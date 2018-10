II. Ugyanazt egészen másként látták

Közjátékkal élénkítve, látványos és fölöttébb hangzatos napirend előtti szónoklattal színesítették e héten is az Országgyűlés találkozóját.

2018. október 16. 22:58

MOTTÓ: Murphy óta tudjuk: ami megtörténhet, az meg is történik. Mert hiába bölcs dolog előrenézni, ha nehéz messzebbre tekinteni, mint ameddig ellátni. Megbecsülni, s ha kell dicsérni mások kiválóságát fölöttébb nem könnyű. Klasszikus siker az, amikor egyik hibát a másik után fedezik fel töretlen lelkesedéssel - a „másik oldalon! - Mentelmi jog híján a szónoklatokat kísérő hangokat azonban csak óvatosan jelezzük.

Fidesz: A határ az, amit megvédünk

HENDE CSABA, (Fidesz): - Tisztelt Országgyűlés! Az Európai Parlament jogi bizottságának, a LIBE Bizottságnak az ülésén megint újabb bevándorláspárti előterjesztéseket mutattak be. A legfrissebb javaslatuk szerint a migránsok már az Unió tagállamainak a külképviseletein úgynevezett humanitárius vízumot kaphatnának ahhoz, hogy azzal aztán szabadon beutazhassanak az Európai Unió területére, és itt intézhessék immár a menedékkérelmüket. Mindezt annak előzetes vizsgálata nélkül, hogy ők tényleg a nemzetközi jognak megfelelő menekültek-e vagy sem. Teljesen egyértelmű, hogy a migránspárti erők folyamatosan azon munkálkodnak, hogy miként lehet még több migránst még szervezettebben behozni Európába!

- A brüsszeli migrációs biztos, Dimitrisz Avramopulosz azt is nyíltan kijelentette a LIBE Bizottság ülésén, hogy a jelenlegi brüsszeli Bizottság politikájának fontos eleme a legális migráció bővítése. Ugyanezt tartalmazza az Európai Bizottság közelmúltban közzétett legújabb javaslata, amelyben állandó áttelepítési programot, legális migrációs útvonalakat, határmenedzsmentet és a menekültkérelmek brüsszeli elbírálását sürgetik. Amikor már azt hinnénk, hogy egyes brüsszeli bürokraták, akik ezt a szándékot képviselik, nem tudnak újabb őrültséggel előállni, akkor mindig bebizonyítják, hogy de igen, tudnak. Ez egy agyrém! Pontosan ez az, amely bennünket és az azonosan gondolkodókat még keményebb harcra ösztönöz ebben a történelmi jelentőségű kérdésben. Olyan sorskérdés ez, amelyben csak egyszer kell rossz választ adni ahhoz, hogy az utánunk jövő nemzedékek fejére jóvátehetetlen sorscsapást zúdítsunk!

- Tisztelt Országgyűlés! A görög migrációs biztos a múlt szerdai LIBE bizottságban is megismételte, hogy legalizálni akarják a migrációt, és meg akarják könnyíteni a gazdasági bevándorlók munkavállalását. Ilyen úgynevezett gazdasági bevándorló több tízmillió akar eljutni Európába csak a következő években Afrikából. Ha Brüsszel bármilyen módon legalizálja és megnyitja előttük a kaput, akkor ez azt jelenti, hogy afrikaiak milliói indulnak el erre a meghívásra Európába, és a többi régióról akkor még nem is beszéltünk! Úgy tűnik, hogy Brüsszel bevándorláspárti vezetése, amely végnapjait éli, ahelyett, hogy már felhagyna az ilyen kísérletezéssel, akaratának kikényszerítésére tisztességtelen módon újabb és újabb javaslatokat tesz le az asztalra. A Brüsszelben ma hatalmon lévő bevándorláspárti erők a májusi európai parlamenti választásokig mindent át akarnak erőltetni, mert félnek ‑ teszem hozzá, joggal ‑ attól, hogy a szavazás után egy bevándorlást elutasító többség kezébe kerül a döntés lehetősége ebben a kérdésben is.

