II. Ütésváltás…

Látványos és fölöttébb hangzatos napirend előtti szónoklattal köszöntötték a héten is a parlamenti frakciók az Országgyűlés őszi ülésszakának ötödik találkozóját.

2018. október 8. 14:00

MOTTÓ: Murphy óta tudjuk: ami megtörténhet, az meg is történik. Mert hiába bölcs dolog előrenézni, ha nehéz messzebbre tekinteni, mint ameddig ellátni. Megbecsülni, s ha kell dicsérni mások kiválóságát fölöttébb nem könnyű. Klasszikus siker az, amikor egyik hibát a másik után fedezik fel a „másik oldalon” töretlen lelkesedéssel.

A határvédelem a miénk!

HUBAY GYÖRGY, (Fidesz): - Képviselőtársaim! Magyarország hosszú és küzdelmes utat járt be, mire eljutott arra a pontra, hogy hatékonyan képes megvédeni hazánk és a schengeni övezet határait az ideérkező illegális bevándorlók tízezreitől. Számos kritikát és támadást kaptunk az elmúlt években azért, mert Magyarország Kormánya a magyar emberek oldalán áll, és nem Brüsszel bevándorláspárti vagy a német Willkommenskultur politikáját kívánja követni. A bevándorláspárti csata azonban korántsem dőlt el, ki kell tartanunk álláspontunk mellett, ezt a mérkőzést meg kell vívnunk, és májusban meg kell változtatnunk az európai politikát!

- Ma az Európai Parlamentben és az Európai Bizottságban is elsöprő többségben vannak a bevándorlást támogatók, akik komoly demokráciaproblémát is jelentenek, hiszen olyasmit képviselnek, amit egyébként az európai emberek nem akarnak. Az emberek úgy érzik migrációügyben Európában, hogy a népakarattal szemben valamit rájuk akarnak kényszeríteni. Ezt erősítik a brüsszeli migrációs biztos ENSZ-ben tett kijelentései az új uniós áttelepítési programról. Az európai emberek azt várják a vezetőiktől, hogy öntsenek tiszta vizet a pohárba, és mondják ki: helyesnek vagy rossz dolognak tartják a migrációt. Az ennyire agresszív bevándorláspárti politika valójában lakosságcserét jelent, egyre kevesebb európai ember születik, és egyre több idegent hoznak ide. Aki nem mondja ki, hogy a migráció rossz dolog, az hiába akarja korlátozni a migrációt, nem tudja megnyerni az emberek bizalmát. Vannak olyan európai országok, ahol a politikusok nem merik képviselni az emberek véleményét, ám ránk ez nem jellemző! (Vadai Ágnes: Halleluja!) Ha bennünket megtámadnak csak azért, mert a magyar emberek oldalán állunk, akkor abban mindenki biztos lehet, hogy megfelelő súllyal fogunk válaszolni!

- Tisztelt Ház! A Fidesz arra kéri az európai parlamenti képviselőit, hogy kérjék számon Dimitrisz Avramopuloszon, az Európai Bizottság migrációs biztosán az ENSZ-ben elmondott beszédét. Jogunk van megtudni, hogy ki adott neki felhatalmazást erre a nyilatkozatra? A bevándorláspárti álláspontját úgy adta elő, mintha abban teljes egyetértés lenne az európai uniós tagállamok között, holott ez nincs így, és ezt a magyar emberek többször is kinyilvánították. Avramopulosz az ENSZ-ben sürgette az EU tagállamait, hogy tegyenek eleget a bevándorlók áthelyezésével, illetve áttelepítésével kapcsolatban tett ígéreteiknek, miközben hazánk például erre soha nem tett ígéretet! Felháborító, hogy továbbra is erőltetik az Európai Menekültügyi Ügynökség hatáskörbővítését, az illegális bevándorlás törvényesítését, az Európába vezető legális útvonalak megerősítését, valamint a migránsok európai munkavállalásának támogatását. A migrációmenedzsmentről és az áttelepítésekről beszélnek ahelyett, hogy a valós problémák megoldására törekednének. Hiába azonban minden törekvésük, mert Magyarország sosem fogja feladni és átengedni a határvédelem jogát, a magyarok ugyanis világosan eldöntötték, hogy az országba nem lehet beengedni a bevándorlókat, mivel a bevándorlás rossz dolog!

