Látványos és fölöttébb hangzatos napirend előtti szónoklattal színesítették e héten is az Országgyűlés találkozóját. Táltoson ült az ellenzék, a kormány s pártjai viszont percig sem hitték, hogy „szárnya nőtt a rozzant gebének”.

MOTTÓ: Murphy óta tudjuk: ami megtörténhet, az meg is történik. Mert hiába bölcs dolog előrenézni, ha nehéz messzebbre tekinteni, mint ameddig ellátni. Megbecsülni, s ha kell dicsérni mások kiválóságát fölöttébb nem könnyű. Klasszikus siker az, amikor egyik hibát a másik után fedezik fel a „másik oldalon” töretlen lelkesedéssel. - Mentelmi jog híján a szónoklatokat kísérő hangokat azonban csak óvatosan jelezzük.

Fidesz: Aktuális ügyek

BÖRÖCZ LÁSZLÓ, (Fidesz): -Tisztelt Ház! Az EP-választások közeledtével, úgy tűnik, élesedik a vita a bevándorláspárti, illetve a bevándorlást ellenző politikai erők között. Látható, hogy a brüsszeli elit fél a választásoktól, és fél az emberek véleményétől! Ezért is erőltetik, hogy még ebben az uniós ciklusban szavazzanak, illetve döntsenek a következő költségvetésről: olyan szempontokat, olyan intézkedéseket próbálnak hozni, amelyekkel zsarolhatóvá válnak a tagállamok, és nem utolsósorban a jobboldali tartalmak ellen, amelyeket a Facebook cenzúráz nem lépnek fel,. Nem, mert ezer szállal kötődnek Soros Györgyhöz.

-Tisztelt Ház! A bevándorlás olyan kérdés, amelyben az Európai Unió, a brüsszeli elit, annak ellenére, hogy már sokszor, sok mindent kommunikált, most is a választások előtt megpróbálja a javaslataival egyértelműen a bevándorlást segíteni. Aaz Európai Bizottság szeptemberi javaslata is pontosan arról szól, hogy támogassák a bevándorlást. A brüsszeli migrációs biztos ENSZ-beli felszólalása is pontosan arról szólt, hogy támogassák a bevándorlást. Az ENSZ globális migrációs csomagja, amelyet Brüsszel szintén támogat, szintén arra szólít fel, hogy támogassák és növeljék a bevándorlást. Erről szólnak az Európai Parlament előtt fekvő bevándorláspárti javaslatok, és erről szólnak egyébként a Soros-hálózat tagjainak nyilatkozatai is.

-Tisztelt Ház! Idehaza a baloldal és az ellenzék is eldöntötte, hogy ebben a küzdelemben hol áll. Ebben a küzdelemben… (Gréczy Zsolt: Nemzeti érdek párt…)… a brüsszeli elit mellé álltak, és ebben a küzdelemben a bevándorlást támogató politikai erőket támogatják! Elkeserítő, hogy nemcsak hogy megszavazták a Sargentini-jelentést, hanem Ujhelyi István és Niedermüller Péter még azzal is büszkélkedett, hogy ők egész dokumentumkötetet adtak át Sargentini asszonynak, hogy elősegítsék Magyarország lejáratását! De a Jobbik és az LMP képviselői sem álltak ki Magyarország mellett, hanem kettős játékot űzve…(Bana Tibor: Kiálltunk Magyarország mellett, a korrupció ellen!) …tulajdonképpen elősegítették, hogy a javaslat átmenjen.

- Képviselőtársaim! Nemcsak a Sargentini-jelentést támogatta a baloldal az elmúlt években, hanem megszavaztak minden migrációt elősegítő, támogató brüsszeli javaslatot! Ujhelyi István, Szanyi Tibor, Niedermüller Péter, Molnár Csaba, Jávor Benedek és Meszerics Tamás EP-képviselők legkevesebb 16 alkalommal megszavazott minden olyan javaslatot az EP-ben, amely nemcsak támogatta a bevándorlást, hanem még több migránst akartak Európába hozni!

- Képviselőtársaim! A magyar emberek akaratával szemben, akik már több alkalommal is kijelentették, hogy nem támogatják a bevándorlást, önök támogatták a kötelező kvótát, támogatják az áttelepítési programokat és a migránscsalád-egyesítést is. A jövőben is számítani lehet arra, hogy önök és az önök EP-képviselői a bevándorláspárti javaslatokat fogják támogatni az Európai Unión belül. Például azt is, hogy elvegyék a határvédelmet a tagállamoktól, hogy a menekültügyi eljárásokat Brüsszelben folytassák el, hogy állandó betelepítési programot indítsanak és legalizálják a migrációt! Azt is támogatják, hogy ne legyenek büntethetőek az embercsempészekkel együttműködő civil szervezetek! Ráadásul több uniós forrást akarnak adni az embercsempészekkel együttműködő Soros-szervezeteknek is. (Bangóné Borbély Ildikó közbeszól, - az elnök csenget,) Ha rajtuk múlik, a bevándorláspárti brüsszeli eliten, nemcsak folytatódik, hanem fel is gyorsul Európa migránsokkal való elárasztása! (Zaj, az elnök újra csenget.)

