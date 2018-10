Nem jelent meg a szegedi baloldal

Határozatképtelen volt a szegedi közgyűlés kedd reggeli ülése, melyet a Fidesz-KDNP képviselőinek kezdeményezésére hívtak össze azt követőn, hogy a Gyulai Járásbíróság első fokon az egyik alpolgármestert és a címzetes főjegyzőt elmarasztaló ítéletet hozott a csongrádi megyeszékhelyen ingyenesen kiosztott parkolóbérletek ügyében.

A bíróság október 2-án a Szegedi Közlekedési Kft. két korábbi vezetőjét, valamint a cég korábbi parkolási üzletágvezetőjét társtettesként, Szeged címzetes főjegyzőjét, egyik alpolgármesterét, valamint a polgármesteri kabinet vezetőjét felbujtóként jelentős, illetve nagyobb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettében mondta ki bűnösnek. A vádlottakat a bíróság hat és tíz hónap közötti végrehajtásában egy évre felfüggesztett börtönbüntetéssel sújtotta.

A bíróság megállapította, hogy a vádlottak 2008 és 2012 között 307 ingyenes parkolóbérletet biztosítottak természetes és jogi személyeknek úgy, hogy erre képviselő-testületi felhatalmazásuk, vagy egyéb jogszabályi alapjuk lett volna. Olyan személyek is részesültek ingyenes parkolóbérletben, akik semmilyen kapcsolatban nem álltak az önkormányzattal.

Az ügyészség súlyosbítás érdekében jelentett be fellebbezést, és kérte, hogy a másodfokon eljáró Gyulai Törvényszék a Szegedi Közlekedési Kft. korábbi irányítóit tiltsa el a gazdasági társaság vezető tisztségviselője foglalkozástól. A vádlottak nem vettek részt a tárgyaláson, védőik bűncselekmény hiányában történő felmentés érdekében jelentettek be fellebbezést.

Haág Zalán, a KDNP szegedi elnöke és közgyűlési frakcióvezetője az elsőfokú ítéletet követően felszólította Botka László (MSZP) polgármestert, mentse fel Mózes Ervint a jegyzői tisztségből, Solymos Lászlótól pedig azt kérte, mondjon le alpolgármesteri posztjáról. Mivel ez nem történt meg, a Fidesz és a KDNP képviselői rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezték, hogy a testület méltatlanság miatt fossza meg tisztségétől a politikust.

A közgyűlés határozatképtelen volt, mivel a testület 29 tagja közül csupán nyolcan jelentek meg: az ülést vezető Nagy Sándor alpolgármester, valamint a Fidesz, illetve a KDNP képviselői közül heten.

Haág Zalán a helyszínen újságíróknak hangsúlyozta, elfogadhatatlannak tartják, hogy Szegedet első fokon börtönbüntetésre ítélt emberek képviseljék. Ezért határozati javaslatukban fel kívánták szólítani Botka László (MSZP) polgármestert, hogy vonja vissza a főjegyző és a kabinetvezető megbízatását.

A politikus úgy fogalmazott, azzal, hogy a baloldal nem jelent meg, bebizonyosodott, hogy nem kívánnak felelősséget vállalni tetteikért. Hozzátette: továbbra is napirenden kívánják tartani az ügyet, amíg a helyzet megnyugtatóan nem rendeződik.

Botka László polgármester is megvédte munkatársait, ezáltal maga is elismerte érintettségét ebben az ügyben – közölte. Megjegyezte, hiába gondolja azt a szegedi baloldal, hogy amennyiben határozatképtelenné teszik a közgyűlést, megakadályozzák, hogy ez a téma a városi közélet napirendjére kerüljön, szerinte amíg megnyugtató módon nem rendeződik, ez nem valósul meg.

Rózsavölgyi József (Fidesz) elmondta, a párt reprezentatív közvélemény-kutatást végzett Szegeden. A 28 ezer megkérdezett négyötöde elutasítja, hogy a városházán olyanok dolgozzanak, akiket a bíróság elítélt.

A határozatképtelen rendkívüli közgyűlés után a jobbikos Tóth Péter sajtótájékoztatóján emlékeztetett, hogy egy képviselőjüket, már az első fokú ítélet előtt vissza akarta hívni. Azt mondta, a Jobbik akkor és most is azt az álláspontot képviseli, hogy jogerős ítélet után érdemes ilyen lépéshez nyúlni. Hozzátette, amennyiben jogerős elmarasztaló ítélet születik a VIP-parkolóügyben, akkor élnek a törvény adta lehetőségekkel, s úgy szavaz a kérdésben, ahogy megkívánja az igazság.



– A politika akkor lesz nagykorú, ha az a kettős mérce megszűnik, hogy magunkra teljesen más szabályokat vélünk érvényesnek, mint politikai ellenfeleinkre – utalt a független Szentistványi István arra, hogy miután 2016-ban kizárták őt és néhány társát az LMP-ből, a baloldali városvezetés egyből visszahívta külsős bizottsági tagjukat, Tanács Esztert. Akkor nem várták meg a bírósági ítéletet, ami egyébként azt állapította meg, hogy nem volt szabályos a pártból történő kizárásuk. Szentistványi úgy összegzett, akkor hiteles egy visszahívásra vonatkozó döntés, ha nincs kettős mérce, mindenkire vonatkozik. Ezzel együtt azt tartja helyesnek, hogy végigvárják a jogi folyamatot.



A fél 9-re összehívott ismételt rendkívüli közgyűlésen sem jelentek meg a baloldali képviselők, így továbbra is határozatképtelen volt a grémium.

Az MSZP szegedi szervezete közleményben tudatta, nem vesznek részt a közgyűlésen és a "koncepciós" eljárásban. Arra kérték a Fidesz-KDNP helyi képviselőit, hogy a rendkívüli ülés kezdeményezése helyett inkább arról adjanak számot, miért fogadták el az ingyenes parkolóbérleteket. Ha szerintük törvénytelenül jutottak az engedélyekhez, adják vissza azokat, és visszamenőlegesen térítsék meg az éves bérletek árát. Amíg ezt nem teszik meg, ebben a témában nincs miről vitázni - írták.

