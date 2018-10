Orbán: az utánpótlás első számú nemzeti ügy

Első számú nemzeti ügynek nevezte az utánpótlást Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Felcsúton, a Puskás Akadémia Sport- és Konferenciaközpont átadó ünnepségén.

2018. október 13. 22:03

A magyarok történelmi tapasztalatai azt mutatják, hogy a jövőért vívott küzdelmet az nyeri meg, akinek van víziója - mondta a kormányfő. Hangsúlyozta: 2010 óta az egész ország látja a jövőjét, amihez az kellett, hogy "elkezdtünk hinni abban, képesek vagyunk megváltoztatni a világot (...), de legalább is a saját világunkat".

Úgy fogalmazott, "nem szabad imbolyogni, csúszkálni, botladozni, mint ahogy Európa néhány vezetője ezt teszi, nekünk, magyaroknak csak annyit kell mondani: így kell ezt csinálni, pupákok, és akkor megy előre a világ".

Orbán Viktor hangsúlyozta továbbá, hogy Magyarország jövője "a gyermekeinkben nő, a mi víziónk bennük és általuk válik valósággá. Építhetünk mi toronyórát láncostul, ha nincs gyerek. Ha elfogyunk, akkor a toronyóránk nem a magyar időt fogja mutatni".

Vannak azonban - folytatta -, akik erre készülnek Európában: amikor ugyanis egy brüsszeli bürokrata a kontinens jövőjéről beszél, akkor a bennszülött európaiakat temeti, "a mi helyünkre érkezőket" pedig általában élteti.

Ezt a képet a magyarok nem fogadják el - jelentette ki a miniszterelnök -, helyette "inkább az utánpótlás-neveléssel foglalkozunk". Az utánpótlást ezért első számú nemzeti ügynek tartja, és szavai szerint így függnek össze a nagy dolgok, Európa és Magyarország jövője "a mi kis akadémiánk életével".

Azt mondta: a Puskás Akadémia Sport- és Konferenciaközpont legfontosabb feladata a nevelés, "mi nem gyártjuk a futballistákat, mi nem droidokat programozunk, hanem egy olyan erőközpontot hoztunk létre, ahol reményeink szerint hősök születnek és nőnek fel".

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy ha a Magyarországon működő nyolc komolyan vehető labdarúgó-akadémia közül mindegyik tízévente felnevel két nemzetközi szintű játékost, akkor készen is van egy európai szintű magyar futballválogatott. A Puskás Akadémia az első tíz évét lezárta, és "mi megvagyunk": Sallai, Kleinheisler - jegyezte meg.

Jelezte azt is, hogy a csarnokot a helyi középiskola tanulói és a Bozsik-programban részt vevő Vál-völgyi gyerekek is használni fogják.

Közölte továbbá, hogy a Puskás Akadémia és a Testnevelési Egyetem egy kettős életpályamodellről szóló megállapodást köt, így az arra fogékony gyermekeket a tanári pálya felé irányítják majd.

A miniszterelnök szerint ha az akadémiák jól végzik a munkájukat, akkor tehetségek indulhatnak útnak számos sportágban. Azt is mondta, hogy az akadémiák nagy egyéniségek köré épülnek: a kosárlabda-akadémia például Rátgéber László köré, a kézilabdában pedig Mocsai Lajos köré épült, és hamarosan egyéni sportágaknak is épülnek akadémiák, megállapodni készülnek ugyanis Kovács Katalinnal, "a magyar kajak-kenu sport nagyasszonyával", valamint a háromszoros olimpiai bajnok úszó Hosszú Katinkával.

A kormányfő megjegyezte, könnyebb lett volna a dolga, ha pénteken Kleinheisler László vagy Sallai Roland a magyar labdarúgó-válogatottban "berámolt volna egy vagy két gólt" a görögök hálójába, hiszen könnyebb érvelni az akadémia mellett, ha a válogatottban helyt állnak a volt diákjaik, de sajnos nem így történt, a magyar válogatott kikapott Görögországtól. Azt is hozzátette ugyanakkor, hogy szeptemberben Budapesten mindketten gólt lőttek a görög válogatottnak.

A felcsúti komplexumot Orbán Viktor és Mészáros Lőrinc, A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány elnöke adta át.

A központról kiadott, az MTI-hez eljuttatott háttéranyagban azt írták, hogy majdnem egyhektáros területen épült fel a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia új sport- és konferenciaközpontja. A létesítmény mintegy 12,5 milliárd forintból valósult meg, az akadémia 30 százalékos önerő mellett TAO-támogatásból fedezte a fejlesztést.