- Az ENSZ globális csomagja súlyosbítani fogja a migrációs helyzetet, mert újabb ösztönzést jelent majd emberek millióinak, hogy útra keljenek, ezért Magyarország semmilyen módon nem kíván részt venni ennek elfogadásában, és nem tekinti azt irányadónak magára nézve! A csomag hazug alapelvre épít, úgy szól, mintha a migráció alapvető emberi jog lenne, pedig nem az! Alapvető emberi jog az, hogy a saját hazájában mindenki békében és nyugalomban élhessen, és ha ez utóbbi akadályba ütközik, akkor az első lehetséges biztonságos helyen kell védelmet nyújtani. (Közbeszólások az ellenzék soraiból. Az elnök csenget.) A Nemzetbiztonsági bizottság ezért döntött úgy, hogy részletes vitában megtárgyalja a Sargentini-jelentésre válaszul írt országgyűlési határozatot, és ehhez az Alkotmányvédelmi Hivatal, valamint a Terrorelhárítási Központ meghallgatását kezdeményezi a határvédelem és a nemzetbiztonság összefüggéseiről. (Közbeszólások az ellenzék soraiból. ‑ Vadai Ágnes: Az oroszok már a spájzban vannak!) Elfogadhatatlan, hogy a hazai Soros-hálózat és a hazai ellenzék kampányblöffökkel tereli el a figyelmet a valódi európai vitáról és átlátszó kampányblöffökkel támadják a magyar miniszterelnököt. (Vadai Ágnes: Melyik a Soros-portál? Elolvasnám! ‑ Derültség és közbeszólások az ellenzék soraiból.) Őszintén bízom benne, hogy hazánk kitartóan helyt tud majd állni ebben a küzdelemben, és a brüsszeli politikai elit lecserélésével reménykedhetünk még európai keresztény kultúránk további fennmaradásában! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

ORBÁN BALÁZS, (Miniszterelnökség államtitkára): - Tisztelt Ház! Megpróbálok az ellenzéki képviselők kényes ízlésének is megfelelni…(Vadai Ágnes: Nem tudsz! ‑ Közbeszólások az ellenzék soraiból.)… és ennek megfelelő válaszokat adni. (Közbeszólások és derültség az ellenzék soraiban. ‑ Az elnök csenget.) Mi úgy gondoljuk, hogy a magyar kormány élenjár a 2015 óta tartó példátlan, Európát sújtó migrációs válság kezelésében, ezért egy pici magabiztossággal mondhatjuk, hogy lennének elképzeléseink, és vannak európai szintű elképzeléseink is, hogy ezt a problémát hogyan kell kezelni ezt a migrációs nyomást hogyan lehet keretek közé szorítani és megszüntetni. (Arató Gergely: Ezeket valósítják meg!)

- Tisztelt Ház! Három dolgot szeretnék önöknek kiemelni, amiben mi mindenképpen előrelépést javaslunk. Az egyik: infrastrukturális értelemben is kezelni kell ezt a migrációs válsághelyzetet. A magyar kormány éppen ezért döntött a fizikai határzár felépítése mellett, és azt látjuk, ha az Olaszországban zajlott eseményekre gondolunk, hogy a tengeri határokat is meg lehet védeni. Tehát 2015 óta be tudtuk bizonyítani azt is, hogy a szárazföldi határszakaszok és a tengeri határszakaszok is védhetők. Ezzel szemben viszont Brüsszel és az Európai Unió intézményei ebben nem támogatják a tagállamokat, Magyarország esetében is a határőrizetre fordított több mint 900 millió euró megtérítésére nem számíthatunk az Európai Uniótól, hosszas, egy évig tartó küzdelem árán most ott tartunk, hogy 50 millió euró megtérítésére számíthatunk, majd meglátjuk, hogy ez megvalósul-e a jövőben.

