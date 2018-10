II. Azonnal, de azonnal..!

A jó hír elillant, a rossz nem távozott! Köptek sarat és minden mást. Minél inkább ütötték a vasat, annál inkább szikrázott!

2018. október 12. 18:03

MOTTÓ: Murphy óta tudjuk: ami megtörténhet, az meg is történik. Mert hiába bölcs dolog előrenézni, ha nehéz messzebbre tekinteni, mint ameddig ellátni. Megbecsülni, s ha kell dicsérni mások kiválóságát fölöttébb nem könnyű. A meggyőzési taktika olyan gondolatokat közvetít, amelyekkel a befogadónak nem ellentétesek a nézetei.

Az azonnali kérdések zöme költőnek is mondható, szerepel már bennük az „ítélet!” A „nemzetrontó, mindent tönkretevő” kifejezést csupán enyhe jelzőként használták az ellenzék padsoraiban. Látni vélték a kormány leggyengébb láncszemeit, és mindazokat a területeket, amelyeket harsány bírálataik szerint a tévelygés, a káosz és „Orbán-ártalom” vezérel. A kormány szószólói viszont ékes szavakkal hangoztatták: az ellenzék mutyijai nemcsak súlyos vagyonvesztéssel jártak, járnak, de megbocsájthatatlanul ártanak hazánk tekintélyének is! Csak a vak nem látja: botor, és manipulált mindenféle „Soros-állítás”, bugyuta és sunyi tehát a kérdés, sőt még a kérdező is, ha ilyen zavarosban öndicsőítő szándékkal turkál.

Szerényen stilizálva, egy-egy alkalommal csak a ”szolidabb” zajokat, bekiabálásokat is jelezve ”közvetítjük” a szónoklatokat.

Fidesz: Meddig vezethetik még elítélt bűnözők Szeged városát?

F KOVÁCS SÁNDOR, (Fidesz): - Miniszter Úr! Az elmúlt évek során megszokhattuk, hogy sorra buknak ki a szocialisták tevékenységéhez fűződő csontvázak. Elég csak a négyesmetró-panamára, az EMIR informatikai rendszerrel kapcsolatos visszaélésekre vagy a sukorói telekmutyira gondolnunk. De nem szabad megfeledkeznünk a DK-MSZP ügyvédje, Czeglédy Csaba többmilliárdos vagyoni hátrányt okozó ügyéről sem.

- A balliberális botrányok tovább folytatódnak. A bíróság első fokon a Szegedi Közlekedési Kft. korábbi vezetőjét tíz hónap, címzetes főjegyzőjét nyolc hónap, Botka László alpolgármesterét hat hónap, míg kabinetfőnökét tíz hónap szabadságvesztésre ítélte. Az elítéltek büntetésének végrehajtását a bíróság egy évre felfüggesztette. A járásbíróság megállapította, hogy a vádlottak 2008 és 2012 között 307 ingyenes parkolóbérletet biztosítottak anélkül, hogy erre közgyűlési felhatalmazásuk vagy egyéb jogszabályi alapjuk lett volna. Hab a tortán, hogy olyan személyek is kaptak parkolási ingyenbérletet, akiknek semmi közük nem volt az önkormányzathoz!

- A történetre tekintettel a címzetes főjegyzőnek, az alpolgármesternek, a kabinetfőnöknek azonnal és végérvényesen távoznia kell a szegedi közéletből. Megítélésünk szerintBotka Lászlónak azonnali hatállyal fel kell mentenie a munkavégzés alól az elítélt alpolgármesterét, címzetes főjegyzőjét és kabinetfőnökét. Fölmerül a kérdés:

- Ha Botka László nem tudott közvetlen bizalmasainak törvénysértő cselekedeteiről, akkor alkalmas-e egy megyei jogú város vezetésére?

- Meddig vezethetik még elítélt bűnözők Szeged városát? (Taps a Fidesz-KDNP soraiban. - Szilágyi György: Éljen az elszámoltatás! Ez a legnagyobb eredmény!)

