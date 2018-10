Kriptofeudális, neoliberális szörnypárt

Orbán gyártósor mellé küldené a nemzetet

2018. október 24. 00:25

Az önjelölt, LMP támogatta főpolgármester-jelölt közepesen izgalmas beszédet olvasott fel. Az LMP viszont beállt mögé.

1956-ban volt még lehetőség hősnek lenni – kezdte ünnepi beszédét a főpolgármesterségre bejelentkezett véleményvezér, Puzsér Róbert az LMP szervezte október 23-i tüntetésen a Corvinus Egyetem előtt.

Puzsér szónoklata előtt az LMP - zömében fiatalokból álló - közönsége a Szent Gellért téren gyülekezett, majd a maximum ezer fős tömeg átvonult a Szabadság hídon az egyetem elé.

A menetet a társelnöknek frissen megválasztott Demeter Márta vezette, de ott volt mellette a másik társelnök, Keresztes László Lóránt is. Demetert az újságírók a balul elsült Orbán Flóra-ügyről kérdezték, ebben fenntartotta korábbi álláspontját.

Az LMP ifjúsági szervezetétől Pitz Dániel szónokolt, rövid beszédének lényege az volt, hogy dicsérte Puzsért, szerinte támogatni kell fővárosi programját, a Sétáló Budapestet.

Puzsér erről a programról most nem beszélt, sokkal inkább a nagypolitikát, a világ aktuális állapotát akarta megfejteni. Szerinte a mai kor szimbóluma a trollarc, nem a lyukas nemzeti lobogó, ugyanis ez egy posztmodern, totálisan kiszámíthatatlan világ. Puszér szerint nemrég a szocialisták ellen tüntettek a tandíjmentesség mellett, ma ugyanitt tartunk csak most a kriptofeudális, neoliberális szörnypárt, a Fidesz ellen kell vonulni.

Az ingyenesség a magyar oktatás utolsó értéke, mondta, majd sorolta az oktatási rendszer bajait: nincs elég kollégiumi férőhely, analfabétákat oktatnak gimnáziumban, és már ma is luxus a felsőoktatás, erre most az egyetemistáktól hajtanának be tandíjat.

Puzsér szerint Orbán gyakorlatilag gyártósor mellé küldené a nemzetet.

Ezt követően kifejtette politikai krédóját: meg kell szerveznie magát a politikai centrumnak, ami nyugati szabadságot kövétel a keleti despotizmussal szemben, innovációval, oktatással érvényesül és nem törzsi démonüldözéssel.

Ez a centrum szerinte nem megy bele a fasiszta-kommunista ellentétbe; ha kell, antifasiszta, ha kell antikommunista, ez a centrum meghaladja a neolibrális és – fejtegette az újdonsült politikus.