- Az Európai Bizottság most közzétette programját arról, hogy mit kellene szerintük sürgősen végrehajtani, ami valójában egy horrorgyűjtemény a magyar ember számára, ugyanis állandó betelepítési programról, legális migrációs útvonalak megnyitásáról, afrikai országokkal közös kísérleti migrációs programokról és humanitárius vízum bevezetéséről szól. Továbbá bevonná az úgynevezett NGO-kat a vízumelbírálásba, elvenné a határvédelmet a tagállamoktól, és átadná a Frontexnek, ahol már nem határvédelemről, hanem határmenedzsmentről beszélnek. A határvédelem szó azt jelenti: a határ az, amit megvédünk! A határmenedzsment meg azt jelenti, hogy van ott valami, amin az átjutást valahogy meg kellene oldani, el kellene intézni! Az én meggyőződésem szerint a határ tényleges védelme a kérdés rendezésére a leghatékonyabb, a leginkább erőforrás-kímélő és Európa biztonságát leginkább szavatoló megoldás.

- Tisztelt Országgyűlés! A közelgő EU-s csúcstalálkozón erős vitákra számíthatunk. A bevándorláspárti oldalon persze mindig a magyar emberek akaratát folyamatosan becsmérlő és bíráló európai parlamenti liberális frakció megy elöl. Az elmúlt évek vitáinak fontos eredménye, hogy felszínre hozták a korábban rejtőzködő, leginkább egy jéghegyhez hasonlítható Soros-hálózatot, amelynek kilenctized része láthatatlan, mert a víz alatt van. A Soros-hálózat létezése a legtöbb polgár számára nem, vagy alig volt érzékelhető. Ezt a hálózatot azonban senki sem hatalmazta fel az emberek életének befolyásolására! Hazánk polgárainak elemi érdeke, hogy ezeket a titkos hálózatokat felfedjük, működésük valódi céljára és természetére rávilágítsunk és a nemzeti védelem teljes eszköztárát bevessük ehhez! (Taps a kormányzó pártok padsoraiból.)

Párbeszéd: Aktuális ügyekről

BURÁNY SÁNDOR, (Párbeszéd): - Államtitkár Úr! Sajnos le kell szögeznünk, hogy az Orbán-kormány az embertelenség kormánya! Az embertelenség kormánya, mert olyan társadalompolitikát folytat, amelyben egyre több kedvezményt kapnak a felső tízezer tagjai ‑ most nem is beszélek a lopásból élő haverokról és rokonokról ‑, miközben egyre elviselhetetlenebb terhek vannak az alacsony jövedelműek vállán. Az önök egyik első intézkedése volt, hogy példátlan módon megemelték ‑ nem csökkentették, hanem megemelték, ‑ a minimálbér adóját. Tetszik tudni, önök a felső tízezernek csökkentették a személyi jövedelemadóját, az alacsony jövedelműekét pedig emelték! Olyan mértékben emelték, hogy a korábbi nulla százalék helyett ez most 15 százalék. Egész Európában, az egész Európai Unióban az önök döntése következtében a legmagasabb Magyarországon a minimálbért terhelő adók mértéke. Ennek következtében kialakult és tömegessé vált egy dolgozói szegénység az országban. Sajnos ki kell jelentenünk, hogy azok, akik Magyarországon keveset keresnek, már szegénynek számítanak. Azok is szegénységben élnek, akiknek egyébként van munkából származó jövedelmük. Ez példátlan mértékben vált tömegessé az önök kormányzása alatt Magyarországon!

- Államtitkár Úr! És a baj természetesen nem jár egyedül, hiszen ennek számos egyéb következménye is van. Egy frissen elkészült kutatás szerint, míg 2010 és 2016 között a nettó átlagjövedelem valamivel több mint 10 százalékkal emelkedett, ugyanebben az időszakban az albérlet ára több mint 70 százalékkal emelkedett! És ha ehhez hozzáteszem, hogy itt átlagjöveledemről beszélünk, miközben tudjuk, hogy a magyar adófizetők 60 százaléka az átlagbér alatt, sőt jóval az átlagbér alatt keres, akkor a helyzet még ennél is tragikusabb. Ennek következtében nemcsak a dolgozói szegénység alakult ki Magyarországon, hanem a lakhatási szegénység is! Egyre több, mintegy 2-3 millió ember került csapdába Magyarországon! Egy olyan csapdába, amelyben a jövedelmi viszonyaikat tekintve, fizetésük, jövedelmük nagy részét elviszi a lakhatás és a megélhetés költsége. Hiszen nemcsak az albérleti árak emelkedtek példátlan mértékben, hanem az élelmiszerárak emelkedése tekintetében is Európában az egyik legrosszabb eredményt produkáltuk az elmúlt nyolc évben. Ez szintén az önök kormányzásának következménye!