-Tisztelt Ház! A lisszaboni szerződés nem azt jelenti, az ország lemondott a szuverenitásáról, hogy folyamatosan és lépésről lépésre alá kell ásni a nemzetállamok önállóságát. Ezért sem fogunk csatlakozni az európai ügyészséghez. Sajnos, az ellenzék most sem a nemzeti érdekeket képviseli, hanem Brüsszelét, pedig Brüsszel nemcsak a bevándorláspolitikában, nemcsak a határvédelemben, hanem más területeken is a nemzeti hatásköröket meg akarja szüntetni, és magának akar több hatalmat! (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Tisztelt Ház! Az ellenzéki pártok kísérletet tettek arra, hogy megpróbálják letagadni, hogy a Frontexszel kapcsolatos javaslat kapcsán pontosan mi hangzott el. Ezért szeretném idézni, hogy a német kancellár asszony pontosan mit mondott. Azt mondta: támogatja, hogy az Unió külső határain fekvő államok feladják nemzeti kompetenciájukat, hogy a Frontexet valóban átfogó kompetenciákkal ruházzák fel. Tehát feladják! A tagállami jogköröket elvennék, hogy Brüsszelre ruházzák át. Ilyet a magyar kormány soha nem kért, a magyar kormány ellene van!

- Képviselő Úr! Álláspontunk szerint a Sargentini-jelentés jelentősége abban áll, hogy megmutatta a törésvonalakat nemcsak az európai színtéren, hanem itt Magyarországon is a migráció témakörében. Három olyan jelenség van, amit problémásnak látunk.

- Az első fő problémánk az, hogy az ellenzék még mindig megpróbálja letagadni azt, hogy a migrációs válság egyáltalán probléma lenne. Még a létezését is kétségbe vonják! Pedig az Európára irányuló migrációs nyomás változatlanul nagy, a migrációban csupán egy dolog változik: ez a migrációs útvonal. Most például Spanyolországból jelentenek rekordszámú illegális bevándorlót, és ha valaki erre azt mondaná, hogy ez nem a mi problémánk, mert messze van, akkor azért téved, mert ha bevezetnék a betelepítési kvótákat, amiket az ellenzéki pártok is támogatnak Brüsszelben, akkor a Spanyolországba érkező bevándorlók nálunk is kiköthetnének!

- A második fő problémánk az ellenzék álláspontjával az, hogy simán letagadták a Sargentini-jelentés migrációval kapcsolatos pontjait, pedig azok ott állnak feketén fehéren! Azért vesznek minket elő, mert nem fogadtunk be elég bevándorlót; azért, mert nem fogadtuk el a kvótát; azért, mert jogi határzárat húztunk fel; azért, mert az illegális bevándorlás szervezését büntethetővé tettük! És azért is elővesznek minket, mert elítéltek Magyarországon egy bevándorlót, aki kövekkel támadt a rendőrökre. Persze, ezt a jelentés elhallgatta, azt állította, hogy csupán a családját akarta áthozni.

- A harmadik fő problémánk az ellenzék politikájával az, hogy miközben letagadják a válságot, letagadják a Sargentini-jelentés migrációval kapcsolatos pontjait, Brüsszelben tökéletesen belesimulnak az ottani bevándorláspárti elitbe, és mindent csont nélkül megszavaznak! Idő híján csak néhány jellemző példa belőlük: 2016 júliusában Szanyi Tibor, Ujhelyi István, Molnár Csaba, Niedermüller Péter, Jávor Benedek és Meszerics Tamás nemcsak a kötelező betelepítést szavazták meg, hanem azt is, hogy pénzbüntetéssel sújtsák azokat az országokat, akik erre nemet mondanak! (Közbeszólás az ellenzéki padsorokból: Minek álltatok a Juncker-táblánál?) Pénzt vennének el a magyaroktól, miközben rájuk eresztenék a bevándorlást! (Rétvári Bence: Így van!) 2017-ben, november közepén volt nagyjából, amikor a jogilag kötelező kvótáról, felső létszámkorlát nélküli kvótáról kellett szavazni Brüsszelben: a Párbeszéd, a Demokratikus Koalíció és az MSZP is megszavazta ezt a javaslatot. Utána persze még hónapokkal később is, megpróbálják az egészet letagadni.

- Képviselőtársaim! A múlt heti két lokális vitának egyik mélypontja, amikor Gyurcsány Ferenc arról értekezett, hogy a déli határon már kevesebb bevándorló érkezik. (Gréczy Zsolt: Kevesebb? Egy!) Hát, hogy nem szakadt le a plafon! Mert a címeres szemkilövető csak azt felejtette el hozzátenni, hogy azért érkeznek kevesebben, mert a déli határon már áll a határzár, az a határzár, ami ellen önök személyesen is tüntettek, képviselő úr! (Gréczy Zsolt: Semmi közötök nincs ehhez!) És az Országgyűlésben sem támogatták, mint ahogy a jogi határzárat sem támogatták. A másik lokális mélypont az volt, amikor Tóth Bertalan azt mondta, hogy sohasem akartak, s nem is akarnak Magyarországból bevándorlóországot csinálni! Hát, akkor miért szavaztak meg mindent, ami ezt szolgálta volna, tizenvalahány alkalommal Brüsszelben és Strasbourgban?

- Tisztelt Ház! A Sargentini-jelentés elfogadásakor a legtöbb ellenzéki párt tapsikolt örömében! (Rétvári Bence: Így van!) Ez is mutatja, hogy az ország ügyeit még mindig nem képesek a saját hatalomvágyuk, belpolitikai érdekeik és a Fidesz iránti ellenszenvük elé helyezni! Az a rossz hírem van az ellenzéknek, hogy a magyarok ezt a politikát nem támogatják! Nem, mert sohasem támogatták azokat, akik tartósan az ország érdekei ellen mentek! (Taps a kormánypártok soraiból.)

Jobbik: Kitől és milyen ajándékot fogadtak el azért, hogy a fizetős egészségügy felé tereljék az országot?