- A második fontos elem: a jogi helyzet kezelése. Olyan jogi megoldásokat kell kialakítani, amelyek képesek az embereknek az Európai Unió schengeni határain kívül történő megállítására. A magyar jogi határzár, amit bevezettünk, bebizonyította az elmúlt években, hogy légmentesen képessé teszi Magyarországot arra, hogy a déli határszakaszt lezárja, és képes egy olyan fair eljárásrendet kialakítani, amelyben különbséget tudunk tenni menekültek és gazdasági bevándorlók között, anélkül, hogy ők a schengeni zónába bekerülnének. Ezzel szemben Brüsszel és az Európai Unió intézményei részéről folyamatos nyomásgyakorlás alatt állunk, ennek a nyomásgyakorlásnak pedig az az iránya, hogy a tagállamoktól el kell venni a migrációval és a menekültügy kezelésével kapcsolatos jogszabályalkotási lehetőségeket és a hatásköröket. Ennek a legutolsó és leginkább fenyegető példája Merkel kancellár asszony szeptember 13-ai nyilatkozata, aki azt mondta, hogy az EU jövője szempontjából az a döntő, hogy közös európai megoldás szülessen. Mi ezt nem szívesen halljuk, ugyanis azt gondoljuk, hogy a közös európai megoldás nem a helyzet megállításáról, hanem a katalizálásáról szólna. Merkel asszony azt mondta, hogy a Frontex megerősítésére van szükség, ami a tagállamok szuverenitásának a korlátozásával kell hogy járjon. Mi ezt nem tartjuk járható útnak, és azt gondoljuk, hogy a magyar megoldás bebizonyította azt, hogy képesek a tagállamok saját hatáskörben kezelni a migrációs válságot, ráadásul a magyar miniszterelnöknek van egy Schengen 2.0-ás javaslata, amely ennek a megoldásnak az európai szintű kiterjesztéséről szól.

- A harmadik dolog pedig a kommunikáció. Mi azt gondoljuk, hogy a migrációpolitikában a kommunikáció igenis számít! Amikor Törökországban vagy a balkáni útvonalon vagy Észak-Afrikában, Líbiában jártam, azt tapasztaltam, hogy az Európába igyekvő emberek Merkel kancellár asszony és az Európai Unió vezetőinek a nyilatkozatait lobogtatják, és erre hivatkozva szeretnének Európába jönni. Tehát igenis, minden politikusnak felelőssége van! Avramopulosz uniós biztos úrnak a felszólalása éppen ezért elfogadhatatlan, hiszen arra tesz javaslatot, azt a hatást éri el, hogy továbbra is százezrek, milliók gondolkodjanak azon, hogy az Európai Unióban próbáljanak új életet kezdeni.

- Képviselő urat arról tudom tájékoztatni, hogy a magyar kormány megvédi az ország szuverenitását, ki fog állni a hatáskörök mellett, ki fog állni a migrációkritikus álláspontja mellett, akkor is, hogyha ez nem tetszik Brüsszel vagy az Európai Parlament többségének, és ebben szeretnénk kérni a magyar kormány nevében a képviselő úr támogatását a továbbiakban is! (Taps a kormánypártok soraiban.)

A családok évében minden korábbinál több család válik hajléktalanná!

SZÉKELY SÁNDOR, (DK): - Képviselőtársaim! A kormánypárt 2010 óta küzd a devizahitelesek problémáival, és úgy tűnik, hogy nagyon nehezen tudja kezelni ezt a problémát. A gazdag családokat kimenti a saját maga által okozott problémából, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a lakáshitelek törlesztőrészletei akkor szálltak el végérvényesen, amikor ők hatalomra kerültek. A gazdag családokat kimentették ezekből a helyzetekből, de az alsó középosztályt és a szegény embereket bizony otthagyták a bankok áldozatainak! Egyre több embert lakoltatnak ki, és ez még nem is elég, hogy kilakoltatják őket, önök, uraim! 2012-ben ezt a dolgot kriminalizálták, hiszen ha valaki hajléktalan Magyarországon, akkor ez mostanában bűncselekménynek is számít, és ezt úgy tették ráadásul, hogy még az Alkotmánybíróságot is megkerülték. Az Alkotmánybíróság nem tud ebbe az ügybe beleszólni. És amikor erről az Európai Unió vagy az ENSZ megfelelő bizottságai vagy akár a Sargentini-jelentés komolyan észrevételezi ezt, önök azt mondják, hogy a mi szövetségeseink büntetik a magyar népet, mert a kormány állítólag megvédi Európát és Magyarországot a menekültektől.