- Államtitkár Úr! A lakhatási szegénység 2-3 millió embert fenyeget! A kutatások szerint ennyi ember él ma Magyarországon olyan helyzetben, amikor rossz minőségű, rossz állapotú, rossz energetikájú, rosszul kifűthető, rosszul szigetelhető vagy nehezen megfizethető lakásban kénytelen élni, és semmi esélye, semmi reménye arra, hogy ebből a helyzetből valamilyen kiutat találjon. Sajnos, ennek egyenes következménye a hajléktalanság terjedése is. A mai nappal lépett hatályba az önök embertelen kormányának egyik legembertelenebb törvénye! Mától razziázni lehet a hajléktalanokkal szemben. És önök ahelyett, hogy a hajléktalanság ellen küzdenének, energiájukat arra fordítják, hogy a hajléktalanok ellen küzdjenek, azok ellen az emberek ellen, akik ellen nem küzdeni kellene, hanem akiken segíteni kellene. Hiszen ebben az országban nem épülnek tömegesen szociális bérlakások, és nem épülnek kellő mértékben hajléktalanszállók sem.

- Államtitkár Úr! A balhét most a rendőrökkel és az önkormányzati dolgozókkal akarják elvitetni, nekik kell ebben az embertelen viszonyrendszerben egy embertelen törvényt viszonylag emberségesen, humánusan végrehajtani. Ez egészen egyszerűen tisztességtelen! A végrehajtásba beleértem az ingóságok biztosítását is, amit önök nagyvonalúan az önkormányzatok kötelezettségévé tettek. Bejelentem, hogy éppen azért, mert ez szerintünk alkotmányos jogokat sért, az ingóságok védelme érdekében az Alkotmánybírósághoz fordulunk!

- Államtitkár Úr! Egy ilyen embertelen törvény végrehajtása során mi most sajnos csak annyit kérhetünk, arra szólítjuk fel a kormányt, hogy lépjen keresztül saját árnyékán, és ha már megalkotta a világ egyik legembertelenebb törvényét, a végrehajtásban próbálja elővenni humánus oldalát! (Taps az MSZP, a Párbeszéd és a DK soraiban.)

***

CSERESNYÉS PÉTER, (innovációs és technológiai minisztériumi államtitkár): - Képviselőtársam! Hallgatva önt, úgy látszik, hogy az a régi „jó” szokásuk megmaradt, ami az embereket félrevezetését jelenti! Hiszen olyan számokkal jött elő, olyan adatokkal jött elő, és olyan megállapításokat, állításokat fogalmazott meg, amelyek nem állják ki az igazság próbáját. De nézzük a tényeket, nézzük a számokat! Ön itt a minimálbérről beszélt. Nézzük meg, hogy 2010 óta hová növekedtek a minimálbérek! Egyrészt a minimálbér és a garantált bérminimum, a szakmunkásbér-minimum. 2010-ben, amikor önök kormányoztak, és ön például államtitkár volt, 73 500 volt a minimálbér. Ez 2018-ra 138 ezer forintra növekedett. Ez durván 90 százalékos emelkedést jelent, ha nominálisan nézzük az értékét. A garantált bérminimum még ennél jobban növekedett, több mint duplájára nőtt, 180 ezer forint a garantált bérminimum, máshogy fogalmazva a szakmunkás-minimálbér. Tehát jelentős mértékben emelkedett a minimálbér, de ennek hatására is és annak a gazdaságpolitikának a következtében, annak köszönhetően, amit az Orbán-kormányok az elmúlt négy évben, nyolc évben végeztek, nemcsak a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedett nagymértékben, hanem az egyéb szinteken lévő bérek is. Ez azt jelenti, hogy a bruttó bér, az átlagbér 320 ezer forint körül mozog, 216-217 ezer forint a nettó bér, tehát jelentős mértékben emelkedett. Ha reálértékben nézzük a bérek emelkedését, közel 40 százalékkal emelkedett a reálbér.

