I. Ugyanazt egészen másként látták

Látványos és fölöttébb hangzatos napirend előtti szónoklattal színesítették e héten is az Országgyűlés találkozóját.

2018. október 16. 22:58

MOTTÓ: Murphy óta tudjuk: ami megtörténhet, az meg is történik. Mert hiába bölcs dolog előrenézni, ha nehéz messzebbre tekinteni, mint ameddig ellátni. Megbecsülni, s ha kell dicsérni mások kiválóságát fölöttébb nem könnyű. Klasszikus siker az, amikor egyik hibát a másik után fedezik fel töretlen lelkesedéssel - a másik oldalon!

Mentelmi jog híján a szónoklatokat kísérő közbeszólásokat ezúttal nem idézzük.

KDNP: Újabb intézkedés a társadalmi igazságosság jegyében

HARRACH PÉTER, (KDNP): - Képviselőtársaim! Az ápolási díj emelése határozott lépés volt az együttműködő és igazságos társadalom felé. Miért történhetett ez? Azért, mert a szolidaritás elve érvényesült. A szolidaritás érvényesüléséhez pedig hozzátartozik két dolog: egyrészt az erős gazdaság, egy versenyképes ország, másrészt a kemény munkát végző magyar emberek!

- Mi történt most! Egy új támogatási kategória került bevezetésre, amely alapvetően az önellátásra képtelen gyermekek szüleinek jár, és tegyük hozzá, hogy életkori korlátozás nélkül, hiszen ezek a gyerekek, ha felnőnek is, ugyanolyan gondozásra szorulnak. Rögtön tegyük hozzá, hogy azok, akik ezt a gondozást végzik, a legnagyobb áldozatot vállalják, hiszen 24 órás szolgálatot vállalnak. Mindenképpen szükség van arra, hogy tehermentesítsük, tehát ne csak anyagi segítséget nyújtsunk, hanem konkrét tehermentesítést a szülőknek. Egy olyan szolgáltatás rendszerét kell továbbfejleszteni, ami képes napközben is segítséget nyújtani annak, aki 24 órán keresztül ezt a szolgálatot látja el.

- Képviselőtársaim! Egy új támogatási kategória, a gyermekápolási díj bevezetése történt, ami havi 100 ezer forintos bruttó juttatást jelent! Mi jár ezzel a nyugdíjjárulékkal? Az, hogy szolgálati időt jelent, tehát nyugdíjjogosultságot is szerez. Azt is tudjuk, hogy 2022-ig az akkori minimálbér összegéig fog emelkedni ez a támogatás. Az ápolási díjban jelenleg 50 ezer ember részesül, és ebből a gyermekeket nevelő 17 ezer, tehát indokolt a legrászorultabbak támogatása. Ez a költségvetésnek 11,5 milliárd forintot jelent, ami több annál, mint ami annak idején a civil szervezetek követelésében szerepelt. Ez nemcsak a gyermekeket nevelőknek a jelentős támogatása az, amit üdvözölnünk kell, - minden gondozott családtagnak a gondozója is kap olyan emelést, ami könnyíti, segíti az életüket! (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

Jobbik: Ne csak a gazdagoknak kedvezzen a magyar felsőoktatás!

BRENNER KOLOMAN, (Jobbik): - Képviselőtársaim! A Jobbik mint szociálisan érzékeny nemzeti néppárt, a 2018-as választási programjában ‑ igen, nekünk volt olyan ‑ az oktatásra és azon belül a felsőoktatásra komoly anyagi forrásokat biztosított volna, és részletes modernizációs terveket ismertetett, hogy végre minden magyar állampolgár a XXI. század kihívásainak megfelelő és ahhoz igazodó tudáshoz jusson. Ezért is figyeljük növekvő aggodalommal a Corvinus Egyetemmel kapcsolatos híradásokat, illetve az államilag támogatott hallgatói státusz bizonytalan jövőjét fontolgató terveket, amelyek egyfajta, erősen látszólagos hatékonyság, illetve hasznosság alapján kívánják az egyetemi és a kutatási világot átalakítani.

