraiból.)

Miért veszik vissza a tűzifa-juttatás felét?

VARJU LÁSZLÓ, (DK): - Államtitkár Úr! Több ok is van arra, hogy a tűzifáról beszéljünk! A Demokratikus Koalíció legeurópaibb pártként a megújuló energiák ügyét fontosnak tartja, és ennek keretében beszélhetnénk erről, akár úgy is, hogy Kaderják urat kérdezzük, mit gondol erről. De most nem ez az apropó, mert a tűzifát most nem elégetni kell az erőműben, hanem önök itt, a kormány a kampány hevében arra jutottak, úgy találták, hogy kevés a méz a madzagon, ezért egy kicsit kennek rá, és 12 ezer forint értékű jutalmat ígértek a gázszámlával rendelkezőknek. Csak megfeledkeztek arról, hogy több százezer, több mint 600 ezer család van, amely háztartásában más anyagokkal, hagyományos anyagokkal, köztük fával fűt! Éppen ezért, hogy erre önöket emlékeztessük, többen követeltük, kértük önöktől, hogy ezzel foglalkozzanak.

- A jelentkezési határidő október 15-én lejár. A tűzifajuttatással kapcsolatosan többen is jelezték, hogy önök vissza is veszik mindjárt egy trükkel a 12 ezer forintos „jutalomból” a kiszállítás díját az érintettektől és van, ahol ez 6 ezer forintba kerül. Éppen ezért kérdezem államtitkár urat:

- Csakugyan meg akarják fizettetni minden tűzifát igénylővel a kiszállítás költségeit?

- Túl soknak tartják a juttatást, ezért akarják ilyen módon a legrászorultabbakat még nehezebb helyzetbe hozni? (Taps az ellenzéki padsorokból.)

***

POGÁCSÁS TIBOR, (Belügyminisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! Azt gondolom, nagyon jó dolog az, ha fejlődik a világ, és nagyon jó dolog, ha fejlődik maga az ember is. Ezért tartom nagyon fontosnak és nagyon jó dolognak, hogy az ön érzékenysége és a rezsicsökkentéshez való hozzáállása is fejlődik, fejlődött, és ma már belátja, hogy mindaz, amit önök műveltek, amikor kormányon voltak, az emberek megélhetési lehetőségeivel, az felháborító volt, és nem véletlen, hogy úgy döntöttek a választásokon az emberek, ahogy döntöttek.

- Képviselő Úr! A kormány mindig is érzékeny volt arra, hogy azok az emberek, akik különösen nehéz helyzetben élnek, egyedül élnek, tanyákon élnek, egyéb helyeken élnek, ahol a közösségi összetartás kisebb, azoknak a téli időszakra egy szociális tűzifa-támogatási rendszert működtessen az önkormányzatokkal közösen. Ez a rendszer jól működött, és működik is. Való igaz az, hogy az ország tavalyi évi gazdasági teljesítményének következtében az idei évi fűtési szezonra 12 ezer forint értékű támogatást juttatunk minden családnak. Akik vezetékes gázzal fűtenek, azok a gázszámlából írhatják le, akik pedig tűzifával fűtenek, azok ilyen értékű támogatást utalvány formájában kapnak.

- Az önkormányzatok gyűjtik össze a támogatásra jogosultakat, és ők vesznek részt majd az utalványok kiosztásában. Az a zűrzavaros mondatsor, amit ön itt hangoztatott, hogy egy olyan támogatási rendszer, amelynek a kiosztása csak október 15. után kezdődik, és már most elvontunk volna valamit, ez önmagában mutatja azt, hogy fogalma nincs arról, amiről beszél! (Taps a kormánypártok soraiból.)

Orosz demokrácia, kínai környezetvédelem?

SCHMUCK ERZSÉBET, (LMP): - Államtitkár Úr! Az Orbán-kormány sokat emlegetett keleti nyitásának egyetlen értelmét az adhatná, ha a keleti országoktól azt tanulnánk el, amit érdemes, például a szorgalmat és az idősek tiszteletét. Önök azonban nemcsak az önöknek tetsző demokráciát akarják a keleti diktatúrákból importálni ‑ amit megszépítve illiberális demokráciának neveznek -, hanem a környezetminőséget is. Mára odáig jutottunk, hogy nem csupán az EU-n belül tartozunk a legszennyezettebb levegőjű tagállamok közé, de globális összevetésben is. Az Európai Számvevőszék friss adatai szerint immár a fullasztó füstködökről ismert Kínában és Indiában is jobb a levegő, mint Magyarországon. A magyar lakosság száz lakosonként évente 1,8 egészséges évet veszít a kormány nemtörődömsége miatt, ami a kétszerese az EU-átlagnak, és Kína, illetve India mutatóinál is rosszabb!