- Képviselő Úr! Mit tettek önök annak érdekében, amikor kormányon voltak 2002 és 2010 között, hogy a bérek emelkedjenek? Nemhogy nem emelkedtek, de volt olyan év, amikor a bérek reálértékét sem tudták megőrizni Magyarországon. Önök kérnek számon a mi kormányunkon olyan dolgokat, amik, mondom, az igazság próbáját sem állják ki, és pont az ellenkezőjét tették annak idején, amikor az önök kezében volt az irányítás? De természetesen meg kell nézni azt is, hogy mit tettünk a lakhatásért, a lakhatási feltételek javításáért, és mit tettek önök annak idején. 2010 előtt önök, a baloldali kormányok felszámolták azt az otthonteremtési rendszert, ami a 2002 előtti időszakban, az első Orbán-kormány idején jelentős építőipari növekedést tudott felmutatni, ami nemcsak az építőipari cégek teljesítményében volt mérhető, hanem a megépített lakások számában is. Medgyessy Péter 2002-es választási ígéretével szembemenve, akkor is, most is félrevezették az embereket, hazudtak nekik. Szétverték, csökkentették az adókedvezményeket és a kamattámogatásokat, szigorították a hitelfinanszírozást. Többek között ennek volt a következménye az a devizahitel-felvételi boom, amit önök nem akadályoztak meg, és az önök segítségével adósítottak el családokat és vállalkozásokat. Az otthonteremtési rendszer felszámolásával belekényszerítették a magyarokat a devizahitelek felvételébe. Mindennek következményeként 2002 és 2010 között a lakossági devizahitelek összege140-szeresére emelkedett.

- Képviselő Úr! Önnek van bátorsága számonkérni bármit is az Orbán-kormányon? A Gyurcsány-kormány katasztrofális válságkezelése, a 2008-as gazdasági krízis miatt drasztikusan megváltoztak az árfolyamok. Többek között a devizahitelesek ezért is kerültek nehéz helyzetbe. Ez ellen sem tettek önök semmit! Gyurcsány Ferenc még miniszterelnökként itt a parlamentben azt mondta, hogy ide nem fog begyűrűzni a válság, majd 2 vagy 3 hónap múlva lemondani kényszerült, mert akkor sem mondott igazat. Hazudott éjjel meg nappal, félrevezette az embereket! Több százezer magyar család került kilátástalan helyzetbe, az önök felelőtlen gazdaság- és társadalompolitikája miatt. Önöknek van bátorságuk számonkérni bármit is a magyar parlament mostani összetételén és a magyar kormányon?

- Képviselő Úr! Hajléktalanellátás! Az október 15-én, tehát ma életbe lépő változások célja a hajléktalanok védelme és természetesen a közrend védelme is, a közterületek védelme is. Lehet, hogy önök szerint ez nem emberhez méltó dolog, de az a kérdés, hogy közterületen élni emberhez méltó-e? Mert ezek szerint önök azt annak tartják, hogy az emberek közterületen télen-nyáron élnek életvitelszerűen. Ez emberhez méltó élet önök szerint? Nekünk az a véleményünk, hogy a kormánynak kötelessége segítséget nyújtani a rászoruló embereknek. Többek között ez az intézkedés ezért született meg, hogy megfelelő helyen tudják álomra hajtani a fejüket a hajléktalanok! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

LMP: Nem szégyen egyetérteni Orbán Viktorral

(Közjáték! Az LMP-frakció jelen lévő tagjai transzparenseket emelnek a magasba: „A tandíj mellőzésével is lehet fejleszteni az egyetemek és főiskolák működését.” ‑ Orbán Viktor, 2008. március; „A tandíjnak ellensége vagyok, és az is maradok.” ‑ Orbán Viktor, 2012. július; „Ha tandíj lett volna, akkor én ma nem állnék itt.” ‑ Orbán Viktor, 2008. február; „Beszéljünk ismét egyenesen. A tandíj a magunkfajtákat kirekeszti az egyetemekről.” ‑ Orbán Viktor, 2008. február; „Sohasem fogok belenyugodni abba, hogy Magyarországon tandíj zárja el a gyerekek előtti felemelkedés lehetőségét." ‑ Orbán Viktor, 2008. február.

ELNÖK: Csak egy költői kérdést szeretnék feltenni neki, amire nem várok választ, de fejbólintással akár válaszolhat is: ugye, nem felejtettek el értesíteni engem a munkatársaim arról, hogy egy órával a Házbizottság ülése előtt önök beadták a szemléltetésre vonatkozó igényüket a Házbizottságnak? Mert ha nem adtak be ilyen kérelmet, akkor szeretném felhívni, még mielőtt szólásra emelkedik és megadom önnek a szót, hogy ne csak ön, hanem a frakció tagjai is tartsák magukat a házszabályhoz, mert különben következményei lesznek, természetesen. Parancsoljon, öné a szó.