Dr. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY, (Jobbik): - Államtitkár Úr! Az ősz az egészségügynek meglehetősen krízisekkel tarkított és válságos időszakot hozott. Miközben dübörög a krízis, az egésznek a fókuszpontja az utóbbi napokban egy sajnálatos ellátásbeli hiányosság volt, ami az egyik, vezető kardiológiai intézetnél kialakult egy orvos távozása miatt. Szerintem a parlament, illetve a politika nem terepe annak, hogy belemenjünk, miért távozott és milyen okok állnak mögötte, viszont tényeket, illetve azokat a következményeket mindenképpen le kell szögezni, ami az eset miatt kialakult. Tény, hogy Nagy Anikó egészségügyi államtitkár emiatt mondott le, bár ő azt mondja és azt a közleményt adta ki, hogy ő azért távozik,mert gyógyítani szeretett volna. Ezt az elmúlt 4 hónapban például megtehette volna, mert nem sok minden fűződik a nevéhez. Igazából semmit nem tud felmutatni a szakmai munkájából. Teljesen hiányos a portfóliója, vagy ha van neki ilyen, azt nem mondta el a nyilvánosság előtt. Tegyük egyébként azt is hozzá, hogy nemcsak a kardiológiai intézet, hanem a miniszter is megfagyott ebben a szituációban.

- Gyakorlatilag napok óta nem lehet tudni biztosat az intézményben való ellátásról. Valószínűleg valamilyen szintjét a betegeknek, valamekkora mennyiségét, jó néhány főt el tud látni az intézet, de amikor a legfontosabb személy kiesik az ellátásból, és nincs mögötte az a csapat, akkor bizony a betegek, illetve az ott dolgozók egy része fogja látni ennek a kárát. Én úgy gondolom, hogy ebben legalább valami azonnali lépést a minisztériumnak tennie kellett volna, de jól látjuk, Kásler Miklós ebbe a helyzetbe gyakorlatilag belefagyott.

- Nem nehéz észrevenni, hogy önök milyen irányba haladnak. Az elmúlt nyolc évben önöknek megvolt minden társadalmi felhatalmazása arra, hogy bármilyen reformot megcsináljanak, hogy megmentsék az egészségügyet, hogy az abban dolgozókat, az abban gyógyulni vágyókat a lehető legbiztonságosabb körülmények közé tegyék. Önök mégis azt érték el, hogy nyolc év, most már lassan kilenc év kormányzás után az egészségügy krízisben van. Krízisben vannak a kórházak, mert el vannak adósodva, a háziorvosi ellátásban 8,5 százalék a betöltetlen praxisoknak az aránya, nem érzik biztonságban magukat a betegeket. És azok az esetek, amelyek a folyamatában, akár az ajkai kórházban, akár a Honvédkórházban, vagy éppen a Kardiológiai Intézetben felmerülnek, mind abba az irányba mutatnak, hogy ez az érzésük jogos.

- Államtitkár Úr! Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy miközben az állami egészségügy leromlik, hagyják leromolni, mellette a magán-, illetve fizetős egészségügy virágzik, ők azok, akik előre kerülnek. Márpedig le kell szögezni: ebben az országban a betegek és a dolgozók akkor számíthatnak igazán biztonságra, ha egy robusztus állami egészségügy működik. Ehhez képest az önök háttéroligarchái, a NER-nek a tagjai már az egészségügyi magánvállalkozások felé kacsingatnak. A háttérben, ahogy Csányi Sándor, akit egyébként Lázár János, tudjuk, milyen jelzővel illetett, de az önök családjához, az önök kibővített oligarchateréhez tartozik, már szemet vetett az egészségügyi vállalkozásokra. De hogy egy szimbolikusabbat mondjak, változnak az idők: az önök sokadikkal ezelőtti államtitkára és az akkori OEP-vezető Magyarország legnagyobb egészségügyi magánintézménye, magánkórháza átadóján az első sorból tapsolt ahhoz, hogy Magyarországon magánkórház nyílik.

- Államtitkár Úr! Leszögezhetjük: az önök elmúlt 8-9 évi munkájának az egyik eredménye az lett, hogy a leromló állami egészségügy helyett a magánegészségügynek az erősítését választották. Most pedig az zajlik, hogy önök a pénzt, illetve ezt a hatalmas nagy ellátótömeget szeretnék magánba kivinni, legfőképp a saját oligarcháikhoz. Politikai korrupciós klientúra uralkodik és úgy tűnik, ez az egészségügyet is eléri. Felmerül tehát a kérdés, hogy önök miért akarják az állami egészségügyet tönkretenni? Vajon azért, hogy a NER-lovagoknak a kezébe kerüljön? Hogy úgy járjon egyébként, mint az oktatás, ahogy most már fizetős lesz az oktatás? Ezt akarják az egészségüggyel is elérni? Azt akarják, hogy a tandíj mellé most már mindenki saját zsebből fizesse az egészségügyi ellátást úgy, hogy ez a 30 éves vonulatban az önök oligarcháit gyarapítsa?

- Államtitkár Úr! Bár a miniszter úr helyében nem tud válaszolni, de mondja el, árulja el, hogy mit fogadott el a kormány, mit fogadott el a miniszter úr azért, hogy az állami egészségügy helyett a magánegészségügyet, az állami egészségügy helyett az oligarchákat gazdagítsa.? Számoljon be, hogy miniszter úrnak milyen szerepe van ebben a korrupcióban? (Taps a Jobbik soraiban.)