- Kormánypárti Képviselőtársaim! Elképesztő helyzeteket látunk. Családoktól vesznek el gyermekeket, bekerülnek a magyar ellátórendszerbe, amiről épp a napokban jelent meg, hogy micsoda melegágya a bűnözésnek, a szexuális erőszaknak. Pontosan tudjuk, hogy akik oda bekerülnek, azok borzasztóan nehezen törnek ki abból az élethelyzetből, amibe kerültek, és ráadásul a magyar állam egy csomó pénzt elkölt ezekre az emberekre, amit ha egyébként a lakáshitelek megoldására fordítanánk, akkor talán nem is kellene elvenni a gyerekeket, leginkább a roma gyerekeket a családjaiktól. Ezt teszik ezzel az országgal, azokkal az emberekkel, akik önökre vannak bízva!

- Kormánypárti Képviselőtársaim! Elképesztő cinikus módon idén a választásokig meghosszabbították a lakásmoratóriumot, nem lehetett kilakoltatni májusig, de azóta, úgy tűnik, hogy be akarják hozni a lemaradásukat, naponta 20 családot lakoltatnak ki. Szép lassan, de hát nem is olyan lassan sátortáborrá változtatják az országot, amiről azt állítják egyébként, hogy mennyire fantasztikusan dübörög a gazdaság. Lassan úgy tűnik, hogy sokaknak kell az utcán lakniuk, mert nem tudják fizetni a lakáshiteleiket.

- Államtitkár Úr! Múlt héten benyújtottam egy javaslatot, amely egy eseti bizottságot hozna létre arra, hogy a kilakoltatási válságot és a devizahitelesek problémáit közösen oldjuk meg. Ebben természetesen jelen lenne minden párt, és civileket is be lehetne hívni, bankokat is, hogy megbeszéljük a problémákat és hogy olyan javaslatokat tegyünk, amelyek közösen elfogadhatóak. A javaslatban az is benne van, hogy azonnal állítódjanak meg a kilakoltatások, és ne is folytatódjanak addig, ameddig a bizottság végzi a munkáját. Nagyon-nagyon remélem, hogy ez a bizottság nemsokára a parlament elé kerül, felállításra kerül, és így el tudjuk kezdeni azt a munkát, amit az elmúlt nyolc évben önök nem végeztek el.

- Kormánypárti Képviselőtársaim! Az európai magyarok önökhöz hasonlóan nem szeretnének hajléktalan családokat látni a városok utcáin. Megoldásnak azonban önökkel ellentétben nem börtönbe zárásukat vagy erdőbe történő kiűzésüket tartja, hanem a közösség segítését! Ha van 3 milliárd forintunk harmadosztályú szerbiai futballcsapatok stadionjára, akkor legyen pénz arra is, hogy azokon a szerencsétleneken, akiktől elveszik a lakásukat, tudjunk segíteni! (Taps az MSZP és a DK padsoraiban.)

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Két dolgot rendkívüli mértékben hiányoltam az ön felszólalásából, mint a DK képviselője, mint Gyurcsány Ferenc pártjának képviselője. Az egyik az elnézéskérés a magyar emberektől, amiért az első Orbán-kormány által kialakított kamattámogatásos forinthitelrendszert átváltoztatták egy devizahitelezési rendszerré, és nem egy állami támogatásra épülő lakás- és otthonteremtési programot vittek tovább, bár a választási kampányban ezt többször is megígérték! A Kárpátok Cicerója, Medgyessy Péter például azt mondta, hogy ez egy jó dolog, és hogy ezt folytatni kell. Tehát nem ezt vitték tovább, hanem egyrészről politikai bosszúból, hogy az Orbán-kormány egyik sikerét annullálják, tönkretegyék, másrészt pedig azért, mert az embereken, a családokon akartak önök spórolni, hogy ne kelljen kifizetni azt a kamattámogatást a költségvetésben, hanem más célra költhessék, amely célokat persze nem igazán látjuk azóta sem az országban.