- Államtitkár Úr! Az Európai Bizottság immár egy évtizede kötelezettségszegési eljárást folytat a magyar kormányok ellen a szennyezési határértékek tartós és folyamatos túllépése, a szmogos napok túlságosan nagy száma miatt. Önöket azonban a probléma nem nagyon érdekli láthatóan, ugyanis a jövő évi költségvetésben is csupán egy családi ház árát biztosították a legveszélyesebb PM10-szennyezés csökkentésére, holott néhány stadionból azért már érzékelhető javulást lehetne elérni. Kérem, szíveskedjék tájékoztatni:

- A kormány szerint mikor érjük utol legalább a kínai levegőminőséget?

- Mikor tesznek végre érdemi, hatásos lépéseket a légszennyezéssel összefüggő sok ezernyi haláleset, illetve százezres nagyságrendű megbetegedés megelőzéséért? (Taps az LMP padsorában.)

***

FARKAS SÁNDOR, (Agrárminisztérium államtitkára:) - Képviselő Asszony! Mindenekelőtt szeretném tájékoztatni arról, hogy a hivatkozott európai számvevőszéki tanulmányban 2012-es adatokat mutató táblázat szerepel. 2012 óta Magyarország levegőminősége folyamatosan javul, ugyanakkor leszögezhetjük, hogy 2012-ben sem volt rosszabb, mint az indiai vagy a kínai levegőminőség. A WHO frissebb, 2016. évi felülvizsgálatának adatai már reálisabb képet mutatnak az említett országokról. Természetesen tisztában vagyunk a légszennyezettség kedvezőtlen hatásaival, éppen ezért az elmúlt években jelentős lépéseket tettünk a helyzet javítására.

- A levegőminőség alakulásában ugyanakkor a légszennyező anyagok helyi kibocsátása mellett számos, tőlünk független tényező játszik közre. Magyarországra az országhatáron túlról, akár még Ázsiából is 30 százalékkal több légszennyező anyag érkezik, mint amennyi távozik. Ráadásul az ország medencejellege miatt a téli időszakban a légszennyező anyagok könnyebben feldúsulnak, leülepednek a medencében. Néhány ilyen epizód akár éves határérték-túllépést is okozhat, ezáltal statisztikai szinten a valós helyzetnél kedvezőtlenebb képet mutatva az országról. Mindezek ellenére minden lehetséges intézkedést megteszünk a levegőminőség javítása érdekében.

- Képviselő Asszony! Már évekkel ezelőtt elindítottuk a kis méretű részecskék kibocsátásának csökkentésére vonatkozó ágazati programot. A program 2011-es indulása óta a közlekedési, az ipari, a mezőgazdasági és a lakossági szektorban számos intézkedés megvalósult mintegy 160 milliárd forint értékben. Jelenleg készül az új országos levegőterhelés-csökkentési program, amely kitér minden lényeges légszennyező anyag kibocsátásának korlátozására. Meggyőződésem, hogy Magyarország jó úton halad a környezeti ártalmak mérséklése terén. Javaslom ezért képviselő asszonynak, hogy a statisztikai adatok téves értelmezésén alapuló riogatás helyett inkább a kormánynak az emberek érdekében végzett munkáját támogassa! (Taps a Fidesz soraiból.)

Milyen hosszúak a várólisták a Fideszes dimenzióban?

RIG LAJOS, (Jobbik): - Államtitkár Úr! Azt ugye, mindenki tudja, hogy a kormány az elmúlt időszakban 5 milliárd forintot fordított a várólisták csökkentésére a fekvőgyógyintézetekben. A várólisták mellett van egy olyan súlyos másik probléma, amelyről nagyon keveset beszélünk: ezek az előjegyzési listák, amelyek az intézmények szakrendelőiben jelentkeznek. A választókerületemben egyre több ember keres meg azzal a problémával, hogy egy sima kardiológiai, urológiai előjegyzés több mint fél évet vesz igénybe!