UNGÁR PÉTER, (LMP): - Kezdem azzal, amit Orbán Viktor 2008-ban mondott...

ELNÖK: Megkérem a képviselőtársait, és ön is legyen szíves felkérni őket arra, hogy a szemléltetésre vonatkozó házszabályi rendelkezéseket tartsák be. Képviselő úr, érti, ugye? Tehát van egy házszabály, ami egy kötelező érvényű norma minden parlamenti képviselőre akkor, amikor a parlamentben… Figyeljen rám, próbálok érthetően beszélni, még az önök számára is érthetően. Tehát az a helyzet, hogy a házszabályban van egy pont, amire az előbb utaltam, amikor ön szólásra emelkedett, amely tiltja, illetve szabályhoz köti, hogy hogyan lehet szemléltetni a felszólalások közepette. Önök nem adtak be ilyen igényt, ezért a Házbizottság ezt el sem tudta bírálni. Ergo, önöknek ebben a pillanatban nincsen joguk arra, hogy bármilyen szemléltető eszközt használjanak az ön felszólalása közben. Világos, amit idáig elmondtam?

Ungár Péter: Hívja össze a Házbizottságot!

ELNÖK: Nem, nem fogom összehívni a Házbizottságot, , hanem felszólítom, ismételten, immáron harmadszor az ön képviselőtársait, és amennyiben nem teszik le, akkor kizárom önöket az ülés további részéről. Érthető vagyok? Tehát, képviselő úr, egyelőre szeretném bejelenteni, hogy az ön frakciótársait az ülés hátralévő részéről kizárom.

Ungár Péter hangosítás nélkül folytatja a felszólalását.

ELNÖK: Tisztelt Ház! Miután név szerint kell bejelentenem, hogy kik vannak kitiltva az ülés további részéről, tájékoztatom önöket, hogy Szabó Szabolcs, Hohn Krisztina, Csárdi Antal, Demeter Márta és Keresztes László Lóránt, az ülés hátralévő részében nem vehetnek részt.

- Apáti István: Nincs két sárga, egyből piros?!

ELNÖK: Tisztelt Ház! Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy az országgyűlési törvény 49. § (6) bekezdése alapján a kitiltott képviselők a mai ülésnapon a továbbiakban nem szólalhatnak fel, és erre a napra tiszteletdíjra sem jogosultak.)

UNGÁR PÉTER, (LMP): - Kezdem azzal, amit Orbán Viktor 2008-ban mondott... Az a helyzet, hogy nemcsak velük, de a Fidelitasszal, a mára inkább dohányboltbeszerzésre szakosodott ifjúsági szervezettel is egyet tudunk érteni akkor, amikor azt mondta: a tandíjjal azt üzeni Gyurcsány Ferenc a fiataloknak, ha nem gazdag szülők gyermeke vagy, akkor ne akarj továbbtanulni! A tandíjjal nem a diákok szorgalmán és tehetségén múlik a továbbtanulás lehetősége, hanem a szülők pénztárcájától függ. Igaza volt! Nekem személyesen ez nem fog problémát okozni, az önök gyermekeinek sem fog problémát okozni, de azoknak az embereknek, akik önökre szavaztak, ez problémát fog okozni, akkor is, hogyha önök ezzel nem értenek egyet. Akkor is, ha mindenféle álszót találnak ki arra, hogy mi a tandíj Magyarországon! A korábbi elődeik fizetési hozzájárulásnak hívták, önök fejlesztési részhozzájárulásnak kívánják hívni azt, ami igazából tandíj. Hívhatják ezt Gizi néninek, Juhászné Kis Bélának, hívhatják ezt nemzeti hozzájárulásnak, akkor is tandíjak lesznek, ha önök másképpen nevezik el! Önök a politikai legitimációjukat 2008-ban részben egy tandíjellenes népszavazással kapták, ezt a legitimitást kívánják most visszavonni azért, hogy a neoliberális gazdaságpolitikának megfelelően privatizálják a Corvinust, privatizálják az ELTE-t, privatizálják azokat az egyetemeket, amikhez amúgy hozzá kell jutnia valakinek, hogy a magyar munkaerőpiacon el tudjon helyezkedni!