- Képviselő Úr! Önök tehát azért, hogy spóroljanak, és azért, hogy politikai bosszút álljanak az első Orbán-kormány sikeres otthonteremtési programján, ezért az embereket a devizahitelezésbe hajszolták, és nem tűnt föl önöknek vagy föltűnt, de nem tettek semmit, hogy százszorosára emelkedett a kormányzásuk alatt a devizahitelek mértéke. Bármi, ha százszorosára emelkedik egy kormányzás ideje alatt, az már veszélyes, arra már fel kell hívni az emberek figyelmét.

- Képviselő Úr! Bármennyire is hunyorog, az MSZP-SZDSZ kormányzása alatt százszorosára nőtt a devizahitelek állománya Magyarországon! Ezért a valós bocsánatkérést és elnézéskérést is hiányoltam öntől és azt is, hogy elmondta volna, hogy a Gyurcsány-kormány vagy a Bajnai-kormány vagy bármelyik, amelyben a DK és elődpártjai részt vettek, mit tettek ezeknek az embereknek a megmentése érdekében; mit tettek azért, hogy legalább megállítsák ezt a folyamatot, bár azt tudjuk, hogy az önök kapacitása a pozitívra fordításban igazából nem tud megnyilvánulni. Semmit nem tettek ezért! Sőt! Emlékezhetünk: az önök jegybankelnöke, akit önök itt a parlamentben nagy többséggel támogattak és megválasztották őt, azt mondta: legalább megtanulják a magyar emberek, hogy hitelt felvenni veszélyes. Erről beszélt az amerikai nagykövetnek is, ”így legalább a magyar társadalom megtanulja, hogy mikor vegyen fel hitelt, és mikor nem!” Ennyi volt a szociális érzékenység! Nem beszéltek arról, hogy ki fog az erdőben lakni vagy milyen családokat lakoltatnak ki, hanem teljesen cinikusan, az emberek hétköznapi problémáira nulla érzékenységet és fogékonyságot mutatva azt mondta: „majd a saját kárukon tanulnak ezek az emberek!” Ezt mondta az önök akkori jegybankelnöke.

- Képviselő Úr! A Fidesz-KDNP minden család számára segítséget nyújtott. Azt a leghatározottabban szeretném visszautasítani, amit ön mondott, hogy csak a gazdag családokon segíthet bármelyik támogatási forma. Ön is tudja, hogy a végtörlesztésnél és a többi esetben is az átlagos kiváltott hitelösszeg valahol 4-5 millió forint között volt. Ez nem egy multimilliomos családot és nem egy kacsalábon forgó palotát jelent, egy 4-5 millió forintos átlag végtörlesztési összeg, hanem pontosan azt, hogy valaki egy szobával nagyobb lakásba költözött, vagy ez a pár millió forint hiányzott ahhoz, hogy az álmai vagy az elképzelései szerinti otthont megvásárolja. Azokat az embereket ön ne mondja multimilliomosoknak, akik 4-5 millió forintos hitelt felvesznek Magyarországon azért, hogy egy lakást vásároljanak! Tehát nemcsak a gazdag családoknak, hanem mindenki számára, aki lakást vásárolt, lehetett tehetősebb, kevésbé tehetős, érzékelhető segítség volt. Önt cáfolják pontosan az adatok.

- Képviselő Úr! A Fidesz-KDNP az önök által szélessé, terebélyessé váló problémát megállította, és igyekezett is felszámolni ezt a helyzetet egyrészről a devizahitelezés megtiltásával. Most már csak az vehet fel devizahitelt Magyarországon, aki devizában is keresi a jövedelmét. Elrendeltük először is a lakáskiürítéseknek 2010. augusztus 11-én a leállítását, elfogadtuk 2011-ben a végtörlesztés intézményét, amely 170 ezer családnak jelentett segítséget. Az árfolyamgát bevezetésével szintén több mint 170 ezer belépő számára 50 milliárd forintnyi kamat megfizetését tudtuk megspórolni. Szintén fontos volt a Nemzeti Eszközkezelő létrehozatala, amely 100 ezer fő számára teremtette meg a lehetőségét annak, hogy korábbi lakásában, ha nem is tulajdonosként, de bérlőként tovább élhessen. A banki elszámoltatási törvényekkel összességében 1200 milliárd forintot tartottunk a magyar emberek zsebében. Ez a pénz nem vándorolt a bankok zsebébe. Ha önök maradtak volna, ez az 1200 milliárd forint a bankok zsebébe vándorolt volna. Mivel 2010 óta a Fidesz-KDNP kormányoz, ez az 1200 milliárd forint a magyar, nehéz helyzetben lévő emberek zsebében marad.