- Az állami ellátórendszer mellett kialakult egy párhuzamos ellátási rendszer, ez a magánegészségügy. Sajnos, nagyon sok átlagfizetésből élő embernek ezt a magánegészségügyi rendszert kell igénybe venni ahhoz, hogy megfelelő diagnosztikai eszközökkel megfelelő diagnózist próbáljanak felállítani az orvosok. Itt átlagfizetésről beszélünk, nem 5 millió forintos miniszteri fizetésekről! Majd amikor megvannak ezek a diagnosztikai eljárások során elkészült leletek, visszamegy a szakrendelőbe, vár több órát, mert az utcáról beesett ember bepofátlankodik előtte. Az elmúlt időszakban is volt ilyen, amikor Orbán Viktor miniszterelnök úr bement egy rendelőbe, majd az ott állókat, az ott várakozókat megkérdezte arról, hogy bemehet-e. Természetesen beengedték, ugye, ki mer nemet mondani miniszterelnök úrnak. Annak idején Kádárnak és Rákosinak sem mertek nemet mondani következmények nélkül.

- De nézzük a tényeket! Azok a statisztikai adatok, amelyeket önök elmondanak az előjegyzési listáról, téves adatok! Az intézményvezetők kozmetikázzák azokat az adatokat, amelyek a bürokratákhoz, az íróasztal mögött ülő bürokratákhoz eljutnak, ebből önök egy dicshimnuszt zengenek, és azt mondják, hogy az előjegyzési listák rendben vannak, nincsen akkora várakozási lista! Sajnos, nem sikerült csökkenteni az elmúlt időszakban. Ha megnézzük az önök dimenzióját, egy-két hónapot kell várni! Kérem önöket, hogy menjenek le az egyszerű egészségügyi ellátási rendszerbe, ne a Honvédkórházban gyógyítsák magukat. Kérjenek időpontot egy vidéki város szakrendelőjébe, kórházába:

- Lehet hogy tapasztalni fogják, hogy milyen az igazi egészségügyi ellátórendszer ma Magyarországon? (Taps a Jobbik padsoraiban.)

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára):- Képviselő Úr! A felszólalása legelején az elismerő mondatokat köszönöm a kormány nevében. Annyival egészíteném ki, hogy nem 5 milliárd forintot szánt a várólisták csökkentésére a kormány, hanem évi 5 milliárd forintot szánt az elmúlt években a kormány a várólista csökkentésére. Ez összesen 25 milliárd forintos többletet jelentett az elmúlt évek költségvetésében, olyan többletet, amelyet a költségvetési törvényben a Jobbik maga nem támogatott. Ha ön megnézi, hogy ez mit eredményezett összességében, azt láthatjuk, hogy míg 2012-ben 70 ezren voltak a várólistákon, ez most már 28 ezer alá csökkent.

- Képviselő Úr! A szürkehályogműtét esetében a tényleges várakozási idő 90 nap volt 2012-ben, most ez 45 napra csökkent. A csípőprotézisműtétek esetében ez 180 nap volt, ez 104 napra csökkent. A térdprotézisműtétek esetében 241 nap volt, ez 137 napra csökkent. Tehát mindenhol érezhetően, közel felére, vagy több mint a felére csökkent az az időtartam, amit várakozni kell a betegeknek. Nyilván itt van egy olyan minimális időtartam, amely mindig a rendszer működése miatt fennáll, de ettől függetlenül ezeket nagyon nagy mértékben sikerült javítani. A 38 százalékos várakozási idő csökkenése, mondjuk, a térdprotézisműtétek esetében a 9. legjobb eredményt hozza az európai országok között, de csípőprotézis-műtétnél is a 8. helyen állunk, ha összevetjük, tehát csak hét európai ország van, ahol ennél kevesebbet kell várni. Vagy ha megnézzük a szürkehályogműtéteket, akkor ott is a magyar adat eléggé jó adat, 45 nap Hollandiában is csak 35 nap, de Angliában például 72 nap. Ehhez képest azért jobbak a magyar adatok! (Taps a Fidesz soraiból.)

Várható-e hatékony lépés a kormánytól a műanyaghulladék visszaszorítása érdekében úgy, hogy közben megoldást is találnak a problémára?

SCHMUCK ERZSÉBET, (LMP): - Államtitkár Úr! Sok éve tudjuk, hogy a műanyag zacskók használata sem a termék tárolása, sem a hulladékgazdálkodás szempontjából nem jó megoldás. A természetbe kikerülő műanyagok a természetes élővilág károsításán túl bekerülnek a táplálékláncba, az élelmiszerekbe és az ivóvizekbe is, így egészségünket veszélyeztetik.