- No de villantsuk fel azért, hogy milyen állapotú az a magyar egyetemi világ, amelynek komoly átszabását sejtetik a megjelent hírek! Az idei Academic Ranking of World Universities lista szerint nincs magyar egyetem a világ 500 legjobb felsőoktatási intézménye között. E szimbolikus tény csak a jéghegy csúcsa, és ez mutatja igazán a kivéreztetett magyar egyetemi világ valós helyzetét, és nem a kormány propagandája! Az Európai Unió tagállamai közül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomások aránya, eközben pedig folyamatosan csökken a felsőoktatás hallgatóinak száma. Önálló oktatásügyi tárca helyett a teljes ágazat felett továbbra is az EMMI nevezetű furcsa csúcsminisztérium diszponál, amelyről azt kell tudni, hogy minden olyan, a miniszterelnök számára teljesen lényegtelen ügy, mint az oktatásügy, az egészségügy, a szociális ügy és egyebek, elfekvőjeként működik. Az oktatók anyagi megbecsülése még közép-európai összehasonlításban is sereghajtónak mondható, fiatal és tehetséges kutatóink folyamatosan kivándorolnak, a felsőoktatás állapota pedig a hallgatók számára is egyre több nehézséget okoz. A magyar kollégiumhálózat 80 százaléka nem felel meg a hatályos jogszabályi előírásoknak, korszerűtlenek, és olyan albérletárak vannak, különösen a nagyobb városokban, amelyek megfizethetetlen anyagi terheket rónak a szülőkre és a hallgatókra.

- Képviselőtársaim! 2010 és 2017 között a Központi Statisztikai Hivatal októberi statisztikai szemléjében megjelent tanulmány szerint egyértelműen romlott a hátrányos helyzetű kistérségekből kikerülő fiatalok esélye arra, hogy bekerüljenek a felsőoktatásba. Folyamatosan csökken, mégpedig sokkal gyorsabban csökken, mint amennyire az általános népességcsökkenés indokolná, a hallgatói létszám. Ez azért van úgy, mert az elmúlt kilenc évben a Fidesz egyre nehezebbé tette a felsőoktatásba történő bejutást. Az Oktatási Hivatal néha szakmai indokok nélkül korlátozta a felső irányszámokat bizonyos szakok esetében, tehát egyre inkább eltolódott a rendszer egyfajta elitképzés felé. Azok a társadalmi rétegek, amelyek érdekében a Jobbik ‑ mint szociálisan érzékeny nemzeti néppárt ‑ mindig fellépett, egyértelmű vesztesei ennek a folyamatnak, hiszen a szegényebb vagy a nem értelmiségi családból származó gyermekek az egész eddigi „fejlődésnek” a legnagyobb vesztesei. Ők azok, akik ugyanis nem engedhetik meg maguknak a közoktatás nem megfelelő színvonalát pótló korrepetálást, a különórákat, a nyelvórákat. Ezért is javasolja a Jobbik évek óta, hogy mivel a magyar közoktatás jelenleg nem biztosítja minden tanulónak azt, hogy külön tanár és komoly anyagi teher nélkül elérjék a megfelelő nyelvtudást a nyelvvizsgához, töröljék el azt, hogy 2020-tól csak ilyen nyelvvizsgával lehessen bekerülni az egyetemekre. A nyelvoktatás egyébként is stratégiai eleme az oktatási rendszer megújítását célzó Jobbik programjának, a digitalizáció eredményeinek és eszközeinek beépítése és további sürgős átalakítások mellett.

- No de miért is aggályosak azok a hírek, amelyek szerint alapítványi vagy gazdasági társasági formák váltanák fel az eddigi állami fenntartású egyetemeket? Ez nem maga a forma miatt aggályos, hanem azért, mert ez egyértelműen mutatja a fejlődési irányt, mégpedig azt, hogy államilag támogatott helyek helyett egyre több fizetős képzés lesz. Ezt rendkívül aggályosnak tartjuk. Ne csak a gazdagoknak kedvezzen a felsőoktatás rendszere! (Taps a Jobbik padsoraiban.)