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Úgy éreztem: lehet, hogy önnél eljön az igazság pillanata. Az elején azzal kezdte és a végén is arról beszélt, hogy milyen előnyhöz jut az ön feltételezése szerint az, aki az állami egészségügynek a kárát okozza, és azt hittem, hogy elkezdi felsorolni nekünk, hogy amikor ön, az ön családi cége azzal foglalatoskodott, hogy a magyar állami, közfinanszírozott, mindenki számára nyitva álló egészségügyet…(Közbeszólás a Jobbik soraiból: Ennyire ötlettelen!)…rosszabb helyzetbe hozza, amikor az ön fő tevékenysége, az ön cégének a fő tevékenysége… (Schmuck Erzsébet: Ezt már abba kéne hagyni!)… az volt, hogy magyar orvosokat vigyen külföldre, akkor ön ezért mennyit kapott. (Közbeszólások a Jobbik soraiból: Semennyit!) Azt hittük, hogy ezt ön itt el fogja mondani. Elmondhatná, mert évek óta várjuk arra a választ, hogy mi volt az a pénz, amiért ön azt mondta, hogy nem a magyar betegek javára…(Z. Kárpát Dániel: Figyelj, neked kéne válaszolni, miért te várod a választ? Összetéveszted a műfajt!)…hanem a magyar betegek kárára kíván tevékenykedni. Mi volt az a pénz, amit akár munkadíjként, osztalékként, ügyvédi megbízási díjként, bárhogyan abból a cégtől kapott, amely cég honlapján büszkén hirdette ön személy szerint, hogy csak fél év alatt…(Z. Kárpát Dániel: Figyelj, most te válaszolsz!)…csak Írországba 62 orvost vittek ki! Mennyit kapott ön egy orvosért…(Közbeszólások a Jobbik soraiból.)…mennyit kapott a 62 orvosért, melyik kórház hogyan, miként fizetett önnek? (Közbeszólások a Jobbik soraiból.) És akkor végre megtudnánk, ezt hívhatja ön korrupciónak, hívhatja hazafiatlan cselekedetnek, hívhatja az egészségügyi helyzet rontásának, sokféle kifejezés lehet rá, de végre egyszer szeretnénk megtudni, hogy Lukács László György, a Jobbik országgyűlési képviselője, egészségügyi szakpolitikusa mennyi pénzt kapott azért külföldről…(Közbeszólás a Jobbik soraiból: Semennyit! Ott lesz a jegyzőkönyvben! Semennyit!) Nahát, ingyen tevékenykedett a képviselő úr? Azt állítják, hogy a cége ingyen vitte ki a magyar orvosokat külföldre? (Szilágyi György: Nem te kérdezel!) Ezt állítják, amikor büszkén újságolja azt, hogy 62 orvost vitt ki külföldre fél év alatt Írországba, és ezt ingyen tette? (Közbeszólások a Jobbik soraiból.)

- Képviselő Úr! Az ön szavahihetősége, az ön hitelessége eléggé megkérdőjelezhető! Nem hiszem, hogy van olyan magyar ember…(Lukács László György: Most nem az én hitelességemről van szó, hanem rólatok!)…aki elhiszi, hogy ön egyrészt büszkén mondja, hogy 62 orvost vitt ki Írországba, és ezért egy fillért sem kapott. Ki hisz önnek képviselő úr? Senki sem hisz önnek, mint ahogy a frakciójának sem hisznek! Nem, mert amikor az egészségügyi költségvetésen belül az „Egészséges Budapest” program többletforrását kellett volna megszavaznia, azt a Jobbik-frakció nem szavazta meg. Abból, amit az elmúlt években többletet végre sikerült Magyarországon az egészségügynek a költségvetésen belül biztosítani, abból a 647 milliárd forintból egy fillért sem szavazott meg itt a Jobbik, miközben hőzöngenek, hogy miért nincs több pénz a magyar egészségügyben! Nos, ebből teremtődött meg arra is a fedezet, hogy ez a kórház is, 2,5 milliárd forint többletforrást kapjon. (Közbeszólás a Jobbik soraiból.) Csak arra, hogy egy kardio-CT kialakítására sor kerüljön, 698 millió forint támogatást kapott ez a kórház; ahhoz, hogy 4 darab szívmotort vásároljanak, 213 millió forintot. (Közbeszólás a Jobbik soraiból: Anélkül nem lehet műteni…) Arra, hogy diagnosztikaigép-csere valósuljon meg, egymilliárd forintot kapott, külső nyílászárócserére és az épület felújítására 651 millió forintot kapott, világítás- és más energetikai korszerűsítésre 41 millió forintot. Arra, pedig, hogy képezze a dolgozóit, hogy megtartsa őket, hogy másokat is arra ösztönözzön, hogy minél magasabb képzettségi szinten a kardiológiai intézetben dolgozzanak, 78 millió forintot költöttek: CT-vel, röntgennel, többféle röntgennel, mobillal, fix helyen telepítettel egyaránt igyekeztünk az elmúlt években javítani az ellátás színvonalát, és nemcsak az épület felújításával. (Közbeszólások a Jobbik soraiból.)

- Képviselő Úr! Önhöz beszélek! Nemcsak az épület felújításával, nemcsak a berendezések vásárlásával, hanem az ott dolgozó embereknek a továbbképzésével is törődünk! Az ő megemelt bérüket is tartalmazza az a 35 százalékos többlet, az a 2,5 milliárd forint, amennyivel ez a kórház most már gazdálkodik.

- Képviselő Úr! Ma egy keringési betegségben szenvedő betegnek jóval jobb esélye van, mint volt 2010-ben, hiszen az ilyesfajta megbetegedéseknek a száma ötezerrel csökkent évente. Ötezer emberrel kevesebb tevődik ki ennek a veszélynek. 2010 óta a férfiak esetében közel 2 évvel nőtt az átlagéletkor, és a nők esetében is körülbelül 1 esztendővel nőtt az átlagéletkor. Ennyivel jobb túlélési esélyei vannak a magyaroknak. Most már nincs ötévnyi különbség sem a nyugat-európai átlagos várható élettartam és a magyarországi átlagos várható élettartam között, márpedig ez a kormányzásunk kezdetén jóval több volt, mint öt év. Most már szerencsére ez az olló záródik, ezt tudtuk az elmúlt időszakban tenni, ezt szeretnénk folytatni. Az pedig, hogy önök egy ember halálából akarnak politikai tőkét kovácsolni…(Közbeszólások a Jobbik soraiból.)…az önök reménytelen helyzetét mutatja! (Közbeszólás az ellenzék soraiból: Le kell mondani! Tudod, ilyenkor le kell mondani!) Azt mutatja, hogy önöknek semmi sem szent, és azt mutatja, hogy ismét nagyon mélyre süllyedt a Jobbik! (Taps a kormánypártok soraiban.)

