Szombattól 8. Mozinet Filmnapok

Oscar-díjas és -jelölt alkotók filmjei premier előtt a mozikban – színes kiegészítő programokkal

Október 20-23. között a 8. Mozinet Filmnapokon Oscar-díjat nyert, vagy jelölt alkotók filmjei láthatók premier előtt országosan több art moziban. Paolo Sorrentino Berlusconit bemutató gigantikus alkotása, Asghar Farhadi Mindenki tudja című feszes thrillere az Oscar-díjas Penélope Cruz és Javier Bardem főszereplésével, az Oscar- és BAFTA-díjas lengyel Pawel Pawlikowski Hidegháborúja, a lebilincselően izgalmas kolumbiai Az átkelés madarai, az első libanoni film Oscar-jelölt film, A sértés most lesznek először láthatóak hazánkban. A filmvetítéseket számos ingyenesen látogatható kiegészítő program színesíti majd a budapesti Puskin moziban. Lesz „Sértődj velünk” játék, akusztikus jazz koncert, közönségtalálkozó Natalia Reyes-szel, Enyedi Ildikóval és Zányi Tamás hangmesterrel, valamint az idén 20 éves Mozinet szülinapi bulija és borkóstoló.

2018. október 19. 09:21

Október 20-án, szombaton az első Oscar-díjra jelölt libanoni filmhez, A sértéshez kapcsolódik kísérőprogram a Puskin moziban. A film 18.15-kor látható a Metropolis teremben, majd 20.20-tól a Kávézóban a Rapid Randi egyik alapító tagjának vezetésével a „Sértődj velünk” játékon vehetünk részt. A játékmester által összepárosított embereknek 7 perc áll rendelkezésre, majd tovább kell ülniük, így mindenki mindenkivel beszélgethet. Minden vállalkozó kedvű résztvevőt meghívunk egy pohár italra. A beszélgetés témája természetesen A sértés lesz, és minden, ami hozzá kapcsolódik: vallás vagy szekularizáció, anómia, asszimiláció, attitűd vagy akár politika.

A lengyel Pawel Pawlikowski előző munkájával, az Idával Oscar- és BAFTA-díjat, illetve öt Európa Filmdíjat is nyert. E film éppúgy vetítésre kerül az első nap (18.45-től az Amarcord teremben), mint legújabb alkotása, egy évtizedeken és országokon átívelő szerelmi történet. A 20.30-tól a Metropolis teremben látható Hidegháborúban két lengyel zenész kapcsolata bontakozik ki előttünk, akiket egy idő után elválaszt a férfi disszidálása. Ám hiába telnek az évek, a köztük lévő vonzalom úgy tűnik, erősebb az őket körülvevő világnál. A film után, 22.30-tól a Kávézóban akusztikus jazz koncerten vehetünk részt, Csizmás Andrásjazzbőgősnek és zenekarának köszönhetően. Csizmás a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzbőgő szakán végzett, a Kvartonus együttes, a Tettamanti Téma és a saját nevét viselő Csizmás András Trió tagja.

Október 21-én, vasárnap az Amarcord teremben 18 órától a Testről és lélekről kezdődik, amelyet közönségtalálkozó követ Enyedi Ildikó rendezővel. A Metropolis teremben 20.30-kor induló Az átkelés madarai izgalmas gengszterfilm a kolumbiai kábítószer-kereskedelemrőlés a bennszülött tradíciók lenyűgöző dokumentuma egyben. A film alkotói előző munkáját, A kígyó ölelését Oscar-díjra jelölték. A vetítést követő közönségtalálkozón vendégünk az alkotás egyik női főszereplője, Natalia Reyes, aki rendkívül izgalmas karrier előtt áll, és fontos szerepet kapott a jelenleg készülő új Terminátor-filmben Arnold Schwarzenegger és Linda Hamilton oldalán.

Október 22-én, hétfőn Nemes Jeles László mindkét nagyjátékfilmje 35mm-es kópiáról pereg az Amarcord teremben: 17.30-kor indul az Oscar-díjas Saul fia, a Velencében FIPRESCI-díjjal kitüntetett és hazánk Oscar-nevezettjének választott Napszálltát pedig 20.00-tól vetítik. A két előadás között, 19.30-tól a Balázs Béla-díjas Zányi Tamás hangmesterrel beszélgetünk a hang szerepéről a filmművészetben.

Az Oscar-díjas A nagy szépség, az Ifjúság, valamint Az ifjú pápa rendezője, Paolo Sorrentino visszatért hazájába, hogy leforgassa az olaszWall Street farkasát, Silvio Berlusconival a középpontban. A Metropolis teremben 20.30-tól látható Silvio és a többiekben a Sorrentinótól megszokott vizualitással, rengeteg zenével és humorral mutatja be Toni Servillo megformálásában milliók elérhetetlen bálványát, a modern Olaszország leghosszabb ideig hivatalban levő miniszterelnökét,az életkoráról tudomást sem vevő Berlusconit. A filmhez 23 órától fergeteges buli is kapcsolódik a Kávézóban: a zenéről DJ Szabola , az ingyenes welcome drink ről pedig az idén 20 éves Mozinet gondoskodik. A Filmnapok nézői pedig a jegyek mellé ajándékozott karszalaggal egyes italokat éjfélig ingyenesen fogyaszthatják a Kávézó kínálatából.

A Mozinet Filmnapok utolsó napja, október 23., kedd a kétszeres Oscar-díjas rendező, Asghar Farhadi körül forog. A rendező most először forgatott nemzetközi stábbal, méghozzá az Oscar-díjas Penélope Cruzzal és Javier Bardemmel: a 20.30-kor a Metropolis teremben látható Mindenki tudja egy esküvő estéjén kezdődő feszes thriller, ahol egy lány eltűnése és az utána való nyomozás évtizedes ellentéteket és titkolt szerelmeket hoz a felszínre. A programban Farhadi előző munkája, Az ügyfél is szerepel 18.15-től az Amarcord teremben. Mivel a Mindenki tudja gyönyörű spanyol borvidéken játszódik, mi sem lehet természetesebb annál, hogy ezt 23 órától borkóstolóval ünnepeljük, ahol egy sommelier segítségével ismerhetjük meg, mik a legfontosabb különbségek és hasonlóságok az argentin és a spanyol borok között.