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! …Ami a számokat és a tényeket illeti: most, 2018-ban 276 ezer fővel vannak többen azok Magyarországon, akik diplomások, akik felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. Ez a kormányzásunk elején 17 százalék volt, most már a teljes népességet tekintve 20,5 százalékára nőtt. Ami pedig a leginkább cáfolja önöknek azt az érvét, hogy aki nehezebb körülmények közé születik, annak ma nehezebb bejutni a felsőoktatásba, az pontosan az a tény, pontosan az a szám, hogy a cigány származású, felsőoktatásban lévő diákoknak és végzetteknek a száma és az aránya megduplázódott az elmúlt években. Azok, akik tényleg nehéz körülmények között születtek, akár cigány származásúak is, számukra a felsőoktatásba való bekerülés lehetősége most már kétszer nagyobb, mint korábban.

- Képviselő Úr! Ha megnézi a számokat, hogy tavaly mennyi főt vettek fel, azt látja, hogy 77 026-ot. Idén mennyit? 79 428-at, tehát emelkedett a felvettek száma! Ha megnézi, hogy mennyien vannak az állami ösztöndíjasok, akkor azt láthatja, hogy ez tavaly 59 373 volt, idén pedig 62 034. Tehát az állami ösztöndíjasok száma is több ezres nagyságrendben emelkedett. 2015 és 2018 között például az informatikai képzésre felvettek száma 35 százalékos emelkedést mutat. Persze az sem mindegy, hogy ki milyen diplomát kap, éppen ezért mi arra törekszünk, hogy informatikus diplomát kapjanak minél többen, ami utána biztos megélhetést jelent.

- Képviselő Úr! Ha figyelne, idézném önnek a Labour Force Survey-t, amely szerint az EU-országok átlagában elért növekedési arányhoz képest egyes években a Magyarországon elért növekedés mértéke az átlagot jóval meghaladta. Ez a nemzetközi felmérés pontosan az ellenkezőjét mondja, mint amiről ön beszél. Ön is tudja, hogy a nemzeti reformprogramban azt tűztük ki célul, hogy a fiatalkorú lakosság 34 százaléka járjon egyetemre, főiskolákra. Ez 2015-ben már elérte a 34 százalékot, sőt meg is haladta.

- Képviselő Úr! Ön beszélt arról, hogy szükség van béremelésre a felsőoktatásban. Ugyan az előző ciklusban ezt nem támogatták, de a Fidesz-KDNP meg tette: 27 százalékos béremelést hajtottunk végre a felsőoktatásban, pontosan azért, hogy minél jobb képességű tanárok, minél jobb képességű oktatók ott legyenek az egyetemeken. Az egyetemeket az fojtogatta, hogy PPP-konstrukciókat örököltek, ezeket ennek a kormányzatnak kellett kiváltania. 2016-ban 12 PPP-projektet váltottunk ki 29 milliárd forint értékben, ami további 14 milliárd forint megtakarítást jelentett ezeknek az egyetemeknek, 2017-ben 5,3 milliárd forint értékben, 2018-ban 2 milliárd forint értékben további PPP-ket váltottunk ki. Ezek pontosan az egyetemek minőségi oktatását segítik elő, hogy most már nem kell ezeket nyögniük. Közben, pedig ha megnézi az elmúlt öt esztendőt, azt látja, hogy közel 40 százalékkal nőttek a felsőoktatási források, hogy minél több diák minél értékesebb diplomát tudjon szerezni. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

