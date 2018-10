Ökumené: 25 éves a KDNP Protestáns Műhely

Az idén negyedszázados KDNP Protestáns Műhely ünnepi emlékülést és hálaadást tartott a Fasori Evangélikus Gimnázium dísztermében. Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, pártelnök részvétele és beszéde még emelkedettebbé tette az ünneplést. A Műhely korábbi elnökei közül csaknem mindenki el tudott jönni az ünnepi évfordulóra, mellettük az ország minden részéből, Soprontól Miskolcig, Debrecentől Golopon át Budapestig érkeztek helyi szervezetek, illetve a sajtó képviselői, de szimpatizánsok is.

2018. október 20. 13:55

Hajdó Ákos gimnáziumi igazgató köszöntötte a résztvevőket, örömét fejezve ki amiatt, hogy a nagy hírű gimnázium már több alkalommal is helyet biztosíthatott a Műhely konferenciáinak. Dr. Badacsonyi Zoltán PM alelnök vezette az estét. Dr. Békefy Lajos, a PM külügyi titkára tartotta a bevezető áhítatot, melyben a protestáns politizálás igei alapjairól szólt, valamint a Műhely KDNP-n belüli önértelmezésének három fázisáról, a protestáns politikai helytállás három üteméről, s a reformáció örökségét őrző történelem- és magyarságszemlélet három idői dimenziójáról.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke beszédet mond a KDNP Protestáns Műhely 25. évfordulóján megrendezett ünnepi emlékülés és hálaadáson

Lukáts Miklós, az Antall-kormány volt államtitkára, a PM alapítója felidézte a születés folyamatát, amelynek kezdetén egy brüsszeli konferencián neki feltett kérdés állt: miért nincs a protestánsoknak műhelye a KDNP-n belül? Az Antall-kormány és dr. Surján László KDNP elnöksége alatt jött létre ezt követően a műhely, és Alapszabálya. Már a működés elején több német CDU konferencián részt vettek a PM képviselői, országjáró kampányutakat tartottak, előadásokat szerveztek. Elvárását is megfogalmazta: a PM-nek nagyobb médianyilvánosságot kívánt.

KDNP PM 25. évfordulóján megrendezett ünnepi emlékülés és hálaadás

Dr. Horkay György volt elnök a párt nem könnyű időszakaszában vállalta a vezetést, és főként vidéken, Debrecenben és másutt rendeztek fontos konferenciákat családról, hit és tudomány viszonyáról, oktatásról. Szászfalvi László ref. lelkipásztor, parlamenti képviselő, korábbi elnök a hála, az öröm és a remény gondolatkörében idézte fel a PM konferenciákkal és kiadványokkal mind gazdagabbá váló éveit.

Dr. Békefy Lajos egykori és mai külügyi titkár visszatekintőjében a szövetség gondolatra és a nagyszabású német politikus Kantra, H. Ehlersre utalva javasolta a párton belüli műhelyek szorosabb együttműködését, aktuális témákról katolikus-protestáns párbeszédfórumok szervezését, a határon túli magyar pártok felé a nyitást. Dr. Birkás Antal jelenlegi PM elnök az elmúlt években megéledő műhelymunkáról szólt, új vidéki szervezetek létrehozásáról, a protestáns szociáletikát bemutató kiadványokról, melyek létrejöttét a Barankovics Alapítvány anyagi támogatása tette lehetővé. Az ünneplő közösséget üdvözölte Weisz Péter, a Barankovics Alapítvány Izraelita Műhelyének elnöke is.

Az ünnepi torta a KDNP PM 25. évfordulóján megrendezett ünnepi emlékülés és hálaadáson

Dr. Semjén Zsolt nagyívű beszédében a KDNP és benne a PM helyzetét, küldetését, politikai szövetséges szerepét filozófiai, teológiai és politikai szempontok alapján mutatta be. „A mostani helyzetben nagyon fontos, hogy közösen őrizzük keresztény értékeinket, határozottan álljunk ki Magyarország keresztény alapokon való megtartása mellett” – mondta. A KDNP római katolikus pápai szociális enciklikák társadalompolitikai tanításai mellé a PM karakteresen odatette a sajátos protestáns felelősségetika értékeit, és prófétai hangot is hallatott.

A Kereszttűzben c. kötettel, ami a PM hozzájárulása volt a migrációs kérdés értelmezéséhez, hozzájárult a Műhely is a Keresztyénüldözés Elleni Államtitkárság létrehívásához – hangsúlyozta Semjén Zsolt. A Műhely értékes szakmai szolgálataiért a KDNP vezetése és a Kormányzat nevében is köszönetét fejezte ki, és biztatott arra, hogy a jövőben szervezzen továbbra is konferenciákat, alkosson a közgondolkodást formáló kiadványokat, aminek támogatására megemelt költségvetési keretet ígért.

A korábbi elnököknek, illetve a közösség külügyi titkárnak a párt elnöke személyes gratuláció keretében adta át a Luther-Kálvin emlékplakettet. Ezután kötetlen köszöntés és beszélgetés következett, 80 főre méretezett 25 éves torta megosztásával.

Dr. Békefy Lajos

kdnp.hu