- Képviselő Úr! Jogegységi törvényt fogadtunk el 2014-ben. A forintosítás hozzávetőlegesen félmillió család számára jelentett segítséget, és jelenti azt, hogy ma már nincsenek kitéve a kamatingadozásnak. A családi csődvédelem bevezetése is több száz család számára segítséget jelentett. Már kétezer eljárás van folyamatban, illetőleg az önkormányzati bejelentési kötelezettség és más hasonló módosítások sok-sok családnak jelentenek utolsó lehetőséget akár, de nagyobb biztonságot. Azt pedig hozzátenném még mindenképpen: 81 ezer családnak 232 milliárd forint értékben tudtunk segíteni, hogy valóban lakáshoz jussanak! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Aktuális ügyekről!

TORDAI BENCE, (Párbeszéd): - Tisztelt Polgártársak! Ma október 2-a van, az erőszakmentesség világnapja, Mahatma Gandhi születésnapja. De nem Gandhi születésnapja miatt beszélek ma az erőszakmentességről, hanem azért, amit a magyar politikában tapasztalunk! Azért, mert a Fidesz az erőszak kultúráját képviseli, azért, mert a Fidesz az erőszak politikáját gyakorolja! A Párbeszéd ezzel szemben az erőszakmentesség világát jeleníti meg, mert hiszünk abban, hogy erőszak nélkül is lehet, és csak erőszak nélkül érdemes célt érni!

- Csak hogy értsék, mit jelent az erőszak, idézem az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének meghatározását: „Az erőszak a fizikai erővel vagy hatalommal való szándékos visszaélés akár fenyegetésként, akár ténylegesen saját magunk, valaki más vagy valamely csoport, vagy közösség ellen, ami sérüléshez, halálhoz, lelki sérüléshez, a normálistól eltérő fejlődéshez vagy hiányállapothoz, nélkülözéshez vezet vagy vezethet.”

- Képviselőtársaim! Az erőszak sok fajtája közül ma a gazdasági erőszakról fogok beszélni, arról, amikor a hatalommal való visszaélés hiányállapothoz, nélkülözéshez vezet. A Fidesz az elmúlt nyolc évben számos alkalommal erőszakot tett és folytatólagosan erőszakot tesz a magyar embereken! A Fidesz gazdasági erőszakot tesz a magyar embereken, amikor fenyegetéssel, zsarolással és hamis ígéretekkel kicsalta 3 millió ember nyugdíj-megtakarításait! A Fidesz gazdasági erőszakot tett a magyar embereken, amikor bevezette a világ legigazságtalanabb személyijövedelemadó-rendszerét, az egykulcsos adót, ami az átlag alatt vagy nem sokkal afölött keresőknek adóemelést jelentett! A Fidesz gazdasági értelemben tett erőszakot a magyar embereken, amikor nem adták meg a nyugdíjasoknak a jogos emelést, amikor trükköznek az inflációval, amikor évekkel korábban elcsalták a nyugdíjprémiumot! A Fidesz gazdasági erőszakot tett a magyar embereken, amikor megvonták a szociális ellátások jelentős részét, csökkentették a segélyeket, amikor kilencről három hónapra vágták vissza az álláskeresési járadékot, ami Európában, sőt a világon példátlan, és amit a Sargentini-jelentés is elítél! A Fidesz gazdasági erőszakot tett a magyar embereken, amikor megvonták a gazdasági jogok jelentős részét, és gyakorlatilag lehetetlenné tették a sztrájkot, kiszolgálva ezzel német iparvállalati megbízóik érdekeit a munka törvénykönyvének átalakításakor! A Fidesz gazdasági erőszakot tesz az embereken, amikor szétlopják a magyar és uniós adófizetők pénzét, amikor nem az eredeti célokat szolgálva költik el azokat a támogatásokat és a közbeszerzéseket, amiket az emberek életszínvonalának, életminőségének javítására kellene fordítaniuk! A Fidesz gazdasági erőszakot tesz a magyar embereken, amikor a szegényektől vesz el és a gazdagoknak ad a rezsicsökkentésnél, a lakástámogatásnál, a családtámogatásnál, amikor alulról csoportosítják át felfelé a jövedelmeket, ezzel egy perverz újraelosztást hozva létre!