MSZP: Aktuális ügyeinkről

DR. TÓTH BERTALAN, (MSZP): - Képviselőtársaim! Tisztult a kép az elmúlt hetekben Európában és Magyarországon is. Tisztult a kép Európában, mert kiderült, hogy az orbáni politikának nincs többsége. De tisztult a kép Magyarországon is, hiszen Mezőtúr, a XV. kerület és tegnap Szombathely is bebizonyította, hogy a Fidesz legyőzhető. Lehet hinni abban, hogy a többség elutasítja a hazugságokra, manipulációkra épülő fideszes politikát. Jó hír ez azoknak, akik a gondok kihasználása, mások nyomorával való visszaélés helyett a problémák megoldásának a hívei, akik a széthúzás helyett az együttműködés pártján állnak. És tisztul a kép azért is, mert egyre világosabban látszik, mi is az orbáni politika valójában, és mit okoz ez Magyarországnak. Mi, magyar baloldaliak mindvégig azt állítottuk és azt mondjuk most is: a Sargentini-jelentés nem a menekültekről szól, hanem rólunk, magyarokról, a mi mindennapi életünkről; a devizakárosultakról, a Quaestor-károsultakról, az otthonukat elvesztett emberekről, a kilakoltatásra váró ezrekről, az új népellenségnek kikiáltott hajléktalanokról!

- Képviselőtársaim! Éppen idefele menet akarták elvinni azt a hajléktalant, aki rendszeresen újságot árul parlamenti képviselőknek ‑ Kálmán bácsiról beszélek ‑, merthogy tiltott helyen árusítja a Fedél nélkül című újságot. De szól ez a jelentés a tanárokról, a diákokról, az orvosokról, az ápolókról, a betegekről, a fiatalokról, az idősekről, a dolgozókról, a munkanélküliekről, az ő jogfosztásukról, de szól ez a jelentés arról is, amit egy éppen ma benyújtott törvényjavaslat jelez, hogy önök el akarják venni a fiataloktól azt a lehetőséget, hogy lakáshoz jussanak. Meg akarják szüntetni a lakás-takarékpénztárakat, és megint azt a társadalomfilozófiát akarják érvényesíteni, hogy akinek több van, annak jusson több!

- Képviselőtársaim! A mai magyar fiatalok nem fognak tudni lakáshoz jutni! Nekünk felelősségünk, hogy tegyünk ez ellen. Az MSZP benyújtotta azokat a javaslatokat, amelyek megakadályozhatnák, hogy Magyarországot megbüntessék. 19 javaslatot tettünk. Legyen világos: innentől minden kilakoltatásért, minden orvoshiány miatt történő halálesetért, minden elvesztett támogatásért Orbán Viktor és az urizáló fideszes elit a felelős! Hiszen csak annyi dolguk lett volna, hogy megszavazzák a javaslatainkat. De nem ezt tették, nem emelték fel a kezüket; azért nem, mert fontosabbak a saját kiváltságaik, mint a magyaroknak járó támogatás!

- Ttisztul a kép! A Fidesz mától a tagadás és a kiváltságok pártja; a tagadásé, mert öt fontos dologra mondtak nemet. Nemet mondtak a magyarok jogegyenlőségére. Nemet mondtak a korrupció felszámolására. Nemet mondtak a tudomány szabadságára. Nemet mondtak a munkavállalók jogaira. S nemet mondtak a családok és az időskor támogatására. Mindezzel szemben a Fidesz és a kormány csak és kizárólag a saját kiváltságait őrzi! A Fidesz mostantól a kiváltságok pártja, mert ami nekik jut, az szerintük a többségnek nem jár. A Fidesz saját kegyeltjeinek érdekeit védik a bíróságok és a kórházi VIP-ellátások is. A Fidesz ragaszkodik az ügyészség politikai befolyásoltságához, és megakadályozza az uniós pénzek felhasználásának ellenőrzését, a visszaélések feltárását. A Fidesz át akarja írni a múltat, és el akarja hazudni a jövőt, ezért akarja bedarálni a tudomány független műhelyeit is. A Fidesz a multikat támogatja, a multikban dolgozó munkavállalók helyett, miközben Orbán körei gazdagodnak, a Fidesz elutasítja a családok és idősek támogatását.

