A Székely himnusztól zengett a Szent Péter tér

Az általános kihallgatás után Azbej Tristan államtitkár személyesen mutatta be Ferenc pápának a magyar állami ösztöndíjjal Magyarországon tanuló üldözött keresztény fiatalok húsz fős csoportját.

A hatalmas énekkar egyébként mintegy tíz felcsíki székely település plébániai kórusaiból állt össze, és tagjai október 8-án, a Magyarok Nagyasszonya ünnepén egy magyar nyelvű szertartáson is részt vettek a Szent Péter-bazilikában. A szentmiseáldozatot Palánki Ferenc megyéspüspök mutatta be.

A Szentatya a találkozás alkalmával elmondta, mélyen megérintette a fiatalok tanúságtétele és rendkívül hálás azért, hogy Magyarország ilyen módon is szolidáris a szenvedőkkel. Az ösztöndíjasok az ösztöndíjprogram és a saját nevükkel ellátott plakettet ajándékoztak a Ferenc pápának emlékül, majd közös fénykép elkészítésére került sor a magyar zászlóval (lásd nyitóképünket).

Az államtitkár beszámolt az egyházfőnek a magyar kormány üldözött keresztény közösségek megsegítéséért végzett munkájáról.

„Ferenc pápa azt mondta, nagyon mélyen megérinti az, amit a magyar kormány tesz, elismerését és örömét fejezte ki, hogy ilyen bátor fiatalokkal találkozhat” – emelte ki Azbej Tristan. Hozzátette: a fiatalok azért tanulnak Magyarországon, hogy felvértezzék magukat európai szintű tudással, s utána visszatérjenek a Közel-Keletre és Afrikába, hogy közösségeik újjáépítésében segítsenek.

Azbej Tristan elmondta: a magyar kormány ösztöndíjprogramja, amely szerves része a Hungary Helps magyarországi humanitárius programnak, a második évéhez érkezett, és csaknem kétszáz fiatalnak ad lehetőséget Magyarországon tanulni.

Az államtitkár megjegyezte, a Vatikánban a fiatalokról zajló püspöki szinódus is alkalmat nyújt a figyelemfelhívásra, hogy a kereszténység a legüldözöttebb vallás a világon. „Magyarország példaként tudja felmutatni kormánya valóban úttörő programját a világban üldözött keresztények megsegítésére” – jelentette ki Azbej Tristan.

Ferenc pápa Irakból, Libanonból, Pakisztánból, Nigériából, Egyiptomból érkezett és Magyarországon tanuló fiatal keresztényekkel találkozott. A pápa körbevette magát a fiatalokkal, és kezébe fogta a magyar zászlót, így készült róluk közös fotó a Szent Péter-bazilika előtt.

Az öt fiatal nő és tizenöt fiatalember október 9-én, kedden este részt vett a Vatikán tőszomszédságában megnyitott Kereszt-tűzben – Keresztényüldözés a Közel-Keleten című kiállítás megnyitóján is. A szentszéki magyar nagykövetség szervezésében létrejött római tárlat a Miniszterelnökség Üldözött Keresztények Megsegítéséért Felelős Helyettes Államtitkársága támogatásával született meg. Az immár negyedik helyszínen bemutatott tárlat a Magyar Nemzeti Múzeum, a Migrációkutató Intézet és az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete együttműködésének eredménye.

A kiállítás megnyitása után konferencia keretében hívták fel a figyelmet napjaink súlyos keresztényüldözésére. Az eseményen Habsburg-Lotharingiai Eduard szentszéki nagykövet házigazdaként köszöntötte a vendégeket, köztük Louis Raphaël Sako bíborost, káld pátriárkát és III. József Ignác (Ignatius Joseph Younan) antiochiai szír katolikus pátriárkát, valamint a szinóduson részt vevő magyar püspököket. A konferencián megállapították, hogy a világ legüldözöttebb vallása a kereszténység, s az üldöztetés területileg elsősorban a Közel-Keletet, Délkelet-Ázsiát és Közép-Afrikát, főként Nigériát érinti.

A konferencia második részében az ösztöndíjas fiatalok tettek tanúságot. A fiatalok megtört hangon, nemegyszer könnyek között számoltak be a pakisztáni és libanoni adminisztratív egyházüldözésről, az Iszlám Állam gyilkosságairól és az afrikai Boko Haram mészárlásairól. Egy iraki keresztény fiatalember elmondta, ott, ahol egykor számos város volt, már csak egy maradt, és a korábbi sok templomból is már csak egy áll. Felszólalt III. József Ignác antiochiai szír katolikus pátriárka is, kijelentve, hogy a fiatalok Magyarországon új otthonra, keresztény vendégszeretetre és reményre találtak.

A Rómában zajló kétnapos magyar programsorozat keretében szerda este levetítik az Övék a mennyek országa című magyar dokumentumfilmet a közel-keleti keresztény közösségekről.

A pápai kihallgatást megelőző este Sölch Gellért az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára, Varga Benedek a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója és III. József Younan szír katolikus pátriárka megnyitották a Kereszt-tűzben kiállítást a római Palazzo Cardinal Cesi-ben, amelyen az éppen Rómában zajló, ifjúsággal foglalkozó püspöki szinódus több püspöke is jelen volt, közöttük Louis Raphael Sako káld katolikus pátriárka, akit a pápa a püspöki szinódus levezető elnökévé nevezett ki.

Younan pátriárka hangsúlyozta, Magyarország valóban segít, hiszen a fiatal keresztényeket nem kiszakítja ősi otthonukból, hanem magas szintű szakmai képzés nyújt nekik, amely után otthon segíthetnek az újjáépítésben. A megnyitóbeszédeket követően az ösztöndíjas fiatalok tettek tanúságok az őket ért üldöztetésről és hálájukat fejezték ki Magyarországnak azért, hogy azon túl, hogy felsőoktatási lehetőséghez juttatták őket, közösségük újjáépülését is biztosíthatják hazatérésüket követően.