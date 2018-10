Orbán: a magyar állam nemzeti alapokon áll

Új korszak kezdődött Magyarország életében Orbán Viktor szavai szerint; a miniszterelnök a Figyelő hetilap csütörtök esti Top200 gáláján kijelentette, a magyar állam nem semleges, hanem keresztény értékrendet képvisel.

2018. október 13. 11:20

A figyelo.hu-n pénteken megjelent tudósítás szerint a kormányfő azt mondta, a "magyaroknak van mire büszkének lenniük, és ideje, hogy győztesként tekintsünk magunkra".

Emlékeztetett arra, hogy 2010-ben, amikor a munkanélküliség 11 százalék volt, komoly vállalást tett a magyar kormány, a mutató pedig 2018 végére 3,5 százalékra csökken. A fiatalok munkanélkülisége nyolc évvel ezelőtt megközelítette a 30 százalékot, ma ez az adat 10 százalék alatt van. Az utóbbi egy évben 90 ezer új munkahely jött létre a piacon, 42 ezerrel csökkent a közfoglalkoztatásban dolgozók száma és 9 ezerrel a külföldön dolgozók száma is - mondta a kormányfő.

Orbán Viktor kiemelte a nemzeti önbecsülés megteremtését, mint a kormány egyik legfontosabb célkitűzését, amely erősen összefügg a gazdasággal. A közös nemzetgazdasági siker alapja a nemzeti önbecsülés, ehhez pedig az kell, hogy sikerként tekintsünk a saját életünkre - fogalmazott a miniszterelnök.

Megjegyezte, hogy a magyarok hosszú évtizedek óta önvédelemre rendezkedtek be, nemcsak a politikában, hanem a mindennapi életben. Ha továbbra is olyan sikeresek akarunk maradni, mint amilyen sikereket elért Magyarország az elmúlt években, akkor kultúraváltásra van szükségünk: a vesztesek kultúrája helyett meg kell honosítanunk a győztesek kultúráját - szögezte le.

Nekünk, magyaroknak ki kellene lépnünk a történelem balekjainak, balszerencsére ítélt szereplőinek ruhájából, és el kell kezdenünk győztesként viselkedni - mondta a miniszterelnök. "Nem mi látogattuk meg a Budán megmaradt magyar emlékeket, hanem a törökök látogatták meg Budán a megmaradt török emlékeket" - utalt ironikusan Recep Tayyip Erdogan török államfő budapesti látogatására a tudósítás szerint.

Az öngyűlölet helyett a hazaszeret talaján állunk - hangsúlyozta Orbán Viktor, és megjegyezte, az öngyűlölet kultúrája helyett a hazaszeretet kultúráját kell tanítani az iskolákban, képviselni a politikában, a kultúrában és a gazdasági életben.

A hazaszeretet kultúrája nem más, mint a mindennapi patriotizmus - folytatta. A mindennapi patriotizmus arról szól, hogy a hazánk minden magyar számára a büszkeség forrása is, mert a haza a mi közös teljesítményünk. "Ezért büszkék vagyunk arra, amit mi 30 nemzedéken keresztül itt a Kárpát-medencében hozzá tudtunk adni ahhoz, amit európai kultúrának, európai történelemnek, európai civilizációnak nevezhetünk" - hangsúlyozta a kormányfő.

Nyertesként kell kijönni a következő válságból

Újabb javaslatokat fogalmaz meg a kormányzatnak a Magyar Nemzeti Bank, így a korábbi gazdaságpolitikai eredményekre alapozva végbemehet a jelentős fordulat a versenyképesség javításában is. Matolcsy György, a jegybank elnöke szerint fel kell készülni a következő válságra úgy, hogy abból – számos történelmi példából okulva – győztesen kerüljön ki az ország. A nyilvánosság hamarosan megismerheti azt a tervezetet, amelyet többek között a jegybanki javaslatok alapján fogalmazott meg a kormány.

A történelmi példák azt mutatták meg, hogy fontos időszakokban nem szabad hibázni, legyen szó a politikáról vagy a gazdaságról. Akár egy komolyabb tévedés is megakaszthatja a folyamatban lévő versenyképességi fordulatot, amivel 2030-ra elérhető vagy meghaladható lehet Ausztria életszínvonala – mondta pénteken a Figyelő konferenciáján Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke.

Kifejtette: az elmúlt száz év válságai között voltak olyanok, amelyeket az ország sikeresen, de olyanok is, amelyeket sikertelenül kezelt, azonban az közös, hogy a siker rövid életű volt, a kudarc viszont hosszú árnyékot vetett, amit ennek megfelelően hosszú ideig kellett megsínyleni.

Az MNB változatlanul támogatja a folyamatban lévő, sikeres versenyképességi fordulatot, ezért Matolcsy elmondása szerint a kormányzatnak eljuttatott korábbi, 180 pontos javaslatgyűjteményét 300 pontosra bővítette, újabb szerteágazó javaslatokat megfogalmazva.

Ennek része a pénzügyi rendszer reformja, csakúgy, mint az, hogy a mostani, amúgy kedvezőnek mondható alacsony devizahányadot az államadósságban nullára lehessen csökkenteni. Ehhez egy új lakossági állampapír-koncepciót tartanak szükségesnek, ami új termékkör bevezetését is feltételezi. Mindemellé az adórendszerhez is hozzá kellene nyúlni, az MNB szerint például elérhető távlat a személyi jövedelemadó további számottevő csökkentése.

Matolcsy György: Ugrás várható az életszínvonalban Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Matolcsy szerint még sok más területre kiterjednek a javaslatok, amivel Magyarország évi egy-másfél százalékkal tudja javítani a felzárkózási ütemet, aminek a célja változatlanul az, hogy 2030-ra életszínvonalban beérjük Ausztriát. Rövid távon azt a hibát nem engedheti meg magának az ország, hogy elmulassza kihasználni mindazt a lehetőséget, amit a mostani globális gazdasági felívelés jelent, amivel megvalósítható az évi négyszázalékos vagy annál is nagyobb gazdasági növekedés – tette hozzá.

György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és -szabályozásért felelős államtitkára elmondta: hamarosan a nyilvánosság is megismerheti a kormányzat összetett stratégiáját, amelyhez többek között a jegybank által felvetett szempontokat is felhasználták. György szerint fontos ugyan, hogy megmaradjon a négyszázalékos bővülés, azonban az is legalább ilyen fontos, hogy mindez milyen minőségi javulást idéz elő a társadalom életszínvonalában.

A kormányzat 15 program keretében 60 projektet határozott meg, ezeknek részleteit később ismertetik. Azonban általánosságban elmondható, hogy a versenyképesség javulása érdekében támogatásra számíthatnak a hazai innovatív cégek abban, hogy a kreatív ötletekből vállalkozások lehessenek, illetve hogy ezeket lehetőség szerint minél inkább itthon lehessen hasznosítani.

Kiemelt terület az oktatás, kiterjedtebbé válik a szakképzés rendszere, és újabb csatlakozási pontok jöhetnek létre, ahol a vállalati igények találkozhatnak az oktatási rendszerrel. Szintén kiemelt terület az infrastruktúra-fejlesztés, a gyorsforgalmi úthálózat kiépítése és számos egyéb terület, ahol jelentős megrendelőként lesz jelen az állam.