***

GULYÁS GERGELY, ( Miniszterelnökséget vezető miniszter): - Képviselő Úr! A kérdés jogos, sőt mi több, nehéz, hiszen az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy ha fideszes vagy a Fideszhez bármilyen módon kötődő, vagy nem is kötődő, de köthető politikus, üzletember ellen akár csak vádat emeltek, már akkor egységesen követelte az ellenzék, a szélsőjobboldaltól a szélsőbaloldalig, az illető visszalépését, lemondását, sőt már az azonnali ítélet-végrehajtást is! Ehhez képest egyelőre rögzítsük: egy nem jogerős, elsőfokú ítélettel állunk szemben, de az ítélet indokolásakor valóban elhangzott az, hogy a szegedi önkormányzatnál évente, évről évre döntöttek arról, hogy kik kapjanak ingyenesen parkolóbérletet. 2008-tól ezt a listát Botka László polgármester kabinetfőnöke állította össze, és ezt utána a vezetői értekezleteken vita nélkül hagyták jóvá; erről jegyzőkönyv is készült. Utána a listákat a címzetes főjegyző és az alpolgármester írta alá. A Szegedi Közlekedési Kft. korábbi vezetői pedig utasították a parkolási üzletág vezetőjét a bérleteknek az átadására.

- Az ügyészség szerint, amely által emelt vádnak megfelelően határozott az elsőfokú bíróság, 2008 és 2012 között 307 ingyenes parkolóbérletet adtak ki, amelyek odaítéléséről a vezetői értekezleteken döntöttek. Ennek keretében, e döntések során olyanok is kaptak ingyenes éves parkolóbérleteket, akiknek a bíróság szerint semmi közük nem volt a városhoz. Ráadásul a bérletek kiadásához, a bírósági álláspont szerint, a közgyűlés felhatalmazására is szükség lett volna, ilyen pedig nem volt! Ebből adódóan szerintem is az elsőfokú ítéletből eredő politikai konzekvenciákat a város vezetésének kell levonnia! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

F KOVÁCS SÁNDOR: - Miniszter Úr! Ahogy elhangzott, ez a parkolási botrány elérte a szegedi városvezetés legfelsőbb köreit. Szeged az ország harmadik legnépesebb városa, és megérdemelné, hogy olyan személyek vezessék, akik nem állnak bírósági ítélet alatt, olyanok, akik nem károsítják meg súlyosan a közösségük tagjait! Remélhetőleg a közeljövőben a szegedi városvezetés megtisztul, és végre olyan emberek kerülnek a megyeszékhely élére, akik megszolgálják a szegediek bizalmát! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

GULYÁS GERGELY: - Képviselő Úr! Mindebből csak azt a következtetést vonhatjuk le, hogy bízzunk a választók bölcsességében! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Jobbik: Legfőbb Ügyész Úr, kitől és milyen ajándékot fogadott el azért, hogy ne induljanak nyomozások egyértelmű korrupciógyanús ügyekben?

PINTÉR TAMÁS, (Jobbik): - Legfőbb Ügyész Úr! Nem kell ahhoz jogi diploma, hogy egyértelműen kijelenthessük: Orbán Viktor az európai vezetők között a legkorruptabb vezető! 2002 és 2010 között elhűlve figyeltük azt, amikor a baloldali kormányzatok nokiás dobozokon keresztül lopták szét az országot, viszont ami most folyik, azt gondolom, már mindennek a teteje! Hiszen önök már a látszatra sem adnak! Az elmúlt hetekben Magyarország miniszterelnökéről kiderült, hogy 17 milliárdos luxusrepülőgéppel utazgat világszerte, amelynek költségeit Garancsi István állja; az a Garancsi István, aki cégein keresztül több tíz milliárdos állami megrendelésekhez jut, tehát jelentősen függ az állam által kiírt pályázatoktól!