- Megoszlanak a vélemények arról, hogy mennyi csomagolóanyagot használnak fel csak a hazai kiskereskedelemben. A kormányzat szerint Magyarországon évente több mint 80 darab műanyag zacskót használunk fejenként. Megjegyzem: ez nagyon alulbecsült szám, de még így is csaknem egymilliárd zacskót jelent, aminek jelentős része azonnal hulladékká válik. A tapasztalat szerint azonban ennél többet használunk, mert még a szelektív szemétszállítási szolgáltatások is többnyire műanyag zsákban kérik kitenni a műanyag palackokat vagy akár a komposztálható hulladékot is.

- A visszaváltható üvegek, csomagolóanyagok ideje a hazai politika szerint lejárt. Ehhez képest üdvözölhető, hogy összhangban az LMP korábbi javaslataival, az illetékes tárca emelné az eldobható műanyag zacskók termékdíját, és a kör tovább bővülhet az egyszer használatos műanyag eszközökkel. Kérdéseim államtitkár úrhoz:

- Milyen mértékű termékdíjemelésre lehet számítani az egyes csomagolóanyagok terén?

- Mire kívánják fordítani a megnövekvő termékdíjbevételt?

- Milyen csomagolóanyaggal javasolják pótolni a műanyag zacskókat?

- Van-e erre valamilyen hazai innováció?

- Mi lesz az ugyancsak nagy problémát okozó pillepalackokkal és a vissza nem váltható üvegekkel?

- Van már erre is stratégiájuk? (Taps az LMP padsorában.)

***

CSERESNYÉS PÉTER, (Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára): - Képviselő Asszony! Magyarország az Európai Unió szabályozását évekkel megelőzve, már 2011-ben határozott lépéseket tett a műanyag zacskók számának csökkentése érdekében. Az eredményes intézkedéseknek köszönhetően azóta nagyon kevés üzletben kapunk ingyenesen műanyag táskát, a műanyag zacskók forgalmazása pedig megközelítőleg a felére csökkent. Az intézkedések következő állomása a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvénytervezet, módosítás lesz.

- Képviselő Asszony! Egyetértek önnel abban, hogy megközelítőleg fejenként 80 darab műanyag zacskónyi felhasználásunkat még alacsonyabb szintre kell visszaszorítanunk. A kormány azonban ezt pontosan és eredményesen akarja véghez vinni. Az önök korábbi törvényjavaslata ugyanis, amelyre kérdésében is hivatkozott, csak a csomagolóanyagok körébe sorolt műanyag zacskók ellen lépett volna föl. Az ide nem tartozó, de a környezetre sokkal veszélyesebb könnyű és nagyon könnyű zacskókat viszont érintetlenül hagyta volna. Mi ezzel szemben ennek a termékkörnek, sőt az egyszer használatos műanyag eszközök széles körének a forgalmát is jelentősen mérsékelni kívánjuk. Hogy ezt elérjük jelenleg még egyeztetés alatt álló, de a célunk eléréséhez megfelelő mértékű termékdíjemelésre fogunk javaslatot tenni. Tehát hangsúlyozom: kidolgozás alatt áll az az elképzelés, amelyet majd a későbbiekben tudunk megismertetni önökkel, mindenkivel.

- A díjtétel emelésétől és a környezettudatos szemlélet terjesztésétől azt várjuk, hogy segítsék az állampolgárokat a fenntartható fogyasztási döntések meghozatalában, az újrahasznosítható vagy a környezetet kevésbé terhelő termékek választásában. Ugyanis mindannyiunknak lehetősége van arra, hogy az ártalmas műanyag fogyasztási cikkeket környezetkímélő termékekkel helyettesítsük a saját egészségünk és a következő generációk életminőségének megvédése érdekében. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Milyen megszorításokat tervez a kormány, ha a korrupció elképesztő mértéke miatt az EU csökkenti az uniós forrásokat?

BANA TIBOR, (Jobbik): - Államtitkár Úr! A megerősített együttműködési eljárással létrejövő európai ügyészséghez már 22 uniós tagállam csatlakozott. Kelet-Közép-Európából Lengyelországon kívül csak Magyarország nem, annak ellenére, hogy hazánkban minden korábbinál magasabb szinten van a korrupció!