A többfunkciós létesítményben a labdajátékok csarnoka kézi-, kosár- és röplabdamérkőzések megrendezésre is alkalmas. A csarnokban a futópálya, bokszring és konditerem mellett a szertornához szükséges összes eszköz is megtalálható. Az épületben a szertárak, öltözők mellett orvosi szoba, elsősegélynyújtó hely, edzői irodák és tárgyalótermek is helyet kaptak.

A konferenciaközponthoz egy 250 fős nagy és egy kis körelőadó, valamint tárgyaló tartozik. A központ nyitva áll a Magyar Labdarúgó Szövetség és más szakági szövetségek továbbképzései, tudományos szimpóziumai előtt, de az akadémia tervezi a konferenciaközpont üzleti célú hasznosítását is, így abban nem sporttal kapcsolatos rendezvényeket is tarthatnak - írták.

Sport– és konferenciaközpontot avattak a Puskás Akadémián

Többfunkciós sportcsarnokot és konferenciaközpontot avatott szombaton Felcsúton a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia. Az új építményt nemcsak az akadémisták használhatják: tartanak itt testnevelésórákat a helyi középiskolásoknak, rendeznek meccseket a Bozsik-programban résztvevő környékbeli gyerekcsapatoknak, de edzőtáborok színhelye is lehet, illetve a Testnevelési Egyetem is tart majd itt kihelyezett órákat.

A létesítmény mintegy 12,5 milliárd forintból valósult meg; az akadémia 30 százalékos önerő mellett TAO-támogatásból fedezte a fejlesztést.

A többfunkciós létesítményben a labdajátékok csarnoka kézi-, kosár- és röplabdamérkőzések megrendezésre is alkalmas. A csarnokban a futópálya, bokszring és konditerem mellett a szertornához szükséges összes eszköz is megtalálható. Az épületben a szertárak, öltözők mellett orvosi szoba, elsősegélynyújtó hely, edzői irodák és tárgyalótermek is helyet kaptak.

A helyi középiskolások a sportcsarnokot használják majd a testnevelésórákon, de itt rendezik a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) utánpótlás-nevelési programjában, a Bozsik-programban részt vevő környékbeli gyerekcsapatok téli focimeccseit is. A tervek szerint a nemzeti kézi-, kosár- és röplabda válogatottak a Puskás Akadémia Sport- és Konferenciaközpontban is tartanak a jövőben edzőtáborokat.

Fotó: Puskás Akadémia

A konferenciaközponthoz egy 250 fős nagy és egy kis körelőadó, valamint tárgyaló tartozik. A központ nyitva áll a Magyar Labdarúgó Szövetség és más szakági szövetségek továbbképzései, tudományos szimpóziumai előtt, de az akadémia tervezi a konferenciaközpont üzleti célú hasznosítását is, így abban nem sporttal kapcsolatos rendezvényeket is tarthatnak.

A Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia küldetése, hogy egyszerre képezze, oktassa és nevelje játékosait. Azoknak a gyerekeknek, akikből nem lesz profi sportoló, a testnevelő tanári, vagy az edzői pálya kínálhat jövőképet és karriert. Ezt a kettős életpályamodellt nemcsak az új sportközpont szolgálja: a szombati ünnepélyes ceremónián az alapítvány elnöke, Mészáros Lőrinc, valamint a Testnevelési Egyetem rektora, Mocsai Lajos együttműködési megállapodást írt alá az Akadémia és a felsőoktatási intézmény együttműködéséről. Az oktatók segítenek felkészíteni a növendékeket az emelt szintű testnevelés-érettségire, illetve az egyetemi alkalmassági vizsgára, cserébe az egyetem kihelyezett órákat tarthat a csarnokban.

A felcsúti sportkomplexum kivitelezését az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége és az Építéstudományi Egyesület építőipari mesterdíjjal ismerte el. A létesítményt Dobrosi Tamás tervei alapján építette fel a Fejér B.Á.L Zrt; Makovecz Imre tanítványa volt a Pancho Aréna tervezője is. Az építész szerint a létesítmény hangulatában, formáiban túlmutat a stadionon, és a különösen a belső térszervezési megoldásai izgalmasak. A Fejér B.Á.L. Zrt. dolgozott korábban a felcsúti stadionon és az idén februárban átadott új nemzeti lovardán, valamint részt vesz műemlékek felújításában is.

A Felcsúti Utánpótlás Nevelésért Alapítvány sportfejlesztési programjában ifjúsági szállás megépítése is szerepel az utánpótlástornákon, edzőtáborokban részt vevő fiataloknak. Az épület a tervek szerint 2019 végére készül el.