- Legfőbb Ügyész Úr! Nem kell ahhoz jogi diploma, hogy lássuk azt, hogy az ügy mögött milyen bűncselekmények vannak, vagy azoknak gyanúját. Az már egyértelmű, hogy Orbán Viktor megsértette az Országgyűlésről szóló törvényt, hiszen nem fogadhatott volna el ilyen nagy értékű szolgáltatást. Elfogadásával felmerül a hivatali vesztegetés és a hivatali vesztegetés bűntettének gyanúja is, ami sokkal súlyosabb az előzőeknél. Amit Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnök tett, úgy hívják, hivatali vesztegetés elfogadása. A Btk. ezt szabadságvesztéssel bünteti. Ezért szeretném öntől kérni, legfőbb ügyész úr, válaszoljon röviden, egyszerűen, de legfőképpen őszintén a következő kérdéseimre.

- Ön szerint törvényes-e, hogy egy közbeszerzéseket sorra nyerő üzletember az ország miniszterelnökét repteti ide-oda?

- Mégis hogyan várják el a magyar emberektől azt, hogy tartsák be a törvényt, ha még maga az ország miniszterelnöke is szemberöhögi azt, aki számonkéri őt?

- Számíthatok-e arra, hogy az ügyészség komolyan veszi majd a munkáját, és végre lefolytat egy tisztességes nyomozást a feljelentésem miatt? (Taps a Jobbik soraiban.- ELNÖK: Képviselő Úr! Ön olyan minősítést alkalmazott az imént a miniszterelnök úrra kijelentő módban, amit semmi fórum nem erősített meg. Ezért önt figyelmeztetem.)

***

POLT PÉTER, (legfőbb ügyész): - Képviselő Úr! Valóban nem kell ahhoz jogi diploma, hogy valaki ilyen kijelentéseket tegyen. Láttunk erre a történelemben példát, ott még az ítélkezéshez sem kellett jogi diploma! Ez a magyar történelem legsötétebb korszaka volt, nagyon remélem, hogy ön nem ezt kívánja vissza, bár szavaiból mintha ez csengett volna ki.

- Képviselő Úr! Az ügyészséget illeti: az ügyészség jogszabályok, törvények, az Alaptörvény szerint működik, Magyarország jogállam, másként ez nem is lehetne! Azt, hogy a törvényes működés biztosítva legyen, és az ügyészség az anyagi igazságot szolgálja, intézményes biztosítékok szolgálják, nem pedig személyek különböző tulajdonságai vagy tettei. Ha ön mégis tud olyan esetet, amikor valaki a törvények és a tények ellenére cselekedett, akár az ügyészségnél, akár más hatóságnál, akkor valóban feljelentést kell tennie, nyilvánosságra kell ezt hoznia, és abban az esetben nyilván meglesznek ennek a következményei. Amennyiben ilyen tényeknek nincs birtokában, akkor önnek jogi lehetősége van ilyen kérdéseket feltenni, azonban morális és ténybeli alapja nincsen! Ami pedig a konkrét, ön által kérdezett ügyet illeti: ilyen feljelentés érkezett az ügyészséghez, ez elbírálás alatt van, ennek az indokolása választ fog adni az ön kérdéseire! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

PINTÉR TAMÁS: - Köszönöm szépen a válaszát, de egészen egyszerűen döbbenetes az, hiszen ön is pontosan tudja, hogy megannyi feljelentést tettünk, amik miatt önök nem tették meg azokat a nyomozásokat, amelyek szükségesek lettek volna ahhoz, hogy elszámoltassuk Magyarország legkorruptabb bűnözőit, azokban a padsorokban…(Fidesz felé mutat.)…ülő bűnözőket. De tudja, nem is az a legfontosabb, hogy milyen tetteket tesznek ők, hanem az, hogy egy normális ország miniszterelnöke nem tesz ilyet! Vagy ha tesz, akkor lemond, mert nem méltó már a posztjára! Orbán Viktor viszont ország-világ előtt el is ismerte ezt a bűntényt, hiszen ő mondta el, hogy „30 éve is így mentem, ezek után is így fogok menni”! És láss csodát: még a múlt héten is megtette mindezt!