- Nekünk azonban az a dolgunk, hogy megvédjük a magyar emberek érdekeit, és immár a magyar embereknek járó támogatást is. Ezért nem nyugszunk bele a Fidesz tagadásába, s nem nyugszunk bele a kiváltságaikba sem! Folytatjuk az aláírásgyűjtést az Európai Ügyészséghez való csatlakozásért, és benyújtjuk azt a népszavazási kezdeményezést, amely eltörli a kormánytagok VIP-ellátását, mert egészen felháborító és elképesztő, hogy amíg emberek hónapokat, éveket várnak beavatkozásra, hogy amíg az egészségügyben káosz és vészhelyzet van, addig a kormánytagok kiemelt egészségügyi ellátásban részesülnek. Legyen a fideszes urizáló elit abban érdekelt, hogy csökkenjenek a várólisták, és hogy oldjuk meg az egészségügy égető problémáit; közös jövőnkért, egy igazságos Magyarországért! (Taps az MSZP soraiban.)

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Képviselő Úr! Nem tudom, hogy kérhetek-e ilyet, de ha kérhetek, akkor azt javasolnám, hogy egyeztessenek már az ilyen felszólalások előtt legalább a baloldalon. Az egyik felszólaló azt állítja, hogy Magyarországon nincs demokrácia, aztán jön a másik felszólaló, amelyik üdvözli az időközi választások eredményét, legalábbis azokat, ahol baloldali győzelem született. Ha jól értem azt, amit mond, akkor ön is nagyon jól tudja, hogy Magyarországon demokrácia van, ezért is óriási botrány az, hogy ennek ellenére megszavazták a Sargentini-jelentést, amely ideológiai okokból ezt megpróbálja elvitatni, és amely vérig sértette Magyarországot!

- Képviselő Úr! Az otthonteremtés ügyében azoktól azért nehezen tudunk kioktatást elfogadni, akik teret engedtek a devizahitelezésnek, akik miatt százezrek kerültek adósságcsapdába, és akik még a választási kampányban is azt lengették, hogy eltörölnék a jelenleg már jól működő otthonteremtési programot, amely több mint 80 ezer családnak nyújtott segítséget, és a jövőben tovább fog bővülni.

- Képviselő Úr! Óriási a szakadék az MSZP szavai és tettei között! Hát, hol volt ez az érzékenység akkor, amikor megduplázták a munkanélküliséget?! Hol volt ez az érzékenység akkor, amikor elnézték, hogy sokszorosára nőjenek az energiaárak? Hol volt ez az érzékenység akkor, amikor az ország számos pontján iskolákat és kórházakat zártak be? Hol volt ez a törődés akkor, amikor fizetőssé akarták tenni az egészségügyet és vizitdíjat akartak bevezetni? Hol volt ez az érző szív akkor, amikor százezreket kergettek a devizahitelezés csapdájába azzal, hogy felszámoltak egy jól működő otthonteremtési programot? Hol volt ez a felelősségteljes hozzáállás akkor, amikor 53 százalékról 80 százalék fölé emelték az államadósságot úgy, hogy ezzel jó pár évre óriási terhet raktak a magyarok vállára? - Erre mondták akkor önök, hogy nem is megszorításokról van szó, hanem a gazdaság dinamizálásáról! Azért is utalok ezekre az intézkedésekre, mert az a helyzet, hogy egy picike jelét sem látjuk annak, hogy az akkori bukott politikát önök szeretnék megváltoztatni! Még a mostani választási kampányban is azt lebegtették, hogy növelni kellene a személyijövedelemadó-kulcsokat, tehát vissza a múltba, még több adóemelést. Ezt mondták önök! Holott sok millió magyar ember munkája van abban, hogy ez az ország most már stabilabban áll a lábán. Ez tette lehetővé többek között, hogy 700 ezer új munkahely jöjjön létre, ez tette lehetővé, hogy az egészségügyre 505 milliárd forinttal többet költsünk az önök időszakához képest, az oktatásra pedig 606 milliárddal.