LMP: Miért jó a kormánynak, hogy a letelepedési kötvényekkel kiadott engedélyekkel veszélyezteti Magyarország biztonságát?

DEMETER MÁRTA, (LMP): - Képviselőtársaim! A kormány egyértelműen Magyarország ellen dolgozik! Nem érdekli Magyarország biztonsága, sőt a kormány kifejezetten olyan intézkedéseket hoz, amelyek a legnagyobb nemzetbiztonsági kockázatot jelentik, élükön egy olyan miniszterelnökkel, aki még életében nem esett át nemzetbiztonsági átvilágításon!

- Államtitkár Úr! Két fontos elemet szeretnék kiemelni. Az egyik: látszik az, hogy önök az európai uniós határvédelmi ügynökség ellen egyértelmű hadjáratot indítottak, és ezt nem teszik másért, mint hogy pozicionálják magukat a Néppártban, és mindenféle belső küzdelmekbe kavarják bele a magyar embereket. Pedig önök is pontosan tudják, hogy a Frontexszel, az uniós határvédelmi ügynökséggel folyamatos együttműködése van Magyarországnak, és kifejezetten a magyar jogszabályoknak és magyar parancsnokságnak alárendelve dolgozhatnak kizárólag. Ez nem is változna a jövőben sem, ráadásul a Frontex bővítése azt jelenti, hogy azt a végrehajtó állományt emelnék meg nagy számban, akik effektíve a biztonsági ellenőrzéseket elvégzik, akik ott vannak a határon, és ez nagy segítséget nyújtana a magyar hatóságoknak; a magyar emberek közvetlen biztonsági érdeke, hogy ez megtörténjen!

- Államtitkár Úr! Mivel jelenleg is van önöknek a Frontexszel együttműködésük, ezért a nagy hadjárat kellős közepén, amit folytatnak, hadd kérdezzem meg: felmondják-e a Frontexszel az együttműködést? Az, amit elmondtak itt az elmúlt hetekben, azt jelenti-e, hogy kilép Magyarország a schengeni övezetből? Ez a célja a kormánynak? Mert amennyiben igen, az több millió magyar embert fog hátrányosan érinteni, hiszen onnantól kezdve nem fognak tudni szabadon utazni és mozogni az Európai Unióban!

- Államtitkár Úr! Valljanak színt: ki akarnak-e lépni a schengeni övezetből? Amennyiben igen, az LMP minden törvényes eszközzel azon lesz, hogy ezt megakadályozza, mert a magyar emberek ellenében való lenne, ha felmondanák ezt az együttműködést! Önök persze azt mondják, hogy el akarja venni az Európai Unió úgymond a kapukulcsot Magyarországtól. Pontosan önök azok, akik átadták a kapukulcsot! És kiknek adták át? Bűnözőknek adták át! Minden országnak joga van eldönteni, hogy kikkel akar együtt élni és kikkel nem, ez így van.

- Államtitkár Úr! Önök döntöttek: amikor a letelepedési kötvény-programot bevezették, önök eldöntötték, hogy bűnözőkkel akarnak együtt élni, és a bűnözőket szabadították rá a magyar emberekre! Minden héten újabb botrány közepette derül fény újabb esetre, amikor kiderül, hogy a között a húszezer ember között, akiket a letelepedési kötvényekkel, élethosszig tartó letelepedési engedéllyel jutalmaztak és semmilyen érdemi biztonsági ellenőrzésen nem mentek át, számtalan bűnöző kapott letelepedési és tartózkodási engedélyt Magyarországra. És amikor azt mondják, hogy a bevándorlást nem kell támogatni, önök folyamatosan ez ellen cselekednek! Húszezer embert engedtek így be Magyarország területére és a teljes schengeni övezetbe, köztük terroristákat, bűnözőket és ellenérdekelt titkosszolgálatok embereit.

- Államtitkár Úr! A nemzetközi hatóságok jelzésére korábban is több esetre derült fény, viszont az elmúlt időszakban három ilyen konkrét eset is volt. Letelepedési kötvénnyel kapott élethosszig tartó letelepedési engedélyt az Aszad-rezsim pénzmosó embere. Én ebben az ügyben feljelentést is tettem, a feljelentést és a nyomozást azzal szüntették meg, hogy a Bevándorlási Hivatal egyénileg mérlegeli ezeket az eseteket. Ezek szerint, a Bevándorlási Hivatal szerint nem eléggé bűnöző az Aszad-rezsim pénzmosó embere. Az orosz hírszerzés vezetőjének több családtagja mellett olyan orosz üzletember is kapott letelepedési engedélyt, aki a maffiakapcsolatairól ismert. Úgy tűnik, hogy most már a magyar kormány is idetartozik! Finnországban elfogtak egy orosz üzletembert pénzmosásért és adócsalásért, aki szintén letelepedési kötvénnyel kapott tartózkodási engedélyt Magyarországra. És ne mondják azt, hogy majd más ország hatóságaitól érdeklődjünk vagy ez majd Finnország dolga! Nem, ez a magyar hatóságok dolga! A magyar hatóságok, úgy néz ki, egyrészt alkalmatlanok az ellenőrzések elvégzésére, másrészt pedig politikai megrendelést teljesítenek, hiszen a letelepedési kötvényeseket csak azért engedték be, hogy Rogán Antal és körei 150 milliárd forintot kaszáljanak az offshore cégeken keresztül, miközben a magyar embereknek csak és kizárólag most már 30 milliárdos vesztesége származott ebből!