- Legfőbb Ügyész Úr! 2010 óta ön és az önök hivatala Orbán Viktorral kapcsolatosan nem tette meg azokat a nyomozásokat, amik szükségesek lettek volna. Ezáltal falaznak Európa legkorruptabb vezetőjének! Én viszont a múlt héten tettem egy feljelentést, és ezért most már nem tudják eltitkolni azt sem, hogy milyen fontos dologról van szó, és önöknek le kell folytatni a nyomozásukat. Tegyék a dolgukat, erre szeretném önt is kérni! (Taps a Jobbik soraiban. ELNÖK: Képviselő Úr! Ön rátett még egy lapáttal az előző kijelentésére. Úgy gondolom, ez méltatlan a Házhoz. Ezért külön figyelmeztetésben részesítem!)

***

Dr. POLT PÉTER: - Képviselő Úr! A probléma valószínűleg ott van, amit ön is elmondott. Ön azt mondja, nem kell ehhez jogi diploma, nem kell annak a megítéléséhez ilyen tudás, hogy valaki elkövetett-e bűncselekményt vagy nem. Meggyőződésem szerint és szerencsére a magyar törvények szerint is kell; jogi tudás is kell, jogi diploma is kell, és jogi eljárás is kell! Úgyhogy ha valaki, bárki bűncselekményt követ el…(Szilágyi György: OLAF, Elios, Tiborcz!)…akkor ezért felelni fog, ha viszont ilyen nem történt, akkor nyilvánvalóan sem jogi, sem pedig morális felelősséggel nem tartozik. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

MSZP: Rend, fegyelem, tisztaság

KORÓZS LAJOS, (MSZP): - Miniszter Úr! Itt és most ki kell mondani, hogy válsághelyzet van az egészségügyben, és ezt a válsághelyzetet az elmúlt héten a kormányzati intézkedések tovább mélyítették! Ismeretes önök előtt, hogy a múlt héten lemondott az államtitkár asszony, ugyanakkor, szinte időben ugyanakkor kineveztek egy helyettes államtitkárt. A kormányzati káoszt mi sem jellemzi jobban, hogy az előző helyettes államtitkárt elfelejtették fölmenteni. Úgy neveztek ki egy helyettes államtitkári posztra valakit, hogy az elődjét nem mentették fel.

- Ezen túlmenően lemondott a Honvédkórház orvosigazgatója is. Az is ismeretes, hogy ott kettős irányítás volt eleddig, de éppen hogy a katonai vezetés irányába helyeződött át a súlypontja a kórház irányításának.

- Ezen túlmenően pedig felmondott a pécsi egyetemi klinika sürgősségi osztályának vezetője is a hét végén. Azt mondta: eddig tartott, nem bírja tovább, nem vállalja, ami ott zajlik! És kérem szépen, meg kell hogy említsem én is: itt nem akar senki politikai tőkét kovácsolni egy betegének a halálából, de miniszter úr, nagyon halkan mondom csak: ennek a családnak a szemébe kell valakinek nézni! Ennek a feleségnek meg kell azt mondani, hogy az ő férjét azért nem mentették meg, mert a műtétet elvégzendő határidőt megelőzően az orvost felmentették az állásából!

- Miniszter Úr! Az orvost eltávolították a pozíciójából. Az árván maradt gyereknek pedig majd a szemébe kell nézni valakinek, és azt kell mondani, hogy téves kormányzati intézkedések tömkelege vezetett oda, hogy az édesapádnak meg kellett halni!

- Miniszter úr, megteszi? (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban.)

