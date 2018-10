Varga: A pénzügyi tudatosság fejlesztése mindenki érdeke

A pénzzel való felelős gazdálkodás egy életen át tartó tanulás, az államnak pedig felelőssége van abban, hogy a lakosság pénzügyi tudatosságát fejlessze – jelentette ki Varga Mihály a Debreceni Egyetem Fintelligence Pénzügyi Oktatási Centrumának átadó ünnepségén.

2018. október 15. 14:59

A pénzügyminiszter hangsúlyozta: a kormány ezt felismerve dolgozta ki a lakosság pénzügyi jártasságát erősítő Nemzeti Pénzügyi Tudatosság Fejlesztési Stratégiát. A tárcavezető ismertette, hogy az elkészült stratégia hét évet ölel fel 2017-től 2023-ig, és kétéves cselekvési tervekre bontja annak gyakorlati megvalósítását. A kormány célja az, hogy minden korosztályhoz eljusson a pénzügyi tudatosság fejlesztése, de a munka során kiemelt figyelmet fordít a fiatalok gyakorlati pénzügyi ismeretekkel való felvértezésére, ezért döntöttek a pénzügyi oktatás általánossá tételéről a köznevelés rendszerén belül. Ez azért is fontos, mert azok, akik fiatal korban magabiztosabbak a pénzügyekben, könnyebben válhatnak később vállalkozóvá is – tudatta a miniszter.

Varga Mihály szólt arról is, hogy erősíteni kell a családok tudatos pénzügyi tervezését is és az idősebb korosztály ismereteit is bővíteni kell. A tárcavezető felhívta a figyelmet, hogy az egyik legfontosabb cél a modern pénzügyi ismeretekre legfogékonyabb korosztály, a felsőoktatásban tanulók elérése. Ennek kiváló eszköze a Fintelligence Pénzügyi Edukációs Hálózat, ahol élményalapú ismeretátadással vezetik be a hallgatókat a témába. El kell érni, hogy minden régióban létesüljön egy ilyen edukációs központ – szögezte le a tárcavezető. A Debreceni Egyetemről szólva a miniszter elmondta: az új pénzügyi edukációs központ létrehozásával a miskolci után immár a debreceni felsőoktatási intézmény is fontosnak tartja a diákok felkészítését a későbbi életükben meghozandó pénzügyi döntésekre.

kormany.hu