- Államtitkár Úr! Vissza kell vonni az összes letelepedési kötvénnyel kiadott letelepedési engedélyt. Erre minden jogszabályi lehetőségük megvan. Tehát a kérdésem: ki akar-e a lépni a kormány a schengeni övezetből? Pontosan hány embernek vonták vissza eddig a letelepedési engedélyét, miután kiderült, hogy bűnözőket engedtek be? Visszavonják-e az összes kiadott letelepedési engedélyt? Ha erre nemet mondanak, az azt jelenti, hogy önök tudatosan veszélyeztetik a magyar emberek biztonságát, és a nemzetközi szervezett bűnözés cselekvő részévé váltak! Az pedig egyértelmű Erdoğan török elnök látogatása kapcsán, hogy szeretnénk, ha ezek a megbeszélések végre nem a magán üzleti érdekekről szólnának, hiszen a magyar miniszterelnök Adnan Polat üzletemberen keresztül építgeti a saját családi bizniszét a magyar állam eszközeivel. (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban.)

POGÁCSÁS TIBOR, (belügyminisztériumi államtitkár): - Képviselőtársaim! Először is, azt gondolom, sokadszorra el kell ismételni - hiszen a képviselő asszony sokadszorra ismételi a kérdését -, hogy a letelepedési kötvény-program ellenőrzési mechanizmusában a feladatokat végrehajtó belügyminisztériumi szervek minden esetben a törvények betartásával járnak el, és minden esetben Magyarország érdekeit látják el. (Demeter Márta: Képtelenek ellátni a feladatukat!) Visszautasítom azt a kijelentését, hogy képtelenek lennének ellátni feladatukat. A magyar belügyi szervek kiválóan látják el a feladatukat. Jól látszik ez egyébként Magyarország biztonságán is. Elhiszem, hogy ön most az éppen aktuális, legújabb pártjában a párt társelnöki tisztéért küzd, de ez ahhoz kevés, hogy a magyar polgárok bizalomérzését bármilyen módon meg tudná ingatni!

- Képviselő Asszony! Még egyszer: határozottan visszautasítom, hogy a letelepedési kötvény-programban bárki, aki a programba való belépésekor biztonsági kockázatot jelentett volna, engedélyt kaphatott! Minden esetben a szervek vizsgálták a NATO- és az európai uniós listákat, amelyekben ezek a személyek nem szerepeltek. Azok, akik ezen a szűrőn átjutottak és a letelepedési kötvény vásárlása után kerülnek olyan helyzetbe, amely méltatlanná teszi őket arra, hogy ezzel élhessenek, azoknak a letelepedési engedélye visszavonható. Ezt egyébként ön is már megtanulta, hiszen felszólalásában is elismerte és elismételte.

- Képviselő Asszony! Önnel ellentétben, illetve az ön által képviselt pártocskák véleményével ellentétben Magyarországnak egyetlen mércét állítunk: azt, hogy megvédjük ezt az országot és az ország biztonságát garantálni tudjuk! Megismétlem: határozottan állíthatjuk, hogy szakszerűek ezek a vizsgálatok! A magyar szolgálatok szakszerűen végezték el a letelepedési kötvény-programban részt vevők vizsgálatát. Egyébként az is hozzátartozik, hogy maga a letelepedési kötvény-program nem más volt, mint egy pénzügyi szempontból nagyon fontos befektetési lehetőség. A 2010 előtt fölvett hitelek kamata több mint 4 százalék volt, a letelepedési kötvénnyel a kiváltás során több mint 9,6 millió eurót tudtunk megspórolni a 2,53 százalékos kamattal; ez a kamat egyébként mindig alacsonyabb, mint azok az államkötvénykamatok, amelyeket a magyar állampolgárok államkötvény vásárlásakor el tudnak érni. (Demeter Márta: 30 milliárdos veszteség van!)

-Képviselő Asszony! Ha önök annyira fontosnak tartották volna az ország biztonságát, akkor éppen abban a pártban, amiben akkor ült, megszavazta volna a déli határon teljesített határzár építését, megszavazta volna azokat a jogi intézményeket, amelyek lehetővé tették, hogy a magyar határt megvédjük. Ha megszavazták volna azt, hogy Magyarország megtámadja az Európai Bíróságon a kötelező letelepedési kvótát, hogy megvédhessük a magyar emberek biztonságát… (Demeter Márta: Miről beszél?)…meg kellett volna szavazniuk az Alaptörvény módosítását, a népszavazáson pedig ki kellett volna hogy álljanak a kvóta ellen. Ha önöknek valóban fontos lenne a magyar emberek biztonsága, akkor az EP-képviselőjük nem szavazta volna meg azt a jelentést, amely felhívja a nemzeti kormányokat és parlamenteket, hogy töröljék el a migrációt szabálysértésként kezelő büntetőjellegű jogi kereteket. Nem szavazta volna meg azt a dokumentumot, amely azt javasolja, hogy a tagállamok terjesszék ki a menekültek fogalmát azokra, akik szegénység miatt vándorolnak el, és azt kérték a Bizottságtól vagy az uniós intézményektől, hogy tegyenek további uniós erőfeszítéseket a legális útvonalak létrehozására, megerősítésére, amelyek kiegészítenék az áttelepítés lehetőségét.

