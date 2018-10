Eredményes a WHO és Magyarország kapcsolata

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és Magyarország kapcsolata mindig is szoros és erős volt, a közös munka az utóbbi években is eredményes – mondta az emberi erőforrások minisztere a Magyar Tudományos Akadémián csütörtökön.

2018. október 18. 17:41