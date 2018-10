Horvátország mindenekelőtt jó szomszéd

A magyar-horvát kapcsolatok azt bizonyítják, hogy lehetséges erős nemzeti önazonosság alapján is korrekt, méltányos együttműködést kialakítani más országokkal, nemzetekkel az Európai Unióban - jelentette ki Kövér László, az Országgyűlés elnöke szerdán a magyar-horvát határ menti házelnöki találkozó pécsi állomásán.

2018. október 24. 16:04

Kövér László a Pécsi Horvát Színházban újságíróknak hangsúlyozta: Horvátország Magyarország számára mindenekelőtt jó szomszéd, fontos gazdasági és turisztikai partner, valamint fontos partner az EU-ban a közös érdekérvényesítési törekvésekben.

Mindkét ország olyan modellértékű nemzetiségi és kisebbségi politikát szeretne kialakítani, amely példa lehet a közösség többi tagállama számára is - tette hozzá.

"Ez az EU jövője szempontjából is lényeges kérdés, ugyanis az ellenkező állításokkal szemben azt bizonyítja, lehet erős nemzeti önazonosság alapján is korrekt, méltányos együttműködést kialakítani más - hasonlóan erős alapokra épülő - országokkal, nemzetekkel" - fogalmazott Kövér László.

"A tendenciaszerűen jó magyar-horvát államközi kapcsolatok" átlagához képest is jónak értékelte a két ország parlamentjének együttműködését Kövér László, aki felidézte, hogy a határ menti informális házelnöki találkozók gyakorlatát Szili Katalin egykori magyar és akkori horvát házelnök kollégája közösen hívta életre.

Kövér László a szerdai találkozó apropójának a már a kivitelezés fázisában tartó eszéki magyar kollégium alapkőletételét nevezte, egyúttal megköszönte a horvát kormánynak és Gordan Jandrokovicnak, a horvát nemzetgyűlés elnökének a támogatását ehhez.

A házelnök a kisebbségi vegyesbizottság elnökeit idézve a magyar-horvát kapcsolatokat értékelve úgy fogalmazott: "az elmúlt két esztendőben többet haladtunk előre, mint az azt megelőző tízben".

Kövér László zárásként kiemelte: "mindkét ország érdekében azt remélem, hogy ez a tempó, ez az ütem a következő tíz esztendőben is fenn fog maradni", egyúttal azt ígérte, hogy horvát kollégájával ezen fog dolgozni.

Gordan Jandrokovic, a horvát nemzetgyűlés elnöke az eseményen kifejtette, hogy a szerdai találkozó témájává a horvátországi magyar és a magyarországi horvát nemzetiség kérdéseit választották. Mindkét fél nagyon sokat nyújt a területén élő nemzetiségeknek, és ez a kisebbségvédelem példaként szolgálhat más európai országok számára - hangoztatta.

A két házelnök sajtónyilatkozatát megelőző, a pécsi Miroslav Krleza Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium épületében, valamint a Pécsi Horvát Színházban tett látogatásának tapasztalatait értékelve Gordan Jandrokovic úgy fogalmazott: "nagyon jó benyomást tett rám, amit Pécsen láttam".

A horvát politikus közölte: nagyon elégedett azzal, hogy a magyarországi horvát nemzetiség milyen jogokkal rendelkezik és azokkal miként él kulturális, művelődési, politikai képviseleti és gazdasági tekintetben egyaránt.

"A horvát kormány a határ túloldalán ugyanígy gondoskodik a magyar kisebbségről, (...) és ez a jövőben is így lesz" - szögezte le Gordan Jandrokovic.

A két házelnököt pécsi látogatásán elsőként Madaras Zoltán, a Baranya Megyei Önkormányzat fideszes elnöke és Páva Zsolt (Fidesz-KDNP), a város polgármestere köszöntötte a megyei közgyűlés Papnevelde utcai dísztermében, majd látogatást tettek a Miroslav Krleza Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium épületében.

A házelnökök megtekintették a diákok műsorát, az intézmény névadója, a horvát irodalom egyik legjelesebb képviselőjének szobrát és Magyarország első, a jezsuiták által még a 18. század első felében Pécsett alapított horvát nemzetiségi iskolára emlékeztető, a Miroslav Krleza iskolaközpontba került kőtáblát.

A vendégeket az intézményben körbevezető Győrvári Gábor Zoltán igazgató az MTI érdeklődésére elmondta, hogy milliárdos nagyságrendű felújítási, bővítési program valósult meg az 1952-ben alapított iskolaközpontban az elmúlt tizenkét évben.

Kiemelte, az Országos Horvát Önkormányzat fenntartásában működő komplexumba mintegy ötszáz gyermek jár. Megjegyezte, bíznak abban, hogy támogatást kapnak további nyolc tanterem kialakítására vonatkozó terveik megvalósításához.

Gordan Jandrokovic és Kövér László ellátogatott a Pécsi Horvát Színház április végén átadott felújított és kibővített épületébe is. Vidákovics Szláven igazgató köszöntője után bemutattak egy, a társulat történetét ismertető videót, amely szerint a színház Európa egyetlen olyan anyaországon kívüli teátruma, amely professzionális horvát nyelvű előadásokkal szolgálja közönségét; gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt játszanak. Repertoárjukon klasszikus és kortárs szerzők művei, mesedarabok, zenés produkciók és népszínművek szerepelnek. A társulatnak több mint száz színházi premierje volt már.

A házelnöki találkozó programjai szerda délután a horvátországi Pélmonostoron, majd Eszéken folytatódnak.

MTI