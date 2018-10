Szakadás szélére került a Jobbik

Megtartja mandátumát a Jobbikból kizárt Volner János és az őt követő két jobbikos képviselő is. Fülöp Erik bejelentette, ő a pártból is kilép, míg Volner jövőjéről a Jobbik etikai bizottsága fog dönteni. Sneider Tamás a hét végén több ízben is hazugnak nevezte Volnert, aki szerint nem csak fideszes rágalom, hogy Soros György emberei segítik a Jobbikot a baloldalhoz való közeledésben és a nemzetközi kapcsolatteremtésben.