- Államtitkár Úr! Az a helyzet, hogy akármit mondanak, akármilyen hazugságokat mondanak továbbra is, mindannyian tudni fogjuk, hogy önök hazudnak! Önök hazudnak akkor, amikor azt állítják, hogy Magyarországon nincs tandíj! Mindent elkövetnek, hogy a magyar diákok ne tudjanak szerveződni. Mindent elkövetnek azért, hogy a magyar diákoknak ne legyen annyi lehetőségük, mint amennyi egy olyan pártnak volt, ami az egyetemen szerveződött. Ez a párt, amely most a kormányt adja, azért tudott kormányra jutni, ezek az emberek azért tudtak politikával foglalkozni, mert akkor nem volt tandíj, amikor ők jártak egyetemre! Ugyanazt fogják elvenni most magyar fiatalok százezreitől azért, mert van egy gondolatuk a világról, amit Lázár János képviselőtársuk fogalmazott meg, hogy ”akinek amennyije van, az annyit is ér!” Ezt gondolják önök a világról, ezt gondolják önök a magyar diákokról, és ezért verik szét a jóléti államot, és ezért teszik lehetetlenné azt, hogy ugyanolyan saját lábra álljanak azok a gyermekek, akik az önök gyermekeinél sokszor tehetségesebbek is!

- Azért azt mindenképpen elmondanám: a most már párbeszéd formában működő házelnök úrnak, a köztársasági elnök úrnak és a miniszterelnök úrnak: ha nem kapták volna meg azt a lehetőséget, hogy tandíj nélkül részt vegyenek a felsőoktatásban, hogy egy szakkollégiumban részt vegyenek az egyetemi oktatásban, és jó színvonalon tanuljanak, hogyan tudnák most a három közjogi méltóságot adni? Maguk, kedves fideszes képviselőtársaim, ha nem lett volna lehetőségük elolvasni, most jött ki a statisztika, hogy a diákok fele dolgozik a tandíjfizetés miatt, miközben egyetemre járnak, maguk hogyan tudtak volna idekerülni? Kettő álláspontot nem foglalhatnak el ugyanis egyszerre! Egyszerre nem érvelhetnek a tandíj mellett, és mondhatják azt, hogy Magyarországon nincs tandíj. Magyarországon tandíj van, akármi is a neve, ezt a tandíjat el fogják viszont az emberek törölni. Eltörölték 2009-ben, el fogják újra és újra törölni annak ellenére, hogy önök azt gondolják, hogy mindent megtehetnek! A választóiknak elszámolással tartoznak, azoknak a választóknak is, akik jelenleg egyetemre járnak, vagy azoknak, akik egy összedolgozott élet után a félretett pénzüket arra kell hogy költsék, hogy a gyermekeik egy amúgy adó által fenntartott intézményben tanulhassanak..

- Államtitkár Úr! Önnek is jót tett az, hogy nem kellett tandíjat fizetni, önnek is fontos volt az, hogy az előző kormányok megpróbáltak olyan időszakot teremteni, amikor nem volt tandíj. És amikor lett volna tandíj, akkor pedig az ön politikai közössége kiállt ellene. Mi mindent meg fogunk tenni, hogy Magyarországon ne legyen tandíj, mindent meg fogunk tenni azért, hogy visszaálljon ebből a neoliberális államból az, ami Magyarországon kell: ingyen egyetem, ahol a hallgatók beleszólhatnak, olyan felsőoktatás, ahol minőségi a képzés! (Taps az ellenzéki padsorokból.)

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Valamit nagyon kompenzálni akart a mai felszólalásával, szereplésének még az sem volt drága, hogy hogy az egész frakcióját, önmagán kívül kizáratta a mai ülésről. Ez talán annak a belső szolidaritásnak a hiánya, amiről a pártjukat elhagyó harmadik elnöke Szél Bernadett is beszélt, hogy nem akar egy olyan rendszerben dolgozni, ahol a felelősségvállalást büntetik, a felelősséghárítást pedig jutalmazzák.