***

GULYÁS GERGELY, (Miniszterelnökséget vezető miniszter): - Képviselő Úr! Kevés annál alantasabb politikai vádat tudok elképzelni, hogy egy egészségügyi kezelésben elkövetett, vagy el nem követett hiba miatt az egészségügyi minisztert teszik felelőssé. Az egészségügyi miniszternek semmi köze nem volt az adott főorvos eltávolításához. Ráadásul a miniszter azonnal elrendelt egy vizsgálatot, és ennek a vizsgálatnak a megállapításai semmilyen formában nem támasztják alá az ön állítását! Ezért aztán, ha a Magyar Szocialista Pártot nem a politikai haszonszerzés érdekelné, akkor ezt a vizsgálatot elolvasná, legfeljebb ezt próbálná meg megcáfolni, de egyelőre teljesen egyértelmű eredménnyel járó vizsgálati eredmény áll mindannyiunk rendelkezésére.

- Ami pedig az egészségügy helyzetét illeti: természetesen az egészségügyről mindig elmondható volt, és mindig el lehet majd mondani, hogy lenne még mit tenni, és lehetne akár jobb állapotban is. De ez nem változtat azon, hogy a fővárosban most kezdődik az „Egészséges Budapestért” program végrehajtása, vidéken pedig több mint 400 milliárd forintot fordítottunk kórházfejlesztésre! Az is tény, hogy az orvosi bérek soha olyan nagy mértékben a rendszerváltozás óta nem emelkedtek, mint éppen az előző ciklusban, és ez ugyanígy igaz a szakdolgozók bérére is. Az is igaz, hogy a háziorvosi finanszírozási díj átlagosan mintegy 74 százalékkal emelkedett 2010-hez képest. A háziorvosi praxisok havi bevétele 2010-ben 867 ezer forint volt, most pedig 1,6 millió forint. Vagy ha megnézzük azt, hogy a kormány mit tett az egészségügyért, akkor összességében 650 milliárd forinttal többet költ az egészségügyre. Ha tehát az egészségügy még mindig nincs elég jó állapotban, az jól mutatja, hogy mi az a csődhelyzet, amit önök a kormányzás után maguk után hagytak! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

KORÓZS LAJOS: - Miniszter Úr! Valószínűleg kiment a fejéből az, hogy nyolc és fél éve, kilenc éve önök kormányoznak. Nézze, Nagy Anikó államtitkár asszony azért mondott le az államtitkári posztjáról, amit itt elmondtam. Azért! Itt olvasom. (Mobiltelefonjáról olvassa.)

- Miniszter Úr! A betegek hívásait a volt titkárnőm fogadja. Úgy tudom, meghallgatja őket, türelmet kér, és az új osztályvezetőhöz irányítja őket. Nem tudom, hogyan csinálja, a szememben ő egy hős! Az a beteg, aki meghalt a napokban, többször is telefonált, hogy mi lesz vele, mikor jöhet. Neki sem volt mit válaszolnia, jelezte a betegnek, hogy az új osztályvezető főorvossal kell kapcsolatba lépnie. Amikor csütörtökön reggel megtudta, hogy a betegünk meghalt, a kolléganőm csaknem összeroppant.

- Miniszter Úr! Erről van szó. Ezt mondtam az előbb nagyon szerényen, nagyon halkan. Valakinek oda kell állni ma már a társadalom szeme elé, és azt kell mondani, hogy amit önök itt műveltek, az maga a csőd. Az maga a csőd! Itt emberek tucatjait szedi majd áldozatul az egészségügy, miniszter úr! (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban.)

***

GULYÁS GERGELY: - Képviselő Úr! Hogyha ön elismétli az eredeti vádat, akkor én is csak elismételni tudom azt, hogy egy kórházban történt főorvos felmentésével kapcsolatban az egészségügyi minisztert nem terheli semmilyen formában sem felelősség. Különösen nem terheli, ha egyébként az elrendelt az orvosok által elvégzett vizsgálat - talán az ő véleményükre adhat, ha a kormányzat egészségpolitikáját megjelenítő képviselőknek, egészségügyi vezetőknek nem hisz -, eredménye is egyértelművé teszi, hogy nem áll összefüggésben a bekövetkezett tragédia az adott főosztályvezetőnek a felmentésével. Ez van benne a vizsgálati jelentésben. Ön ezzel vitatkozik, ezt nem fogadja el, és ezt próbálja annak a miniszternek a felelősségévé tenni, akinek nyilvánvalóan ehhez semmi köze nincsen.