- Képviselő Úr! Említette a Sargentini-jelentést. Ha valóban fontos lenne az MSZP-nek az ország sorsa, akkor nem fordulhatott volna elő, hogy ezt a Magyarországot támadó jelentést önök támogassák, méghozzá úgy, hogy ‑ amint a példa mutatja ‑ erre még büszkék is! A megélhetési kérdések és a Sargentini-jelentés között van egy olyan összefüggés, amiről itt az Országgyűlésben eddig kevesebbet beszéltünk. Jól tudjuk, hogy ennek a jelentésnek a valódi célja az, hogy irányváltásra kényszerítsen minket a bevándorláspolitikában, és ha sikerülne Magyarországból bevándorlóországot csinálni, akkor az minden olyan területre hatással lenne ami a magyarok megélhetését érinti.

- Képviselő Úr! Ha erővel mégis sikerülne kinyitniuk Magyarország kapuit, akkor a nehéz munkával összehozott gazdasági többletet nem a magyar családokra, hanem a bevándorlókra kellene költeni! Szeretném önnek itt elmondani: Németország végez ezzel kapcsolatos számításokat, és ők maguk mondják, hogy egyetlen bevándorló ellátása több mint 700 ezer forintnak megfelelő eurójukba kerül. De hogy máshonnan közelítsem meg ezt a dolgot: már most dupla annyi pénzt költenek a németek a migrációval kapcsolatos célokra, a következmények kezelésére, mint családtámogatásra. 20 milliárd euró áll szemben 9,3 milliárd euróval. Szóval, ha az MSZP valóban szeretne javítani a magyarok megélhetésén, akkor nem csatlakozna a külföldi nyomásgyakorló akciókhoz, és legfőképpen végleg hátat fordítana az eddigi bukott baloldali politikájának, ami egyszer már majdnem csődbe vitte az országot! (Taps a kormánypártok soraiban.)

DK: A törökök tüntethetnek, a magyarok nem?

ARATÓ GERGELY, (DK): - Fideszes Képviselőtársaim! Direkt olyan címet adtam a felszólalásomnak, amit önök adtak volna fordított helyzetben. Tulajdonképpen még visszafogott is voltam, mert az önök stílusában azt a címet kellett volna adnom, hogy „Muszlimok tüntethetnek, keresztények meg nem”, mert mégiscsak az történt, hogy amikor az európai magyarok, a Demokratikus Koalíció tüntetni akart Erdoğan elnök ellen, akkor ezt önök betiltották és nem engedélyezték, amikor a magyarországi törökök akartak tüntetni Erdoğan elnök mellett, ezt viszont boldogan engedélyezte és támogatta a rendőrség. Nem hallom a kereszténység melldöngető európai védelmezőjét, Orbán Viktort, hogy dörgedelmesen felháborodik, hogy az iszlamizált gyülekezési jog miatt a keresztény magyar emberek nem tüntethetnek, nem látom, hogy fideszes és KDNP-s képviselőtársaink rózsafüzérrel a kezükben imaláncot hoznának létre a rendőr-főkapitányság körül, hogy tiltakozzanak a keresztény magyar emberek jogainak sérelme miatt.

- Önök egy olyan gyülekezési törvényt fogadtak el, amellyel bármikor bármilyen tüntetést be lehet tiltani. Ezt a gumiszabályt alkalmazták akkor is, amikor betiltották a Demokratikus Koalíció múlt hétfői tiltakozását. És mielőtt összekevernének minket önökkel, nekünk nem az a bajunk, hogy a török Erdoğan-szimpatizánsok tüntethettek, nagyon nem; az a bajunk, hogy mi, európai magyarok nem tüntethettünk, pedig a gyülekezés alkotmányos jogunk, nekünk és mindenkinek, aki e hazában él, függetlenül nemzetiségétől, vallásától, származásától, bőrszínétől, és függetlenül attól, hogy valami mellett vagy valami ellen akar tüntetni, mert egy európai demokráciában ez megkérdőjelezhetetlen alapjog: tüntetni mindenkinek mindig szabad!