- Tisztelt Ház! Kijelenthetjük: a Fidesz egy erőszaktevő!!! A Fidesz a magyar embereken tesz rendszeresen gazdasági erőszakot. A Párbeszéd ezzel szemben az erőszakmentes gazdaságban hisz. A Párbeszéd olyan gazdasági berendezkedést támogat a szociális demokrácia keretein belül, ahol csökkennek az egyenlőtlenségek, ahol nincsenek kirívó igazságtalanságok, vagy ha vannak is, az állam nem felerősíti, hanem tompítja azokat. A Párbeszéd az erőszakmentes gazdaságban hisz, ahol kevesebb a szegény, de kevesebb a gazdag is, ahol széles és szolidáris a középosztály. A Párbeszéd az erőszakmentes gazdaságban hisz, ahol senki nem nyomoroghat, mert mindenkinek jár az alapjövedelem. Az erőszakmentes gazdaságban hisz a Párbeszéd, ahol nincs dolgozói szegénység, köszönhetően egy igazságos adórendszernek és megint csak az alapjövedelem bevezetésének, ami a dolgozóknak is jár. A Párbeszéd az erőszakmentes gazdaságban hisz, ahol csökken a dolgozók kizsákmányolása, a hozzáadott értékből mind nagyobb részt kapnak meg a munkavállalók, ahol munkavállalói résztulajdonosi programok indulnak, ahol visszaáll a háromoldalú érdekegyeztetés rendszere, ahol erős szakszervezetek hatékonyan képviselik a dolgozók érdekeit. A Párbeszéd az erőszakmentes gazdaságban hisz, ahol idős honfitársaink alapnyugdíjat és tisztességes munkanyugdíjat kapnak. A Párbeszéd az erőszakmentes gazdaságban hisz, ahol különös gondot és sokkal több pénzt fordítunk a nehéz sorsú emberekre, például a beteg szeretteiket otthon ápoló honfitársainkra. A Párbeszéd meggyőződése, hogy csak erőszakmentes gazdaságra épülhet erőszakmentes társadalom, egy békés, biztonságos világ. Márpedig a magyar emberek többsége a Fidesz erőszaktevő rezsimjében már mást sem szeretne, csak egy kis békét és biztonságot! (Gréczy Zsolt felállva tapsol.)

***

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Képviselő Úr! Egy dologban talán egyetértünk: abban, hogy az erőszak bármely formája elfogadhatatlan! De arra azért szeretném emlékeztetni, már csak azért is, mert az erőszak szót oly sokszor használta, hogy nem ez a kormány volt az, amelyik a tömegbe lövetett… (Gréczy Zsolt: Éles lőszert akartatok használni.)…és amelyik egyébként utána kitüntette a felelősöket! És nem ez a kormány volt az, amelyik kordonnal vette körül a Parlamentet!

- Képviselő Úr! Ön gazdasági kérdésekről is beszélt, ezért engedje meg, hogy a válasz nagyobbik részében ezzel foglalkozzam. Ha igaz lenne az, amit ön állít, akkor nem fordulhatna elő, hogy a magyar GDP 4,8 százalékkal nő, mivel az uniós átlag 2,2 százalék, ezért elmondhatjuk, hogy a magyar növekedés több mint duplája az uniós átlagnak. Hazánk a második legdinamikusabban növekvő gazdaság az Európai Unióban! Ha igaz lenne, amit ön állít, akkor nem közelíthetné a 70 százalékos arányt a foglalkoztatottság Magyarországon! Nem fordulhatna elő, hogy 2010-hez képest 12 százalékról 3,7 százalékra csökken a munkanélküliség. És az sem fordulhatna elő, hogy a kormány hivatalba lépése óta több mint 700 ezerrel dolgoznak többen, és egyébként ebből 640 ezer a piaci szférában dolgozik. Ha igaz lenne, amit ön állít, akkor nem fordulhatna elő, hogy egy év alatt 12,8 százalékkal növekedjenek a bérek, aminek a jelentős része reálbér-növekedés! Ha igaz lenne, amit ön mond, akkor nem fordulhatna elő, hogy csupán az első félévben 13 százalékkal több beruházás érkezzen Magyarországra, mint a tavalyi évben, 3100 milliárd forint értékű beruházás! És ha igaz lenne, amit ön mond, akkor nem fordulhatna elő, hogy Magyarország az eddigi legalacsonyabb kamat mellett bocsát ki államkötvényt! Ezek a tények egy erősödő országról szólnak, egy olyan országról, amelyik gazdaságilag stabilabban áll a lábán, még akkor is, ha egyébként van még jócskán tennivaló.

