Így használjuk a birsalmát

Szinte mindegyikünk nagymamája, anyukája szekrényének tetején – esetleg a spájz egy polcán – ott szikkadt a dióval díszített birsalmasajt, amit soha nem lehetett azonnal behabzsolni, mindig meg kellett várni, míg megkeményedik. A felnőtt lét egyik előnye, hogy most már akkor eszünk birsalmasajtot, amikor csak akarunk…

2018. október 14. 13:05

A birsalmát a legkönnyebb akkor beszerezni, ha áll a kertünkben egy fa, ami pont ilyentájban örvendeztet meg sárga gyümölcseivel. Viszonylag igénytelen növény, nem nehéz sem elültetni, sem nevelgetni, és minden évben egyre több finom gyümölcsöt szedhetünk le róla. Kert hiányában marad a piac, ahol még válogathatunk is a különféle birsalmák között: körte vagy alma alakú, édeskésebb vagy fanyarabb, kisebb vagy nagyobb… A sok éven át alulértékelt gyümölcs íze valóban nem túl édes, és megpucolni sem egyszerű, vigyáznunk kell a kezünkre, és elég éles kést kell használnunk, de ezzel véget is értek a hátrányok.

Fotó: iStock.com/EasterBunnyUK

Miért egészséges?

A fanyar gyümölcs igazi őszi ajándék, és az emberek több mint négyezer éve ismerik, eszik. Annyi szénhidrát található benne, mint az almában vagy a körtében, C-vitamin-tartalma viszont magas, tízdekányi gyümölcs több mint 10 mg-ot tartalmaz, de magnézium- és káliumtartalma is kiemelkedő. Pektintartalma nagyon magas, emiatt sűrűsödik úgy be, és ez az anyag, ami nyugtató, gyulladáscsökkentő hatással van az emésztőrendszerre, megköti a káros anyagokat. Rosttartalmánál fogva jót tesz az anyagcserének, a csersav pedig székrekedés vagy hasmenés esetén is segítséget nyújt, a P-vitamin vérzéscsillapító hatású. Annak idején a gyümölcs magjából áztatással, főzéssel gyógyfőzetet készítettek, amit bevonó, hűsítő hatásánál fogva köhögésnél, torokfájásnál, bőrgyulladásnál, égésnél, fagyásnál alkalmaztak.

Így készül a birsalmasajt

A hagyományos birsalmasajt elkészítéséhez egykilónyi gyümölcsből vágjuk ki a barna részeket, majd daraboljuk fel az almát, és tegyük fel főni vízben egy csipet sóval, citromlével. Ha megpuhult, a leszűrt gyümölcshöz keverjünk hozzá még citromlevet, 60–80 dkg cukrot és pici sót, majd turmixoljuk simára. Ha nehézkesnek találjuk a nyers birsalma felvágását, egészben főzzük meg, és puha állapotában vágjuk ki a magházat. Sokan a főzésnél szegfűszeget, fahéjat is tesznek a vízbe. Takaréklángon tegyük fel főni, közben gyakran kevergessük, miközben besűrűsödik, ezután öntsük tálakba, őzgerincformába, ahogy szeretnénk. Ne takarjuk le, hagyjuk így kihűlni, s utána is ügyeljünk rá, hogy a nedvesség el tudjon párologni belőle. Forgassuk meg néhány naponta, végül díszíthetjük gyümölcsökkel, áfonyával, mandulával, dióval, mogyoróval, s ha sikerült megóvnunk a penészedéstől, és hűvös helyen tároljuk, akkor márciusig falatozhatunk belőle. Magában is nagyon finom, de sonkával vagy sajtokkal kombinálva még különlegesebb az íze.

Fotó: iStock.com/AnaMOMarques

A cukor nélküli változat

A birsalma kifejezetten egészséges, de a belőle készült sajt tényleg tele van cukorral. Szerencsére kihagyhatjuk belőle a kristálycukrot, bár tekintettel kell lennünk arra, hogy így megváltozhat az íz, az állag és akár az eltarthatóság is. Xilittel jól pótolhatjuk a cukrot, a mennyiségen sem kell változtatni, sőt, inkább először kevesebbet tegyünk belőle, és kóstolgassunk. A nyírfacukor megóv a túlevéstől is, ugyanis nagy mennyiségben fogyasztva hashajtó hatású. A massza lassabban keményedik így meg, a sűrű állagot úgy érhetjük el, ha kevesebb vízben főzzük meg a gyümölcsöt. Ha az íz nem pont ugyanolyan, próbáljuk ki, hogy egy-két csomag vaníliás cukrot is adunk hozzá főzésnél, vagy a cukor, a xilit egy része helyett mézet.

Birsalmasajt másképp

A birsalmát kombinálhatjuk más gyümölcsökkel is: kétkilónyi birsalmát a szokásos módon fel kell tenni főni, de ha félig puha, hat alma és hat körte is kerülhet hozzá. Vaníliás cukorral, fahéjjal, 5 evőkanálnyi cukorral vagy xilittel, egy csipet sóval ízesítjük, majd turmixoljuk. Nem érdemes sok vízzel főzni, mert akkor nem sűrűsödik be megfelelően. Hagyjuk hűtőben állni két napig, a tetejét maximum konyharuhával takarjuk le, majd szikkasszuk még száraz, hűvös helyen.