- Fideszes Képviselőtársaim! Önök a külföldi érdekek mentén a muszlimokat szolgálják a magyar nép ellenében, és azért tiltották be a mi tüntetésünket, és azért engedték, hogy zúgjon az „Allah akbar!”, mert önöket Soros György, az IMF vagy a Szíriuszról jött gyíkemberek felbérelték, hogy működjenek közre Európa iszlamizálásában. Én viszont az európai magyarokat képviselem itt, és mi nem hiszünk az efféle mesékben és összeesküvés-elméletekben. Teljesen világos, hogy önök azért tiltották be a tiltakozásunkat, mert Erdoğan, a diktatúra, az illiberalizmus ellen akartunk tiltakozni. Azért hallgattattak el minket, mert nem értünk egyet önökkel, az önök által követett illiberális diktatúra példájával. Mit is mondott Orbán Viktor Strasbourgban? „Mi soha nem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk azokat, akik nem értenek egyet velünk.” Nagy szerencse, hogy az Európai Parlament strasbourgi épületét jól megépítették, és nem szakadt le a mennyezet! Önök nyolc éve mást sem tesznek, mint elhallgattatják azokat, akik nem értenek önökkel egyet: elhallgattatják a szabad sajtót, elhallgattatják a civileket, elhallgattatják a Magyar Tudományos Akadémiát, és most megpróbálják elhallgattatni a magyar népet is, nem hagyják, hogy megmutassa egy diktátornak, hogy az Európai Unió területére tévedt, ahol ő nemkívánatos vendég!

- Fideszes Képviselőtársaim! Önök súlyos tévedésben vannak, hogy ezt sokáig lehet csinálni; hogy a magyaroknak majd meg lehet tiltani a véleménynyilvánítást, a gyülekezést, a tüntetést. Mindegy, hogy merre járunk a DK „Ellenállás” tüntetéssorozatával, Budapesten, Szegeden, Győrben vagy Miskolcon, azt látjuk, hogy egyre többen jönnek ki az utcára, mert egyre többen értik meg azt, hogy milyen az Orbán-rendszer, és hogy önöket nem leváltani, hanem elzavarni kell! Úgyhogy csinálják csak nyugodtan ezt tovább! Tiltsák csak be a tüntetéseket, szorítsák csak enyves kezüket a tiltakozó magyar emberek szájára! Csinálják csak, mert minél inkább csinálják, annál közelebb lesz a bukásuk! Az ilyen rendszerek mindig így buknak el, amikor azt hiszik, hogy övék a hatalom, és nem a népé. Ezért kell az önök török példaképének börtönbe zárnia újságírókat, civileket, egyetemi embereket, mert csak így tudja meghosszabbítani a hatalmát. De legyen világos: a bukás el fog következni ott is és itt is! Mert a hatalom végül mégiscsak a népé. Ezt jól véssék az eszükbe! (Taps az MSZP és a DK padsoraiban.)

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Képviselő Úr! Furcsa felvetések ezek attól a párttól, amelyik úgy értelmezte a demokráciát, hogy kordonokkal vette körbe a Parlamentet, hónapokon keresztül. Az az állítása teljesen téves, a fake news birodalmába való, hogy a rendőrség bármely külföldi meghívott személye miatt korlátozhatna bármilyen tüntetést. Ön is nagyon jól tudja, mert írásos dokumentumot is kaptak erről, hogy a Demokratikus Koalíció egy, a rendőrség által lezárt területre akart tüntetést szervezni, ezért utasították el a kérelmüket. És azt is nagyon jól tudja, hogy a rendőrség felajánlott egy nagyon közeli alternatív helyszínt, amellyel önök egyáltalán nem akartak élni. Ebből is látszik, hogy nem a megegyezés érdekelte önöket, hanem kizárólag a balhé! És az is nagyon beszédes tény, hogy 17 tüntetést jelentettek be aznapra, és önökön kívül mindenki megértette, hogy mi a törvény, és nem akart olyan területre tüntetést szervezni, amelyet egyébként a rendőrség lezárt.