- Az európai ügyészség hatásköre jelen állás szerint csak az uniós forrásokra terjedne ki, vagyis a részvétellel egyáltalán nem csorbulna nemzeti önrendelkezésünk. Magyarországon az EU-s források jelentős részét ellopják, a magyar ügyészség pedig számtalan fontos esetben nem folytat vizsgálatot. A gondokat tetézi, hogy a következő, 2021-2027-es hétéves uniós költségvetési időszakban bevezethetik a jogállamisági mechanizmust az uniós források odaítélése kapcsán, ami Magyarország esetében egyértelműen negatív következményekkel járhat, hiszen a kormány és a Fidesz-KDNP lábbal tiporja a demokratikus intézményrendszert. Az orbáni korrupció veszélyezteti az EU-s támogatásokat!

- Államtitkár Úr! A már a jelenlegi ciklusban kilátásba helyezett pénzügyi szankcióknak magyar települések, vállalkozások és tisztességes honfitársaink láthatják kárát. A Jobbik szerint a haverok kiszolgálása helyett a munkahelyteremtő, foglalkoztatásnövelő célokat, az egészségügy, az oktatás és a szociális szféra területét kellene középpontba állítani! Bár a szervezethez való csatlakozás érdekében Gyöngyösi Márton és Staudt Gábor frakciótársaimmal határozati javaslatot is benyújtottunk. Illúzióink persze nincsenek, látjuk, hogy a kormány fél ettől, ezért a Jobbik minden tisztességes honfitársunk érdekében a rendelkezésünkre álló összes lehetséges eszközzel küzdeni fog azért, hogy a csalást és az uniós forrásokkal való visszaélést érdemben visszaszorítsuk hazánkban! Ezért is kérdezem:

- Tesz-e bármit is a kormány az uniós források, így a magyar családok védelme érdekében, vagy továbbra is kizárólag az önökhöz köthető családok érdekeit tartják szemük előtt?

- Milyen megszorításokra készülnek, ha jelentősen visszaesnek a Magyarország rendelkezésére álló európai uniós támogatások? (Taps a Jobbik padsoraiban.)

***

VÖLNER PÁL, (Igazságügyi Minisztérium államtitkára): - Képviselőtársam! Azt hiszem, hogy itt alapvető tévedés van, itt nem a korrupció emelkedik, hanem az önök szövege a korrupcióval kapcsolatban, miután a választóknak nem tudnak érdemi üzeneteket eljuttatni! De visszatérve az uniós ügyészségnek a témájára: gyakorlatilag, ahogy ön is említette, 28 tagállama van egyébként az Uniónak és ebből 22 csatlakozott, tehát Magyarország nem egy szem magában vetett fel kifogásokat az együttműködéssel kapcsolatban. Alapjaiban támogattuk az elképzelést. Konstruktív javaslatokat tettünk az ügyészség vonatkozó szabályozása kidolgozásában, ezeket azonban figyelmen kívül hagyták. Nem voltak tekintettel arra, hogy nálunk az ügyészségnek közvetlenül a parlament alá rendelése alaptörvényileg garantált hosszú ideje, eltérően a többi tagállamtól, ahol a kormányzat alá rendelt. Az ügyészség nevében nem kötelességem visszautasítani, de azoknak az ügyészeknek a munkáját minősíteni, akik, azt hiszem, hogy az elmúlt években, évtizedben kiemelkedő munkát végeztek a bűnüldözés terén és érvényesítik a magyar büntetőjogot, az azért nyílt politikai színjáték részévé tenné. Ez szerintem nem hasznos tevékenység.

- Képviselő Úr! Önök itt most az Európai Unió érdekében, illetve a bevándorlást támogató nyomás érdekében lépnek fel. Nagyon érdekes felidézni, hogy 2011 januárjában az önök akkori pártelnöke, Vona Gábor arról szónokolt, hogy népszavazást szervez az Unióból való kilépés érdekében, az önök képviselői pedig uniós zászlót égettek. Gondolkozzanak el azon, hogy ilyen pálfordulások után, amiket itt önök végrehajtanak, egyáltalán mennyire hiteles az a fajta felvetésük, amit a tények teljes elhanyagolásával juttatnak itt elénk? (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

Mikor szakít a kormány az alacsony bérek politikájával?

JAKAB PÉTER, (Jobbik): - Államtitkár Úr! Tisztelt Ház! Országos rekordot döntve nőnek Miskolcon a munkabérek. Félreértés ne essék, ezt nem én mondom, ezt Miskolc polgármestere mondta körülbelül két évvel ezelőtt. Ha a polgármester úr igazat mondott volna, akkor most nyilván arról beszélhetnénk, hogy végre-valahára a miskolci, a borsodi bérek elkezdtek felzárkózni a magyar átlaghoz, de a KSH legfrissebb adatai nem ezt mutatják, sőt ellenkezőleg! A KSH szerint a magyar és a borsodi átlagbér közötti szakadék közel 20 százalékkal emelkedett az elmúlt két évben. Tudja, mit jelent ez, államtitkár úr? Ez azt jelenti, hogy Miskolc és Borsod végzetesen kezd leszakadni, és ezen a problémán nem nagyotmondással lehet javítani, hanem érdemi béremeléssel.