- Képviselő Asszony! Ön emlegette a Frontexet és a határvédelmet. Azt javaslom önnek, hogy pontosan nézze meg, olvassa el, mit mondott Angela Merkel. Egyértelműen fogalmazott: az uniós határvédelmen azt érti, hogy a nemzetek mondjanak le nemzeti szuverenitásukról… (Ungár Péter: Nem azt mondta! - Dr. Rétvári Bence: De ezt mondta a Bundestagban! - Demeter Márta: Kilép Schengenből, vagy nem lép ki Schengenből?)…és az Európai Unió dönthessen arról, hogy kiket enged be a határon. Ezt mi nem engedjük, bármennyire fáj is ez önöknek! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Párbeszéd: Gratulálunk Orbán Viktornak, hogy rátért a Rákosi Mátyás útra!

SZABÓ TIMEA, (Párbeszéd): - Képviselőtársaim! Mi sohasem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk azokat, akik nem értenek egyet velünk - mondta Orbán Viktor néhány héttel ezelőtt. Nos, ma két éve annak, hogy Orbán Viktor felszámolta a Népszabadságot, azt az újságot, amelyik nem értett egyet azzal, hogy Orbán Viktor, Rogán Antal vagy Matolcsy György szétlopják ezt az országot, és amellyel bizony arra vetemedett Orbán Viktor, hogy elhallgattassa.

- Képviselőtársaim! Emlékezzünk egy kicsit, hogy mi is történt két évvel ezelőtt! Pont két éve egy szombat reggel a kiadó hirtelen felfüggesztette a Népszabadság kiadását, a lap munkatársait nemes egyszerűséggel kizárták a szerkesztőségből, s az internetes oldalt is lekapcsolták. A Népszabadság több munkatársa szombat reggel motoros futár által kézbesített levelet kapott, hogy felmentik őket a munkavégzés kötelezettsége alól. A Népszabadság Facebook-oldalán ezt írták: kedves követőink, a Népszabadság szerkesztősége a nyilvánossággal egy időben értesült arról, hogy a lapot azonnali hatállyal bezárják. Első gondolatunk, hogy ez puccs!

- Kormánypárti Képviselőtársaim! Puccs is volt ez, de mint kiderült, nemcsak a Népszabadság ellen, hanem Orbán Viktor gondosan kitervelt és összehangolt támadása volt ez a teljes szabad magyar sajtó ellen! A Népszabadság egykori kiadóját, a Mediaworksöt felvásárolta utána a Mészáros Lőrinchez kötődő Optimus Press, amely kiadóvállalat azóta 13 megyei napilapot is felvásárolt és tett azonnal Orbán Viktor kormányának propagandagépezetévé. Azóta ezek a megyei lapok rendszeresen ugyanazzal a címlappal, ugyanazzal a képpel, ugyanazzal a mondattal a fejlécükön jelennek meg, pont, mint a Rákosi-rendszerben, bár ilyen szintű sajtóirányítás még akkor sem volt! Szívszorító, hogy pont az az Orbán Viktor éleszti újra az ötvenes évek Magyarországát, aki a rendszerváltás előtt olyan magával ragadóan követelte a sajtó szabadságát, az előző rendszer felszámolását!

- És hogy mi fájt annyira Orbán Viktornak a Népszabadságban? Minden, ami ott megjelent. Fájt, hogy ő és legközelebbi emberei nem tudnak csendben és mértéktelenül lopni maguknak, családtagjaiknak és haverjaiknak, mert a Népszabadság ott volt és lecsapott! Lecsapott Rogán Antal luxushelikopterezésére, majd az utána lévő kínos hazugságsorozatra. Az utolsó szám is pontosan ezzel foglalkozik a címlapon. Lecsapott a letelepedési kötvényes és egyben polihisztor Rogán Antal feltalálóra is, aki két másik társával egy digitális aláírással kapcsolatos találmányt jegyzett közösen egy olyan cégben, a Hunguard Kft.-ben, amely mögött egy szövevényes offshore cég áll ciprusi és máltai háttérrel. A Népszabadság lecsapott Mészáros Lőrincre is, a földrablásaira és a tervezett, azóta megbukott 2022-es zűrös olimpiai közbeszerzésekre is. De a Népszabadságnak volt köszönhető az is, hogy kiderült, Matolcsy György hogyan követett el bűncselekményt akkor, amikor a jegybank jogszabályi felhatalmazás nélkül hozott létre alapítványokat, és juttatott el 260 milliárd forintnyi közpénzt többek között az unokatestvérének, a szeretőjének - ma már ugye a feleségének -, a nettó 1,2 millió forintot kereső titkárnőjének és annak anyjának kezelésébe. Emlékszünk az elhíresült mondásra: elvesztette közpénzjellegét!

- Képviselőtársaim! Nem csodálkozunk tehát azon, hogy Orbán Viktornak nagyon is fájt a Népszabadság. Nekünk pedig az fáj, hogy az egykori szabadságharcos Orbán Viktor rálépett arra az útra, amelyen elhallgattatja azokat, akik nem értenek vele egyet! Ráadásul éppen ma egy másik nyílt diktátort is fogad hazánkban. Erdoğan török államfő személyében. Egy olyan embert fogad Orbán Viktor, aki az elmúlt két évben személyesen rendelte el közel 111 ezer állami alkalmazott menesztését és 38 ezer ember felfüggesztését, közel 160 ezer ellenzéki aktivista őrizetbe vételét, közülük legalább 48 ezer ember előzetes letartóztatásba helyezését azzal a gyanúval, hogy közük lehetett leváltásának kísérletéhez. Erdoğan alatt az elmúlt két évben 130 sajtóterméket számoltak fel Törökországban. És ezzel az emberrel barátkozik ma Orbán Viktor, és ennek az embernek a nyomdokaiba lépett akkor többek között, amikor bezárta a Népszabadságot!

