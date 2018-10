A Soros-blog ismételten álhírt gyártott Orbán Viktorról

Ismét álhírgyártáson kapták Soros György egyik propagandaoldalát. Az amerikai tőzsdespekuláns portálja azt írta, hogy Orbán Viktor kormányfő ellenkezése miatt nem adott ki közös nyilatkozatot a V4 és Japán a csúcstalálkozójukat követően. Az igazság ezzel szemben, hogy Andrej Babis cseh miniszterelnök kérte (ráadásul még korábban, mielőtt találkoztak volna a japán miniszterelnökkel), hogy ne legyen közös nyilatkozat, mert a V4-ek nem kompetensek világpolitikai kérdésekben. És hogy még teljesebb legyen a 444 hazugsága: amikor Babis ezt javasolta, Orbán Viktor ott sem volt, mert még tartott az Európai Néppárt ülése. A hírt a Külügyminisztérium is megerősítette.

2018. október 25. 01:36

Soros György propagandaoldala azt írta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök miatt nem született közös nyilatkozat a visegrádi négyek és Japán múlt heti találkozóján. Ezzel szemben Andrej Babis cseh miniszterelnök javaslatára került le a napirendről a közös nyilatkozat. Ezt a kérdést még egy előző megbeszélésén eldöntötték, de még azelőtt, hogy Orbán Viktor odaért volna, ő ugyanis a néppárt ülése miatt késett.

A találkozó helyszínéről származó információk alapján azonban a cseh miniszterelnök azért nem akart közös nyilatkozatot, mert úgy gondolta, hogy világpolitikai kérdésekben a V4-ek nem illetékesek. A találkozó sikeres volt gazdaságilag, illetve a japán miniszterelnöknek kifejezetten tetszett a V4-ek migrációhoz való hozzáállása. Japánban ugyanis nem engednek senkit letelepíteni, családegyesítésre nem kerülhet sor.

Az Origo információi szerint a japán miniszterelnökkel való találkozón már nem is szerepelt napirenden közös nyilatkozat, mivel ezt a V4-miniszterelnökök korábban elvetették – Babis cseh miniszterelnök javaslatára. Arról a megbeszélésről (ami egyébként szerdán délután volt) késett el Orbán Viktor a néppárti elnökség ülése miatt.

A Soros-blog tehát ismételten álhírt gyártott, amit a Külügyminisztérium is megerősített. Ennek célja a V4-es megosztása lehetett, meglehetősen szánalmas módon.

Íme a szakszerű, az újságírói szakma és etika normáit betartó cikk, melynek szerzője a nagy luftokat lövő Magyari Péter:

Orbán miatt kínos véget ért a V4-es kormányfők találkozója a japán miniszterelnökkel

Múlt csütörtökön, ahogy véget ért az EU-s csúcstalálkozó Brüsszelben, máris kezdődött egy újabb kétnapos csúcs ugyanott, az ASEM, vagyis az európai és ázsiai országok találkozója. Összesen 51 ország vezetője vett részt rajta.

Az ilyen találkozók mindig alkalmat adnak kétoldalú, vagy kisebb csoportok találkozójára is. Szerveztek egy találkozót Abe Sindzó japán miniszterelnök és a V4 csoport (Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) miniszterelnökei között is, csütörtök délutánra. Csakhogy a találkozón történtekről semmi sem jelent meg.

Pedig nem indult titkosnak a megbeszélés. Orbán Viktor a találkozó előtt be is jelentette egy Facebook-on elhelyezett videón, hogy nemsokára megy a V4 - Japán csúcsra:

Csakhogy a találkozó után már egyetlen szó sem esett arról, hogy mi történt ott. Pedig ilyenkor legalább pár sorban mindig kiadnak egy közleményt, hogy miről tárgyaltak, mit írtak alá.

A találkozó ténye megjelent a japán miniszterelnök honlapján, és az esemény létezéséről a szlovák, a cseh és a lengyel sajtó is beszámolt, de a tárgyalások tartalmáról egyetlen szó sincs ezekben a tömör közleményekben.

Holott a legutóbbi, 2013-as V4 - Japán csúcsról megjelent ilyen összeállítás, a japán kormány oldalán is, és a magyarén is, és az öt kormányfő akkor még közös sajtótájékoztatót is tartott a megbeszélés után.

Pénteken Sindzó találkozott Sebastian Kurz osztrák kancellárral is külön, arról a tárgyalásról viszont a japánok kiadtak most is egy rövid összefoglalót: örültek, hogy pont 150 éve vették fel a diplomáciai kapcsolatot, szó volt egy adózási megállapodásról, a befektetések ösztönzéséről, az EU-val kötött szabadkereskedelmi megállapodásról és Észak-Koreáról is.

Kína érdekében Orbán megmakacsolta magát

Diplomáciai körökből származó információnk szerint azért hallgat minden résztvevő a tárgyaláson történtekről, mert kínos véget ért a megbeszélés.

Nem sikerült aláírni ugyanis a tervezett közös nyilatkozatot. Úgy tudjuk, hogy a közös nyilatkozat Magyarország ellenállásán bukott meg. A tervezetben ugyanis volt két olyan utalás, ami kellemetlen lehetett volna Kína számára. Az egyik a tengerhajózás biztonságára, a másik a Dél-kínai-tengert érintő vitákra utalt volna. Mindkét felvetés a kínai törekvéseket intette volna óvatosságra, a diplomácia elég burkolt nyelvezetével.

A magyar kormány ragaszkodott ahhoz, hogy ezek az utalások kerüljenek ki a szövegből, így viszont a japánok már nem voltak hajlandók aláírni.

magyaridok.hu - 444.hu