- Képviselő Úr! Itt ön meggyőzte a képviselőtársait, hogy tartsák fel azokat az idézeteket, amely idézeteket mi a mai napig is tartunk. Ezek teljes mértékben a Fidesz-KDNP mostani gondolatai is. 2008-ban kellett volna a tandíj ellen tiltakozni, akkor kellett volna a szociális népszavazásnál is ‑ amit a Fidesz-KDNP hívott életre és vitt sikerre ‑ tiltakozni az LMP-nek is, és bátran kiállni a Fidesz-KDNP mellett, hogy akkor töröljék el azt a tandíjat, amit az akkori MSZP-kormány be akart vezetni. Most viszont úgy látszik, hogy az ellenzék egymásra licitál annak kapcsán, hogy ki ellenzi jobban a tandíj bevezetését. Nem másért emelték fel önök ezeket a táblákat, mintsem hogy nyilván provokálják a Házat. Nagyon jól tudták, hogy ez házszabályellenes, azért csinálták, hogy önöket megbüntethessék, mert ezzel talán kitünhetnek.

- Képviselő Úr! Valótlan állítás, amit önök mondanak, hogy tandíjassá akarná tenni a Fidesz-KDNP a felsőoktatást, ezért muszáj olyan botrányos akciókat csinálni, amivel megelőzik a többi ellenzéki pártot abban a hazugságversenyben, amit folytatnak. Ezek a táblák nem nekünk szóltak, hiszen az álláspontunk változatlan. Köszönjük, hogy felhívják a választók figyelmét arra, hogy a legkritikusabb helyzetben is, ellenzékből is, amikor nem volt többsége a Fidesz-KDNP-nek itt a parlamentben, meg tudtuk akadályozni, hogy a szocialisták és a szabad demokraták, hátuk mögött az IMF-fel és a Világbankkal tandíjat vezessenek be Magyarországon. Most pedig, amikor nincs ennek veszélye, hanem egész egyszerűen arról van szó, hogy van egy egyetem, amelyet szeretnénk a világ kétszáz legjobb és Európa száz legjobb egyeteme közé juttatni, ennek az ügynek az apropóján önök itt különböző házszabálysértésekkel próbálnak botrányt okozni. Nem volt ez másként pár évvel ezelőtt sem, amikor a Corvinus Egyetem bezárása ellen tiltakoztak ugyanilyen vehemenciával, melynek a hitelességét pontosan az mutatja meg, hogy akkor is és ma is működik a Corvinus Egyetem. Az önök állításának a hitelességét teljes mértékben ma is aláássa, hogy egy nem létező kormányzati intézkedés ellen tiltakoznak!

- Képviselő Úr! Önök, akik a Sargentini-jelentést is a távolmaradásukkal támogatták az Európai Parlamentben, mert a jogállamiságot féltik Magyarországon és minden alkalommal kiállnak természetesen Soros György egyeteme mellett is, önök tehát, akik a jogállamiságot féltik a legalapvetőbb parlamenti szabályokat nem tartják be. Amikor egy őszinte szóra lenne szükség, hogy beismerjék, hogy mire készülnek, ezt nem teszik meg. Magyarország elítélését támogatják, sőt az egyik volt elnökük a háromból el is mondta, hogy meg is szavazná szíve szerint az Európai Parlamentben Magyarország elítélését. Mástól teljes mértékben a jogállamiságot megkövetelik, amikor azonban önöknek kellene ellenzékből egy minimálisat is betartani, nem teszik meg.

- Képviselő Úr! A Fidesz-KDNP mindig is a tandíj ellen volt, és mindig is a tandíj ellen lesz. Szeretnénk mindenki számára, aki a bemeneti követelményeket teljesíti, azok számára az ingyenes felsőoktatás lehetőségét megtartani. Erre jól láthatóan a Fidesz-KDNP most már az egyetlen garancia ebben a parlamentben, minden más párt már minden álláspontot képviselt, és minden álláspontnak az ellenkezőjét is képviselte.

- Képviselő Úr! Még azzal is kívántuk bővíteni a felsőoktatásba bejutás lehetőségét, hogy akik bent vannak, azok számára a Diákhitel2 összegét megemeltük, azok számára pedig, akik nem érik el az ingyenes bejutáshoz, az állami ösztöndíjhoz szükséges minimum tudásszintet, azok számára kamatmentessé tettük a Diákhitel2-t, hogy még nekik is lehetőségük legyen továbbtanulni. Ma sokkal több embernek van lehetősége, mint nyolc évvel ezelőtt! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