- Képviselő Úr! Ami az önök javaslatait illeti, ön is utalt rá, nagyon jól tudjuk, hogy a Párbeszéd bevezetné az alapjövedelmet. Ezzel nekünk alapvető problémánk van, mert önök visszahoznának egy olyan korszakot, ahol sokkal jobban megérte segélyből élni, nem pedig munkából. Ha önök lennének kormányon, akkor nem lehetett volna 12 százalékról 4 százalékra lehozni a munkanélküliség arányát. Azt is tudjuk, hogy az önök miniszterelnök-jelöltje, aki a kampányban tündökölt, megszüntetné a családi adókedvezményt. 1900 milliárd forintot hagyott a gyermeket nevelő családoknál ez a program, önök meg megszüntetnék. Azt is belengették, nemcsak az LMP, hanem önök is, hogy a családi otthonteremtési kedvezményt is megszüntetnék.

- Képviselő Úr! Ha megnézzük, hogy milyen gazdasági tanácsadók sertepertélnek az önök pártja táján, akkor azt látjuk-halljuk, hogy hajmeresztő dolgokat mondanak. Például azt, hogy nemcsak a középosztály jövedelemadóját, de a vállalatok adóterheit is meg kellene emelni. És csak súlyosbítja ezt a helyzetet, hogy a központi vagyonadóról is megfogalmaztak javaslatot, és a „nők 40” programot is eltörölnék. Ezek hajmeresztő javaslatok, tisztelt képviselő úr! (Tordai Bence: Nem igaz.) Ami egyébként a Sargentini-jelentést illeti, mert ön erre is utalt: ön az elmúlt napokban úgy fogalmazott, hogy ön a legjobb szívvel megszavazta volna ezt a jelentést, és hálás ön személyesen Sargentini asszonynak azért, mert ilyen jó munkát végzett politikailag is. Ez szégyen! Szégyen, hogy egy magyar képviselő egy olyan jelentést támogat, meg is szavazta volna, ha ott lett volna, amelyik az ország ellen irányul! (Közbeszólások az ellenzék soraiból: A kormány ellen! Az Orbán-kormány ellen!)

- Képviselő Úr! Egyébként ha megnézzük, hogy mi ennek a jelentésnek a lényege, egy kérdéskörben van vitánk, ez pedig a migráció kérdése. No, ha ezt tudjuk, akkor nem is olyan meglepő, hogy miért képviselik önök ezt a politikát. Önök követelték, hogy ne épüljön meg a kerítés, majd, miután megépült, azt követelték, hogy a kormány bontsa le! Az Európai Parlamentben önök támogatták a kötelező elosztást, és még azt is megszavazták, hogy legyen pénzbüntetés azon országoknak, amelyek nem támogatják a kötelező elosztást! Az önök képviselője azt mondja, hogy Magyarország úgy tesz, mintha meg lehetne szüntetni a migrációt, azonban a nagyobb tagállamok nem ringatják magukat ebben az illúzióban. Ez az önök politikája, ezért támogatnák önök és támogatják a Sargentini-jelentést! Úgyhogy az a helyzet, hogy amit önök képviselnek, az ugyanaz a politika, amit a baloldaltól már megszokhattunk! Egy picike különbség persze van: leöntik az egészet egy kevéske szélsőbaloldali mázzal is. Ez sok jóra nem vezet! (Gréczy Zsolt: Az Európai Néppárt is szélsőbaloldali? - Taps a kormánypárti padsorokban.)

Bartha Szabó József