- Képviselőtársaim! „Pártunk fejlődésének és politikai befolyásának egyik biztató mutatója sajtónk fejlődése!” Ezt már nem Orbán Viktor mondta, hanem Rákosi Mátyás 1948. november 22-én! Gratulálunk Orbán Viktornak, hogy erre az útra tért, a Népszabadságnak pedig béke poraira! (Taps az ellenzéki padsorokban.)

VÖLNER PÁL, (igazságügyi minisztériumi államtitkár): - Képviselőtársam! Ön abban a szerencsés helyzetben van, hogy életkoránál fogva nem emlékszik arra, amikor 1990 tájékán az akkori pártlapokat - gondolom, busás donáció fejében - kijátszották olyan befektetőcsoportnak, amely mindvégig garantálta azt, hogy ezek a lapok a baloldali és liberális pártok szája íze szerint fogják az elkövetkezendő évtizedekben a polgári fejlődést gátolni. Nem emlékszik arra pontosan, hogy a Népszabadságban a pártalapítvány meghatározó szereppel mindvégig részt vett. Arról mi nem tehetünk, hogy a baloldal cserben hagyta saját lapját, értékesítette! Többre becsülte akkor is a pénzt, mint mondjuk, a politikai vagy éppenséggel a saját ideológiai szempontjait. Tehát cserben hagyták a Népszabadságot, az olvasóit, a munkatársait.

- Képviselőtársam! Ugyancsak nem tájékozódott talán eléggé arról, hogy a Népszabadság, miután az írott sajtó, hogy úgy mondjam, kicsit leszálló ágba került az elmúlt jó néhány évben az internetes felületek megjelenésével…(Zaj az ellenzéki oldalon.)…azt a fajta alkalmazkodási folyamatot nem végezte el, amit a túlélők megtettek. (Nagy zaj az ellenzéki pártok soraiban.) Ugyanolyan módon, ugyanolyan költségszerkezetben működött; abban bízott, hogy majd mindig megkapja azt az állami mankót, ami a korábbi, balliberális kormányok idején megvalósult. Valamennyien tudjuk, hogy mintegy 2 milliárd forint adósságot halmozott fel! És lehet mondani, hogy a kormány gonosz, nem avatkozott be és nem fizette ki ezt az adósságot, de ha belegondolunk, hogy ha van beavatkozás a piaci folyamatokba, és a sajtó piacon működik, akkor ez kőkeményen az lett volna. (Zaj az ellenzéki oldalon.)

- Képviselőtársam! Ellentétben az ön elvbarátaival vagy éppen politikai szövetségeseivel, ezt a kormány nem tette meg. Megjegyezném egyébként, hogy a Magyar Nemzet, amely kimondottan egy polgári lap volt, különböző vargabetűk és a magántulajdonos manővereit követően a polgári oldal mély bánatára, sajnos ma ugyanúgy nincs jelen a piacon, mint a Népszabadság. Mi mégsem mondjuk azt, hogy az ellenzék gonosz aknamunkája okozta ezt a folyamatot. Vagy korábban, gondoljunk a Medgyessy-, a Gyurcsány-, vagy akár a Horn-kormányok idejére, akkor sem ölelte fel soha a balliberális oldal azokat a lapokat, amelyek, mondjuk, elbuktak a piaci küzdelemben, sőt sokat tettek azért, hogy ez megvalósuljon. Akkor nem hallottunk sem együtt érző szavakat, sem a sajtószabadság siratását a balliberális oldal képviselő részéről.

- Képviselőtársam! Álszent és farizeus magatartás, amit önök tanúsítanak, mert gyakorlatilag, amikor egy olyan kormányfő volt, aki azt mondta, hogy ha valakinek televízió kell, akkor vegyen magának, éppenséggel akkor rekesztették ki a közmédiából az ellenzéki véleményeket, és nem lehetett megjelenni. De hogy a másik részével is foglalkozzam, azzal, amit képviselő asszony említett, hogy a török államfő hazánkba látogat: ha Törökországot nézzük és a világ geopolitikai helyzetét, akkor láthatjuk, hogy térségünkben Törökország nem megkerülhető tényező. Gyakorlatilag, ha akár az energiapolitika, akár a migráció oldaláról tekintjük a kérdéseket, egy olyan szereplője ezeknek a folyamatoknak, ahol együttműködésre vagyunk kényszerítve. Ezért is kérdezem öntől: miért nem ostorozza azokat a nyugati államokat, amelyek adott esetben diktatúráktól vásárolnak olajat, adott esetben ugyanúgy fogadják azokat az államfőket? Miért a mi belpolitikai viszonyainkra ilyen érzékeny, amikor ez a kormány mindig is hangsúlyozta, hogy nekünk Magyarország az első, nekünk Magyarország érdeke az első? És ami belefér a többi külföldi államnak egy ilyen együttműködési keretbe, az miért ne férhetne bele Magyarországnak? Miért kellene nekünk nem a gyakorlati szempontok szerint eljárni, amelyek révén gazdasági károkat szenvednénk el, amelyek révén a mi polgáraink veszteségeket szenvednének el? A kereskedelmi lehetőségeinket szűkítenénk be egy olyan piacgazdaságban, ahol minden ilyen kapcsolatra szükségünk van.

- Képviselőtársam! Majd akkor persze, ha ebben a világ egésze véleményt formál, vagy éppen azok a mintának tekintett nagy demokráciák, amelyekről önök beszélnek - de éppenséggel Törökország kapcsán ezeket nem látjuk politikai szinten megjelenni -, akkor kell elgondolkodnunk azokon a kérdéseken, és esetleg mérlegelni azt, hogy csatlakozzunk az önök által képviselt mostani demokratikus többséghez. De mindaddig, amíg az Unió nagy tagállamai vagy éppen a világ vezető hatalmai partnerként kezelik Törökországot, akkor engedtessék meg az, hogy Magyarország is így tekintsen erre az államra! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