- Képviselő Úr! Amikor a Demokratikus Koalíció a demokratikus jogokért aggódik, az kicsit olyan, mintha a kecskék aggódnának a káposzták jövője miatt.! És ha már a gyülekezési jognál tartunk: nem az ön pártja volt az, amelyik erőteljesen eltiporta a gyülekezési jogot? Nem önök voltak azok? Az önök demokrácia-felfogásának lovasrendőrök, vízágyúk, gumilövedékek és kilőtt szemek a szimbólumai! A szégyellnivaló rendőrattakok levezénylőit ‑ a cinizmust teljesen kimaxolva ‑ még ki is tüntették. A Kossuth teret hónapokon át műveleti területté nyilvánították, még azt sem engedték, hogy a magyarok ezen a helyen ünnepeljék a forradalom és a szabadságharc 50. évfordulóját. És arra is volt példa, hogy nem létező szlovák terroristákra hivatkozva tiltottak be tüntetéseket. A sajtószabadság ügyében pedig az őszödi beszéd az irányadó! A szemkilövető pártelnökük itt arról beszélt, hogy fel kell készíteni a legbefolyásosabb lapok vezetőit és publicistáit, hogy mire számíthatnak. A cél az ‑ így fogalmazott ‑, hogy megtanulják: nem kell felszisszenni minden pillanatban, hanem menni kell előre. Ezt mondta az ön pártelnöke. Ez volt az az időszak egyébként, amikor Medgyessy Péter úgy határozta meg a médiaegyensúlyt, hogy ha a jobboldalnak kell egy televízió, akkor nyugodtan vegyen magának. Úgyhogy ha valóban számítana önöknek a demokrácia, akkor nem vezették volna félre éveken keresztül a magyarokat, nem hazudtak volna reggel, délben meg este, ‑ megint csak önöket idéztem.

- Képviselő Úr! Egyébként a magyar demokrácia nagyobb dicsőségére az ön pártja tartott tüntetést, ha nem is a nemzetközi delegációk rendőrség által lezárt útvonalán, hanem például Miskolcon. Ellenállást is hirdettek. Gyurcsány Ferenc sokadjára bizonyította, hogy a meghatározó ügyekben önök még mindig szembemennek a magyarok akaratával! A sok sületlenségből egyetlen dolgot emelnék ki, azért, mert lényegesnek tartom. Gyurcsány Ferenc gyakorlatilag azt mondta, most is azt mondta, hogy a bevándorlás nem is probléma, egyébként sem akar senki sem Magyarországra jönni, és egyébként is az EU állította meg a migrációs áradatot, nem a kerítés! (Arató Gergely: Ez is igaz! Ez is igaz!)

- Képviselő Úr! Ön most azt mondja, hogy ez igaz. Ön a hazánkról azt állítja, hogy nem akar idejönni senki? Mi akkor is a hazánknak tekintettük ezt az országot, amikor az ön pártelnöke volt a kormányfő! Akkor is a hazánk volt, és akkor sem mondtunk volna ilyet. A kerítésről meg csak annyit: igen, most hatékony védelmet jelent az ország számára! Arról a kerítésről van szó, amely ellen önök személyesen is tüntettek még Röszkénél. Ami a migrációs válságot illeti, amit önök elvitatnak, azt javaslom, hogy nézze meg az európai választásokat, és azt fogja látni, hogy mindenhol ez a meghatározó téma. Mindenhol a biztonságról van szó és az európai jövőről.

- Szóval, miközben az mégiscsak jó dolog, hogy Magyarországon ma vélemény- és szólásszabadság van azt tanácsolnám önöknek és az egész Gyurcsány-pártnak, hogy ezt önök ne arra használják, hogy változatlanul félrevezetik a magyarokat! Az önök pártjában, azt jól látjuk, hogy van ennek hagyománya, de mi a magunk részéről nem szeretnénk engedni, hogy a magyar közéletben újra ez legyen az irányadó, és azt gondolom, hogy a magyarok is rendre felvonják a szemöldöküket akkor, amikor mintha mi sem történt volna, a szemkilövetők akarnak minket oktatni demokráciából! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Bartha Szabó József