- Képviselő Úr! Az, hogy ez a kormány az egészségügyért mit tett, az számokban is kifejezhető, annak vannak eredményei, és én készséggel elismerem, hogy nagyon sok kórházban, főleg a fővárosban ma sem kielégítőek a viszonyok, ezért van szükség az „Egészséges Budapest” terv végrehajtására ebben a ciklusban. De ez nem változtat azon, hogy soha olyan béremelkedés az ágazatban nem volt, mint amilyen az előző ciklusban, és egyébként orvosi műszerekre sem költöttünk soha annyit, mint az előző ciklusban. Ezt kell folytatni, és különösen azoknak, akik ezt a csődöt maguk után hagyták, szerintem nincs okuk számonkérni rajtunk! (Taps a kormánypártok soraiból.)

LMP: A vajdasági magyarok helyzete az uniós csatlakozás kapcsán

UNGÁR PÉTER, (LMP): - Államtitkár Úr! A kormány egy ügyre koncentráló, „együgyű” külpolitikáját az jelzi, hogy amikor Szijjártó Péter a legutóbbi alkalommal Szerbia EU-csatlakozásáról beszélt, csupán a migrációs útvonalat emelte ki, ugyanakkor mindannyian tudjuk, hogy Magyarország elsődleges prioritása ebben az ügyben nem a migráció, hanem a vajdasági, délvidéki magyarság képviselete lenne!

- Államtitkár Úr! Emlékezünk még ebben a Házban arra, hogy 2005-ben, korábbi ígéreteik ellenére a Fidesz mindenféle követelés mindenféle feltételeinek megfogalmazása nélkül engedte Románia EU-csatlakozását a balliberális oldallal együtt. Pontosan tudjuk, hogy ennek az lett az eredménye, hogy a történelmi lehetőséget elszalasztották, ezért a mai napig nem lett székely autonómia! Az a helyzet, hogy ugyanezt a történelmi hibát, történelmi bűnt kívánja megismételni a kormány láthatóan, hiszen többszöri kérdésemre mind írásban, mind szóban nem tudtak konkrét feltételeket megfogalmazni, ami alapján eldöntenék azt, hogy engedjük-e Szerbia EU-csatlakozását vagy nem?! Szeretném emlékeztetni: Szlovénia egy kicsi partszakasz miatt több mint hét évig előszobáztatta Horvátországot az Európai Unió előtt. Önöknek is megvan ez a lehetőségük. Itt az idő keménynek lenni!

- Államtitkár Úr! Az a helyzet, hogy tudnék pár ötletet mondani, hogy mit kéne követelni a szerb kormánytól: a valódi autonómián kívül, például azt, hogy a ’44 utáni atrocitásokat kivizsgálják; azt, hogy a nemzeti tanácsok jogköreit visszaállítsák; és azt, hogy a Vajdaság napján bekövetkezett árulás, ami ugye a Vajdaság napján kijelölt egy olyan nemzeti ünnepet, ami az elszakítással azonos, ezeket feloldják.

- Martonyi János egy hasonló kérdésre korábban azt mondta: nem lehet dobbal verebet fogni! Lehet, hogy dobbal nem lehet verebet fogni, de úgy látom, hogy önök ezt a verebet meg sem akarják fogni! Most kell bátornak lenni, nem akkor, amikor az ENSZ elfogad egy semmi jelentőséggel nem bíró dokumentumot valami olyanról, aminek konkrét következménye a magyar emberek számára nincs! Most kell vétózni!

- Nem érdekli önöket az, hogy erre most van itt a lehetőség? (Taps az LMP soraiban.)