- Államtitkár Úr! A Jobbik pontosan azért alkotta meg a bérunió koncepcióját, hogy ez az érdemi béremelés elinduljon Magyarországon, főleg a leszakadó régiókban, de önök más utat választottak. Önök azt az utat választották, aminek az lett az eredménye, hogy ma már Magyarország a bérek tekintetében a visegrádi országok között is sereghajtó! Ugyanis miközben a környező országok próbálnak felzárkózni, addig az önök miniszterelnöke mit mondott szaúdi befektetők előtt: azért érdemes idejönni befektetni, mert nálunk a minőségéhez képest feltűnően olcsó a munkaerő! Aztán Kövér László mire hivatkozva utasította el az érdemi béremelést? Az itt élők kevesebbel is beérik – mondta! Aztán jött Varga Mihály pénzügyminiszter úr, aki szintén nem a béremelés mellett tette le a voksát, hanem az ukrán vendégmunkások mellett. Aztán jött a Fidesz-közeli Market Zrt. vezérigazgatója, aki már egyenesen azt mondta, hogy 3-5 éven belül jöhetnek a pakisztáni, indiai meg a vietnámi vendégmunkások. Vannak itt kormányzati tervek, kérem szépen, csak a béreket ne kelljen emelni! Ezért kérdezem államtitkár urat:

- Mikor óhajtanak szakítani az alacsony bérek politikájával, amelynek részeként egyébként most épp a kafetériát veszik el a dolgozóktól?

- Mikor kezdenek érdemi béremelésbe? És végezetül egy kérdés: tényleg egyetértenek önök Miskolc polgármesterével?

- Önök szerint is Miskolcon rekordmértékben nőnek a bérek? (Taps a Jobbik padsoraiban.)

***

BODÓ SÁNDOR, (Pénzügyminisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! Soha nem volt, nincs is, és nem is lesz olyan kormányzati szándék, amit ön a kérdésében megfogalmazott, tehát ezt így alapból vissza is kell hogy utasítsam! Az teljesen egyértelmű, hogy a piacgazdaságban a bérek növelése és a bérek, javadalmak alakulása a gazdasági lehetőségektől függ. A béreket alapvetően a piaci szereplők, a munkaadók és a munkavállalók alkuja határozza meg. Ebbe természetesen azért a kormányzatnak is van beleszólási lehetősége, közvetlenül a minimálbér, illetve a garantált bérminimum megállapításával.

- Képviselő úr a kafetériajuttatásokra is utalt egy gondolatban. A kafetériajuttatások a béreknél kedvezőbb feltételekkel adóztak, és valamilyen szinten nyilvánvalóan kiegészítették a javadalmakat, de azzal ön is egyetértett, hiszen a mondandójának többi részéből erre következtethettem, hogy az elérendő cél mégiscsak az, hogy a munkavállalók munkájuk ellenértékeként egy szabadon felhasználható, tisztességes munkabért kapjanak.

- Képviselő Úr! A kormány továbbra sem támogatja a béruniós kezdeményezést, sokkal inkább a hosszabb távú bérmegállapodásokat szorgalmazza. Erre egyébként konkrét példa van, a munkaadók, munkavállalók egyetértenek ebben. Az életpályamodellek megalkotása, szintén kedvező eredményeket mutat.

- Konkrét borsodi példa: a tavalyi és az idei jelentős mértékű minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum emelésének köszönhetően a bérek általában a kevésbé fejlett régiókban növekedtek jobban. Így az első félévben pont az ön által említett térségben, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 13,4 százalékkal, a közeli Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig 12 százalékkal, tehát az országos átlagot meghaladó mértékben emelkedtek. Emellett nyilvánvalóan azt is látni kell, hogy ezekben a megyékben valóban alacsonyabb az átlagjövedelem, de ha a felzárkózás így folytatódik, akkor reméljük, hogy hamarosan kiegyenlítődik. (Taps a kormánypártok soraiban.)

I. Szóltak, kérdeztek, láttatták a ”cifra” világot!

Bartha-Szabó József