***

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS, (Miniszterelnökség államtitkára): - Képviselő Úr! A tengerparti vitához csak annyit tennék hozzá, hogy volt szerencsém egyszer Kövér elnök úr delegációjában részt venni, amikor a szerb házelnökkel tárgyalt, és a szerb házelnök úr azt mondta: amióta nincs tengerünk, egyre jobban úszunk! Nekünk semmilyen tengerpartunk nincs már régóta, tehát ilyen vitát nem tudunk lefolytatni. Viszont azt gondolom, hogy Magyarország, illetve a vajdasági magyarság nagyon sok mindent megtett annak érdekében az elmúlt évtizedben, hogy a két ország a történelmi megbékélés útján nagyot lépjen előre. Úgy gondolom, hogy történelmi megbékélés nem létezik kompromisszumok meghozatala nélkül. Ezeket a kompromisszumokat mind Magyarország, mind pedig Szerbia megtette. Ehhez nyilván kellett az is, hogy kikérjük a vajdasági magyarság véleményét.

- Képviselő Úr! Szerbiában 17 nemzeti tanács működik, az egyik a Magyar Nemzeti Tanács. Ennek vezető ereje, a Vajdasági Magyar Szövetség 2014-ben a nemzeti tanácsi választásokat 85 százalékkal nyerte meg. November 4-én lesz a következő nemzeti tanácsi választás. Azt gondolom, hogy Pásztor István elnök úr hatalmas érdeme az is, hogy a két kormány, a két ország között közvetít mint tartományi elnök, illetve a VMSZ vezetője. Szerintem egy óra is kevés lenne ahhoz, hogy az elmúlt négy, illetve nyolc év eredményeit a képviselő úrral megismertessük. Lehetne itt az oktatási, kulturális, nemzetiségi eredményeket mind felsorolni. Azok az állítások viszont nem igazak, amelyeket ön állít! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

UNGÁR PÉTER: - Államtitkár Úr! Amit ön kifejtett, az a „merjünk kicsik lenni!” külpolitikája! Itt van a lehetőség végre keménynek lenni egyszer a magyar nemzeti érdeket képviselve, de úgy látszik, nem sikerül megoldani! Amit ön elmondott, az nagyon érdekes termelési jelentés volt egy ’74-es híradóból, csak az a helyzet, hogy a magyar tankönyvek nem mennek ki a Délvidéken a magyar diákoknak, - ott tartunk! Egyvalamit jelent, amit elmondott, ha jól értettem, mert sokszor nehéz volt követni: azt, hogy a kormány nem kíván vétóval élni a magyar kisebbség képviselete érdekében Szerbia EU-csatlakozásával kapcsolatban!

- Államtitkár Úr! Itt volt újra 2005 után a történelmi lehetőségük, újra elszalasztották! Ez az önök lelkiismeretén fog múlni! Ezek után azt, hogy ez a kormány a nemzet érdekében csinálja a külpolitikát, és ez a nemzeti érdekképviselet kormánya, nem ejtheti ki többször a száján! (Taps a Jobbik soraiban.)

***

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS: - Képviselő Úr! Hogy a „merjünk kicsik lenni!” kijelentés a Fideszre, illetve a jelenlegi kormánykoalícióra igaz lenne, azt gondolom, a választók erről szavaztak, és önnel ellentétben jelentős arányban más a véleményük. Ha pedig a határon túli magyar szavazatokat megnézzük, azt látjuk, hogy 96,4 százalékban ők is a jelenlegi kormánykoalícióra szavaztak. Az ön indulatos hozzászólásával ellentétben ez egy jelentős véleménynyilvánítás volt! Azt gondolom, per pillanat nincs szó arról, hogy nekünk vétóznunk kellene! Magyarország, a magyar kormány a magyar nemzeti érdekeket tartja szem előtt, és amikor ez kérdéssé válik, akkor megfelelő döntéseket fogunk hozni! (Taps a kormánypártok soraiban.)

I. Azonnal, de azonnal..!

Bartha Szabó József